يعد تصور البيانات تقنية قوية وأساسية في مجال تحليل البيانات، والتي تتضمن التمثيل الرسومي للبيانات، بهدف تبسيط مجموعات البيانات المعقدة والعلاقات بين المتغيرات. من خلال استخدام العناصر المرئية مثل المخططات والرسوم البيانية والخرائط، يساعد تصور البيانات على نقل الرؤى والأنماط والاتجاهات المهمة بطريقة سهلة الفهم. يمكن لهذا التفسير الذكي للبيانات أن يفيد عمليات صنع القرار، ويسهل التواصل الفعال، ويحسن الفهم والأداء الشامل عبر مختلف الصناعات والتطبيقات.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يلعب تصور البيانات دورًا حاسمًا في السماح للمستخدمين بتصميم وتحليل وتقديم تطبيقاتهم المستندة إلى البيانات بوضوح وكفاءة. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي تشكل العمود الفقري لتطبيقاتهم وتوظيف العمليات التجارية لإدارة سير العمل المعقدة، مما يجعلها أداة لا غنى عنها للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تسخير قوة البيانات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.

أحد الجوانب المهمة لتصور البيانات هو تفاعلها، مما يمكّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات ومعالجة العناصر واكتشاف رؤى جديدة. تساعد المرئيات التفاعلية المستخدمين على اكتساب فهم أعمق للبيانات وتسريع عمليات اتخاذ القرار، مما يؤدي في النهاية إلى خيارات أكثر استنارة تعتمد على البيانات.

تشير الأبحاث إلى أن الدماغ البشري يعالج المعلومات المرئية بشكل أسرع بكثير من النصوص أو الأرقام، مما يجعل تصور البيانات أداة لا تقدر بثمن في عدد كبير متزايد من المعلومات. مع الزيادة الهائلة في توليد البيانات والحاجة إلى استراتيجيات تحليل فعالة، قُدر حجم سوق تصور البيانات العالمية بنحو 8.93 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يعرض معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 10.1٪ من عام 2021 إلى عام 2028 مما يشير إلى أهمية وأهمية هذه التقنية في عالم اليوم القائم على البيانات.

من منظور إحصائي، تتمثل الميزة الرئيسية لتصور البيانات في قدرتها على الكشف عن الأنماط والاتجاهات والعلاقات الارتباطية المخفية التي قد لا يمكن تمييزها بسهولة من خلال التحليل النصي أو الرقمي. تساعد هذه القدرة في تحديد القيم المتطرفة، وفهم الأنماط عبر مجموعات البيانات، وتشكيل فرضيات لمزيد من التحقيق، والتي يمكن أن تعزز اتخاذ قرارات مستنيرة عبر مجالات مختلفة مثل التمويل والرعاية الصحية والتسويق وإدارة سلسلة التوريد.

هناك مجموعة واسعة من أنواع وأدوات التصور المتاحة، ولكل منها فوائدها وحالات الاستخدام الفريدة. تتضمن بعض الأنواع الشائعة لتصورات البيانات ما يلي:

1. المخططات الشريطية والعمودية: هذه المخططات مفيدة لمقارنة الفئات المختلفة أو توضيح التغييرات بمرور الوقت. يمثل طول أو ارتفاع الأشرطة قيمة المتغير، إما بالاتجاه الأفقي أو الرأسي.

2. المخططات الخطية والمساحية: تصور هذه المخططات بيانات مستمرة مع مرور الوقت، مما يساعد على تحديد الاتجاهات والتقلبات والأنماط. تستخدم المخططات الخطية نقاطًا متصلة بخطوط، بينما تضيف المخططات المساحية مناطق مظللة للإشارة إلى حجم التغييرات.

3. المخططات الدائرية والدائرية: هذه المخططات ممتازة لإظهار التوزيع النسبي للفئات داخل الكل. تستخدم المخططات الدائرية تنسيقًا دائريًا، بينما تستخدم المخططات الدائرية تنسيقًا مشابهًا بمركز مجوف.

4. المخططات المبعثرة والمخططات الفقاعية: تعرض المخططات المبعثرة العلاقة والتوزيع بين متغيرين، باستخدام النقاط للإشارة إلى كل ملاحظة. يتم توسيع المخططات Bubble على المخططات المبعثرة عن طريق إضافة متغير ثالث، والذي يتم تمثيله بحجم الفقاعات.

5. الخرائط الحرارية: تستخدم هذه المخططات كثافة الألوان لتصور البيانات المعقدة وإبراز مجالات الاهتمام، وعادةً ما يكون ذلك بتنسيق مصفوفة. وهي مفيدة بشكل خاص لاستكشاف مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد الأنماط أو الارتباطات.

ومن خلال منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة قوية من أدوات وقدرات تصور البيانات، مما يمكنهم من تسخير قوة البيانات لإرشاد عملية صنع القرار، وتعزيز الاتصال، وتحسين الفعالية الشاملة لتطبيقاتهم. من خلال الاستفادة من واجهة النظام الأساسية البديهية، وإمكانيات السحب والإفلات، والبيئة الخالية من التعليمات البرمجية، يمكن للمستخدمين إنشاء تصورات مخصصة لتناسب متطلباتهم وأغراضهم المحددة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى الرؤى المستندة إلى البيانات وفهمها وقابلة للتنفيذ.