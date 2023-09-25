الرسم البياني هو أداة قوية لتصور البيانات تمكن المستخدمين من تقييم التوزيع التكراري لمجموعات البيانات المستمرة أو المنفصلة. في سياق تصور البيانات، تلعب الرسوم البيانية دورًا حاسمًا في تقديم الأنماط والرؤى بطريقة مفهومة من خلال عرض القيم الرقمية على المحور السيني وتكرار هذه القيم على المحور الصادي. وينتج عن ذلك سلسلة من الأشرطة المستطيلة المتجاورة، حيث يمثل كل شريط عدد نقاط البيانات التي تقع ضمن نطاق معين من القيم، تسمى الصناديق. يشير ارتفاع الأشرطة إلى تكرار البيانات داخل الصناديق المحددة.

تُستخدم الرسوم البيانية على نطاق واسع في مختلف الصناعات والتخصصات، بما في ذلك تطوير البرمجيات، لأنها تسهل عملية فهم اتجاهات البيانات، وتحديد القيم المتطرفة، واستخلاص الأفكار من مجموعات البيانات المعقدة. باعتبارها منصة شاملة no-code ، تضم AppMaster عددًا كبيرًا من أدوات تصور البيانات، بما في ذلك الرسوم البيانية، لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها. تتيح المنصة للمستخدمين الاستفادة من قوة الرسوم البيانية في تطبيقاتهم الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مما يساهم في تجربة تحليل البيانات المتطورة.

عند تصميم الرسم البياني، لا بد من اختيار عدد مناسب من الصناديق لتمثيل البيانات بدقة. يعد عرض الصندوق المناسب أمرًا ضروريًا لضمان وضوح التصور الناتج وتجنب التفسير الخاطئ للأنماط الأساسية. إن عملية تحديد العدد الأمثل للصناديق هي عملية ذاتية وقد تختلف اعتمادًا على مجموعة البيانات، ولكن الطرق الشائعة تشمل ما يلي:

قاعدة ستورجيس

قاعدة سكوت

قاعدة فريدمان-دياكونيس

تأخذ هذه القواعد في الاعتبار نطاق البيانات وحجم العينة وتنوع مجموعة البيانات لحساب العدد الأمثل من الصناديق. بمجرد تحديد عدد الصناديق، يتم تخصيص نقاط البيانات للصناديق المقابلة، ويتم حساب التردد لكل حاوية. وبعد ذلك، يتم رسم هذه المعلومات كسلسلة من الأشرطة المتجاورة لإنشاء الرسم البياني النهائي.

بالمقارنة مع تقنيات تصور البيانات الأخرى مثل المخططات الشريطية أو المخططات الدائرية، فإن الرسوم البيانية مناسبة بشكل خاص لإظهار توزيع مجموعات البيانات التي تتكون من متغيرات منفصلة مستمرة أو كبيرة. تتضمن بعض الأمثلة على حالات استخدام الرسوم البيانية ما يلي:

تحليل توزيع مبالغ المعاملات خلال نطاق زمني محدد.

تقييم توزيع أوقات تحميل موقع الويب لتحديد فرص تحسين الأداء.

تصور توزيع أوقات الانتظار في نظام قائمة الانتظار لتقييم الكفاءة والاستفادة من القدرات.

تقييم توزيع تكرار الكلمات الرئيسية في مجموعة من المستندات النصية لتحديد المواضيع أو المواضيع المشتركة.

يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من ميزات النظام الأساسي لإنشاء رسوم بيانية تلبي متطلبات التطبيقات الخاصة بهم. باعتباره بيئة تطوير متكاملة (IDE)، يعمل AppMaster على تبسيط عملية إنشاء رسوم بيانية فعالة بصريًا وغنية بالمعلومات من خلال واجهة drag-and-drop ومصممي BP المرئيين ومكونات واجهة المستخدم البديهية. علاوة على ذلك، تدعم المنصة مجموعة واسعة من خيارات التخصيص، مما يتيح للمستخدمين تعديل مظهر الرسم البياني، بما في ذلك الألوان والعلامات وخطوط الشبكة والتعليقات التوضيحية، وفقًا لتفضيلاتهم واحتياجاتهم.

من خلال دمج الرسوم البيانية في تطبيقاتهم، يمكن لمستخدمي AppMaster تسهيل عمليات اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة لحلول البرامج الخاصة بهم. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS تضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها متوافقة مع التقنيات المختلفة وتلبي احتياجات العملاء. حالات الاستخدام المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل AppMaster بسلاسة مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، مما يزيد من تنوعه وإمكانية تطبيقه عبر مختلف الصناعات والتطبيقات.

في الختام، تعد الرسوم البيانية أداة لا تقدر بثمن في مجال تصور البيانات، حيث تعمل كوسيلة متعددة الاستخدامات وغنية بالمعلومات لتقديم مجموعات البيانات المعقدة بتنسيق مفهوم. من خلال الاستفادة من إمكانات AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج الرسوم البيانية في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية الخاصة بهم بسهولة، مما يؤدي إلى حلول برمجية قوية ومؤثرة بصريًا تسهل تحليل البيانات وتعزز عمليات صنع القرار.