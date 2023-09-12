在应用程序原型开发的背景下，卡片分类是一项重要的研究技术，有助于应用程序内容和用户界面 (UI) 元素的概念化、组织和结构化，以确保最佳的用户体验和导航性。它以人机交互 (HCI) 原则为基础，在塑造用户与应用程序（无论是移动应用程序、Web 应用程序还是后端应用程序）交互方式方面发挥着关键作用。

卡片分类的核心在于以用户为中心的设计 (UCD) 方法，其目标是创建与目标受众产生共鸣的应用程序结构和布局。该技术涉及从代表应用程序最终用户的一组用户样本收集反馈。这些参与者的任务是将单独的“卡片”（每张卡片包含一段内容或功能）组织成对他们有意义的类别或组。此过程揭示了用户心理模型的模式和趋势，从而为应用程序的 UI 和内容层次结构的设计和组织提供信息

卡片分类可以使用实体卡片或使用数字工具和平台进行，例如AppMaster的动态且具有视觉吸引力的 BP Designer。它可以通过两种主要方式执行：开放式卡片分类技术和封闭式卡片分类技术。在开放式卡片分类中，参与者被要求创建自己的类别，根据他们感知到的关联对卡片进行分组。另一方面，在封闭式卡片分类中，向参与者提供预定义的类别，然后参与者必须将卡片放入给定的类别中。两种方法在不同情况下都有不同的优势；然而，它们的核心目标是促进用户驱动的组织计划。

研究表明，在应用程序开发过程的早期纳入卡片分类可以节省大量成本并缩短上市时间。据估计，通过有效利用卡片分类技术，开发时间最多可缩短 50%，并且应用程序的复杂性以及返工和内容修改的风险也将降至最低。 AppMaster考虑了这些影响，并将卡片分类作为其no-code平台不可或缺的一部分，从而简化了用户的应用程序开发流程。

除了定量优势之外，卡片分类还可以培养宝贵的定性见解，例如用户偏好、期望和词汇偏好。这些方面对于创建一个在用户中具有较高接受率并满足他们多样化需求的应用程序至关重要。

AppMaster的no-code平台及其用户友好且具有视觉吸引力的界面，为在开发过程中实施卡片分类提供了合适的环境。该平台在设计后端和前端界面时的drag-and-drop功能，再加上对网络和移动应用程序的支持，使其非常适合通过卡片分类纳入用户反馈。该平台的灵活性确保了与现有数据库基础设施的直接集成，因为它与任何兼容 Postgresql 的数据库作为其主要数据源兼容。

AppMaster通过整合来自卡片分类和其他研究技术的用户反馈，优先考虑开发过程中的持续改进。因此，该平台使开发人员能够根据最终用户不断变化的需求迭代增强他们的应用程序蓝图。

使用AppMaster实施卡片分类的另一个优势在于该平台与应用程序开发流程的其余部分无缝集成，从而可以快速同步更新后端应用程序、Web 应用程序和移动应用程序等。服务器驱动的方法还允许实时更新移动应用程序，而无需向应用程序商店提交新版本，从而减少修订周期所需的时间和精力。

总之，卡片分类是应用程序原型开发不可或缺的一部分，在塑造应用程序 UI 和内容的组织和结构以满足用户期望方面发挥着重要作用。 AppMaster的no-code平台可以轻松整合卡片分类技术，从而简化应用程序开发流程并确保产品符合目标受众的偏好。该平台的广泛功能和对以用户为中心的设计的承诺使其成为寻求创建可扩展且高效的软件解决方案的企业的理想选择。