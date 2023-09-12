Bölünmüş Test veya Grup Testi olarak da bilinen A/B Testi, uygulama bileşenleri, kullanıcı arayüzleri, özellikler veya işlevlerdeki varyasyonların performansını değerlendirmek için öncelikle uygulama geliştirme sürecinde kullanılan kontrollü bir karşılaştırma tekniğidir. Bu test yaklaşımı, geliştiricilerin ve tasarımcıların uygulamalarının kullanıcı deneyimini değerlendirmesine ve optimize etmesine olanak tanıdığından uygulama prototip oluşturma bağlamında yaygın olarak kullanılır ve sonuç olarak uygulama performansının iyileşmesine, daha iyi kullanıcı katılımına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar.

A/B Testinin ardındaki konsept basittir; uygulamanın kullanıcı tabanını iki gruba ayırmayı gerektirir: Orijinal sürüme (kontrol) maruz kalan Grup A ve alternatif bir sürümle (varyant) sunulan Grup B. ) belirli bir değişiklik içerir. Bu değişiklik, kullanıcı arayüzü tasarımındaki küçük bir düzenlemeden, uygulama içindeki bir özellik veya işlevsellikteki önemli bir değişikliğe kadar değişebilir. Kontrolün ve varyantın performansı, önceden tanımlanmış belirli ölçümler dikkate alınarak ölçülür. Daha sonra sonuçlar analiz edilir ve uygulamanın son sürümünde uygulanmak üzere daha iyi performans sonucuna sahip sürüm seçilir.

Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratmak için A/B Testini başarıyla entegre etti. A/B Testi uygulandığında AppMaster müşterileri, uygulamalarındaki çeşitli bileşenlerin ve özelliklerin performansını etkili bir şekilde değerlendirebilir, potansiyel darboğazları belirleyebilir ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için veriye dayalı kararlar alabilir. Bu, genel uygulama kalitesini olumlu yönde etkiler ve teknik borçlanma olasılığını azaltır.

Invesp'in 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre A/B Testi kullanan şirketlerin dönüşüm oranlarında ortalama %74'lük bir iyileşme görülüyor. Ayrıca, Veriye Dayalı Karar Verme için Analitik Konsorsiyumu (CADD) tarafından yürütülen araştırma, A/B Testinin Yatırım Getirisini (ROI) iyileştirme olasılığının geleneksel optimizasyon yaklaşımlarına göre %20 daha yüksek olduğunu buldu.

A/B Testini bir uygulama prototipi bağlamında kullanırken yapılandırılmış bir süreci takip etmek önemlidir. Bu süreç şunları içerir:

Test için net bir hipotez ve hedeflerin tanımlanması Test parametrelerinin ve ölçülecek uygun metriklerin belirlenmesi Kullanıcıları kontrol veya varyant grubuna rastgele atama Testin yeterli süre boyunca yapılması Test sonuçlarının analiz edilmesi ve veriye dayalı sonuçların çıkarılması Bulgulara göre geliştirilmiş sürümün uygulamada uygulanması

AppMaster kullanıcıları, uygulama geliştirme süreçlerinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli A/B Testi metodolojilerinden yararlanabilir:

Uygulama içindeki farklı tasarımları, düzenleri, renk şemalarını veya gezinme öğelerini karşılaştırmaya odaklanan UI/UX Testi Uygulamanın kullanılabilirliği üzerindeki etkiyi belirlemek için çeşitli özellik veya işlevsellik gruplarını değerlendiren İşlevsel Test Bir uygulamanın performansını ve yükleme hızını optimize etmek için farklı teknik uygulamaları karşılaştıran Performans Testi Uygulama mağazası optimizasyon teknikleri veya promosyon kampanyaları gibi farklı uygulama pazarlama stratejilerinin etkililiğinin analiz edilmesini içeren Pazarlama Testi

AppMaster müşterileri, A/B Testi sürecini uygulama geliştirme döngüsüne dahil ederek, geliştirdikleri uygulamaların kullanıcı memnuniyeti için optimize edilmesini sağlayabilir, bu da uygulamanın benimsenmesinde iyileşme ve genel uygulama başarısının artmasıyla sonuçlanabilir.

Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından yürütülen araştırmalar, önde gelen uygulama geliştirme şirketlerinin %77'sinin uygulamalarını optimize etmek için A/B Testine güvendiğini gösteriyor. Bu, uygulama geliştirme ortamında A/B Testinin önemini kanıtlıyor ve uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde iyileştirme potansiyelini vurguluyor.

Sonuç olarak A/B Testi, kullanıcı deneyimini optimize etmek, kullanıcı katılımını artırmak ve uygulama performansını iyileştirmek için uygulama prototipi bağlamında kullanılan güçlü bir deneme tekniğidir. AppMaster gibi platformlarla, uygulama geliştirme sürecinde A/B Testini uygulamak hiç bu kadar kolay olmamıştı; bu da işletmelerin daha düşük geliştirme süresi ve maliyetleriyle yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyor.