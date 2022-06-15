مستقبل التنمية: ماذا ننتظر؟

تطبيقات وأدوات LC / NC ، والتي تتطلب معرفة محدودة بالترميز ، هي التطوير المستقبلي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر. هناك ضغط هائل على شركات تكنولوجيا المعلومات بسبب الطلب غير المسبوق على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال.

يساعد تطبيق الكود المنخفض الشركات على تلبية متطلبات أعمالها والتكيف مع المناخ الصناعي سريع التغير. يحفز LCNC المرونة ويحسن سير العمل ويسهل عملية تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. عندما نلاحظ اتجاهات الترميز في السوق ، فإن التقدم في تقنية عدم وجود رمز سيحدث ثورة في بيئة البرمجة.

هل للشفرة المنخفضة مستقبل؟

Low-code هي سلسلة من الأدوات والتقنيات التي تتيح لك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال. كما يشمل أيضًا القدرة على توصيل أدوات متعددة لإنشاء أنواع مختلفة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إذا تحدثنا عن مزاياها وحلولها ، فإنها تمكن الناس من ابتكار وتطوير البرامج بأقل تكلفة وتوفر الوقت. تعمل هذه المنصة على إضفاء الطابع الديمقراطي على إمكانية تطوير تطبيقات برمجيات الذكاء الاصطناعي ؛ علاوة على ذلك ، فهو يساعد الفرد المبرمج على تفسير المشكلات دون الاعتماد على موارد وحلول تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تمكن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي دون استكشاف واختبار البرامج النصية الجديدة.

فوائد تطبيق التعليمات البرمجية المنخفضة

أتمتة المزيد في وقت أقل

يمكن تسريع سرعة نمو مهام أتمتة الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات LC المناسبة. كما أنه يساعد على تقليل الضغط لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تخفيض معدل الفشل

من الواضح أن معدل الفشل في مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبيرة أعلى بسبب التكلفة العالية والمواعيد النهائية الصارمة. لقد لوحظ أن الهدف غير المحدد للمشروع هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل مشاريع الذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات تصحيحها بمساعدة تطبيق ذكاء اصطناعي منخفض الكود. تقلل أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة من الاعتماد على توظيف متخصصي تكنولوجيا المعلومات ويمكن أن تقلل إلى حد كبير من معدل فشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. عندما تقوم الشركة بتطوير تطبيق ذكاء اصطناعي ، فإنها تقضي على احتمال فشل البرنامج.

زيادة سرعة الأعمال

يعمل برنامج LC على تسريع الوقت المستغرق لدمج الأدوات الجديدة ووضعها ، مما يساعد الشركات والصناعات على تجاوز اتجاهات السوق وطلب المتسوقين.

زيادة الإنتاجية

تساعد منصات LC في تقليل الحمل. كما أنه يسهل التعاون الممتاز بين أعضاء الفريق ، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية الأعمال.

تقليل التكاليف

يستغرق الأمر قدرًا كبيرًا من المال والوقت حتى تنفق المؤسسات على صيانة الأنظمة ، ومن ثم لا يتبقى لديهم الكثير لاستخدامه في المشاريع التالية. هنا ، تعمل المنصات منخفضة التعليمات البرمجية بمثابة المنقذ. يمكن لأدوات LC توفير الوقت والمال والموارد اللازمة لتطوير تطبيق ذكاء اصطناعي. لهذا السبب ، يمكن للشركات استثمار هذه الأشياء في المشاريع القادمة.

ما هو كود منخفض AI؟

يشير الاختصار ai إلى الذكاء الاصطناعي ، وهو فرع علوم الكمبيوتر الذي يجعل من الممكن للأجهزة والتطبيقات والآلات اكتساب المعرفة من التجارب والتفكير والعمل مثل البشر. التعلم والتخطيط والتعرف على الكلام هي بعض الأمثلة على الذكاء الاصطناعي.

يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة كبيرة بالبرمجة إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي قوية باستخدام حلول LC ai وإجراء تحديثات من شأنها أن تفيد نمو الأعمال.

يتطلب الذكاء الاصطناعي (ai) الترميز والمعرفة التكنولوجية المتعمقة. لذلك ، يرتبط الذكاء الاصطناعي بمهارات هندسة البرمجيات المتقدمة. تعمل حلول LC ai على تغيير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي ؛ تم تبسيط صناعة البرامج وتطبيقاتها وإتاحتها للعديد من الشركات والشركات.

إن استخدام منصات LC لتطوير الذكاء الاصطناعي يفيد الشركات من حيث المرونة ، وخفض التكاليف ، وتوفير الوقت والمال ، وقابلية الاستخدام العالية ، وتجربة المستخدم البديهية. يمكن حتى للخبراء والمهنيين غير المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير مشاريع وتطبيقات قوية للذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات التعلم الآلي LC. يخفف هذا البرنامج من تقنيات البرمجة اليدوية ، ويمكن للمستخدمين القيام بالابتكارات بمساعدة هذه التطبيقات.

مزايا حلول الذكاء الاصطناعي منخفضة الكود

تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي (ai) ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر منصات مرئية منخفضة التعليمات البرمجية. إنها تمكن الشركات من تطوير تطبيقات مخصصة ودمج عناصر ذكاء اصطناعي فيها من خلال واجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية. بسبب هذه الابتكارات البرمجية ، يصبح من السهل على المبتدئين البدء بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في النمو.

تكاليف أقل بكثير

بمساعدة حلول الذكاء الاصطناعي منخفضة الكود والأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية ، يمكن للشركات تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي فعالة بالكامل وقوية بدون توظيف مطورين محترفين وخبراء في الذكاء الاصطناعي ومتخصصين ، مما يوفر المال.

التطوير السريع والنشر

تعتبر السرعة ميزة أخرى للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية. مع حلول الذكاء الاصطناعي منخفضة التعليمات البرمجية ، يكون تطوير ونشر تطبيقات المؤسسة أسرع وأكثر مرونة.

قابلية استخدام عالية

تتيح الواجهة البسيطة للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية للأشخاص في الشركات العمل معًا على تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي قوية وإبداء آرائهم حول المشروع ، مما يؤدي إلى منتج فعال.

لماذا أصبح رمز No-Code منخفض الشهرة؟

أصبح عدم وجود رمز شائعًا بسبب الطلب المتزايد على متخصصي التعلم الآلي.

سبب آخر هو أن No-Code يسرع تطوير البرامج بشكل كبير.

يساعد في نمو الأعمال والشركات من خلال الذكاء الاصطناعي وأيضًا تمكين الابتكارات.

يسمح للمبرمجين غير التقنيين وغير المحترفين ببناء تقنيات ذكاء اصطناعي من البداية.

أهم الأسباب التي تجعل الشفرة المنخفضة تصبح شائعة:

توفر الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية واجهة سهلة الاستخدام.

إنه يسرع عملية التطوير ويؤدي إلى توفير الوقت.

يتم تقليل التعقيد في المشاريع الكبيرة بسبب انخفاض التعليمات البرمجية.

إنه يوفر أمانًا وصيانة مدمجين ، مما يوفر أيضًا التكاليف والوقت.

هناك مخاطر منخفضة مع عائد استثمار مرتفع.

ما هي ثورة القانون المنخفض؟

إذا تحدثنا عن ثورة LC هذه ، فهي مجرد صعود السحب والهبوط ؛ يقلل من تكلفة التطوير ، ويزيد من الإنتاجية ، ويتيح تطوير الحلول الرقمية ، ويوفر الوقت. تساعد ابتكارات LC غير المطورين على إنشاء لوحات معلومات وحلول رقمية وتدفقات عمل مؤتمتة وتطبيقات بسهولة. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الكثير من المعرفة بالبرمجة ، فإن هذه الحلول تسهل عملهم من خلال توفير مجموعة واسعة من الميزات والقوالب والمكونات.

هل سيحل الرمز المنخفض محل المطورين؟

الجواب على هذا السؤال جزئي. حلول ذكاء اصطناعي منخفضة الكود ستغير نهج التنمية. إنه يسهل مهمة المطور ، ويساعد في استخدام وقته الثمين بشكل صحيح ، ويمكنه مواجهة التحديات وفقًا لاهتماماته.

أهمية الكود المنخفض للمطورين:

تقوم الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية بإنشاء كود واجهة سهل الاستخدام للمطورين بلغات مختلفة.

بدلاً من استبدال المطورين ، تعمل البرامج ذات التعليمات البرمجية المنخفضة على تعزيز سير عملهم.

المطورون خاليون من العمل الذي يستغرق وقتا طويلا والتشفير الذهني بسبب هذه المنصة.

تساعد الأنظمة الأساسية منخفضة الكود المطورين على تقديم منتجات وتقنيات أفضل وفقًا للمواعيد النهائية.

ما هو مثال منخفض التعليمات البرمجية؟

تعد لوحة معلومات تحليلات الأعمال أفضل مثال على تطبيق ذي رمز منخفض / لا يحتوي على رمز. يمكن أن تساعد تقنيات صنع البرامج منخفضة الكود المبرمجين المحترفين على أن يصبحوا أكثر مرونة وكفاءة في مجالهم.

AppMaster و Mendix و Zolo و OutSystem هي بعض الأمثلة على منصات LC و NC. تستخدم الصناعات المختلفة رمزًا منخفضًا لتطوير تطبيقات تواجه العملاء.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

تمويل

بدعم من أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة وواجهات برمجة التطبيقات ، يمكن لشركات الخدمات المالية إنشاء تطبيقات مواجهة للعملاء تسهل على العميل التحقق من رصيده ودعم الوظائف الأخرى.

بيع بالتجزئة

بصرف النظر عن التطبيقات التي تواجه العملاء ، كما تمت مناقشته أعلاه ، يمكن للتجار والبائعين والتجار استخدام أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة في إدارة الأعمال أو معالجة الطلبات أو الإشراف على المخزون.

رعاية صحية

يمكن أيضًا استخدام الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية من قبل مقدمي الرعاية الصحية في إنشاء تطبيقات يمكن للمرضى من خلالها توفير المعلومات المتعلقة بمرضهم أو أعراضهم واكتسابها. يمكن للمرضى أيضًا تقديم أي شكاوى من خلال هذا أو طرح أي استفسارات.

الخدمات اللوجستية

بالإضافة إلى التعليم والتمويل والرعاية الصحية ، يمكن لمؤسسات النقل أيضًا استخدام تطبيقات LC لإدارة المخزون والحصول على إشعارات التسليم.

استنتاج

سيساعد الفهم العميق لمنصات LCNC المستخدمين على اختيار أفضل الأدوات لأعمالهم. إذا اخترت أدوات LCNC المثالية ، فستحصل على أفضل عمليات سير العمل والعمليات. تعد الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية هي مستقبل التحول وستكون جزءًا لا مفر منه من تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. سيظلون القوة الدافعة للعالم الرقمي وسيساعدون في أتمتة العمليات.

سيساعد اختيار أدوات LCNC المثالية في توفير الوقت وموارد العمل. إذا كنت تبحث عن بديل قابل للتطبيق لتحسين عملياتك الرقمية ، فاختر أفضل أدوات LCNC المناسبة من AppMaster.