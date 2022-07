Futuro de Desenvolvimento: O que devemos esperar?

As aplicações e ferramentas LC/NC, que requerem conhecimentos de codificação limitados, são o futuro desenvolvimento em ai e aplicações informáticas. Há uma enorme pressão sobre as empresas de TI devido à procura sem precedentes de tecnologias e aplicações comerciais da ai.

Aplicação de código baixo ajuda as empresas a satisfazer as suas necessidades comerciais e a adaptarem-se ao clima industrial em rápida mutação. LCNC catalisa a flexibilidade, optimiza os fluxos de trabalho, e suaviza o processo de concepção de aplicações sem código ai. Quando observamos as tendências de codificação no mercado, o avanço da tecnologia sem código irá revolucionar o ambiente de programação.

Does Low-Code Have a Future?

p>Low-code é uma série de ferramentas e tecnologias que lhe permitem construir aplicações de IA e soluções empresariais. Também engloba a capacidade de ligar múltiplas ferramentas para criar diferentes tipos de aplicações de IA.

Se falamos das suas vantagens e soluções, permite às pessoas inovar e desenvolver software com custos mínimos e poupa tempo. Esta plataforma está a democratizar o potencial de desenvolvimento de aplicações de software da ai; além disso, ajuda o indivíduo da programação a interpretar as questões sem depender de recursos e soluções informáticas. Também permite que as pessoas de TI façam aplicações ai sem explorar e testar novos scripts.

Benefícios da aplicação de baixo código

> Automate More in Less Time

A velocidade de crescimento para tarefas de automatização ai pode ser acelerada usando as ferramentas apropriadas de LC. Além disso, ajuda a reduzir a pressão para construir as aplicações da ai.

> forte>Redução da Taxa de Falha

Verifica-se que a taxa de falha em grandes projectos da ai é mais elevada devido ao custo elevado e aos prazos rigorosos. Tem-se observado que o objectivo indefinido dos projectos é uma das principais razões para o fracasso dos projectos ai. As empresas podem rectificá-lo com a ajuda de uma aplicação ai de baixo código. As ferramentas de baixo código reduzem a dependência da contratação de profissionais de TI e podem reduzir consideravelmente a taxa de falha da aplicação ai. Quando a empresa desenvolve uma aplicação ai, elimina a probabilidade de falha do programa.

>forte>Increased Business Agility

>forte>Higher Productivity

>>forte>Cost Reduction<

O que é a IA de baixo código?

>p> software de Ai-L acelera o tempo necessário para combinar e posicionar novas ferramentas, o que ajuda as empresas e indústrias a ultrapassar as tendências do mercado e a procura dos compradores.>p> plataformas de Ai-L ajudam a reduzir a carga. Também facilita uma excelente colaboração entre os membros da equipa, poupando tempo e aumentando a produtividade das empresas.>p>É preciso uma boa quantidade de dinheiro e tempo para que as organizações gastem na manutenção dos sistemas, e depois não têm muito mais para utilizar nos projectos seguintes. Aqui, as plataformas de código baixo actuam como um salvador. As ferramentas de LC podem poupar tempo, dinheiro e recursos necessários para desenvolver uma aplicação ai. Devido a isto, as empresas podem investir estas coisas em projectos futuros.

A abreviatura ai significa inteligência artificial, o ramo da informática que torna possível que dispositivos, aplicações e máquinas adquiram conhecimentos a partir de experiências e pensem e trabalhem como humanos. Aprendizagem, planeamento, e reconhecimento da fala são alguns exemplos ai.

Muitos Custos Mais Baixos

>p>As pessoas que não têm muito conhecimento de codificação podem criar sistemas ai poderosos com soluções ai LC e fazer modernizações que beneficiarão o crescimento das empresas.p>A inteligência artificial (ai) requer um conhecimento profundo da codificação e da tecnologia. Por conseguinte, a IA está ligada a conhecimentos avançados de engenharia de software. As soluções de inteligência artificial (IA) actuam como um agente de mudança de jogo na IA; a criação de software e as aplicações foram simplificadas e acessíveis a várias empresas e empresas.>p>Utilizar plataformas LC para o desenvolvimento de IA beneficia as empresas em termos de flexibilidade, redução de custos, poupança de tempo e dinheiro, alta usabilidade, e experiência intuitiva do utilizador. Mesmo os peritos e profissionais não-ai podem desenvolver poderosos projectos e aplicações da Ai através de aplicações de aprendizagem de máquinas LC. Este software facilita as técnicas de codificação manual de programação, e os utilizadores podem fazer inovações com a ajuda destas aplicações.>h2>Vantagens das soluções de IA de baixo código>p>As tecnologias de inteligência artificial (ai) são convenientes para pequenas e médias empresas através de plataformas visuais de baixo código. Permitem que as empresas desenvolvam aplicações personalizadas e integrem elementos ai nelas através de APIs de terceiros. Devido a estas inovações de software, torna-se fácil para principiantes começar com tecnologias ai que ajudam ao crescimento.

Com a ajuda de soluções ai de baixo código e plataformas de baixo código, as empresas podem desenvolver aplicações ai totalmente funcionais e poderosas sem contratar programadores profissionais, peritos ai, e especialistas, poupando dinheiro.

Desenvolvimento e Implantação Rápida

High Usability

>p>Velocidade é considerada outra vantagem das plataformas de baixo código. Com soluções ai de baixo código, o desenvolvimento e implementação de aplicações empresariais são mais rápidos e flexíveis.

A interface simples de plataformas de baixo código permite às pessoas nas empresas trabalharem em conjunto na implementação de soluções ai poderosas e darem a sua opinião sobre o projecto, o que resulta num produto eficaz.

Porque é que o No-Código baixo está a tornar-se popular?

No-código está a tornar-se popular devido à crescente procura de especialistas em aprendizagem de máquinas.

Outra razão é que o No-Código acelera drasticamente o Desenvolvimento de Software. >li>li> ajuda no crescimento de empresas e empresas através da ai e também permite inovações.li>li> permite aos codificadores não tecnológicos e não profissionais construir tecnologias ai a partir do zero.

As razões de topo Low-Code está a tornar-se popular:

>li>As plataformas de código baixo oferecem uma interface fácil de usar.>li>> Acelera o desenvolvimento e resulta em poupança de tempo. >li>Complexidade em grandes projectos é reduzida devido ao código baixo. proporciona segurança e manutenção incorporadas, o que também poupa custos e tempo.

Há baixo risco com um elevado ROI.

Pode o código baixo substituir os programadores?

O significado de código baixo para programadores:

Em vez de substituir os programadores, o software de código baixo impulsiona os seus fluxos de trabalho.

>h2>Qual é a Revolução Low-Code?>p>Se falarmos desta revolução LC, é apenas o aumento do arrastar e largar; reduz o custo de desenvolvimento, aumenta a produtividade, permite o desenvolvimento de soluções digitais, e poupa tempo. As inovações LC ajudam os não-desenvolvedores a fazer facilmente painéis de instrumentos, soluções digitais, fluxos de trabalho automatizados e aplicações. Para aqueles que não têm muito conhecimento de codificação, estas soluções facilitam o seu trabalho, fornecendo uma vasta gama de características, modelos e componentes.p>A resposta a esta pergunta é parcialmente; as soluções de baixo código ai mudarão a abordagem ao desenvolvimento. Facilita a tarefa do programador, ajuda a utilizar correctamente o seu valioso tempo, e podem enfrentar desafios de acordo com os seus interesses.>ul>>li>Plataformas de código baixo geram código front-end amigo do programador em várias línguas.>li>li> Os programadores estão livres de trabalho moroso e de codificação de baixo código devido a esta plataforma.>li>>Plataformas de baixo código ajudam os programadores a fornecer melhores produtos e tecnologias de acordo com os prazos.h2>Qual é um exemplo de Low-Code?>p>Um painel de análise de negócios é o melhor exemplo de uma aplicação de baixo código/no-code. As técnicas de programação de baixo código podem ajudar os programadores profissionais a tornarem-se mais ágeis e eficientes no seu campo.

AppMaster, Mendix, Zolo, e OutSystem são alguns exemplos de plataformas LC e NC. Várias indústrias utilizam o código baixo para desenvolver aplicações voltadas para o cliente.

A seguir estão alguns exemplos:

Finance

Com o apoio de ferramentas de código baixo e APIs, as empresas de serviços financeiros podem criar aplicações voltadas para o cliente que facilitam a verificação do seu equilíbrio e suportam outras funções.

Retalho

Saúde

p>Parte de aplicações orientadas para o cliente, como discutido acima, as ferramentas de baixo código podem ser utilizadas por comerciantes, vendedores e revendedores na gestão de negócios, processamento de encomendas, ou supervisão de inventário.

Plataformas de baixo código também podem ser utilizadas por fornecedores de cuidados de saúde na criação de aplicações através das quais os pacientes podem fornecer e obter informações relacionadas com a sua doença ou sintomas. Os pacientes também podem apresentar quaisquer queixas através disto ou pedir quaisquer consultas.

Logística

Além de educação, finanças e cuidados de saúde, os estabelecimentos de transporte também podem utilizar aplicações LC para gerir o inventário e obter notificações de entrega.

Conclusão

Um profundo conhecimento das plataformas LCNC ajudará os utilizadores a seleccionar as melhores ferramentas para os seus negócios. Se escolherem as ferramentas LCNC perfeitas, terão os melhores fluxos de trabalho e processos. Ferramentas de código baixo e sem código são o futuro da transformação e serão uma parte inevitável do desenvolvimento de aplicações sem código. Elas continuarão a ser a força motriz do mundo digital e ajudarão a automatizar os processos.

A selecção de ferramentas LCNC perfeitas ajudará a poupar tempo e recursos empresariais. Se estiver à procura de uma alternativa viável para melhorar as suas operações digitais, escolha as melhores ferramentas LCNC apropriadas de AppMaster.