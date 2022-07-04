المأجورون والاستراتيجيات والأساليب المفيدة لزيادة تنزيلات تطبيقاتك

يعد إنشاء تطبيق بدون مطور أمرًا سهلاً. الجزء الصعب هو الحصول على عدد أكبر من التنزيلات أو النمو على تطبيقك. إذا كانت لديك المعرفة الصحيحة بجذب المستخدمين ، فسيكون عدد التنزيلات لديك مرتفعًا جدًا. فيما يلي بعض النصائح لزيادة نمو تطبيقك:

الضغط على المشكلة التي يحلها تطبيقك



ركز على إنشاء تطبيق يحل مشكلة معينة. بعد تطوير التطبيق ، تأكد من أن عنوان التطبيق في متجر Play أو متجر التطبيقات يعالج المشكلة التي تحلها. سيساعد هذا الاختراق المستخدم في العثور على تطبيقك عند البحث عن حل للمشكلة.

احصل على أيقونة تطبيق جذابة



الرمز هو الانطباع الأول للمستخدمين. تأكد من أن الرمز الذي تختاره لتطبيقك جذاب وينقل الرسالة الكاملة حول ما يقدمه.

تسييل



أحد الاختراقات التي يجب أن تجربها هو تحقيق الدخل من تطبيقاتك. عادة ، في متجر Play ، ستعمل Google على زيادة ترتيب التطبيقات التي يتم تحقيق الدخل منها.

التركيز على المتخصصة

يعد البحث عن المكان المناسب مهمًا بشكل خاص في نمو التطبيق أو الموقع. عندما تتناول مشكلة أو تحلها ، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية قيام الشخص العادي بالبحث في التطبيق عن حل للمشكلة التي يواجهها. العديد من المصطلحات الفنية غير معروفة لآلاف الأفراد. مثل ما إذا كانوا يريدون البحث عن تطبيق تحويل الصوت إلى نص. على الأرجح ، لن يكتبوا تطبيق النسخ. كل ما سيبحثون عنه هو تطبيق محول صوت إلى نص. إذا كنت تستخدم المكان المناسب في العنوان الخاص بك ، فسيحصل نمو تطبيقك على عدد كبير من التنزيلات.

استخدام البريد الإلكتروني للحصول على مستخدمين دائمين

البريد الإلكتروني مهم في نمو خدمة عملاء تطبيقك. باستخدام البريد الإلكتروني ، يمكنك التواصل مع مستخدمي التطبيق الخاص بك. خاصة المستخدمين الجدد على تطبيقك أو موقعك. يمكنك إرسال بريد إلكتروني حول التسجيل الجديد وأول عملية شراء للمستخدمين من تطبيقك. بهذه الطريقة ، سترسل ردود فعل إيجابية إلى المستخدمين الجدد ، مما يجعلهم يعيدون زيارة تطبيقك. ومن ثم زيادة تقدم التطبيق الخاص بك. يمكن أيضًا استخدام البريد الإلكتروني لإعلام العملاء بالمنتج الجديد أو الخصم الذي تقدمه على موقعك.

الهبات



تُعد الهبات من بين استراتيجيات تطبيقات اختراق النمو الذكية التي يمكن استخدامها لجذب الكثير من المستخدمين إلى تطبيقك أو موقعك. التخطيط للهدية الخاصة بك هو جزء حاسم. تأكد من عدم التخلي عن الكثير من المال. تتمثل الإستراتيجية في الحصول على عدد كبير من الزيارات أو المستخدمين على موقعك وتطبيقك. الأساليب الأكثر شيوعًا هي الإصدارات التجريبية المجانية لمدة شهر والكتب المدرسية المجانية وخصم 50٪ للمستخدمين الجدد. من خلال هذا ، يمكنك إقناع المستخدمين لديك بمشاركة تطبيقك على وسائل التواصل الاجتماعي أو حثهم على إنشاء حساب على موقعك.

المجيب الآلي



سيجعلك وجود المجيب الآلي تبدو كمحترف. تستخدم جميع التطبيقات أو المواقع ذات النمو المرتفع في السوق المجيب الآلي. إذا كانت لديك مهارات التدوين ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن العملاء يقرؤون مدونتك على موقع التطبيق. يعد الحصول على محتوى مفيد في الرد الآلي خدعة في قرصنة النمو التي يمكن أن تحصل على الكثير من المشتركين على موقعك. هناك شيء آخر يمكنك إضافته إلى المجيب الآلي وهو إقناع الزائر الجديد بالتسجيل في تطبيقك. تأكد من إضافة روابط تنزيل مباشرة في المجيب الآلي الخاص بك.

أضف نظام إحالة جذاب



نظام الإحالة هو تقنية تطبيقات اختراق النمو الحديثة. باستخدام نظام الإحالة ، يمكنك استخدام عميلك للحصول على مستخدمين جدد للتطبيق. تبدو معقدة ولكنها فعالة جدا للنمو. في أنظمة الإحالة الحديثة ، يقوم المستخدم بإحالة تطبيقك إلى صديقه أو عائلته. عندما يقوم صديقه أو عائلته بالتسجيل باستخدام رمز الإحالة ، سيحصل كلا الطرفين على أموال ، وسيكون لديك مستخدمون جدد. تأكد من إضافة روابط تنزيل مباشرة في نظام الإحالة الخاص بك. بهذه الطريقة ، يمكن للشخص الجديد الحصول على تطبيقك بسهولة.

الترويج من خلال مؤثر



المؤثرون هم نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الذين لديهم آلاف أو ملايين المشتركين. إذا كنت تريد أن يحصل تطبيقك على عدد كبير من التنزيلات ، فيمكنك الترويج لتطبيقك من خلال مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. افترض أنك تقوم بعمل مبتدئ وليس لديك ميزانية كبيرة. اطلب منهم وضع المنشور الذي يحتوي على روابط تنزيل مباشرة لتطبيقك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ليوم واحد. معجبيهم مخلصون للغاية ، وإذا أوصوا بمنتج ما ، فمن المحتمل أن يجربوه.

شيء واحد يجب أن تضعه في اعتبارك أثناء استخدام قرصنة النمو هذا هو أنك تحتاج إلى التأكد من أن تطبيقك يعمل بشكل مثالي ؛ إذا كان تطبيق التنزيلات الجديد يعاني من تأخر أو أي نوع من الثغرات. على الأرجح ، لن يستخدم التطبيق الخاص بك مرة أخرى.

التعليمات

كيف تخترق نمو تطبيقك؟



مصطلح الاختراق ليس حرفيًا عند استخدامه في تطبيقات اختراق النمو. يستخدم المصطلح لإعلام الناس بأن الحيل فعالة جدًا لدرجة أن الناس العاديين سيشعرون أنك تستخدم نوعًا من الاختراق للحصول على مثل هذا النمو في التنزيلات على موقعك. هذا هو السبب في أن معظم المدونات التي تقرأها على مواقع مختلفة تستخدم مصطلح الاختراق.

لزيادة نمو عمليات التثبيت على تطبيقاتك ، اتبع الإرشادات الواردة في موقع المقالة. الملخص الأساسي هو أنك تعلن بشكل صحيح عن الحلول التي يقدمها تطبيقك.

كيف يمكنني تعزيز عمليات تثبيت التطبيق؟



يعد امتلاك عنوان وأيقونة جذابة أمرًا ضروريًا جدًا لنمو التنزيلات. كلما زاد عدد الزيارات لديك ، زاد نمو تطبيقك. إذا قارنت تطبيقك بتطبيقات أخرى ، فستفهم سبب نمو بعضها بسرعة ، وبعضها بطيء جدًا.

كيف يمكنني كسب المال بدون رمز؟



باستخدام أي رمز ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات بدون أي مطور. الآن يمكنك القيام بما يلي لكسب المال.

بعد إنشاء التطبيق ، يمكنك وضع رسوم اشتراك لمرة واحدة لعمليات التثبيت في متجر Play أو متجر التطبيقات.

احصل على رسوم اشتراك شهرية لخدمات تطبيقك.

روّج لعملك من خلال تطبيقك. كما لو كنت تمتلك متجرًا للبيع بالتجزئة ، يمكنك إنشاء تطبيق لمنطقتك المحلية حيث يمكن للأشخاص رؤية منتجات متعددة وشرائها.

كيفية زيادة تثبيت تطبيق IOS؟



تعد زيادة عمليات التثبيت على IOS أمرًا صعبًا. لتحقيق نمو كبير في عمليات التثبيت ، يجب أن يكون لديك تطبيق منتج وبلاطة جذابة. علاوة على ذلك ، استثمر منتجك وجرب منصات الترويج المختلفة.

كيف تشجع الناس على تنزيل التطبيقات؟



من خلال تقديم الحل لمهمة معقدة ، ستحصل على الأرجح على الكثير من التثبيتات. ومع ذلك ، تأكد من أن الرمز الخاص بك يعرض الحل الذي تريد تقديمه.

كيف أقوم بزيادة عمليات تثبيت التطبيق على Facebook؟



يقدم Facebook إعلانات للتطبيقات. يمكنك تسجيل تطبيقك في قسم الإعلانات ، وسيقومون بالترويج لتطبيقك عبر Facebook. يمكنك تحقيق نمو كبير في عمليات التثبيت باستخدام إعلانات Facebook.

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