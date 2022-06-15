Gelişimin Geleceği: Neyi Bekleyeceğiz?

Sınırlı kodlama bilgisi gerektiren LC/NC uygulamaları ve araçları, yapay zeka ve bilgisayar bilimi uygulamalarında gelecekteki gelişmelerdir. Yapay zeka teknolojileri ve iş uygulamalarına yönelik benzeri görülmemiş talep nedeniyle BT firmaları üzerinde muazzam bir baskı var.

Düşük kod uygulaması, şirketlerin iş gereksinimlerini karşılamalarına ve hızla değişen endüstriyel iklime uyum sağlamalarına yardımcı olur. LCNC, esnekliği hızlandırır, iş akışlarını optimize eder ve kodsuz yapay zeka uygulaması tasarlama sürecini kolaylaştırır. Piyasadaki kodlama trendlerini gözlemlediğimizde, kodsuz teknolojideki ilerleme programlama ortamında devrim yaratacaktır.

Low-Code'un Geleceği Var mı?

Low-code, yapay zeka uygulamaları ve iş çözümleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi araç ve teknolojidir. Aynı zamanda, farklı türde yapay zeka uygulamaları oluşturmak için birden fazla aracı bağlama yeteneğini de kapsar.

Avantajlarından ve çözümlerinden bahsedecek olursak, insanların minimum maliyetle yenilik ve yazılım geliştirmesini sağlar ve zamandan tasarruf sağlar. Bu platform, yapay zeka yazılım uygulamaları geliştirme potansiyelini demokratikleştiriyor; dahası, programlama yapan kişinin sorunları BT kaynaklarına ve çözümlerine dayanmadan yorumlamasına yardımcı olur. Ayrıca BT çalışanlarının yeni komut dosyalarını keşfetmeden ve test etmeden yapay zeka uygulamaları oluşturmasını sağlar.

Düşük kod uygulamasının faydaları

Daha Az Zamanda Daha Fazlasını Otomatikleştirin

Yapay zeka otomasyon görevlerinin büyüme hızı, uygun LC araçları kullanılarak hızlandırılabilir. Ayrıca, yapay zeka uygulamaları oluşturma baskısını azaltmaya yardımcı olur.

Arıza Oranının Azaltılması

Yüksek maliyet ve titiz termin süreleri nedeniyle büyük yapay zeka projelerinde başarısızlık oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapay zeka projelerinin başarısız olmasının temel nedenlerinden birinin projelerin belirlenmemiş hedefleri olduğu gözlemlenmiştir. Şirketler, düşük kodlu bir yapay zeka uygulaması yardımıyla bunu düzeltebilir. Düşük kod araçları, BT uzmanlarının işe alınmasına olan bağımlılığı azaltır ve yapay zeka uygulamasının başarısızlık oranını önemli ölçüde azaltabilir. Firma bir yapay zeka uygulaması geliştirdiğinde, programın başarısız olma olasılığını ortadan kaldırır.

Artan İş Çevikliği

LC yazılımı, işletmelerin ve endüstrilerin pazar trendlerini ve alışveriş yapanların taleplerini geride bırakmasına yardımcı olan yeni araçları birleştirmek ve konumlandırmak için geçen süreyi hızlandırır.

Daha Yüksek Verimlilik

LC platformları yükün azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca ekip üyeleri arasında mükemmel işbirliğini kolaylaştırır, zamandan tasarruf sağlar ve işletmelerin üretkenliğini artırır.

Maliyet azaltma

Kuruluşların sistemlerin bakımı için harcamaları çok miktarda para ve zaman alır ve daha sonra sonraki projeler için harcayacakları fazla bir şey kalmaz. Burada, düşük kodlu platformlar bir kurtarıcı görevi görür. LC araçları, bir yapay zeka uygulaması geliştirmek için gereken zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlayabilir. Bu nedenle, şirketler bu şeyleri gelecek projelere yatırabilirler.

Düşük kodlu AI nedir?

Ai kısaltması, cihazların, uygulamaların ve makinelerin deneyimlerden bilgi edinmesini ve insanlar gibi düşünmesini ve çalışmasını sağlayan bilgisayar bilimi dalı olan yapay zeka anlamına gelir. Öğrenme, planlama ve konuşma tanıma birkaç yapay zeka örneğidir.

Çok fazla kodlama bilgisi olmayan kişiler, LC yapay zeka çözümleriyle güçlü yapay zeka sistemleri oluşturabilir ve işletmelerin büyümesine fayda sağlayacak modernizasyonlar yapabilir.

Yapay zeka (ai), derinlemesine kodlama ve teknoloji bilgisi gerektirir. Bu nedenle yapay zeka, gelişmiş yazılım mühendisliği becerileri ile bağlantılıdır. LC yapay zeka çözümleri yapay zekada oyunun kurallarını değiştiren bir işlev görür; yazılım yapımı ve uygulamaları basitleştirildi ve çeşitli işletmeler ve şirketler için erişilebilir hale getirildi.

Yapay zeka geliştirme için LC platformlarını kullanmak, işletmelere esneklik, maliyet düşürme, zamandan ve paradan tasarruf, yüksek kullanılabilirlik ve sezgisel kullanıcı deneyimi açısından fayda sağlar. Yapay zeka uzmanı olmayanlar ve profesyoneller bile LC makine öğrenimi uygulamaları aracılığıyla güçlü yapay zeka projeleri ve uygulamaları geliştirebilir. Bu yazılım, programlamanın manuel kodlama tekniklerini kolaylaştırır ve kullanıcılar bu uygulamalar yardımıyla yenilikler yapabilir.

Düşük kodlu yapay zeka çözümlerinin avantajları

Yapay zeka (ai) teknolojileri, görsel düşük kodlu platformlar aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Şirketlerin özel uygulamalar geliştirmesine ve üçüncü taraf API'ler aracılığıyla yapay zeka öğelerini bunlara entegre etmesine olanak tanır. Bu yazılım yenilikleri nedeniyle, yeni başlayanlar için büyümeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileriyle başlamaları kolaylaşıyor.

Çok Daha Düşük Maliyetler

Düşük kodlu yapay zeka çözümleri ve düşük kodlu platformların yardımıyla şirketler, profesyonel geliştiriciler, yapay zeka uzmanları ve uzmanları işe almadan para tasarrufu sağlayarak tamamen işlevsel, güçlü yapay zeka uygulamaları geliştirebilir.

Hızlı Geliştirme ve Dağıtım

Hız, düşük kodlu platformların bir başka avantajı olarak kabul edilir. Düşük kodlu yapay zeka çözümleri ile kurumsal uygulamaların geliştirilmesi ve devreye alınması daha hızlı ve daha esnektir.

Yüksek Kullanılabilirlik

Düşük kodlu platformların basit arayüzü, şirketlerdeki kişilerin güçlü yapay zeka çözümlerinin uygulanması üzerinde birlikte çalışmasına ve proje hakkında görüşlerini bildirmesine olanak tanır, bu da etkili bir ürünle sonuçlanır.

Low-Code No-Code Neden Popüler Oluyor?

Makine öğrenimi uzmanlarına yönelik artan talep nedeniyle kodsuz kullanım popüler hale geliyor.

Diğer bir neden de No-Code'un Yazılım Geliştirmeyi büyük ölçüde hızlandırmasıdır.

Yapay zeka yoluyla işletmelerin ve şirketlerin büyümesine yardımcı olur ve ayrıca yenilikleri mümkün kılar.

Teknoloji dışı ve profesyonel olmayan kodlayıcıların sıfırdan yapay zeka teknolojileri oluşturmasına olanak tanır.

Low-Code'un popüler hale gelmesinin başlıca nedenleri:

Düşük kodlu platformlar, kullanımı kolay bir arayüz sunar.

Gelişimi hızlandırır ve zamandan tasarruf sağlar.

Büyük projelerdeki karmaşıklık, düşük kod nedeniyle azalır.

Maliyet ve zamandan tasarruf sağlayan yerleşik güvenlik ve bakım sağlar.

Yüksek bir yatırım getirisi ile düşük risk vardır.

Düşük Kod Devrimi Nedir?

Bu LC devriminden bahsedecek olursak, bu sadece sürüklenme ve düşmelerin yükselişidir; geliştirme maliyetini düşürür, üretkenliği artırır, dijital çözümlerin geliştirilmesine olanak tanır ve zamandan tasarruf sağlar. LC yenilikleri, geliştirici olmayanların kolayca panolar, dijital çözümler, otomatikleştirilmiş iş akışları ve uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. Çok fazla kodlama bilgisi olmayanlar için bu çözümler çok çeşitli özellikler, şablonlar ve bileşenler sağlayarak işlerini kolaylaştırır.

Düşük kod geliştiricilerin yerini alacak mı?

Bu sorunun cevabı kısmen; düşük kodlu yapay zeka çözümleri, geliştirme yaklaşımını değiştirecek. Geliştiricinin işini kolaylaştırır, değerli zamanlarını doğru bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur ve ilgi alanlarına göre zorlukların üstesinden gelebilirler.

Düşük kodun geliştiriciler için önemi:

Düşük kodlu platformlar, çeşitli dillerde geliştirici dostu ön uç kodu oluşturur.

Düşük kodlu yazılım, geliştiricileri değiştirmek yerine iş akışlarını artırır.

Geliştiriciler, bu platform sayesinde zaman alan işlerden ve zihin uyuşturan kodlamalardan muaftır.

Düşük kodlu platformlar, geliştiricilerin son teslim tarihlerine göre daha iyi ürünler ve teknolojiler sunmasına yardımcı olur.

Düşük Kod Örneği Nedir?

Bir iş analitiği panosu, düşük kodlu/kodsuz uygulamanın en iyi örneğidir. Düşük kodlu program oluşturma teknikleri, profesyonel programcıların kendi alanlarında daha çevik ve verimli olmalarına yardımcı olabilir.

AppMaster, Mendix, Zolo ve OutSystem, LC ve NC platformlarının bazı örnekleridir. Çeşitli endüstriler, müşteriye yönelik uygulamalar geliştirmek için düşük kod kullanır.

Aşağıdakiler bazı örneklerdir:

finans

Düşük kodlu araçların ve API'lerin desteğiyle, finansal hizmet şirketleri, müşterinin bakiyesini kontrol etmesini kolaylaştıran ve diğer işlevleri destekleyen, müşteriye yönelik uygulamalar oluşturabilir.

Perakende

Müşteriye yönelik uygulamalar dışında, yukarıda tartışıldığı gibi, düşük kodlu araçlar satıcılar, satıcılar ve bayiler tarafından iş yönetiminde, siparişlerin işlenmesinde veya envanterin denetlenmesinde kullanılabilir.

Sağlık hizmeti

Düşük kodlu platformlar, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından, hastaların hastalıkları veya semptomlarıyla ilgili bilgi sağlayabileceği ve edinebileceği uygulamalar oluşturmada da kullanılabilir. Hastalar da bu sayede şikayetlerini iletebilmekte veya sorularını sorabilmektedir.

Lojistik

Eğitim, finans ve sağlık hizmetlerine ek olarak ulaşım kuruluşları, envanteri yönetmek ve teslimat bildirimleri almak için LC uygulamalarını da kullanabilir.

Çözüm

LCNC platformlarının derinlemesine anlaşılması, kullanıcıların işletmeleri için en iyi araçları seçmelerine yardımcı olacaktır. Mükemmel LCNC araçlarını seçerseniz, en iyi iş akışlarına ve süreçlere sahip olursunuz. Düşük kodlu ve kodsuz araçlar, dönüşümün geleceğidir ve kodsuz uygulama geliştirmenin kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Dijital dünyanın itici gücü olmaya devam edecekler ve süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olacaklar.

Mükemmel LCNC araçlarının seçimi zamandan ve iş kaynaklarından tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Dijital operasyonlarınızı geliştirmek için uygun bir alternatif arıyorsanız, AppMaster'dan en uygun LCNC araçlarını seçin.