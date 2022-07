¿Qué es la revolución del bajo código?

Si hablamos de esta revolución de la LC, no es más que el auge del drag and drop; reduce el coste del desarrollo, aumenta la productividad, permite el desarrollo de soluciones digitales y ahorra tiempo. Las innovaciones de LC ayudan a los no desarrolladores a crear fácilmente cuadros de mando, soluciones digitales, flujos de trabajo automatizados y aplicaciones. Para aquellos que no tienen muchos conocimientos de codificación, estas soluciones facilitan su trabajo proporcionando una amplia gama de características, plantillas y componentes.

¿Sustituirá el low-code a los desarrolladores?

La respuesta a esta pregunta es parcial; las soluciones de low-code ai cambiarán el enfoque del desarrollo. Facilita la tarea del desarrollador, le ayuda a utilizar adecuadamente su valioso tiempo y puede asumir retos según sus intereses.

La importancia de low-code para los desarrolladores:

Las plataformas de low-code generan código frontend amigable para los desarrolladores en varios lenguajes.

En lugar de sustituir a los desarrolladores, el software de low-code potencia sus flujos de trabajo.

Los desarrolladores se liberan del trabajo que consume tiempo y de la codificación que entorpece la mente gracias a esta plataforma.

Las plataformas de bajo código ayudan a los desarrolladores a entregar mejores productos y tecnologías según los plazos.

¿Qué es un ejemplo de bajo código?

Un panel de control de análisis empresarial es el mejor ejemplo de una aplicación de bajo código/sin código. Las técnicas de programación de bajo código pueden ayudar a los programadores profesionales a ser más ágiles y eficientes en su campo.

AppMaster, Mendix, Zolo y OutSystem son algunos ejemplos de plataformas de LC y NC. Varios sectores utilizan el low-code para desarrollar aplicaciones orientadas al cliente.

Los siguientes son algunos ejemplos:

Finanzas

Con el apoyo de las herramientas de low-code y las API, las empresas de servicios financieros pueden crear aplicaciones orientadas al cliente que le faciliten la comprobación de su saldo y den soporte a otras funciones.

Minoristas

Además de las aplicaciones orientadas al cliente, como se ha comentado anteriormente, las herramientas de bajo código pueden ser utilizadas por comerciantes, vendedores y distribuidores para gestionar el negocio, procesar los pedidos o supervisar el inventario.

Salud

Las plataformas de bajo código también pueden ser utilizadas por los proveedores de salud para crear aplicaciones a través de las cuales los pacientes puedan proporcionar y obtener información relacionada con su enfermedad o síntomas. Los pacientes también pueden presentar cualquier queja a través de esto o hacer cualquier consulta.

Logística

Además de la educación, las finanzas y la atención sanitaria, los establecimientos de transporte también pueden utilizar las aplicaciones de LC para gestionar el inventario y obtener notificaciones de entrega.

Conclusión

Un conocimiento profundo de las plataformas de LCNC ayudará a los usuarios a seleccionar las mejores herramientas para sus negocios. Si eligen las herramientas de LCNC perfectas, tendrán los mejores flujos de trabajo y procesos. Las herramientas de bajo código y sin código son el futuro de la transformación y serán una parte inevitable del desarrollo de aplicaciones sin código. Seguirán siendo el motor del mundo digital y ayudarán a automatizar los procesos.

La selección de herramientas LCNC perfectas ayudará a ahorrar tiempo y recursos empresariales. Si está buscando una alternativa viable para mejorar sus operaciones digitales, elija las mejores herramientas LCNC adecuadas de AppMaster.