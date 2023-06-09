التطوير السريع هو نهج تطوير برمجيات يعطي الأولوية للتكيف والتعاون والتسليم المستمر. إنه تحول كبير عن طرق تطوير البرامج التقليدية ، والتي عادة ما تتضمن عمليات خطية وتوثيق مكثف. تركز المنهجيات الرشيقة على التكرار السريع والتغذية الراجعة المنتظمة والتحسين المستمر ، مما يجعل من الممكن الاستجابة بشكل أكثر فعالية للظروف المتغيرة. وضع بيان Agile ، الذي تم إنشاؤه في عام 2001 من قبل مجموعة من المتخصصين في تطوير البرمجيات ، الأساس لهذا النهج التكراري والتعاوني. يحدد البيان أربع قيم أساسية:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات تعمل البرامج على وثائق شاملة تعاون العملاء على التفاوض على العقود الاستجابة للتغيير بعد اتباع خطة ثابتة

يشجع التطوير السريع الفرق متعددة الوظائف على العمل معًا ومشاركة الأفكار واتخاذ القرارات كمجموعة موحدة. كما أنه يعزز عقلية يكون فيها المطورون على استعداد للتكيف مع التحديات الجديدة والتعلم من التعليقات ، مما يضمن أن المنتج النهائي عالي الجودة ويلبي احتياجات المستخدمين.

دور المنصات No-Code في التطوير السريع

تلعب الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية دورًا مهمًا بشكل متزايد في التطوير السريع ، حيث إنها تتيح دورات التطوير السريع والتعاون السلس والقدرة على التكيف. من خلال تقليل الحواجز التقنية المرتبطة بتطوير البرامج التقليدية ، تساعد الأنظمة الأساسية no-code الفرق على تحسين الكفاءة ، والاستجابة السريعة للتغيير ، وتسريع عملية التطوير الشاملة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين ، مثل مديري المنتجات والمصممين ومحللي الأعمال ، من المساهمة بشكل مفيد في عملية التطوير. يمكنهم وضع النماذج الأولية ، والإنشاء ، والتكرار على الحلول البرمجية دون معرفة برمجية واسعة. يتيح ذلك للفريق الحصول على مزيد من التدريب العملي على سطح السفينة ، وتبسيط الاتصال ، والانتقال بشكل أسرع من المفهوم إلى التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الأنظمة no-code جنبًا إلى جنب مع الترميز التقليدي عند الضرورة. يمكن للفرق الاستفادة من النماذج الأولية السريعة والتكرار السريع الذي توفره أدوات عدم وجود تعليمات برمجية أثناء استخدام رمز مخصص لميزات أكثر تعقيدًا أو تخصصًا.

الفوائد الرئيسية لاستخدام No-Code لتطوير Agile

هناك العديد من الفوائد لاستخدام الأنظمة no-code في عمليات التطوير الرشيقة. فيما يلي بعض أهمها:

زيادة الكفاءة : تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات باستخدام واجهات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات . هذا يسهل النماذج الأولية السريعة ، والتي يمكن أن تقلل من الوقت المستغرق لتطوير واختبار البرامج الجديدة. تؤدي دورات التطوير الأسرع في النهاية إلى سرعة الوصول إلى السوق وزيادة قيمة الأعمال.

: تعمل الأنظمة الأساسية على تسريع عملية تطوير البرامج من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات باستخدام واجهات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات . هذا يسهل النماذج الأولية السريعة ، والتي يمكن أن تقلل من الوقت المستغرق لتطوير واختبار البرامج الجديدة. تؤدي دورات التطوير الأسرع في النهاية إلى سرعة الوصول إلى السوق وزيادة قيمة الأعمال. تحسين التعاون : يتطلب التطوير السريع تعاونًا قويًا وتواصلًا بين أعضاء الفريق. توفر الأنظمة الأساسية No-code نهجًا مرئيًا وسهل الاستخدام ، مما يسهل على المطورين والمصممين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة الآخرين العمل معًا بفعالية. تعزز هذه الأنظمة الأساسية التعاون من خلال توفير بيئة مشتركة حيث يمكن لجميع الأطراف التعاون ومراجعة الحلول البرمجية وتكرارها.

: يتطلب التطوير السريع تعاونًا قويًا وتواصلًا بين أعضاء الفريق. توفر الأنظمة الأساسية نهجًا مرئيًا وسهل الاستخدام ، مما يسهل على المطورين والمصممين ومديري المنتجات وأصحاب المصلحة الآخرين العمل معًا بفعالية. تعزز هذه الأنظمة الأساسية التعاون من خلال توفير بيئة مشتركة حيث يمكن لجميع الأطراف التعاون ومراجعة الحلول البرمجية وتكرارها. سهولة التكيف مع المتطلبات المتغيرة : التغييرات شائعة ومتوقعة في عمليات التطوير السريع. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط عملية التكيف مع المتطلبات الجديدة ، حيث يمكن إجراء التحديثات بسرعة دون الحاجة إلى معرفة أو مهارات برمجية مكثفة. يتيح ذلك للفرق أن تظل سريعة الحركة وتحافظ على وتيرة متسقة من التطوير ، حتى عند مواجهة تغييرات أو تعديلات غير متوقعة.

: التغييرات شائعة ومتوقعة في عمليات التطوير السريع. تعمل الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية التكيف مع المتطلبات الجديدة ، حيث يمكن إجراء التحديثات بسرعة دون الحاجة إلى معرفة أو مهارات برمجية مكثفة. يتيح ذلك للفرق أن تظل سريعة الحركة وتحافظ على وتيرة متسقة من التطوير ، حتى عند مواجهة تغييرات أو تعديلات غير متوقعة. انخفاض التكاليف : من خلال طلب خبرة تقنية أقل تخصصًا وتسريع عملية التطوير ، يمكن للمنصات no-code تقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء البرامج. هذا مفيد بشكل خاص للشركات ذات الميزانيات المحدودة أو المواعيد النهائية الضيقة ، لأنها تتيح لهم إنشاء حلول برمجية قيمة بموارد أقل.

: من خلال طلب خبرة تقنية أقل تخصصًا وتسريع عملية التطوير ، يمكن للمنصات تقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء البرامج. هذا مفيد بشكل خاص للشركات ذات الميزانيات المحدودة أو المواعيد النهائية الضيقة ، لأنها تتيح لهم إنشاء حلول برمجية قيمة بموارد أقل. انخفاض الدين الفني : يشير الدين الفني إلى النتيجة طويلة الأجل لسوء خيارات الترميز والتصميم ، مما يؤدي إلى حلول دون المستوى الأمثل يصعب الحفاظ عليها أو توسيع نطاقها. تقلل المنصات No-code التقنية من خلال تمكين الفرق من إنشاء تطبيقات نظيفة وقابلة للصيانة مع اعتماد أقل على الترميز المخصص. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين تجنب العديد من المزالق الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى الديون التقنية ، مما يضمن حل برمجي أكثر استدامة وقابلية للتوسع.

توفر الأنظمة الأساسية No-code العديد من المزايا التي تتوافق مع مبادئ التطوير السريع ، مما يجعلها أداة مثالية للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عمليات تطوير البرامج الخاصة بها. من خلال تعزيز التعاون وزيادة الكفاءة وتمكين القدرة على التكيف ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين الفرق من إنشاء حلول برمجية عالية الجودة تركز على المستخدم.

أفضل الممارسات لتنفيذ No-Code في Agile Development

يمكن أن يكون تنفيذ الأنظمة no-code ضمن عملية التطوير السريع الخاصة بك بمثابة تحوّل لكفاءة فريقك وتعاونه وقدرته على التكيف. ومع ذلك ، لجني الفوائد الكاملة ، يجب على الشركات اتباع أفضل الممارسات عند دمج الحلول no-code في سير عمل التطوير السريع. فيما يلي بعض الخطوات الحاسمة التي يجب مراعاتها:

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اختر النظام الأساسي الصحيح No-Code

لم يتم إنشاء جميع الأنظمة no-code على قدم المساواة. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يتوافق مع الاحتياجات والأهداف المحددة لمؤسستك. عند تقييم الحلول no-code ، ضع في اعتبارك عوامل مثل مرونة النظام الأساسي وسهولة الاستخدام وإمكانيات التكامل وقابلية التوسع والدعم المتاح. يجب أن تكون المنصة المختارة قادرة على التعامل مع متطلبات فريقك وتسهيل التطوير السريع

استثمر في التدريب والموارد

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code مصممة لتكون سهلة الاستخدام ، إلا أنه لا يزال هناك منحنى تعليمي ، خاصة لأعضاء الفريق الجدد على هذا المفهوم. تأكد من أن الفريق بأكمله يتلقى تدريبًا مناسبًا على المنصة المختارة للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتوفير الموارد والوثائق ذات الصلة لتسهيل عملية انتقال أكثر سلاسة وتمكين أعضاء الفريق من الارتقاء بالمهارات بسرعة.

تعزيز التواصل والتعاون القوي

تزدهر التنمية الرشيقة من خلال التعاون والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق. يمكن للمنصات No-code تبسيط هذه العمليات ، ولكن يجب أن تكون الفرق استباقية في الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة. شارك بانتظام التحديثات والتعليقات والتقدم مع أصحاب المصلحة لتشجيع العمل الجماعي وضمان بقاء الجميع على نفس الصفحة. شجع التعاون من خلال توفير هيكل ودعم واضح لأعضاء الفريق الذين يعملون مع حلول no-code.

كرر بسرعة

تتيح الأنظمة No-code التكرار السريع ، وهو أمر بالغ الأهمية في التطوير السريع. احتضن هذه الميزة من خلال التكرار المستمر لتصميم التطبيق الخاص بك وتحسينه بناءً على ملاحظات المستخدم واحتياجات العمل والتقدم التكنولوجي. يعد تنفيذ التغييرات في الأنظمة الأساسية no-code أسرع بشكل ملحوظ ويمكن الوصول إليه أكثر من الترميز التقليدي ، مما يسمح لفريقك بأن يكون أكثر مرونة واستجابة للتغيير.

احتضان عقلية التحسين المستمر

تبنى عقلية التحسين المستمر ، وابحث باستمرار عن الفرص لتعزيز عملية التنفيذ والتطوير no-code. قم بتحليل وقياس تأثير الحل no-code بانتظام ، وتحديد مجالات التحسين وتحسين سير العمل لزيادة استثمارك. شجع التعليقات المفتوحة والتعلم داخل فريقك لدفع النمو المستمر ومكاسب الأداء.

كيف يسهل AppMaster التطوير السريع No-Code

AppMaster هو حل قوي no-code مصمم لتسريع عملية التطوير السريع ، وتعزيز تعاون الفريق ، وتمكين التكيف السريع مع المتطلبات المتغيرة. تسمح مجموعة الميزات الشاملة الخاصة به بإنشاء تطبيقات الخلفية والويب والجوال مع التخلص من الديون التقنية.

إليك كيفية تسهيل AppMaster للتطوير السريع no-code:

نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال

يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم لتطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي. يساعد هذا النهج فرق التطوير السريع في وضع نماذج أولية للتغييرات وتكرارها وتنفيذها بسرعة دون الحاجة إلى مهارات أو خبرة ترميز واسعة النطاق. من خلال الاستفادة من هذا النهج المرئي ، يمكن للفرق التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة مع الحفاظ على عملية التطوير في المسار الصحيح.

القضاء على الديون الفنية

أحد أكبر التحديات في التطوير السريع هو إدارة الديون الفنية - تراكم الرموز القديمة أو غير الفعالة أو الزائدة عن الحاجة والتي يمكن أن تبطئ عملية التنمية. يعالج AppMaster هذه المشكلة من خلال إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يضمن أنه حتى مطور مواطن واحد يمكنه إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير وخالي من الديون التقنية.

التكامل والنشر المستمر

تتيح منصة AppMaster التكامل والنشر المستمر عن طريق إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية عندما يتم تغيير المخططات. يدعم هذا الأسلوب التطوير السريع من خلال تعزيز التكرار السريع وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتحديثات التطبيق وتقليل مخاطر مشكلات النشر.

تكامل سلس مع قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الموجودة

منصة AppMaster no-code متوافقة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بياناتها الأساسية ، مما يجعل من السهل تكاملها مع مصادر البيانات والبنية التحتية الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يبسط عملية دمج التطبيقات الجديدة في النظام البيئي للبرنامج الحالي.

تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير

ينشئ AppMaster تطبيقات خلفية مجمعة وعديمة الحالة باستخدام لغة برمجة Go (Golang) ، والتي توفر قابلية تطوير ممتازة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. يضمن ذلك أن تؤدي عملية التطوير السريع إلى حلول برمجية عالية الأداء وموثوقة يمكن أن تنمو وفقًا لاحتياجات عملك.

باختيار AppMaster كنظام أساسي no-code ، يمكنك تسريع عملية التطوير السريع الخاصة بك مع الاستمتاع بفوائد زيادة الكفاءة والتعاون المحسن والقدرة على التكيف في رحلة تطوير البرامج الخاصة بك. اعتنق هذا النهج المبتكر وارفع أداء فريقك إلى آفاق جديدة.