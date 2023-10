Uno strumento di visualizzazione si riferisce a un'applicazione software o a un servizio basato sul Web che consente agli utenti di creare, modificare, analizzare e presentare dati complessi utilizzando rappresentazioni visive grafiche e/o interattive. Questi strumenti sono progettati per rendere i dati più accessibili e comprensibili semplificandoli e illustrandoli in varie forme visive, come diagrammi, grafici, mappe e altri elementi grafici. Nel contesto della visualizzazione dei dati, uno strumento di visualizzazione può essere particolarmente utile per identificare modelli, tendenze e correlazioni all'interno di set di dati di grandi dimensioni, nonché per comunicare approfondimenti alle parti interessate non tecniche in un formato facilmente digeribile.

Lo scopo principale di uno strumento di visualizzazione dei dati è facilitare la comprensione di dati complessi traducendoli in formati visivi più semplici. Questo processo prevede diverse fasi, come la raccolta dei dati, la preelaborazione dei dati e la mappatura dei dati. Dopo aver raccolto dati grezzi da diverse fonti come database, fogli di calcolo o API, i dati devono essere preelaborati, puliti e trasformati in un formato adatto per la visualizzazione. Successivamente, la mappatura dei dati determina il modo in cui gli attributi dei dati verranno rappresentati nella visualizzazione. Ciò può includere la definizione di assi, combinazioni di colori, elementi grafici, etichette, legende e altre proprietà visive. Infine, lo strumento crea la rappresentazione visiva desiderata, fornendo agli utenti un'esperienza interattiva, dinamica e reattiva che consente loro di esplorare, filtrare e manipolare i dati.

Gli strumenti di visualizzazione possono essere classificati in diversi tipi, a seconda della loro funzionalità, caratteristiche e pubblico previsto. Queste categorie includono:

Strumenti di visualizzazione basati su desktop: questi strumenti richiedono l'installazione su un computer locale e vengono generalmente utilizzati da singoli utenti. Gli esempi includono Microsoft Excel e Tableau Desktop.

Strumenti di visualizzazione basati sul Web: questi strumenti sono accessibili tramite un browser Web e sono ideali per progetti collaborativi poiché più utenti possono accedere e modificare la stessa visualizzazione. Gli esempi includono Google Data Studio e Plotly.

Librerie di linguaggi di programmazione: si tratta di librerie o pacchetti integrati con i linguaggi di programmazione più diffusi come Python, R, JavaScript e altri, che offrono agli sviluppatori la flessibilità di creare visualizzazioni personalizzate scrivendo codice. Gli esempi includono Matplotlib e ggplot2.

Strumenti di visualizzazione No-code o low-code : questi strumenti sono progettati per utenti con competenze di programmazione scarse o assenti e forniscono un'interfaccia drag-and-drop intuitiva per la creazione di visualizzazioni. AppMaster è un esempio di una potente piattaforma no-code che supporta la creazione di applicazioni backend, Web e mobili con funzionalità di visualizzazione dei dati senza soluzione di continuità.

o : questi strumenti sono progettati per utenti con competenze di programmazione scarse o assenti e forniscono un'interfaccia intuitiva per la creazione di visualizzazioni. è un esempio di una potente piattaforma che supporta la creazione di applicazioni backend, Web e mobili con funzionalità di visualizzazione dei dati senza soluzione di continuità. Strumenti di visualizzazione specializzati: questi strumenti si concentrano su domini, settori o casi d'uso specifici, come la visualizzazione della rete, i sistemi di informazione geografica (GIS) e il monitoraggio dei dati in tempo reale. Gli esempi includono Gephi e ArcGIS.

Per selezionare lo strumento di visualizzazione più adatto per un caso d'uso specifico, gli utenti dovrebbero considerare fattori quali facilità d'uso, scalabilità, funzionalità di collaborazione, personalizzazione, connettività dell'origine dati e costi di licenza. Inoltre, alcuni strumenti possono offrire modelli predefiniti o supporto per i più diffusi framework di visualizzazione dei dati, mentre altri richiedono la conoscenza di linguaggi di programmazione o tecniche di manipolazione dei dati.

Gli strumenti di visualizzazione dei dati sono stati adottati sempre più in vari settori e campi, dando vita a numerose applicazioni nel mondo reale. Ad esempio, nella business intelligence, le organizzazioni sfruttano gli strumenti di visualizzazione per monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI), tenere traccia delle tendenze del settore e identificare le aree di miglioramento. Nel settore pubblico, i governi e le organizzazioni no-profit utilizzano le visualizzazioni per comunicare al pubblico informazioni basate sui dati, come i risultati elettorali o le statistiche sull’epidemia. Nel mondo accademico, gli strumenti di visualizzazione aiutano i ricercatori a comprendere set di dati complessi, a presentare i loro risultati e a scoprire nuove conoscenze. Infine, nel campo in continua crescita del giornalismo dei dati, visualizzazioni accattivanti svolgono un ruolo fondamentale nell’informare e coinvolgere il pubblico con storie basate sui dati.

In sintesi, uno strumento di visualizzazione dei dati è una risorsa inestimabile per individui e organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati. Fornendo la possibilità di creare rappresentazioni visivamente accattivanti di dati complessi, questi strumenti consentono agli utenti di comprendere e comunicare meglio informazioni e risultati critici. Poiché la domanda di processi decisionali basati sui dati continua a crescere, aumenterà anche l’importanza di questi strumenti in vari campi e settori.