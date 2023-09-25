الرسم البياني الدائري

يشير المخطط الدائري، في مجال تصور البيانات، إلى نوع من التمثيل الرسومي الذي يعرض البيانات في شكل قطاعات دائرية أو "شرائح"، يمثل كل منها جزءًا متناسبًا من البيانات فيما يتعلق بالكل. تتناسب الزاوية أو المساحة أو طول القوس لكل قطاع مع القيمة الرقمية الأساسية أو النسبة المئوية التي يمثلها. بمعنى آخر، يعد المخطط الدائري وسيلة فعالة لتصور التوزيع الكمي أو المساهمة النسبية للفئات المختلفة داخل مجموعة البيانات.

تُستخدم المخططات الدائرية على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك تحليلات الأعمال والتحليل الإحصائي والبحث العلمي، حيث يمكنها توفير إشارات مرئية سهلة الفهم حول الأجزاء المكونة لمجموعة البيانات وعلاقاتها ببعضها البعض وأهميتها الجماعية. في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن أن تشكل المخططات الدائرية جزءًا مهمًا من التطبيقات التي تعتمد على البيانات، حيث يمكن للرؤى المستمدة من التصور أن تفيد عمليات صنع القرار والتحسين.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للمخططات الدائرية في قدرتها على توصيل المعلومات الأساسية حول البيانات بتنسيق مضغوط وسهل التفسير. وبما أن البشر ماهرون في معالجة المعلومات المرئية، فإن المخططات الدائرية تستفيد من هذه القدرة عن طريق ترجمة الأرقام المجردة إلى كميات مكانية يمكن فهمها بشكل حدسي. على سبيل المثال، تصبح المقارنة بين قطاعات السوق أو فئات المنتجات المختلفة في تحليل الإيرادات أكثر سهولة عند عرضها ضمن مخطط دائري، بدلاً من مجرد جدول أرقام.

لإنشاء مخطط دائري بشكل فعال، عادةً ما تكون المكونات التالية مطلوبة:

البيانات : مجموعة بيانات تتكون من متغيرات فئوية والقيم الرقمية أو النسب المئوية المقابلة لها. يجب أن يظل عدد الفئات (الشرائح) صغيرًا نسبيًا لتجنب إرباك المشاهد بكمية كبيرة من المعلومات المرئية.

: مجموعة بيانات تتكون من متغيرات فئوية والقيم الرقمية أو النسب المئوية المقابلة لها. يجب أن يظل عدد الفئات (الشرائح) صغيرًا نسبيًا لتجنب إرباك المشاهد بكمية كبيرة من المعلومات المرئية. التسميات : نص وصفي أو تعليقات توضيحية تحدد كل شريحة من الكعكة مع الفئة المقابلة. قد تتضمن التسميات معلومات إضافية، مثل القيمة الرقمية أو النسبة المئوية المرتبطة بكل شريحة.

: نص وصفي أو تعليقات توضيحية تحدد كل شريحة من الكعكة مع الفئة المقابلة. قد تتضمن التسميات معلومات إضافية، مثل القيمة الرقمية أو النسبة المئوية المرتبطة بكل شريحة. منطقة الرسم الدائري : حجم وشكل واتجاه الدائرة التي سيتم عرض المخطط الدائري بداخلها.

: حجم وشكل واتجاه الدائرة التي سيتم عرض المخطط الدائري بداخلها. نظام الألوان : لوحة ألوان متماسكة ومتميزة بصريًا تمثل الفئات أو الشرائح المختلفة. يمكن أن يساعد استخدام الألوان المتباينة في تصميم مخطط دائري جذاب والتمييز السهل بين الفئات.

: لوحة ألوان متماسكة ومتميزة بصريًا تمثل الفئات أو الشرائح المختلفة. يمكن أن يساعد استخدام الألوان المتباينة في تصميم مخطط دائري جذاب والتمييز السهل بين الفئات. وسيلة الإيضاح (اختياري) : دليل أو مفتاح يوفر معلومات إضافية حول الفئات، مثل أسمائها والألوان المرتبطة بها.

في AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج المخططات الدائرية في تطبيقاتهم باستخدام واجهة drag-and-drop القوية للمنصة، والتي تسمح بتخصيص المخطط وتصميمه حسب الحاجة. تتيح ميزة Biprocessor Designer للمستخدمين تحديد منطق الأعمال وعناصر معالجة البيانات لدعم التمثيل الرسومي للمخطط الدائري ووظائفه. أثناء إنشاء التطبيق، تقوم الواجهة الخلفية لـ AppMaster بدمج مصادر البيانات المناسبة وإخراج المرئيات المقابلة، مما يضمن أن المخطط الدائري يعكس المعلومات الأكثر دقة وحداثة. تعمل التطبيقات التي تم إنشاؤها، والمتوافقة عبر مجموعة من الأنظمة الأساسية والأجهزة، على تسهيل عمليات اتخاذ القرار الفعالة، مدفوعة بالرؤى المستمدة من تصورات المخطط الدائري.

في حين أن المخططات الدائرية يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن في تصور البيانات، إلا أنها تحتوي أيضًا على بعض القيود والعيوب المحتملة:

عندما يكون هناك العديد من الفئات، يمكن أن تصبح المخططات الدائرية مزدحمة ويصعب تفسيرها، مما قد يستلزم استخدام تصورات بديلة مثل المخططات الشريطية أو الخرائط الشجرية.

يمكن أن تكون مقارنة الفئات داخل المخطط الدائري، خاصة تلك ذات النسب المتشابهة، أمرًا صعبًا بسبب قيود الإدراك البشري. غالبًا ما يكون استخدام المخططات الشريطية أو الخطية أكثر فعالية لإجراء مقارنات دقيقة.

قد تقدم المخططات الدائرية تشوهات طفيفة في تفسير البيانات، حيث يمكن أن يؤثر منظور الشرائح وترتيبها على إدراك المشاهد. على سبيل المثال، قد يؤدي المخطط الدائري ثلاثي الأبعاد إلى زيادة الاختلافات بين الشرائح أو حجب أجزاء معينة من البيانات.

باختصار، يعد المخطط الدائري بمثابة أداة أساسية في مجال تصور البيانات من خلال تقديم عرض موجز وبديهي للتوزيعات الكمية أو العلاقات داخل مجموعة البيانات بشكل فعال. سواء تم استخدامها في لوحة معلومات تحليلات الأعمال، أو تقرير علمي، أو تطبيق جوال تم إنشاؤه بواسطة AppMaster ، يمكن للمخططات الدائرية أن توفر لمحللي البيانات المتمرسين والمستخدمين النهائيين المنتظمين رؤى قيمة لإرشاد القرارات الإستراتيجية والتحسينات. ومع ذلك، من المهم مراعاة القيود وتجنب الاستخدام غير المناسب للمخططات الدائرية، مما يضمن بقائها أحد الأصول القيمة في مجموعة أدوات تصور البيانات.