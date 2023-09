Card Sorting ist im Zusammenhang mit der Entwicklung von App-Prototypen eine wesentliche Forschungstechnik, die bei der Konzeptualisierung, Organisation und Strukturierung des Inhalts und der Elemente der Benutzeroberfläche (UI) einer App hilft, um eine optimale Benutzererfahrung und Navigationsfähigkeit sicherzustellen. Es basiert auf den Prinzipien der Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Art und Weise, wie Benutzer mit einer Anwendung interagieren, sei es eine mobile App, eine Web-App oder eine Backend-Anwendung.

Im Mittelpunkt von Card Sorting steht ein benutzerzentrierter Design-Ansatz (UCD), bei dem das Ziel darin besteht, eine App-Struktur und ein App-Layout zu erstellen, die bei der Zielgruppe Anklang finden. Bei dieser Technik wird Feedback von einer Stichprobengruppe von Benutzern eingeholt, die repräsentativ für die Endbenutzer der Anwendung sind. Diese Teilnehmer haben die Aufgabe, einzelne „Karten“ – die jeweils einen Inhalt oder eine Funktionalität enthalten – in Kategorien oder Gruppen einzuteilen, die für sie sinnvoll sind. Dieser Prozess deckt Muster und Trends in den mentalen Modellen des Benutzers auf, die das Design und die Organisation der Benutzeroberfläche und Inhaltshierarchie einer App beeinflussen

Das Kartensortieren kann mithilfe physischer Karten oder mithilfe digitaler Tools und Plattformen wie dem dynamischen und visuell ansprechenden BP Designer von AppMaster durchgeführt werden. Es kann hauptsächlich auf zwei Arten ausgeführt werden: mit der Open Card Sort-Technik und der Closed Card Sort-Technik. Bei einer offenen Kartensortierung werden die Teilnehmer gebeten, ihre eigenen Kategorien zu erstellen, in denen sie Karten basierend auf ihren wahrgenommenen Assoziationen gruppieren. Bei einem Closed Card Sort hingegen werden den Teilnehmern vordefinierte Kategorien zur Verfügung gestellt, die die Karten dann in die vorgegebenen Kategorien einordnen müssen. Beide Methoden bieten in unterschiedlichen Situationen deutliche Vorteile; Sie teilen jedoch das Kernziel, ein benutzergesteuertes Organisationsschema zu ermöglichen.

Studien haben gezeigt, dass die frühzeitige Einbindung von Card Sorting in den App-Entwicklungsprozess zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer kürzeren Markteinführungszeit führen kann. Es wird geschätzt, dass durch den effektiven Einsatz von Card-Sorting-Techniken die Entwicklungszeit um bis zu 50 % verkürzt und die App-Komplexität sowie das Risiko von Nacharbeiten und Inhaltsüberarbeitungen minimiert werden können. AppMaster hat diese Auswirkungen berücksichtigt und Card Sorting zu einem integralen Bestandteil seiner no-code Plattform gemacht, um den Anwendungsentwicklungsprozess für seine Benutzer zu optimieren.

Neben den quantitativen Vorteilen fördert Card Sorting auch unschätzbare qualitative Erkenntnisse, wie etwa Benutzerpräferenzen, Erwartungen und Vokabularpräferenzen. Diese Aspekte sind entscheidend für die Erstellung einer App, die eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern hat und deren vielfältige Bedürfnisse erfüllt.

Die no-code Plattform von AppMaster bietet mit ihrer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden Oberfläche genau die richtige Umgebung für die Implementierung von Card Sorting im Entwicklungsprozess. Die drag-and-drop Funktionalität der Plattform bei der Gestaltung von Backend- und Frontend-Schnittstellen sowie die Unterstützung von Web- und Mobilanwendungen machen sie ideal für die Einbindung von Benutzerfeedback durch Card Sorting. Die Flexibilität der Plattform gewährleistet eine einfache Integration in die bestehende Datenbankinfrastruktur, da sie mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als primäre Datenquelle kompatibel ist.

AppMaster priorisiert kontinuierliche Verbesserungen im Entwicklungsprozess durch die Einbeziehung von Benutzerfeedback aus Card Sorting und anderen Forschungstechniken. Dadurch ermöglicht die Plattform Entwicklern, ihre Anwendungsentwürfe entsprechend den sich ändernden Anforderungen ihrer Endbenutzer iterativ zu verbessern.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von AppMaster zur Implementierung von Card Sorting liegt in der nahtlosen Integration der Plattform in den restlichen App-Entwicklungsprozess, was zu schnellen und gleichzeitigen Updates von Backend-Anwendungen, Webanwendungen und mobilen Anwendungen führt. Der servergesteuerte Ansatz ermöglicht außerdem Live-Updates mobiler Anwendungen, ohne dass neue Versionen an App-Stores übermittelt werden müssen, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für Überarbeitungszyklen reduziert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Card Sorting ein integraler Bestandteil der App-Prototypentwicklung ist und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Organisation und Struktur der Benutzeroberfläche und des Inhalts einer App spielt, um die Erwartungen der Benutzer zu erfüllen. Die no-code Plattform von AppMaster ermöglicht die einfache Integration von Card-Sorting-Techniken, wodurch der Anwendungsentwicklungsprozess vereinfacht und ein Produkt sichergestellt wird, das den Vorlieben der Zielgruppe entspricht. Die umfangreichen Funktionen der Plattform und ihr Engagement für benutzerzentriertes Design machen sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die eine skalierbare und effiziente Softwarelösung erstellen möchten.