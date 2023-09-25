يشير سرد قصص البيانات، في سياق تصور البيانات، إلى فن وعلم الجمع بين البيانات والعناصر المرئية والسرد والسياق لنقل معلومات ورؤى ذات معنى بطريقة جذابة ومقنعة وسهلة الفهم. فهو يتجاوز الوسائل التقليدية لعرض البيانات من خلال التأكيد على الجانب الإنساني للبيانات وجعلها أكثر ارتباطًا بالجماهير. الهدف الأساسي من سرد البيانات هو تمكين الأشخاص ذوي الخلفيات والمهارات ومستويات الخبرة المختلفة للاستفادة من قوة اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتعزيز الثقافة المستندة إلى البيانات، وتحسين التواصل والتعاون وتبادل المعرفة داخل المؤسسات وفيما بينها. .

من المهم أن نلاحظ أن سرد البيانات ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. وهو يشمل مجموعة واسعة من التقنيات والأدوات والمنهجيات لتلبية تفضيلات الجمهور المتنوعة ومستويات الفهم ومتطلبات حالة الاستخدام. تعتمد فعالية قصة البيانات بشكل كبير على التصميم المرئي، وتقنيات سرد القصص، وميزات التفاعل المضمنة في تصور البيانات. ومن ثم، يختار خبراء تصور البيانات الأدوات والتقنيات والمنصات الأكثر ملاءمة لإنشاء قصص بيانات تحقق أقصى قدر من التأثير بأقل جهد. على سبيل المثال، تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، على تمكين مستخدميها من خلال مجموعة واسعة من المرئيات والقوالب وخيارات التخصيص، مما يجعل عملية سرد البيانات سهلة وفعالة.

يزدهر سرد قصص البيانات على العلاقة التكافلية بين ثلاثة مكونات أساسية: البيانات، والمرئيات، والسرد. يمثل مكون البيانات المعلومات الأولية، التي تم جمعها من مصادر مختلفة، ومعالجتها باستخدام أساليب وأدوات التحليل المتقدمة. على سبيل المثال، قد يقوم مدير المبيعات بجمع بيانات حول أداء فريقه خلال العام الماضي، والتي يمكن أن تتضمن مقاييس مثل الإيرادات والوحدات المباعة ودرجات رضا العملاء.

يشير المكون المرئي إلى التمثيل الرسومي للبيانات، مما يساعد المستخدمين على فهم وتفسير الأنماط والعلاقات والاتجاهات المعقدة من خلال استخدام تقنيات التصور مثل المخططات الخطية، والرسوم البيانية الشريطية، والمخططات الدائرية، أو حتى تصورات أكثر تقدمًا مثل الخرائط الحرارية، والخرائط الشجرية ومخططات سانكي. في مثال مدير المبيعات لدينا، يمكنهم استخدام مجموعة من المخططات الشريطية والمخططات الدائرية لتقديم نظرة عامة مفصلة عن البيانات المتعلقة بأداء المبيعات، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية ومجالات التحسين.

المكون السردي هو الغراء الذي يربط البيانات والمرئيات معًا، ويوفر السياق، ويربط النقاط، ويجلب الأرقام إلى الحياة من خلال إنشاء قصة جذابة ومتعاطفة ومثيرة للتفكير. غالبًا ما يتضمن استخدام تقنيات مثل أقواس سرد القصص والرسائل القوية لإحداث صدى لدى الجمهور المستهدف. في مثال المبيعات، يمكن لمدير المبيعات لدينا صياغة قصة مقنعة حول كيفية تغلب فريق المبيعات على التحديات، وتحقيق المعالم، والمساهمة في النجاح الشامل للشركة.

يلعب التفاعل دورًا حيويًا في تضخيم تأثير سرد البيانات من خلال السماح للمستخدمين باستكشاف البيانات وتحليلها ومعالجتها ديناميكيًا، ودمج الرؤى التي يحركها المستخدم، وتعزيز مستوى أعمق من الفهم والمشاركة. تسهل الميزات مثل تلميحات الأدوات، والمرشحات، والرسوم المتحركة في أدوات تصور البيانات على المستخدمين إجراء تحليلات استكشافية وتأكيدية، واستخراج معلومات ذات معنى من البيانات، وتخصيص تجربة سرد القصص. على سبيل المثال، توفر منصة AppMaster مجموعة شاملة من الميزات التفاعلية التي تساعد المستخدمين على إنشاء قصص بيانات تفاعلية وغامرة ومقنعة.

إحدى الفوائد الرئيسية لسرد البيانات هي أنها تعزز الثقافة القائمة على البيانات داخل المؤسسات، مما يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على رؤى قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاعتماد على الحدس أو المشاعر الداخلية. وهذا يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار، وزيادة التعاون، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وفي نهاية المطاف نتائج أعمال أفضل. علاوة على ذلك، يعد سرد قصص البيانات فعالاً في كسر الصوامع داخل المؤسسات، مما يجعل البيانات أكثر سهولة في الوصول إليها، وتعزيز نهج شامل ومتكامل لتحليل البيانات وذكاء الأعمال.

باختصار، يعد سرد قصص البيانات أداة قوية في ترسانة خبراء تصور البيانات، مما يساعدهم على سد الفجوة بين البيانات المعقدة والجماهير التي يخدمونها. من خلال الجمع بين عناصر البيانات والمرئيات والسرد والتفاعل، يتيح سرد قصص البيانات تقديم الرؤى والمعلومات بطريقة متماسكة وجذابة وبديهية، مما يعزز الثقافة القائمة على البيانات ويؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤثرة. من خلال الاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات والمهنيين إنشاء قصص بيانات مقنعة تلقى صدى لدى جمهورهم وتؤدي إلى نمو ونجاح ملحوظين.