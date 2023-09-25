تشير أداة التصور إلى تطبيق برمجي أو خدمة قائمة على الويب تمكن المستخدمين من إنشاء بيانات معقدة وتعديلها وتحليلها وتقديمها باستخدام تمثيلات مرئية رسومية و/أو تفاعلية. تم تصميم هذه الأدوات لتسهيل الوصول إلى البيانات وفهمها من خلال تبسيطها وتوضيحها في أشكال مرئية مختلفة، مثل المخططات والرسوم البيانية والخرائط والعناصر الرسومية الأخرى. في سياق تصور البيانات، يمكن أن تكون أداة التصور مفيدة بشكل خاص لتحديد الأنماط والاتجاهات والعلاقات المتبادلة ضمن مجموعات البيانات الكبيرة، وكذلك لتوصيل الرؤى إلى أصحاب المصلحة غير التقنيين بتنسيق سهل الهضم.

الغرض الأساسي من أداة تصور البيانات هو تسهيل فهم البيانات المعقدة عن طريق ترجمتها إلى تنسيقات مرئية أبسط. تتضمن هذه العملية عدة مراحل، مثل جمع البيانات، والمعالجة المسبقة للبيانات، ورسم خرائط البيانات. بعد جمع البيانات الأولية من مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات أو جداول البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات، يجب معالجة البيانات مسبقًا وتنظيفها وتحويلها إلى تنسيق مناسب للتصور. بعد ذلك، يحدد تعيين البيانات كيفية تمثيل سمات البيانات في التمثيل المرئي. يمكن أن يتضمن ذلك تعريف المحاور، وأنظمة الألوان، والعناصر الرسومية، والتسميات، ووسائل الإيضاح، والخصائص المرئية الأخرى. أخيرًا، تقوم الأداة بإنشاء التمثيل المرئي المطلوب، مما يوفر للمستخدمين تجربة تفاعلية وديناميكية وسريعة الاستجابة تسمح لهم باستكشاف البيانات وتصفيتها ومعالجتها.

يمكن تصنيف أدوات التصور إلى عدة أنواع، اعتمادًا على وظائفها وميزاتها والجمهور المستهدف. تشمل هذه الفئات:

أدوات التصور المستندة إلى سطح المكتب: تتطلب هذه الأدوات التثبيت على جهاز كمبيوتر محلي ويتم استخدامها عادةً من قبل المستخدمين الفرديين. تشمل الأمثلة Microsoft Excel وTableau Desktop.

أدوات التصور المستندة إلى الويب: يمكن الوصول إلى هذه الأدوات من خلال متصفح الويب وهي مثالية للمشاريع التعاونية حيث يمكن لعدة مستخدمين الوصول إلى نفس التصور وتحريره. تشمل الأمثلة Google Data Studio وPlotly.

مكتبات لغات البرمجة: هي مكتبات أو حزم متكاملة مع لغات البرمجة الشائعة مثل Python وR وJavaScript وغيرها، مما يوفر للمطورين المرونة اللازمة لإنشاء تصورات مخصصة عن طريق كتابة التعليمات البرمجية. تتضمن الأمثلة Matplotlib وggplot2.

أدوات تصور No-code أو low-code : تم تصميم هذه الأدوات للمستخدمين ذوي مهارات برمجة قليلة أو معدومة، مما يوفر واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام لإنشاء تصورات. يعد AppMaster مثالاً على نظام أساسي قوي no-code يدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول مع إمكانات تصور البيانات بشكل سلس.

أو : تم تصميم هذه الأدوات للمستخدمين ذوي مهارات برمجة قليلة أو معدومة، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء تصورات. يعد مثالاً على نظام أساسي قوي يدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول مع إمكانات تصور البيانات بشكل سلس. أدوات التصور المتخصصة: تركز هذه الأدوات على مجالات أو صناعات أو حالات استخدام محددة، مثل تصور الشبكة وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي. تشمل الأمثلة Gephi وArcGIS.

لتحديد أداة التصور الأكثر ملاءمة لحالة استخدام محددة، يجب على المستخدمين مراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وميزات التعاون والتخصيص والاتصال بمصدر البيانات وتكاليف الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم بعض الأدوات قوالب معدة مسبقًا أو دعمًا لأطر تصور البيانات الشائعة، بينما يتطلب البعض الآخر معرفة لغات البرمجة أو تقنيات معالجة البيانات.

لقد تم اعتماد أدوات تصور البيانات بشكل متزايد في مختلف الصناعات والمجالات، مما أدى إلى ظهور العديد من التطبيقات في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، في ذكاء الأعمال، تستفيد المؤسسات من أدوات التصور لمراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتتبع اتجاهات الصناعة، وتحديد مجالات التحسين. في القطاع العام، تستخدم الحكومات والمنظمات غير الربحية التصورات لتوصيل الرؤى المستندة إلى البيانات إلى الجمهور، مثل نتائج الانتخابات أو إحصاءات تفشي المرض. في الأوساط الأكاديمية، تساعد أدوات التصور الباحثين في فهم مجموعات البيانات المعقدة وعرض نتائجهم واكتشاف معارف جديدة. أخيرًا، في مجال صحافة البيانات المتنامي باستمرار، تلعب التصورات المقنعة دورًا حاسمًا في إعلام الجمهور وإشراكه في القصص المستندة إلى البيانات.

باختصار، تعد أداة تصور البيانات موردًا لا يقدر بثمن للأفراد والمؤسسات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات. من خلال توفير القدرة على إنشاء تمثيلات جذابة بصريًا للبيانات المعقدة، تعمل هذه الأدوات على تمكين المستخدمين من فهم الأفكار والنتائج المهمة وتوصيلها بشكل أفضل. ومع استمرار نمو الطلب على عملية صنع القرار القائمة على البيانات، تتزايد أيضًا أهمية هذه الأدوات في مختلف المجالات والصناعات.