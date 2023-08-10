منصة إدارة الاشتراك بدون رمز </ h2>

منصة إدارة الاشتراك No-Code (NCSMP) ، في سياق تطوير عدم وجود رمز ، هي أداة قوية وشاملة توفر لمستخدميها القدرة على إنشاء وإدارة ونشر أنواع مختلفة من التطبيقات بما في ذلك الويب والجوال ، وتطبيقات الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى الترميز اليدوي أو الخبرة في البرمجة. يستخدم واجهات بديهية ومرئية لبناء مكونات التطبيق ، والمنطق ، والتكامل بينما يتعامل تلقائيًا مع معظم الجوانب التقنية ، وبالتالي تمكين نطاق أوسع من المستخدمين لبناء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الاحتكاك وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

يكمن جوهر مفهوم NCSMP في إزالة الحواجز المرتبطة عادةً بتطوير البرامج التقليدية. من خلال تبسيط عملية التطوير وتبسيطها باستخدام مجموعة شاملة من الأدوات والمكونات المرئية ، يتيح NCSMP للمستخدمين الذين لديهم خلفية ترميز قليلة أو معدومة إنشاء تطبيقات يمكنها منافسة نظرائهم المشفرين مهنياً من حيث الوظائف والأداء وقابلية التوسع. يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تطوير التطبيقات ، وتمكين مجموعة واسعة من المهنيين بما في ذلك رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين والمصممين ومديري المشاريع والخبراء في الموضوع لإنشاء حلول برمجية مناسبة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

AppMaster ، برنامج NCSMP نموذجي ، يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهات وأدوات مرئية سهلة الاستخدام. يمكن بناء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام نماذج بيانات محددة بصريًا ومنطق الأعمال و REST API endpoints WSS. يمكن إنشاء تطبيقات الويب باستخدام مكونات واجهة مستخدم drag-and-drop والمنطق والتفاعل الكامل ، بينما يتم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بنهج يحركه الخادم يتيح تحديثات سلسة دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تشمل التقنيات المدعومة داخل AppMaster Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، و Vue3 framework و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول.

من المزايا الحاسمة لاستخدام برنامج NCSMP مثل AppMaster أنه يقضي على تراكم الديون الفنية من خلال إنشاء تطبيقات باستمرار من نقطة الصفر مع كل تكرار. هذا يعني أنه مع قيام المستخدمين بتعديل متطلبات التطبيق والمخططات الخاصة بهم ، يمكن لـ AppMaster إعادة إنشاء التطبيقات ديناميكيًا ، مما يمنع المكونات أو البنى القديمة من التراكم بمرور الوقت. تضمن هذه العملية أن تكون التعليمات البرمجية المصدر دائمًا نظيفة وقابلة للصيانة ومحدثة مع المتطلبات الحالية ، بغض النظر عن عدد التغييرات التي تم إجراؤها أثناء عملية التطوير.

علاوة على ذلك ، يتميز NCSMP مثل AppMaster عادةً بقدرات تكامل قوية ، مما يسمح للتطبيقات بالاتصال بأنظمة خارجية مختلفة وقواعد بيانات وخدمات خارجية. تعمل تطبيقات AppMaster ، على سبيل المثال ، مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات ، مما يضمن التكامل السلس وتبادل البيانات. يمكّن استخدام التقنيات القوية مثل Go التطبيقات الخلفية المُنشأة من إظهار قابلية التوسع المذهلة ، والتي تلبي المتطلبات المتنوعة للشركات الصغيرة والمؤسسات والتطبيقات عالية التحميل.

كجزء من جانب إدارة الاشتراك ، تقدم NCSMP خطط تسعير متعددة لتلبية الاحتياجات والقيود المختلفة لعملائها. على سبيل المثال ، يوفر AppMaster مستويات اشتراك متنوعة مثل Business و Business + و Enterprise ، مع مستويات متزايدة من الوصول إلى الميزات. يضمن هذا النموذج القائم على الاشتراك أن يدفع المستخدمون فقط مقابل الموارد والوظائف التي يحتاجون إليها ، مما يجعل النظام الأساسي حلاً اقتصاديًا وفعالاً لمجموعة متنوعة من العملاء.

يعد إنشاء التوثيق الشامل جانبًا مهمًا آخر من جوانب برنامج NCSMP. AppMaster ، على سبيل المثال ، ينشئ تلقائيًا وثائق Open API و Swagger endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تضمن هذه الوظيفة حصول المطورين وأصحاب المصلحة على فهم واضح وحديث للجوانب التقنية للتطبيقات ، مما يقلل من فرصة سوء الفهم ويسمح بتعاون أكثر سلاسة بين الفرق.

النظام الأساسي لإدارة الاشتراكات No-Code هو حل شامل مصمم لتبسيط وتبسيط عملية إنشاء وإدارة ونشر تطبيقات البرامج عبر مختلف الأنظمة الأساسية وأنظمة التشغيل. من خلال الاستفادة من قوة الأدوات والمكونات المرئية ، يتيح NCSMP للمستخدمين الذين لديهم الحد الأدنى من خبرة الترميز إنشاء تطبيقات متقدمة وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها. يمكن للمستخدمين الاستفادة من النموذج القائم على الاشتراك للوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف والوثائق والدعم المصمم خصيصًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. يعد AppMaster مثالاً على برنامج NCSMP الفعال ، حيث يوفر لمستخدميه بيئة قوية وشاملة ومرنة لتطوير التطبيقات ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.