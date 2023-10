Un outil de visualisation fait référence à une application logicielle ou à un service Web qui permet aux utilisateurs de créer, modifier, analyser et présenter des données complexes à l'aide de représentations visuelles graphiques et/ou interactives. Ces outils sont conçus pour rendre les données plus accessibles et compréhensibles en les simplifiant et en les illustrant sous diverses formes visuelles, telles que des tableaux, des graphiques, des cartes et d'autres éléments graphiques. Dans le contexte de la visualisation de données, un outil de visualisation peut être particulièrement utile pour identifier des modèles, des tendances et des corrélations au sein de grands ensembles de données, ainsi que pour communiquer des informations aux parties prenantes non techniques dans un format facilement digestible.

L'objectif principal d'un outil de visualisation de données est de faciliter la compréhension de données complexes en les traduisant dans des formats visuels plus simples. Ce processus implique plusieurs étapes, telles que la collecte de données, le prétraitement des données et le mappage des données. Après avoir collecté des données brutes provenant de diverses sources telles que des bases de données, des feuilles de calcul ou des API, les données doivent être prétraitées, nettoyées et transformées dans un format approprié pour la visualisation. Ensuite, le mappage des données détermine la manière dont les attributs des données seront représentés dans la visualisation. Cela peut inclure la définition d'axes, de jeux de couleurs, d'éléments graphiques, d'étiquettes, de légendes et d'autres propriétés visuelles. Enfin, l'outil crée la représentation visuelle souhaitée, offrant aux utilisateurs une expérience interactive, dynamique et réactive qui leur permet d'explorer, de filtrer et de manipuler les données.

Les outils de visualisation peuvent être classés en plusieurs types, en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs caractéristiques et du public visé. Ces catégories comprennent :

Outils de visualisation sur ordinateur : ces outils nécessitent une installation sur un ordinateur local et sont généralement utilisés par des utilisateurs individuels. Les exemples incluent Microsoft Excel et Tableau Desktop.

Outils de visualisation basés sur le Web : ces outils sont accessibles via un navigateur Web et sont idéaux pour les projets collaboratifs, car plusieurs utilisateurs peuvent accéder et modifier la même visualisation. Les exemples incluent Google Data Studio et Plotly.

Bibliothèques de langages de programmation : il s'agit de bibliothèques ou de packages intégrés à des langages de programmation populaires tels que Python, R, JavaScript et autres, offrant aux développeurs la flexibilité nécessaire pour créer des visualisations personnalisées en écrivant du code. Les exemples incluent Matplotlib et ggplot2.

Outils de visualisation No-code ou low-code : ces outils sont conçus pour les utilisateurs ayant peu ou pas de compétences en programmation, fournissant une interface conviviale drag-and-drop pour créer des visualisations. AppMaster est un exemple de puissante plate no-code qui prend en charge la création d'applications backend, Web et mobiles avec des capacités transparentes de visualisation des données.

ou : ces outils sont conçus pour les utilisateurs ayant peu ou pas de compétences en programmation, fournissant une interface conviviale pour créer des visualisations. est un exemple de puissante plate qui prend en charge la création d'applications backend, Web et mobiles avec des capacités transparentes de visualisation des données. Outils de visualisation spécialisés : ces outils se concentrent sur des domaines, des industries ou des cas d'utilisation spécifiques, comme la visualisation de réseau, les systèmes d'information géographique (SIG) et la surveillance des données en temps réel. Les exemples incluent Gephi et ArcGIS.

Pour sélectionner l'outil de visualisation le plus adapté à un cas d'utilisation spécifique, les utilisateurs doivent prendre en compte des facteurs tels que la facilité d'utilisation, l'évolutivité, les fonctionnalités de collaboration, la personnalisation, la connectivité des sources de données et les coûts de licence. De plus, certains outils peuvent proposer des modèles prédéfinis ou prendre en charge les cadres de visualisation de données les plus courants, tandis que d'autres nécessitent une connaissance des langages de programmation ou des techniques de manipulation de données.

Les outils de visualisation de données sont de plus en plus adoptés dans divers secteurs et domaines, donnant lieu à de nombreuses applications concrètes. Par exemple, en matière de business intelligence, les organisations exploitent des outils de visualisation pour surveiller les indicateurs de performance clés (KPI), suivre les tendances du secteur et identifier les domaines à améliorer. Dans le secteur public, les gouvernements et les organisations à but non lucratif utilisent des visualisations pour communiquer au public des informations basées sur des données, telles que les résultats des élections ou les statistiques sur les épidémies. Dans le monde universitaire, les outils de visualisation aident les chercheurs à comprendre des ensembles de données complexes, à présenter leurs résultats et à découvrir de nouvelles connaissances. Enfin, dans le domaine en constante expansion du journalisme de données, des visualisations convaincantes jouent un rôle essentiel pour informer et impliquer le public avec des histoires basées sur des données.

En résumé, un outil de visualisation de données est une ressource inestimable pour les individus et les organisations traitant de gros volumes de données. En offrant la possibilité de créer des représentations visuellement attrayantes de données complexes, ces outils permettent aux utilisateurs de mieux comprendre et communiquer des informations et des résultats critiques. À mesure que la demande de prise de décision basée sur les données continue de croître, l’importance de ces outils dans divers domaines et industries augmentera également.