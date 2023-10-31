في سياق نمذجة البيانات، يعد المفتاح الخارجي مفهومًا حيويًا يحافظ على سلامة واتساق البيانات في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS). عبارة عن مجموعة من عمود واحد أو أكثر في جدول يعمل كحلقة وصل بين البيانات الموجودة في هذا الجدول والبيانات الموجودة في جدول آخر مرتبط. يسمح هذا الاتصال باسترجاع البيانات وتحديثها وحذفها بكفاءة ودقة، وبالتالي تمكين الاستعلامات والعمليات المعقدة في قاعدة بيانات علائقية.

يتم استخدام المفتاح الخارجي لإنشاء علاقة بين جدولين، حيث يحتوي أحد الجدولين، الجدول "المرجعي" أو "الفرعي"، على عمود (أعمدة) المفتاح الخارجي، والجدول الآخر، الجدول "المرجعي" أو "الأصل" ، يحتوي على مفتاح أساسي مطابق أو عمود (أعمدة) مفاتيح فريدة. يجب أن تتطابق القيم الموجودة في عمود (أعمدة) المفتاح الخارجي مع القيم الموجودة في عمود (أعمدة) المفتاح الأساسي/المفتاح الفريد للجدول الأصلي أو تكون فارغة. يضمن هذا القيد تناسق البيانات ويفرض التكامل المرجعي، مما يعني الحفاظ على العلاقة بين الجدولين دائمًا.

تلعب المفاتيح الخارجية دورًا حاسمًا في عملية التطبيع، وهي تقنية تصميم تستخدم لتقليل التكرار وتحسين سلامة البيانات في نظام إدارة قواعد البيانات (RDBMS). من خلال تنفيذ المفاتيح الخارجية، يمكن لمصممي قواعد البيانات منع الحالات الشاذة، مثل الإدراج والحذف وتحديث الحالات الشاذة، والتي قد تؤدي إلى بيانات غير متسقة وغير دقيقة. علاوة على ذلك، تساعد المفاتيح الخارجية على تجنب تكرار البيانات وتحسين أداء قاعدة البيانات من خلال التخلص من الحاجة إلى تخزين المعلومات الزائدة عن الحاجة عبر جداول متعددة.

AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا no-code ، يسمح للمستخدمين بتنفيذ المفاتيح الخارجية بسهولة في نماذج البيانات الخاصة بهم من خلال توفير واجهة بديهية وتفاعلية لإنشاء وإدارة العلاقات بين الجداول. تتيح هذه الميزة لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج بيانات معقدة بكفاءة مع الحفاظ على اتساق البيانات والسلامة المرجعية المطلوبة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء كود Go محسن للغاية وقابل للتطوير لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يضمن الأداء العالي حتى عند التعامل مع العلاقات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة.

لتوضيح استخدام المفاتيح الخارجية، فكر في تطبيق للتجارة الإلكترونية يحتوي على جدولين: "الطلبات" و"العملاء". يحتوي جدول "الطلبات" على معلومات حول كل طلب يقدمه العملاء، بما في ذلك معرف الطلب الفريد كمفتاح أساسي وتاريخ الطلب وإجمالي المبلغ. يحتوي جدول "العملاء" على بيانات حول كل عميل، مثل معرف العميل الفريد باعتباره المفتاح الأساسي والاسم والعنوان. لربط كل طلب بعميل معين، يمكن إضافة عمود مفتاح خارجي، معرف العميل، إلى جدول "الطلبات". ومن خلال القيام بذلك، يتم إنشاء علاقة بين الجدولين، مما يسهل العثور على جميع الطلبات المقدمة من عميل معين أو استرجاع معلومات العميل لطلب معين.

يمكن أيضًا استخدام المفاتيح الخارجية لفرض مفاهيم مختلفة لنمذجة البيانات، مثل العلاقة الأساسية والإجراءات المرجعية. تحدد العلاقة الأساسية طبيعة العلاقة بين الجداول (واحد إلى واحد، أو واحد إلى متعدد، أو متعدد إلى متعدد)، بينما تحدد الإجراءات المرجعية سلوك قيود المفتاح الخارجي عند تحديث البيانات الموجودة في الجدول الأصلي أو حذفها . الإجراءات المرجعية الأكثر شيوعًا هي CASCADE (نشر التغييرات)، SET NULL (تعيين قيمة المفتاح الخارجي إلى NULL)، SET DEFAULT (تعيين قيمة المفتاح الخارجي إلى قيمتها الافتراضية)، وNO ACTION (يمنع التغيير إذا كان من شأنه أن ينتهك القيد).

في الختام، المفاتيح الخارجية هي عناصر أساسية في نمذجة البيانات، وتلعب دورا حاسما في الحفاظ على اتساق البيانات والسلامة المرجعية في قواعد البيانات العلائقية. إنها تتيح استرجاع البيانات وتحديثها وحذفها بكفاءة ودقة من خلال إنشاء علاقات بين الجداول والقضاء على تكرار البيانات. يقدم AppMaster نظامًا أساسيًا مبتكرًا no-code يعمل على تبسيط عملية تنفيذ المفاتيح الخارجية في نماذج البيانات، وتمكين المستخدمين من إنشاء هياكل بيانات معقدة وتطبيقات قابلة للتطوير بسهولة. تضمن هذه الميزة، إلى جانب تطبيقات الواجهة الخلفية القوية المستندة إلى Go والتي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster ، الأداء العالي والقدرة على التكيف لمجموعة متنوعة من المشاريع، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى حالات الاستخدام على مستوى المؤسسة.