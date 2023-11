Denormalisatie verwijst, in de context van datamodellering, naar het proces van het strategisch optimaliseren van een databaseontwerp door opzettelijk redundanties te introduceren of gerelateerde informatie in één enkele tabel te combineren. Deze aanpak wordt doorgaans gebruikt om de leesprestaties te verbeteren, samenvoegingsbewerkingen tijdens het uitvoeren van query's te minimaliseren en tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van een toepassing. Hoewel denormalisatie in bepaalde scenario's effectief is, kan dit de gegevensintegriteit, nauwkeurigheid en consistentie aantasten, en is het mogelijk niet geschikt voor alle toepassingen en vereisten.

In tegenstelling tot denormalisatie is normalisatie het systematische proces waarbij een relationele database in tabellen wordt georganiseerd met als doel de redundantie en afhankelijkheid van gegevens te verminderen. Dit wordt bereikt door de gegevens op te splitsen in afzonderlijke entiteiten, waardoor de referentiële integriteit wordt afgedwongen en de consistentie behouden blijft. Normalisatie helpt redundante opslag te elimineren, optimale queryprestaties te bieden en efficiënte updates van de onderliggende databasegegevens mogelijk te maken. Genormaliseerde databasestructuren kunnen echter complexe join-bewerkingen vereisen om informatie uit meerdere tabellen op te halen, wat leidt tot langzamere queryprestaties.

De keuze tussen normalisatie en denormalisatie moet een bewuste beslissing zijn, gebaseerd op de specifieke behoeften van een applicatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals lees-/schrijftoegangspatronen, prestatievereisten en schaalbaarheidsoverwegingen. Verschillende toepassingen hebben vaak verschillende vereisten en beperkingen, die de meest geschikte benadering van datamodellering bepalen.

Een veelvoorkomend gebruiksscenario voor denormalisatie is in rapportage- of beslissingsondersteunende systemen, waar query's grote hoeveelheden historische gegevens over meerdere dimensies moeten samenvoegen of complexe berekeningen moeten uitvoeren, en de primaire focus ligt op het optimaliseren van de queryprestaties. In dit geval kan het denormaliseren van de gegevens in platte of samenvattende tabellen de complexiteit van query's helpen verminderen en de snelheid van het ophalen van gegevens verhogen. Dit principe wordt toegepast in datawarehousing-methodologieën zoals de ster- en sneeuwvlokschema's, waarbij feitentabellen doorgaans worden gedenormaliseerd en gekoppeld aan dimensionale tabellen.

In de context van het AppMaster platform kan denormalisatie worden gebruikt om het efficiënt ophalen van gegevens voor web- en mobiele applicaties te vergemakkelijken, door het aantal tabellen en samenvoegingsbewerkingen te minimaliseren die nodig zijn om informatie uit de backend op te halen. Dit kan de gebruikerservaring helpen verbeteren door de latentie te verminderen en de algehele prestaties te verbeteren. De servergestuurde aanpak van het AppMaster -platform voor mobiele applicaties, waarmee klanten UI-componenten en bedrijfslogica kunnen updaten zonder de onderliggende applicatie te updaten, onderstreept nog eens het belang van het optimaliseren van het ophalen van gegevens door middel van denormalisatie, vooral bij veel verkeer en tijdgevoelig gebruik gevallen.

Denormalisatie is echter niet zonder nadelen. Het introduceren van redundantie in een database kan het beheer van de gegevensintegriteit en -consistentie compliceren, omdat meerdere exemplaren van dezelfde gegevens gesynchroniseerd moeten worden gehouden wanneer er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan leiden tot een grotere codecomplexiteit en een grotere kans op fouten, vooral tijdens de update-, invoeg- en verwijderbewerkingen die van invloed zijn op redundante gegevens. Bovendien kunnen gedenormaliseerde datastructuren meer opslagruimte in beslag nemen, wat een probleem kan zijn in omgevingen met beperkte middelen of kosten die verband houden met het opslagverbruik.

Om deze nadelen te minimaliseren moeten gedenormaliseerde databaseontwerpen doordacht worden geïmplementeerd, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de afwegingen tussen prestaties en beheersbaarheid. Technieken zoals gematerialiseerde weergaven, indexering en caching kunnen worden toegepast om een ​​evenwicht te vinden tussen de efficiëntie van het ophalen van gegevens en de complexiteit van het handhaven van gegevensconsistentie.

Concluderend is denormalisatie een krachtige en effectieve techniek die kan worden gebruikt om de prestaties en het reactievermogen van databasegestuurde applicaties te verbeteren, vooral in leesintensieve scenario's en scenario's met hoge belasting. Wanneer oordeelkundig toegepast kan denormalisatie leiden tot tastbare voordelen in termen van queryprestaties en gebruikerservaring, zonder de integriteit en consistentie van de gegevens onnodig in gevaar te brengen. Als essentieel onderdeel van datamodellering speelt denormalisatie een sleutelrol bij het helpen AppMaster bij het mogelijk maken van de snelle en robuuste ontwikkeling van web-, mobiele en backend-applicaties om aan uiteenlopende klantvereisten en gebruiksscenario's te voldoen.