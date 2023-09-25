مؤامرة مبعثر

المخطط المبعثر، المعروف أيضًا باسم المخطط المبعثر أو الرسم البياني المبعثر، هو تمثيل رسومي لمتغيرين على نظام الإحداثيات الديكارتية. في سياق تصور البيانات، يتم استخدام مخطط مبعثر لعرض الارتباط أو العلاقة بين متغيرين كميين عن طريق رسم نقاط البيانات الفردية على مستوى ثنائي الأبعاد. يتم تمثيل كل نقطة بيانات بشكل هندسي بسيط، مثل دائرة أو نقطة، حيث يتوافق موضعها على طول المحور x مع قيمة المتغير الأول، ويتوافق الموضع على طول المحور y مع قيمة المتغير الثاني عامل.

تلعب المخططات المبعثرة دورًا حيويًا في مجال تحليل البيانات وتصورها لأنها تساعد في تحديد الاتجاهات والأنماط والقيم المتطرفة في مجموعات البيانات الكبيرة. من خلال تصور العلاقة بين متغيرين، تسمح المخططات المبعثرة للباحثين والمحللين بتقييم قوة واتجاه أي ارتباطات محتملة أو التحقق من وجود مجموعات متميزة داخل البيانات. يسهل هذا التمثيل المرئي استخلاص استنتاجات مستنيرة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على المعلومات المقدمة.

على سبيل المثال، يمكن استخدام المخططات المبعثرة لاستكشاف العلاقات مثل العلاقة بين عمر العميل وعادات الإنفاق الخاصة به، أو بين عدد الموظفين في المؤسسة وإجمالي إيراداتهم، أو بين درجات اختبار الطالب وعدد الساعات التي يقضونها. قضى في الدراسة. في بعض الحالات، قد تكون العلاقة خطية، ذات اتجاه إيجابي أو سلبي واضح، في حين أن العلاقات الأخرى قد تكون غير خطية أو ليس لها نمط واضح. تعتبر المخططات المبعثرة مفيدة أيضًا للكشف عن القيم المتطرفة التي لا تتناسب مع الاتجاه العام، والتي قد تشير إلى بيانات خاطئة أو تتطلب مزيدًا من التحليل لفهم أهميتها.

كخبير في تطوير البرمجيات في AppMaster ، النظام الأساسي no-code ، يمكن للمستخدمين دمج المخططات المبعثرة في تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بهم لتقديم البيانات وتحليلها بكفاءة. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء مخططات مبعثرة جذابة بصريًا وتفاعلية وسريعة الاستجابة دون كتابة أي تعليمات برمجية، مع الاستفادة من قوة المصممين المرئيين في AppMaster والتطبيقات التي تم إنشاؤها والتي تستخدم Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات Android، و SwiftUI. لتطبيقات iOS.

عند تصميم المخططات المبعثرة لأحد التطبيقات، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لتخصيص جوانب مختلفة من المخطط، مثل الألوان وتسميات المحاور وأحجام النقاط والأشكال. علاوة على ذلك، باستخدام الميزات التفاعلية مثل تلميحات الأدوات وتأثيرات التمرير والتحديدات وإمكانيات التكبير/التصغير، يمكن للمستخدمين توفير تجربة محسنة لجمهورهم، مما يمكنهم من استكشاف البيانات المقدمة بطريقة جذابة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة تحديثات البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء المخطط المبعثر محدثًا بأحدث البيانات.

يمكن أيضًا دمج المخططات المبعثرة مع أنواع المخططات الأخرى، مثل المخططات الخطية والمخططات الشريطية، لتوفير سياق ورؤى إضافية. يتيح تكامل المخططات المتعددة هذا للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات معقدة وغنية بالمعلومات تعرض جوانب مختلفة من بياناتهم بطريقة شاملة ومتماسكة بصريًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AppMaster أدوات تصفية وفرز وتجميع قوية للمساعدة في معالجة البيانات وتحليلها لإنشاء تصورات مخصصة ومركزة للمخططات المبعثرة تلبي متطلبات المستخدم المحددة.

أخيرًا، من خلال اتصالات البيانات المتقدمة ودعم واجهة برمجة التطبيقات المتاحة ضمن منصة AppMaster ، يمكن ربط المخططات المبعثرة بمصادر بيانات مختلفة، مثل قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، endpoints REST وWSS الخارجية، أو حتى البيانات التي أنشأها المستخدم والتي تم جمعها من خلال الويب النماذج والاستبيانات. تتيح هذه المرونة للتطبيقات التي تدعمها AppMaster استخلاص رؤى ذات معنى من مصادر البيانات المتنوعة والاستفادة من قوة المخططات المبعثرة لتقديم تصورات جذابة وتفاعلية وغنية بالبيانات لدفع عملية صنع القرار المستنيرة ونمو الأعمال.

في الختام، تعد المخططات المبعثرة عنصرًا أساسيًا في مجال تصور البيانات، حيث توفر رؤى قيمة حول العلاقة بين متغيرين كميين. باعتبارك خبيرًا في تطوير البرمجيات في AppMaster ، يمكنك الآن بثقة دمج هذا النوع من المخططات القوية في تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك، وإنشاء تصورات بيانات هادفة وجذابة وتفاعلية تلبي متطلباتك الفريدة وتساعدك على تحقيق أهداف عملك.