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خطة المؤسسة لنمو أسرع للمؤسسات
باستخدام AppMaster يمكنك الحصول على جميع مزايا تطوير البرامج في وقت قصير وبتكلفة أقل بكثير. حدد موعدًا لجلسة تجريبية واحدة:1 مع خبير من فريقنا.
ميزات المؤسسة
حل Enterprise الذي نقدمه هو الأفضل للشركات الكبيرة ذات متطلبات الأمان والدعم المتقدمة.
حلول مخصصة وقابلة للتطوير
نقدم مجموعة من الحلول المخصصة لحل أي مشكلة قد تواجهك:
- برنامج الترخيص المرن
- تطبيقات غير محدودة
- تكامل التطبيق الحصري
مع نمو مؤسستك وتغير احتياجاتك ، نساعدك على توسيع نطاق الحلول الخاصة بك.
الأمان المتقدم وخصوصية البيانات
نحن نسعى باستمرار لتنفيذ أحدث الممارسات الأمنية. نحن نقدم لمستخدمي خطة Enterprise:
- أمن شامل
- مراجعة العقد القانوني
- О تنظيم السحابة الخاصة
يخضع الوصول إلى بيانات المستخدم والمحتوى الذي تم إنشاؤه وتخزينه في المشاريع لتنظيم صارم.
أولوية الدعم والتدريب
احصل على دعم مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع أعلى مستوى من الخدمة والاستجابة:
- أي قضية في أي وقت
- عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة
- عروض وحلول فريدة
احصل على تدريب شامل ، حتى تتمكن من الركض إلى الأرض والاستمرار في الإمالة الكاملة.
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