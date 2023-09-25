🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

الرسم البياني الدائري

Sep 25, 2023

يشير المخطط الدائري، في مجال تصور البيانات، إلى نوع من التمثيل الرسومي الذي يعرض البيانات في شكل قطاعات دائرية أو "شرائح"، يمثل كل منها جزءًا متناسبًا من البيانات فيما يتعلق بالكل. تتناسب الزاوية أو المساحة أو طول القوس لكل قطاع مع القيمة الرقمية الأساسية أو النسبة المئوية التي يمثلها. بمعنى آخر، يعد المخطط الدائري وسيلة فعالة لتصور التوزيع الكمي أو المساهمة النسبية للفئات المختلفة داخل مجموعة البيانات.

تُستخدم المخططات الدائرية على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك تحليلات الأعمال والتحليل الإحصائي والبحث العلمي، حيث يمكنها توفير إشارات مرئية سهلة الفهم حول الأجزاء المكونة لمجموعة البيانات وعلاقاتها ببعضها البعض وأهميتها الجماعية. في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن أن تشكل المخططات الدائرية جزءًا مهمًا من التطبيقات التي تعتمد على البيانات، حيث يمكن للرؤى المستمدة من التصور أن تفيد عمليات صنع القرار والتحسين.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمخططات الدائرية في قدرتها على توصيل المعلومات الأساسية حول البيانات بتنسيق مضغوط وسهل التفسير. وبما أن البشر ماهرون في معالجة المعلومات المرئية، فإن المخططات الدائرية تستفيد من هذه القدرة عن طريق ترجمة الأرقام المجردة إلى كميات مكانية يمكن فهمها بشكل حدسي. على سبيل المثال، تصبح المقارنة بين قطاعات السوق أو فئات المنتجات المختلفة في تحليل الإيرادات أكثر سهولة عند عرضها ضمن مخطط دائري، بدلاً من مجرد جدول أرقام.

لإنشاء مخطط دائري بشكل فعال، عادةً ما تكون المكونات التالية مطلوبة:

  • البيانات : مجموعة بيانات تتكون من متغيرات فئوية والقيم الرقمية أو النسب المئوية المقابلة لها. يجب أن يظل عدد الفئات (الشرائح) صغيرًا نسبيًا لتجنب إرباك المشاهد بكمية كبيرة من المعلومات المرئية.
  • التسميات : نص وصفي أو تعليقات توضيحية تحدد كل شريحة من الكعكة مع الفئة المقابلة. قد تتضمن التسميات معلومات إضافية، مثل القيمة الرقمية أو النسبة المئوية المرتبطة بكل شريحة.
  • منطقة الرسم الدائري : حجم وشكل واتجاه الدائرة التي سيتم عرض المخطط الدائري بداخلها.
  • نظام الألوان : لوحة ألوان متماسكة ومتميزة بصريًا تمثل الفئات أو الشرائح المختلفة. يمكن أن يساعد استخدام الألوان المتباينة في تصميم مخطط دائري جذاب والتمييز السهل بين الفئات.
  • وسيلة الإيضاح (اختياري) : دليل أو مفتاح يوفر معلومات إضافية حول الفئات، مثل أسمائها والألوان المرتبطة بها.

في AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج المخططات الدائرية في تطبيقاتهم باستخدام واجهة drag-and-drop القوية للمنصة، والتي تسمح بتخصيص المخطط وتصميمه حسب الحاجة. تتيح ميزة Biprocessor Designer للمستخدمين تحديد منطق الأعمال وعناصر معالجة البيانات لدعم التمثيل الرسومي للمخطط الدائري ووظائفه. أثناء إنشاء التطبيق، تقوم الواجهة الخلفية لـ AppMaster بدمج مصادر البيانات المناسبة وإخراج المرئيات المقابلة، مما يضمن أن المخطط الدائري يعكس المعلومات الأكثر دقة وحداثة. تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها، والمتوافقة عبر مجموعة من الأنظمة الأساسية والأجهزة، على تسهيل عمليات اتخاذ القرار الفعالة، مدفوعة بالرؤى المستمدة من تصورات المخطط الدائري.

في حين أن المخططات الدائرية يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن في تصور البيانات، إلا أنها تحتوي أيضًا على بعض القيود والعيوب المحتملة:

  • عندما يكون هناك العديد من الفئات، يمكن أن تصبح المخططات الدائرية مزدحمة ويصعب تفسيرها، مما قد يستلزم استخدام تصورات بديلة مثل المخططات الشريطية أو الخرائط الشجرية.
  • يمكن أن تكون مقارنة الفئات داخل المخطط الدائري، خاصة تلك ذات النسب المتشابهة، أمرًا صعبًا بسبب قيود الإدراك البشري. غالبًا ما يكون استخدام المخططات الشريطية أو الخطية أكثر فعالية لإجراء مقارنات دقيقة.
  • قد تقدم المخططات الدائرية تشوهات طفيفة في تفسير البيانات، حيث يمكن أن يؤثر منظور الشرائح وترتيبها على إدراك المشاهد. على سبيل المثال، قد يؤدي المخطط الدائري ثلاثي الأبعاد إلى زيادة الاختلافات بين الشرائح أو حجب أجزاء معينة من البيانات.

باختصار، يعد المخطط الدائري بمثابة أداة أساسية في مجال تصور البيانات من خلال تقديم عرض موجز وبديهي للتوزيعات الكمية أو العلاقات داخل مجموعة البيانات بشكل فعال. سواء تم استخدامها في لوحة معلومات تحليلات الأعمال، أو تقرير علمي، أو تطبيق جوال تم إنشاؤه بواسطة AppMaster ، يمكن للمخططات الدائرية أن توفر لمحللي البيانات المتمرسين والمستخدمين النهائيين المنتظمين رؤى قيمة لإرشاد القرارات الإستراتيجية والتحسينات. ومع ذلك، من المهم مراعاة القيود وتجنب الاستخدام غير المناسب للمخططات الدائرية، مما يضمن بقائها أحد الأصول القيمة في مجموعة أدوات تصور البيانات.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
أداة لوحة التحكم أنواع تصور البيانات الأسطورة التصور التفاعلي التصور الجغرافي المكاني التنقيب في البيانات الخريطة الحرارية الرسم البياني الرسم البياني الخطي الرسم البياني الدائري الرسم البياني الفقاعي المحور تصور البيانات خط الاتجاه مجموعة البيانات نقطة البيانات

المنشورات ذات الصلة

كيفية توسيع نطاق تطبيقات الجوال باستخدام WebSocket؟
date Oct 27, 2023 clock 7 دقيقة
كيفية توسيع نطاق تطبيقات الجوال باستخدام WebSocket؟
اكتشف كيفية توسيع نطاق تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام تقنية WebSocket، والتعمق في الأعمال الداخلية لاتصالات WebSocket، وتعلم أفضل الممارسات لتطوير التطبيقات.
Mobile App
كيف يمكن لـ WebSocket تحسين تطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي؟
date Oct 26, 2023 clock 6 دقيقة
كيف يمكن لـ WebSocket تحسين تطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي؟
تعرف على كيفية تحسين تقنية WebSocket لتطبيقات الدردشة في الوقت الفعلي، ومزاياها، وكيفية الاستفادة من WebSocket لإنشاء تطبيقات دردشة قوية باستخدام AppMaster.
API Web App Mobile App
المكونات والوظائف الأساسية لـ WebSocket API
date Oct 26, 2023 clock 7 دقيقة
المكونات والوظائف الأساسية لـ WebSocket API
تعمق في WebSocket API ومكوناتها ووظائفها الأساسية واكتشف فوائدها المحتملة لكل من المطورين والمستخدمين في مجموعة متنوعة من التطبيقات.
API IoT Software
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة