الدليل الكامل لتكامل البيانات في منشئي تطبيقات الويب

يعد تكامل البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتطبيقات الويب الحديثة، حيث تعتمد الشركات على البيانات من مصادر مختلفة لإرشاد عملية صنع القرار ودفع النمو. في سياق منشئي تطبيقات الويب، يشير تكامل البيانات إلى عملية استخراج البيانات وجمعها ودمجها من مصادر مختلفة، وإتاحتها للتحليل داخل التطبيق الخاص بك. يساعدك تدفق البيانات السلس هذا على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء التطبيق الخاص بك والوصول إلى أهداف عملك بشكل أكثر فعالية.

لتحقيق تكامل فعال للبيانات في منشئي تطبيقات الويب، تحتاج إلى فهم الأساليب المختلفة المتاحة وكيف يمكن لكل منها تلبية احتياجاتك الخاصة. من خلال النظر في الخصائص الفريدة لبياناتك، والأنظمة التي تتصل بها، والمستخدمين النهائيين للتطبيق، يمكنك تطوير تطبيق ويب قوي يزيد من قيمة أصول البيانات الخاصة بك مع الحفاظ على قابلية التوسع والتكيف مع التغيير.

فهم أساليب تكامل البيانات

هناك العديد من الأساليب لتكامل البيانات التي يمكنك اعتمادها، اعتمادًا على متطلباتك المحددة والتقنيات المستخدمة والنتائج المرجوة. تلبي هذه الأساليب مصادر البيانات والتنسيقات وحالات الاستخدام المختلفة.

الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL): ETL هو أسلوب تقليدي لتكامل البيانات حيث يتم استخراج البيانات من الأنظمة المصدر، وتحويلها إلى تنسيق شائع، ثم تحميلها إلى قاعدة بيانات مستهدفة أو مستودع بيانات. تتضمن خطوة التحويل عادةً تنقية البيانات وتحويلها وإثرائها، مما يجعلها مناسبة للتحليل. الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT): ELT هو بديل حديث لـ ETL يعكس ترتيب خطوات التحويل والتحميل. يقوم هذا الأسلوب أولاً باستخراج البيانات وتحميلها إلى قاعدة بيانات مستهدفة أو مستودع بيانات. ثم يحدث التحول في مكانه، مع الاستفادة من تقنيات قواعد البيانات الحديثة التي تتفوق في مهام معالجة البيانات. تعتبر ELT بشكل عام أكثر كفاءة وقابلية للتوسع من ETL، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات والتحويلات المعقدة. واجهات برمجة تطبيقات البيانات: واجهة برمجة تطبيقات البيانات (واجهة برمجة التطبيقات) عبارة عن مجموعة من القواعد والبروتوكولات لبناء تطبيقات البرامج ودمجها. في تكامل البيانات، تتيح واجهات برمجة التطبيقات (API) الاتصال بين أنظمة البرامج المختلفة، مما يسمح لها بنقل البيانات بشكل فعال دون تدخل يدوي. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على توصيل تطبيقات الويب بمصادر البيانات المختلفة، مما يسهل تبادل البيانات بسلاسة. تقنيات دفق البيانات في الوقت الحقيقي: تهدف تقنيات دفق البيانات في الوقت الحقيقي إلى معالجة البيانات ودمجها أثناء إنشائها أو نقلها، مما يوفر وصولاً شبه فوري إلى أحدث المعلومات. تساعد هذه الأساليب في التغلب على تحديات زمن الوصول والبيانات القديمة التي يمكن أن تنشأ في عمليات تكامل البيانات المستندة إلى الدُفعات، مثل ETL وELT. تتضمن أمثلة تقنيات تدفق البيانات في الوقت الفعلي Apache Kafka وApache Flink وGoogle Pub/Sub.

كل نهج له مزايا وعيوب، وسيعتمد الاختيار الصحيح على عوامل مثل بنية التطبيق الخاص بك، ومتطلبات البيانات، وأهداف الأداء.

ETL مقابل ELT: ما الفرق؟

فيما يتعلق بتكامل البيانات، فإن الاختيار بين ETL (استخراج، تحويل، تحميل) وELT (استخراج، تحميل، تحويل) يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح تطبيقك. إن فهم الاختلافات بين هذين النهجين ونقاط القوة والضعف لكل منهما أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرار الصحيح. كما ذكرنا سابقًا، فإن ETL تعني الاستخراج والتحويل والتحميل. تتضمن عملية تكامل البيانات هذه استخراج البيانات من الأنظمة المصدر، وتحويلها إلى تنسيق أو هيكل مشترك، ثم تحميلها إلى قاعدة بيانات مستهدفة أو مستودع بيانات. تتضمن خطوة التحويل عادةً تنقية البيانات وإثرائها وتحويلها، مما يتيح استخدام البيانات للتحليل وإعداد التقارير.

من ناحية أخرى، يمثل ELT بديلاً حديثًا لـ ETL، حيث يتم استخراج البيانات أولاً، ثم تحميلها في قاعدة بيانات مستهدفة أو مستودع بيانات، وأخيراً تحويلها في مكانها. يتيح عكس ترتيب خطوات التحميل والتحويل لـ ELT الاستفادة من إمكانات المعالجة الكاملة لقواعد البيانات الحديثة، مما يؤدي إلى أداء أسرع وقابلية توسع محسنة ودعم محسّن لأحجام البيانات الكبيرة. فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين ETL وELT:

ترتيب العمليات : عامل التمييز الرئيسي بين الطريقتين هو الترتيب الذي تحدث به عمليات التحويل والتحميل. في ETL، يتم التحويل قبل التحميل، بينما في ELT، يحدث التحويل بعد التحميل. بيئة المعالجة : في ETL، يحدث تحويل البيانات عادةً على محرك أو خادم منفصل، بينما في ELT، تتم معالجة المعالجة داخل قاعدة البيانات الهدف أو مستودع البيانات. يتيح ذلك لـ ELT الاستفادة من القوة الكاملة لتقنيات قواعد البيانات الحديثة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وقابلية التوسع. حجم البيانات وتعقيدها : يعتبر ELT بشكل عام أكثر ملاءمة للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتحويلات البيانات المعقدة بفضل إمكانيات المعالجة داخل قاعدة البيانات المذكورة أعلاه. من ناحية أخرى، قد تواجه ETL صعوبة في قابلية التوسع والأداء عند التعامل مع البيانات كبيرة الحجم. تكامل البيانات في الوقت الفعلي : يمكن أن يكون ELT أكثر ملاءمة لتكامل البيانات في الوقت الفعلي نظرًا لقدرته على معالجة البيانات المتدفقة بكفاءة. يعمل ETL بشكل أفضل مع التكامل القائم على الدُفعات، حيث يتم استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها على فترات زمنية مجدولة.

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يعتمد الاختيار بين ETL وELT على احتياجاتك الخاصة، والأدوات والتقنيات المستخدمة، والنتائج المرجوة. ومن خلال التقييم الدقيق لإيجابيات وسلبيات كل نهج، يمكنك اتخاذ قرار مستنير من شأنه تمكين التكامل الفعال للبيانات في أداة إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بك.

واجهات برمجة تطبيقات البيانات والبرمجيات الوسيطة

تعمل واجهات برمجة تطبيقات البيانات (واجهات برمجة التطبيقات) كجسر بين أنظمة البرامج المختلفة، مما يسمح لها بالتواصل وتبادل البيانات بسلاسة. في سياق تكامل البيانات في منشئي تطبيقات الويب، تعد واجهات برمجة التطبيقات ضرورية لتوصيل مصادر البيانات المختلفة بتطبيق الويب الخاص بك.

هناك عدة أنواع من واجهات برمجة تطبيقات البيانات:

واجهات برمجة تطبيقات RESTful : تحظى واجهات برمجة تطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية) بشعبية كبيرة في تكامل بيانات الويب نظرًا لبساطتها ونهجها المعماري سهل الفهم. وهي تعمل على بروتوكول HTTP، باستخدام بروتوكولات الويب الموجودة، وتدعم تنسيقات البيانات المختلفة مثل JSON وXML .

: تحظى واجهات برمجة تطبيقات REST (نقل الحالة التمثيلية) بشعبية كبيرة في تكامل بيانات الويب نظرًا لبساطتها ونهجها المعماري سهل الفهم. وهي تعمل على بروتوكول HTTP، باستخدام بروتوكولات الويب الموجودة، وتدعم تنسيقات البيانات المختلفة مثل JSON وXML . واجهات برمجة تطبيقات GraphQL : GraphQL هي لغة استعلام ووقت تشغيل جديدة نسبيًا اكتسبت شعبية لقدرتها على طلب واستقبال البيانات المحددة المطلوبة فقط. وينتج عن ذلك أوقات استجابة أسرع وتقليل استخدام البيانات. تعمل واجهات برمجة تطبيقات GraphQL بشكل جيد مع مصادر البيانات المتنوعة ويمكنها أيضًا تجميع مصادر بيانات متعددة في endpoint واحدة.

: GraphQL هي لغة استعلام ووقت تشغيل جديدة نسبيًا اكتسبت شعبية لقدرتها على طلب واستقبال البيانات المحددة المطلوبة فقط. وينتج عن ذلك أوقات استجابة أسرع وتقليل استخدام البيانات. تعمل واجهات برمجة تطبيقات GraphQL بشكل جيد مع مصادر البيانات المتنوعة ويمكنها أيضًا تجميع مصادر بيانات متعددة في واحدة. واجهات برمجة تطبيقات SOAP : تعتمد واجهات برمجة تطبيقات SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة) على XML وهي مناسبة تمامًا لهياكل البيانات المعقدة ومتطلبات الأمان الصارمة. على الرغم من أنها ليست شائعة مثل REST وGraphQL، إلا أن واجهات برمجة تطبيقات SOAP لا تزال تُستخدم في بعض إعدادات المؤسسة.

البرمجيات الوسيطة، كما يوحي الاسم، هي مكون برمجي يقع بين التطبيقات وقواعد البيانات. تتيح البرامج الوسيطة للتطبيقات التواصل مع بعضها البعض، حيث تعمل كمترجم وميسر للبيانات. لتكامل البيانات في منشئي تطبيقات الويب، يمكن للبرامج الوسيطة أداء عدة وظائف:

ترجمة البيانات من تنسيق إلى آخر

الاتصال بالأنظمة القديمة أو تنسيقات البيانات غير المتوافقة

إدارة اتصالات البيانات المتعددة

التعامل مع تحويل البيانات والتحقق من صحتها وتنسيقها

من الأمثلة الممتازة على منشئ تطبيقات الويب الذي يدعم مجموعة متنوعة من واجهات برمجة تطبيقات البيانات هو AppMaster . فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات مرئية (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال، و REST API ، ونقاط نهاية WSS. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة التكامل والتواصل مع مصادر البيانات المطلوبة وضمان التدفق السلس للبيانات.

تقنيات تدفق البيانات في الوقت الحقيقي

تدفق البيانات في الوقت الفعلي هو عملية معالجة البيانات ودمجها بشكل مستمر أثناء إنشائها أو نقلها. يسمح ذلك بتحديث البيانات بشكل شبه فوري في تطبيق الويب الخاص بك، مما يتيح تفاعل المستخدم والتحليلات في الوقت الفعلي. تم تطوير العديد من التقنيات للتعامل مع تدفق البيانات في الوقت الفعلي، بما في ذلك:

Apache Kafka : Apache Kafka عبارة عن نظام أساسي لتدفق البيانات مفتوح المصدر معروف بإنتاجيته العالية وقابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء. يمكنه التعامل مع تريليونات من الأحداث يوميًا ويتم اعتماده على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

: Apache Kafka عبارة عن نظام أساسي لتدفق البيانات مفتوح المصدر معروف بإنتاجيته العالية وقابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء. يمكنه التعامل مع تريليونات من الأحداث يوميًا ويتم اعتماده على نطاق واسع في مختلف الصناعات. Apache Flink : Apache Flink عبارة عن منصة أخرى مفتوحة المصدر وموزعة لتدفق البيانات مع تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وقدرات التطبيقات المستندة إلى الأحداث. فهو يوفر معالجة بيانات ذات زمن وصول منخفض مع دلالات معالجة تتم مرة واحدة بالضبط، مما يضمن دقة البيانات واتساقها.

: Apache Flink عبارة عن منصة أخرى مفتوحة المصدر وموزعة لتدفق البيانات مع تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وقدرات التطبيقات المستندة إلى الأحداث. فهو يوفر معالجة بيانات ذات زمن وصول منخفض مع دلالات معالجة تتم مرة واحدة بالضبط، مما يضمن دقة البيانات واتساقها. Google Pub/Sub : Google Pub/Sub عبارة عن خدمة مراسلة في الوقت الفعلي تتيح استيعاب تدفقات الأحداث ومعالجتها وتحليلها. إنه حل مُدار بالكامل وغير متزامن ومتوفر عالميًا ويمكنه التعامل مع ملايين الأحداث في الثانية.

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يعتمد قرار استخدام تقنيات دفق البيانات في الوقت الفعلي في تطبيق الويب الخاص بك على عدة عوامل، مثل الحاجة إلى التحليلات في الوقت الفعلي، وتفاعل المستخدم، وطبيعة البيانات التي تتم معالجتها. يمكن أن تساعدك استشارة المطورين ذوي الخبرة أو مهندسي الحلول في تحديد المسار الصحيح لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك.

فوائد التكامل الفعال للبيانات

يضمن تنفيذ التكامل الفعال للبيانات في منشئي تطبيقات الويب لديك تدفقًا سلسًا للبيانات ويقدم العديد من الفوائد الرئيسية:

تحسين عملية صنع القرار والرؤى المستندة إلى البيانات

عندما يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة وتتدفق بسلاسة عبر تطبيق الويب الخاص بك، يصبح من الأسهل بكثير تحليلها واستخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يتيح لك تكامل البيانات دمج مصادر البيانات المختلفة في عرض موحد، مما يمنح مؤسستك فهمًا أكثر شمولاً لاحتياجات العملاء واتجاهات السوق وأداء الأعمال.

تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية

يلغي تكامل البيانات الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويقلل الأخطاء عن طريق أتمتة جمع البيانات وتحويلها وتحميلها. يتيح ذلك لفريقك التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية ويقلل الوقت الذي يقضيه في المهام اليدوية الشاقة. يساعد تدفق البيانات المتكامل جيدًا أيضًا على تحسين التعاون بين الفرق المختلفة داخل مؤسستك من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة.

تحسين جودة البيانات واتساقها

يضمن التكامل الفعال للبيانات أن تكون البيانات نظيفة ودقيقة ومتسقة عبر مصادر البيانات المختلفة. وهذا بدوره يؤدي إلى تحليلات ورؤى أكثر موثوقية، مما يقلل من مخاطر اتخاذ القرارات بناءً على معلومات غير صحيحة أو قديمة.

وقت أسرع للتسويق ومرونة أكبر

يمكن لمنشئي تطبيقات الويب الذين يدعمون تكامل البيانات تسريع عملية تطوير ونشر التطبيقات الجديدة بشكل كبير. وهذا يزيد من قدرة مؤسستك على الاستجابة لمتطلبات السوق والابتكار بسرعة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك استراتيجية تكامل البيانات المرنة بإضافة مصادر بيانات جديدة بسهولة أو تعديل المصادر الحالية مع تطور احتياجات عملك.

قابلية التوسع وتحسينات الأداء

عند التعامل مع تكامل البيانات بشكل صحيح، يمكن أن يعزز قابلية التوسع ويحسن أداء تطبيقات الويب. يمكن للأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية ، مثل AppMaster ، والتي تولد التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات لتحقيق الأداء الأمثل، أن تفيد الشركات الصغيرة والكبيرة بشكل كبير.

يحمل التكامل الفعال للبيانات المفتاح لفتح الإمكانات الكاملة لمنشئ تطبيق الويب الخاص بك. من خلال ضمان التدفق السلس للبيانات واستخدام التقنيات والأدوات المناسبة، يمكنك دفع عملية صنع القرار بشكل أفضل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز أداء الأعمال.

التحديات في تكامل البيانات

يمكن أن يكون تكامل البيانات في منشئي تطبيقات الويب معقدًا بسبب عدة عوامل. يعد التغلب على هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية لضمان التدفق السلس للبيانات واتخاذ القرارات الفعالة. فيما يلي بعض التحديات الشائعة التي تتم مواجهتها أثناء تكامل البيانات:

قضايا جودة البيانات

يمكن أن تؤدي جودة البيانات الرديئة إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة وتؤثر سلبًا على أداء تطبيق الويب الخاص بك. تتضمن مشكلات جودة البيانات الشائعة إدخالات البيانات المفقودة أو غير الكاملة أو غير الدقيقة. يعد ضمان دقة البيانات واكتمالها أمرًا حيويًا قبل دمجها في تطبيق الويب الخاص بك.

مخاوف تتعلق بأمن البيانات والخصوصية

لا تزال المخاوف المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية تمثل تحديًا كبيرًا في تكامل البيانات. يجب عليك التأكد من حماية أي بيانات حساسة ومعالجة أي ثغرات أمنية. يعد الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA أمرًا بالغ الأهمية أيضًا.

التعامل مع أنواع البيانات المعقدة

يمكن أن يشكل دمج أنواع البيانات المعقدة، مثل البيانات شبه المنظمة أو غير المنظمة، تحديًا أثناء تكامل البيانات. قد يتعين عليك التعامل مع الملفات النصية أو محتوى الوسائط المتعددة أو بيانات المستشعر، والتي تتطلب تقنيات معالجة خاصة لدمجها مع تطبيق الويب الخاص بك بشكل فعال.

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إدارة مصادر البيانات المختلفة

غالبًا ما يتضمن تكامل البيانات جمع البيانات من مصادر مختلفة، مثل قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات أو تدفقات البيانات في الوقت الفعلي أو أنظمة الملفات، والتي قد تحتوي على تنسيقات وهياكل بيانات مختلفة. قد يكون التعامل مع هذه البيانات وتحويلها إلى تنسيق موحد لتطبيق الويب الخاص بك أمرًا صعبًا، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

اختيار أداة إنشاء تطبيقات الويب المناسبة لاحتياجاتك في مجال تكامل البيانات

يعد تحديد أداة إنشاء تطبيقات الويب المناسبة لاحتياجات تكامل البيانات الخاصة بك أمرًا ضروريًا لتحقيق التدفق السلس للبيانات والأداء الأمثل. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات الويب لتكامل البيانات:

دعم مصادر البيانات المختلفة وأساليب التكامل

تأكد من أن منشئ تطبيقات الويب يدعم مصادر بيانات وأساليب تكامل متعددة، مثل ETL وELT وواجهات برمجة تطبيقات البيانات وتقنيات تدفق البيانات في الوقت الفعلي. سيمنحك هذا المرونة ويسمح لك باختيار الطريقة الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك.

سهولة الاستخدام والتخصيص

يجب أن يكون منشئ تطبيقات الويب سهل الاستخدام والتخصيص. يجب أن يتميز بواجهة مستخدم بديهية وأدوات السحب والإفلات وميزات التصميم المرئي التي تجعل من السهل حتى على المستخدمين غير التقنيين إنشاء عمليات تكامل البيانات وإدارتها.

قابلية التوسع والأداء

يجب أن يكون منشئ تطبيقات الويب الذي اخترته قادرًا على التوسع مع نمو متطلبات بياناتك وتطبيقاتك. ويجب أن يوفر أيضًا إمكانات أداء قوية، مما يضمن أن تكون عمليات تكامل البيانات الخاصة بك سريعة وفعالة.

ميزات أمن البيانات

يجب أن يكون أمان البيانات أولوية قصوى عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات الويب. ابحث عن ميزات مثل التشفير وعناصر التحكم في الوصول وإمكانيات المراقبة للتأكد من أمان بياناتك طوال عملية التكامل بأكملها.

أحد الأمثلة على أدوات إنشاء تطبيقات الويب القوية التي تساعدك على معالجة هذه العوامل هو AppMaster. مع دعم تقنيات تكامل البيانات المختلفة، وسهولة الاستخدام، والتركيز على قابلية التوسع والأمان، يعد AppMaster مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن حل مبسط لاحتياجات تكامل البيانات الخاصة بها.

أفضل الممارسات لتكامل البيانات

يمكن أن يساعدك اتباع أفضل الممارسات لتكامل البيانات في التغلب على التحديات وضمان التدفق السلس للبيانات وتحقيق نتائج أفضل. فيما يلي بعض أفضل الممارسات لتكامل البيانات:

حدد أهدافًا وغايات واضحة: حدد أهدافك وغاياتك قبل بدء مشروع تكامل البيانات الخاص بك. تعرف على ما تريد تحقيقه باستخدام البيانات المتكاملة، مثل تحسين عملية اتخاذ القرار، أو زيادة الكفاءة، أو تجارب أفضل للعملاء. خطط لاستراتيجية تكامل البيانات الخاصة بك: حدد استراتيجية تكامل البيانات الخاصة بك، بما في ذلك مصادر البيانات التي ستعمل معها، وأساليب التكامل التي ستستخدمها، وأي تحديات محتملة قد تواجهها. سيساعدك هذا على توقع المشكلات وإعداد الحلول مسبقًا. ضمان جودة البيانات: تعد جودة البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتكامل البيانات بنجاح. حدد مشكلات جودة البيانات وعالجها، مثل إدخالات البيانات المفقودة أو غير المكتملة أو غير الدقيقة، قبل دمج البيانات في تطبيق الويب الخاص بك. الحفاظ على أمان البيانات والخصوصية: ضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وتنفيذ تدابير قوية لأمن البيانات، بما في ذلك التشفير وضوابط الوصول وقدرات المراقبة. اختر الأدوات والتقنيات المناسبة: حدد الأدوات والتقنيات المناسبة لاحتياجات تكامل البيانات الخاصة بك، مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع مصادر البيانات الخاصة بك، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، وخيارات التخصيص. مراقبة الأداء والتحسين المستمر: مراقبة أداء عمليات تكامل البيانات الخاصة بك وتحسينها وتحسينها باستمرار. سيساعدك هذا على تلبية احتياجات العمل المتغيرة والحفاظ على الأداء الأمثل.

من خلال اتباع أفضل الممارسات هذه، يمكنك التغلب بنجاح على تحديات تكامل البيانات وضمان التدفق السلس للبيانات في أداة إنشاء تطبيقات الويب لديك.