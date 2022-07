Zukunft der Entwicklung: Worauf sollen wir warten?

Die LC/NC-Anwendungen und -Tools, die nur begrenzte Programmierkenntnisse erfordern, sind die zukünftige Entwicklung im Bereich der KI und Informatik-Anwendungen. Aufgrund der beispiellosen Nachfrage nach KI-Technologien und Geschäftsanwendungen stehen die IT-Firmen unter enormem Druck.

Low-Code-Anwendungen helfen den Unternehmen, ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen und sich an das sich schnell verändernde industrielle Klima anzupassen. LCNC katalysiert die Flexibilität, optimiert die Arbeitsabläufe und vereinfacht den Prozess der Entwicklung von KI-Anwendungen ohne Code. Wenn wir die Codierungstrends auf dem Markt beobachten, wird der Fortschritt in der No-Code-Technologie die Programmierumgebung revolutionieren.

Hat Low-Code eine Zukunft?

Low-Code ist eine Reihe von Tools und Technologien, die es Ihnen ermöglichen, KI-Anwendungen und Geschäftslösungen zu erstellen. Es umfasst auch die Möglichkeit, mehrere Tools miteinander zu verbinden, um verschiedene Arten von KI-Anwendungen zu erstellen.

Wenn wir über die Vorteile und Lösungen sprechen, ermöglicht es den Menschen, innovativ zu sein und Software mit minimalen Kosten zu entwickeln und Zeit zu sparen. Diese Plattform demokratisiert das Potenzial zur Entwicklung von KI-Softwareanwendungen; darüber hinaus hilft sie dem Programmierer, die Probleme zu interpretieren, ohne auf IT-Ressourcen und -Lösungen angewiesen zu sein. Es ermöglicht auch IT-Mitarbeitern, KI-Anwendungen zu erstellen, ohne neue Skripte zu erforschen und zu testen.

Vorteile von Low-Code-Anwendungen

Mehr automatisieren in weniger Zeit

Das Wachstumstempo für KI-Automatisierungsaufgaben kann mit den entsprechenden LC-Tools beschleunigt werden. Außerdem hilft es, den Druck bei der Entwicklung von KI-Anwendungen zu verringern.

Reduzierung der Fehlerquote

Es hat sich gezeigt, dass die Fehlerquote bei großen KI-Projekten aufgrund der hohen Kosten und strengen Fristen höher ist. Es wurde festgestellt, dass das nicht definierte Ziel der Projekte einer der Hauptgründe für das Scheitern von KI-Projekten ist. Unternehmen können dies mit Hilfe einer Low-Code-KI-App beheben. Low-Code-Tools verringern die Abhängigkeit von der Einstellung von IT-Fachleuten und können die Misserfolgsquote von KI-Anwendungen erheblich reduzieren. Wenn das Unternehmen eine KI-Anwendung entwickelt, eliminiert es die Wahrscheinlichkeit von Programmfehlern.

Erhöhte geschäftliche Agilität

LC-Software beschleunigt die Zeit, die benötigt wird, um neue Tools zu kombinieren und zu positionieren, was Unternehmen und Branchen dabei hilft, Markttrends und die Nachfrage der Kunden zu übertreffen.

Höhere Produktivität

LC-Plattformen helfen bei der Reduzierung der Belastung. Sie erleichtern auch die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, was Zeit spart und die Produktivität der Unternehmen erhöht.

Kostenreduzierung

Es kostet die Unternehmen viel Geld und Zeit, die sie für die Wartung der Systeme aufwenden müssen, und dann bleibt nicht mehr viel übrig, um sie für die folgenden Projekte zu verwenden. Hier wirken Low-Code-Plattformen als Retter. LC-Tools können Zeit, Geld und Ressourcen einsparen, die für die Entwicklung einer KI-Anwendung erforderlich sind. Dadurch können Unternehmen diese Dinge in kommende Projekte investieren.

Was ist Low-Code-KI?

Die Abkürzung KI steht für künstliche Intelligenz, den Zweig der Informatik, der es Geräten, Anwendungen und Maschinen ermöglicht, Wissen aus Erfahrungen zu gewinnen und wie Menschen zu denken und zu arbeiten. Lernen, Planen und Spracherkennung sind einige Beispiele für KI.

Mit LC-KI-Lösungen können auch Menschen ohne große Programmierkenntnisse leistungsstarke KI-Systeme erstellen und Modernisierungen vornehmen, die dem Wachstum von Unternehmen zugute kommen.

Künstliche Intelligenz (KI) erfordert fundierte Programmier- und Technologiekenntnisse. Daher ist KI mit fortgeschrittenen Software-Engineering-Fähigkeiten verbunden. Die KI-Lösungen von LC stellen einen Wendepunkt in der KI dar; die Erstellung von Software und Anwendungen wurde vereinfacht und ist für verschiedene Unternehmen und Firmen zugänglich.

Die Verwendung von LC-Plattformen für die KI-Entwicklung bietet Unternehmen Vorteile in Bezug auf Flexibilität, Kostensenkung, Zeit- und Geldersparnis, hohe Benutzerfreundlichkeit und intuitive Benutzererfahrung. Auch Nicht-KI-Experten und Fachleute können mit LC-Anwendungen für maschinelles Lernen leistungsstarke KI-Projekte und Anwendungen entwickeln. Diese Software erleichtert manuelle Programmiertechniken, und Benutzer können mit Hilfe dieser Anwendungen Innovationen durchführen.

Vorteile von Low-Code-KI-Lösungen

Künstliche Intelligenz (KI)-Technologien sind über visuelle Low-Code-Plattformen bequem für kleine und mittlere Unternehmen. Sie ermöglichen es Unternehmen, individuelle Anwendungen zu entwickeln und KI-Elemente über APIs von Drittanbietern in diese zu integrieren. Durch diese Software-Innovationen wird es für Einsteiger leicht, mit KI-Technologien zu beginnen, die das Wachstum fördern.

Viel geringere Kosten

Mit Hilfe von Low-Code-KI-Lösungen und Low-Code-Plattformen können Unternehmen voll funktionsfähige, leistungsstarke KI-Anwendungen entwickeln, ohne professionelle Entwickler, KI-Experten und Spezialisten einstellen zu müssen, und so Geld sparen.

Schnelle Entwicklung und Bereitstellung

Geschwindigkeit gilt als weiterer Vorteil von Low-Code-Plattformen. Mit Low-Code-KI-Lösungen sind die Entwicklung und der Einsatz von Unternehmensanwendungen schneller und flexibler.

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Die einfache Schnittstelle von Low-Code-Plattformen ermöglicht es den Menschen in Unternehmen, gemeinsam an der Implementierung leistungsfähiger KI-Lösungen zu arbeiten und ihre Ansichten über das Projekt einzubringen, was zu einem effektiven Produkt führt.

Warum wird Low-Code No-Code immer beliebter?

No-Code wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Spezialisten für maschinelles Lernen immer beliebter.

Ein weiterer Grund ist, dass No-Code die Softwareentwicklung drastisch beschleunigt.

Es hilft beim Wachstum von Unternehmen und Firmen durch KI und ermöglicht auch Innovationen.

Es ermöglicht Nicht-Technikern und nicht-professionellen Programmierern, KI-Technologien von Grund auf zu entwickeln.

Die wichtigsten Gründe, warum Low-Code immer beliebter wird:

Low-Code-Plattformen bieten eine einfach zu bedienende Oberfläche.

Sie beschleunigen die Entwicklung und führen zu Zeitersparnis.

Die Komplexität in großen Projekten wird durch Low-Code reduziert.

Es bietet eingebaute Sicherheit und Wartung, was ebenfalls Kosten und Zeit spart.

Es gibt ein geringes Risiko mit einem hohen ROI.

Was ist die Low-Code-Revolution?

Wenn wir von dieser LC-Revolution sprechen, ist es lediglich der Aufstieg von Drag & Drop; es reduziert die Kosten der Entwicklung, erhöht die Produktivität, ermöglicht die Entwicklung digitaler Lösungen und spart Zeit. LC-Innovationen helfen Nicht-Entwicklern bei der einfachen Erstellung von Dashboards, digitalen Lösungen, automatisierten Workflows und Anwendungen. Für diejenigen, die nur über geringe Programmierkenntnisse verfügen, erleichtern diese Lösungen die Arbeit, indem sie eine breite Palette von Funktionen, Vorlagen und Komponenten bereitstellen.

Wird Low-Code die Entwickler ersetzen?

Die Antwort auf diese Frage ist teilweise; Low-Code-Ai-Lösungen werden den Ansatz der Entwicklung verändern. Es erleichtert die Arbeit der Entwickler, hilft ihnen, ihre wertvolle Zeit richtig zu nutzen, und sie können sich Herausforderungen stellen, die ihren Interessen entsprechen.

Die Bedeutung von Low-Code für Entwickler:

Low-Code-Plattformen generieren entwicklerfreundlichen Frontend-Code in verschiedenen Sprachen.

Anstatt die Entwickler zu ersetzen, verbessert Low-Code-Software ihre Arbeitsabläufe.

Die Entwickler sind dank dieser Plattform von zeitraubender Arbeit und nervenaufreibender Codierung befreit.

Low-Code-Plattformen helfen den Entwicklern, bessere Produkte und Technologien fristgerecht zu liefern.

Was ist ein Low-Code-Beispiel?

Ein Business Analytics Dashboard ist das beste Beispiel für eine Low-Code/No-Code-Anwendung. Die Low-Code-Programmiertechniken können professionellen Programmierern helfen, in ihrem Bereich agiler und effizienter zu werden.

AppMaster, Mendix, Zolo und OutSystem sind einige Beispiele für LC- und NC-Plattformen. Verschiedene Branchen nutzen Low-Code, um kundenorientierte Anwendungen zu entwickeln.

Nachfolgend einige Beispiele:

Finanzen

Mit der Unterstützung von Low-Code-Tools und APIs können Finanzdienstleister kundenorientierte Anwendungen erstellen, die dem Kunden die Überprüfung seines Kontostands erleichtern und andere Funktionen unterstützen.

Einzelhandel

Neben den bereits erwähnten kundenorientierten Apps können Low-Code-Tools von Händlern und Anbietern für die Verwaltung von Geschäften, die Bearbeitung von Bestellungen oder die Überwachung des Lagerbestands verwendet werden.

Gesundheitswesen

Low-Code-Plattformen können auch von Gesundheitsdienstleistern für die Erstellung von Apps verwendet werden, über die Patienten Informationen zu ihrer Krankheit oder ihren Symptomen bereitstellen und erhalten können. Die Patienten können darüber auch Beschwerden einreichen oder Fragen stellen.

Logistik

Neben den Bereichen Bildung, Finanzen und Gesundheitswesen können auch Transportunternehmen LC-Apps nutzen, um ihr Inventar zu verwalten und Lieferbenachrichtigungen zu erhalten.

Fazit

Ein tiefes Verständnis der LCNC-Plattformen hilft den Nutzern, die besten Tools für ihr Unternehmen auszuwählen. Wenn Sie sich für die perfekten LCNC-Tools entscheiden, werden Sie die besten Arbeitsabläufe und Prozesse haben. Low-Code- und No-Code-Tools sind die Zukunft der Transformation und werden ein unvermeidlicher Bestandteil der No-Code-App-Entwicklung sein. Sie werden die treibende Kraft der digitalen Welt bleiben und helfen, die Prozesse zu automatisieren.

Die Auswahl der perfekten LCNC-Tools wird helfen, Zeit und Unternehmensressourcen zu sparen. Wenn Sie auf der Suche nach einer praktikablen Alternative sind, um Ihre digitalen Abläufe zu verbessern, wählen Sie die besten geeigneten LCNC-Tools von AppMaster.