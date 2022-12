Il futuro dello sviluppo: Cosa dobbiamo aspettare?

Le applicazioni e gli strumenti LC/NC, che richiedono una conoscenza limitata della codifica, rappresentano il futuro sviluppo delle applicazioni di ai e dell'informatica. Le aziende IT sono sottoposte a un'enorme pressione a causa della domanda senza precedenti di tecnologie ai e applicazioni aziendali.

Le applicazioni a basso codice aiutano le aziende a soddisfare i loro requisiti di business e ad adattarsi al clima industriale in rapida evoluzione. LCNC catalizza la flessibilità, ottimizza i flussi di lavoro e semplifica il processo di progettazione di applicazioni ai no-code. Osservando le tendenze di codifica del mercato, il progresso della tecnologia no-code rivoluzionerà l'ambiente di programmazione.

Il Low-Code ha un futuro?

Il low-code è una serie di strumenti e tecnologie che consentono di costruire applicazioni AI e soluzioni aziendali. Comprende anche la possibilità di collegare più strumenti per creare diversi tipi di applicazioni AI.

Se parliamo dei suoi vantaggi e delle sue soluzioni, consente alle persone di innovare e sviluppare software con costi minimi e risparmiando tempo. Questa piattaforma sta democratizzando il potenziale di sviluppo di applicazioni software ai; inoltre, aiuta i programmatori a interpretare i problemi senza fare affidamento su risorse e soluzioni informatiche. Inoltre, consente agli informatici di realizzare applicazioni ai senza esplorare e testare nuovi script.

Vantaggi delle applicazioni low-code

Automatizzare di più in meno tempo

La velocità di crescita delle attività di automazione ai può essere accelerata utilizzando gli strumenti LC appropriati. Inoltre, aiuta a ridurre la pressione per costruire le applicazioni ai.

Riduzione del tasso di fallimento

Si è visto che il tasso di fallimento nei grandi progetti di ai è più alto a causa dei costi elevati e delle scadenze rigorose. È stato osservato che l'obiettivo indefinito dei progetti è una delle ragioni principali del loro fallimento. Le aziende possono rimediare con l'aiuto di un'applicazione di ai a basso codice. Gli strumenti a basso codice riducono la dipendenza dall'assunzione di professionisti IT e possono ridurre notevolmente il tasso di fallimento delle applicazioni ai. Quando l'azienda sviluppa un'applicazione ai, elimina la probabilità di fallimento del programma.

Maggiore agilità aziendale

I software ai accelerano i tempi di combinazione e posizionamento di nuovi strumenti, aiutando le aziende e le industrie a superare le tendenze del mercato e la domanda degli acquirenti.

Maggiore produttività

Le piattaforme LC aiutano a ridurre il carico di lavoro. Inoltre, facilitano un'eccellente collaborazione tra i membri del team, facendo risparmiare tempo e aumentando la produttività delle aziende.

Riduzione dei costi

Le organizzazioni spendono una buona quantità di denaro e di tempo per la manutenzione dei sistemi e non hanno più molto da utilizzare per i progetti successivi. In questo caso, le piattaforme low-code fungono da salvatore. Gli strumenti LC possono far risparmiare tempo, denaro e risorse necessarie per sviluppare un'applicazione ai. Per questo motivo, le aziende possono investire queste risorse nei prossimi progetti.

Che cos'è l'AI low-code?

L'abbreviazione ai sta per intelligenza artificiale, la branca dell'informatica che consente a dispositivi, applicazioni e macchine di acquisire conoscenze dalle esperienze e di pensare e lavorare come gli esseri umani. L'apprendimento, la pianificazione e il riconoscimento vocale sono alcuni esempi di ai.

Le persone che non hanno grandi conoscenze di codifica possono creare potenti sistemi di ai con le soluzioni LC ai e fare ammodernamenti che andranno a vantaggio della crescita delle aziende.

L'intelligenza artificiale (ai) richiede una conoscenza approfondita della codifica e della tecnologia. Pertanto, l'ai è collegata a competenze avanzate di ingegneria del software. Le soluzioni LC per l'ai sono un fattore di svolta nel campo dell'ai; la creazione e l'applicazione di software sono state semplificate e rese accessibili a diverse aziende e società.

L'utilizzo delle piattaforme LC per lo sviluppo di ai porta vantaggi alle aziende in termini di flessibilità, riduzione dei costi, risparmio di tempo e denaro, elevata usabilità ed esperienza utente intuitiva. Anche i non esperti di ai e i professionisti possono sviluppare potenti progetti e applicazioni di ai attraverso le applicazioni di machine learning di LC. Questo software semplifica le tecniche di codifica manuale della programmazione e gli utenti possono realizzare innovazioni con l'aiuto di queste applicazioni.

Vantaggi delle soluzioni AI low-code

Le tecnologie di intelligenza artificiale (ai) sono convenienti per le piccole e medie imprese grazie alle piattaforme visive low-code. Esse consentono alle aziende di sviluppare applicazioni personalizzate e di integrarvi elementi di ai attraverso API di terze parti. Grazie a queste innovazioni software, diventa facile per i principianti iniziare con le tecnologie ai che aiutano la crescita.

Costi molto più bassi

Con l'aiuto delle soluzioni ai low-code e delle piattaforme low-code, le aziende possono sviluppare applicazioni ai completamente funzionali e potenti senza assumere sviluppatori professionisti, esperti ai e specialisti, risparmiando denaro.

Sviluppo e implementazione rapidi

La velocità è considerata un altro vantaggio delle piattaforme low-code. Con le soluzioni low-code ai, lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni aziendali sono più rapidi e flessibili.

Elevata usabilità

L'interfaccia semplice delle piattaforme low-code consente alle persone delle aziende di collaborare all'implementazione di potenti soluzioni ai e di esprimere il proprio parere sul progetto, ottenendo così un prodotto efficace.

Perché il low-code no-code sta diventando popolare?

Il No-Code sta diventando popolare a causa della crescente domanda di specialisti in machine learning.

Un altro motivo è che il No-Code accelera drasticamente lo sviluppo del software.

Contribuisce alla crescita di aziende e società attraverso l'ai e consente anche di innovare.

Permette ai coder non tecnologici e non professionisti di costruire tecnologie ai da zero.

I motivi principali per cui il Low-Code sta diventando popolare:

Le piattaforme low-code offrono un'interfaccia facile da usare.

Velocizzano lo sviluppo e fanno risparmiare tempo.

La complessità dei grandi progetti si riduce grazie al codice ridotto.

Fornisce sicurezza e manutenzione integrate, che consentono di risparmiare costi e tempo.

Il rischio è basso e il ritorno sull'investimento è elevato.

Che cos'è la rivoluzione low-code?

Se parliamo di questa rivoluzione LC, non è altro che l'ascesa del drag and drop; riduce i costi di sviluppo, aumenta la produttività, consente lo sviluppo di soluzioni digitali e fa risparmiare tempo. Le innovazioni di LC aiutano i non sviluppatori a realizzare facilmente dashboard, soluzioni digitali, flussi di lavoro automatizzati e applicazioni. Per coloro che non hanno molte conoscenze di codifica, queste soluzioni facilitano il loro lavoro fornendo una vasta gamma di funzioni, modelli e componenti.

Il low-code sostituirà gli sviluppatori?

La risposta a questa domanda è parziale: le soluzioni low-code ai cambieranno l'approccio allo sviluppo. Facilitano il compito degli sviluppatori, li aiutano a utilizzare correttamente il loro tempo prezioso e possono affrontare le sfide in base ai loro interessi.

L'importanza del low-code per gli sviluppatori:

Le piattaforme low-code generano codice frontend facile da sviluppare in vari linguaggi.

Invece di sostituire gli sviluppatori, il software low-code potenzia i loro flussi di lavoro.

Grazie a questa piattaforma, gli sviluppatori sono liberi da un lavoro che richiede tempo e da una codifica noiosa.

Le piattaforme low-code aiutano gli sviluppatori a fornire prodotti e tecnologie migliori nel rispetto delle scadenze.

Che cos'è un esempio di Low-Code?

Un cruscotto di analisi aziendale è il miglior esempio di applicazione low-code/no-code. Le tecniche di programmazione low-code possono aiutare i programmatori professionisti a diventare più agili ed efficienti nel loro campo.

AppMaster, Mendix, Zolo e OutSystem sono alcuni esempi di piattaforme LC e NC. Diversi settori industriali utilizzano il low-code per sviluppare applicazioni rivolte ai clienti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi:

Finanza

Con il supporto di strumenti e API low-code, le società di servizi finanziari possono creare applicazioni rivolte ai clienti che li agevolano nel controllo del loro saldo e supportano altre funzioni.

Vendita al dettaglio

Oltre alle applicazioni rivolte ai clienti, come discusso in precedenza, gli strumenti low-code possono essere utilizzati da commercianti, venditori e rivenditori per gestire le attività, elaborare gli ordini o controllare l'inventario.

Assistenza sanitaria

Le piattaforme low-code possono essere utilizzate anche dai fornitori di servizi sanitari per creare applicazioni attraverso le quali i pazienti possono fornire e ottenere informazioni relative alla loro malattia o ai loro sintomi. I pazienti possono anche presentare reclami o porre domande.

Logistica

Oltre all'istruzione, alla finanza e alla sanità, anche le aziende di trasporto possono utilizzare le app LC per gestire l'inventario e ricevere notifiche di consegna.

Conclusioni

Una conoscenza approfondita delle piattaforme LCNC aiuterà gli utenti a selezionare gli strumenti migliori per le loro attività. Se si scelgono gli strumenti LCNC perfetti, si avranno i migliori flussi di lavoro e processi. Gli strumenti low-code e no-code sono il futuro della trasformazione e saranno una parte inevitabile dello sviluppo di app no-code. Rimarranno la forza trainante del mondo digitale e contribuiranno ad automatizzare i processi.

La scelta di strumenti LCNC perfetti aiuterà a risparmiare tempo e risorse aziendali. Se siete alla ricerca di una valida alternativa per migliorare le vostre operazioni digitali, scegliete i migliori strumenti LCNC di AppMaster.