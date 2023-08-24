كيف يؤثر إنترنت الأشياء (IoT) على هندسة البرمجيات

شهدت إنترنت الأشياء (IoT) نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحويل الصناعات وتغيير كيفية تفاعلنا مع الأشياء اليومية. يشير إنترنت الأشياء إلى التوصيل البيني للأجهزة المادية والمركبات والمباني والعناصر المختلفة المضمنة مع أجهزة الاستشعار والبرامج والاتصال بالشبكة. تقوم هذه الأجهزة بجمع البيانات وتبادلها، مما يتيح مراقبتها والتحكم فيها وتحليلها عن بعد.

ومع ظهور إنترنت الأشياء، يجب أن تتطور بنيات البرمجيات التقليدية لتلبية هذه المتطلبات والتحديات الفريدة التي تتوسع بسرعة. يجب أن تسهل بنيات البرامج المعتمدة على إنترنت الأشياء الاتصال بين الأجهزة المختلفة وتدعم كميات هائلة من معالجة البيانات وتخزينها وتحليلها. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ هذه البنيات أيضًا في الاعتبار الآثار المترتبة على تعقيد البرامج والأمن والخصوصية عند دمج أجهزة إنترنت الأشياء في الشبكات والعمليات التجارية الحالية.

التحديات التي تفرضها إنترنت الأشياء على هندسة البرمجيات التقليدية

يجلب إنترنت الأشياء العديد من التحديات لبنيات البرمجيات التقليدية، والتي يجب معالجتها لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء الموثوقة والفعالة والآمنة. وتشمل بعض التحديات الرئيسية ما يلي:

كميات هائلة من البيانات: تولد أجهزة إنترنت الأشياء بيانات هائلة، مما يؤدي بسهولة إلى زيادة التحميل على أنظمة تخزين ومعالجة البيانات التقليدية. يجب أن تتعامل بنيات البرامج التي تدعم إنترنت الأشياء مع كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، غالبًا في الوقت الفعلي، وتحسين إدارة البيانات لتجنب الاختناقات وضمان المعالجة الفعالة.

تولد أجهزة إنترنت الأشياء بيانات هائلة، مما يؤدي بسهولة إلى زيادة التحميل على أنظمة تخزين ومعالجة البيانات التقليدية. يجب أن تتعامل بنيات البرامج التي تدعم إنترنت الأشياء مع كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، غالبًا في الوقت الفعلي، وتحسين إدارة البيانات لتجنب الاختناقات وضمان المعالجة الفعالة. اتصال الشبكة المتنوعة: في النظام البيئي لإنترنت الأشياء، يتم توصيل العديد من الأجهزة ذات الخصائص والقدرات المختلفة بالشبكة. يجب تكييف بنيات البرامج التقليدية لدعم الاتصال بالشبكة غير المتجانسة وإدارة الاتصال بين الأجهزة بشكل فعال.

في النظام البيئي لإنترنت الأشياء، يتم توصيل العديد من الأجهزة ذات الخصائص والقدرات المختلفة بالشبكة. يجب تكييف بنيات البرامج التقليدية لدعم الاتصال بالشبكة غير المتجانسة وإدارة الاتصال بين الأجهزة بشكل فعال. قابلية التوسع والمرونة: غالبًا ما تحتاج تطبيقات إنترنت الأشياء إلى التوسع لاستيعاب عدد متزايد من الأجهزة المترابطة. علاوة على ذلك، فإن الأجهزة نفسها ومتطلباتها يمكن أن تتغير بمرور الوقت. يجب أن تكون بنيات البرمجيات قادرة على التوسع والتكيف مع الطبيعة الديناميكية لبيئات إنترنت الأشياء بسلاسة وفعالية من حيث التكلفة.

غالبًا ما تحتاج تطبيقات إنترنت الأشياء إلى التوسع لاستيعاب عدد متزايد من الأجهزة المترابطة. علاوة على ذلك، فإن الأجهزة نفسها ومتطلباتها يمكن أن تتغير بمرور الوقت. يجب أن تكون بنيات البرمجيات قادرة على التوسع والتكيف مع الطبيعة الديناميكية لبيئات إنترنت الأشياء بسلاسة وفعالية من حيث التكلفة. الأمان والخصوصية: يؤدي التوصيل البيني للأجهزة المختلفة في شبكات إنترنت الأشياء إلى زيادة مساحة الهجوم المحتملة للتهديدات السيبرانية ويمكن أن يعرض البيانات الحساسة للوصول غير المصرح به. يجب أن تعطي بنيات البرامج المعتمدة على إنترنت الأشياء الأولوية لأمن وخصوصية كل من الأجهزة والبيانات، مع دمج إجراءات التشفير والمصادقة والتحكم في الوصول القوية.

يؤدي التوصيل البيني للأجهزة المختلفة في شبكات إنترنت الأشياء إلى زيادة مساحة الهجوم المحتملة للتهديدات السيبرانية ويمكن أن يعرض البيانات الحساسة للوصول غير المصرح به. يجب أن تعطي بنيات البرامج المعتمدة على إنترنت الأشياء الأولوية لأمن وخصوصية كل من الأجهزة والبيانات، مع دمج إجراءات التشفير والمصادقة والتحكم في الوصول القوية. كفاءة الطاقة: تعمل العديد من أجهزة إنترنت الأشياء مثل البطاريات على موارد طاقة محدودة. وبالتالي، يجب على بنيات البرامج التي تركز على إنترنت الأشياء تحسين استهلاك الطاقة لإطالة عمر هذه الأجهزة دون التضحية بالوظائف أو الأداء.

المكونات الأساسية لهندسة البرمجيات المعتمدة على إنترنت الأشياء

لمواجهة التحديات المرتبطة بإنترنت الأشياء، من الضروري تصميم بنية برمجية قوية وفعالة تعمل على تحسين الأداء والأمان مع دعم المتطلبات الفريدة للأجهزة المتصلة. تتضمن بعض المكونات الأساسية لبنية البرامج المعتمدة على إنترنت الأشياء ما يلي:

اتصال الأجهزة وإدارتها: يتطلب التعامل مع مجموعة متنوعة من أجهزة إنترنت الأشياء واتصالاتها مكونًا مخصصًا لاتصال الأجهزة وإدارتها. يجب أن يقوم هذا المكون بتمكين مهام مثل تسجيل الأجهزة ومراقبة حالاتها والتحكم في وظائفها عن بعد.

يتطلب التعامل مع مجموعة متنوعة من أجهزة إنترنت الأشياء واتصالاتها مكونًا مخصصًا لاتصال الأجهزة وإدارتها. يجب أن يقوم هذا المكون بتمكين مهام مثل تسجيل الأجهزة ومراقبة حالاتها والتحكم في وظائفها عن بعد. معالجة البيانات وتخزينها: لاستيعاب الحجم الهائل من البيانات التي تولدها أجهزة إنترنت الأشياء، يجب أن تنفذ هندسة البرمجيات حلول معالجة وتخزين البيانات القادرة على التعامل مع تدفقات البيانات في الوقت الفعلي. هذا المكون مسؤول عن جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا وتخزينها وتحليلها، واستخدام خطوط أنابيب معالجة البيانات، وقواعد البيانات الموزعة، وأنظمة التخزين في الذاكرة.

لاستيعاب الحجم الهائل من البيانات التي تولدها أجهزة إنترنت الأشياء، يجب أن تنفذ هندسة البرمجيات حلول معالجة وتخزين البيانات القادرة على التعامل مع تدفقات البيانات في الوقت الفعلي. هذا المكون مسؤول عن جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا وتخزينها وتحليلها، واستخدام خطوط أنابيب معالجة البيانات، وقواعد البيانات الموزعة، وأنظمة التخزين في الذاكرة. منصات تطوير التطبيقات: يتطلب بناء تطبيقات إنترنت الأشياء منصات تعمل على تبسيط عملية التطوير، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه طرح المنتج إلى السوق. توفر منصات تطوير التطبيقات مثل AppMaster بيئة موحدة لتصميم وبناء ونشر تطبيقات إنترنت الأشياء مع الحد الأدنى من الترميز والتكوين.

يتطلب بناء تطبيقات إنترنت الأشياء منصات تعمل على تبسيط عملية التطوير، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه طرح المنتج إلى السوق. توفر منصات تطوير التطبيقات مثل بيئة موحدة لتصميم وبناء ونشر تطبيقات إنترنت الأشياء مع الحد الأدنى من الترميز والتكوين. التحليلات والتصور: يعد تحليل وتصور البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء أمرًا بالغ الأهمية لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ ودفع عملية اتخاذ القرار المستنيرة. يجب أن تتضمن بنية البرنامج أدوات التحليلات ومكونات تصور البيانات، مما يمكّن المستخدمين من فهم بيانات إنترنت الأشياء ومراقبة أداء الجهاز بشكل فعال.

يعد تحليل وتصور البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة إنترنت الأشياء أمرًا بالغ الأهمية لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ ودفع عملية اتخاذ القرار المستنيرة. يجب أن تتضمن بنية البرنامج أدوات التحليلات ومكونات تصور البيانات، مما يمكّن المستخدمين من فهم بيانات إنترنت الأشياء ومراقبة أداء الجهاز بشكل فعال. تدابير الأمن والخصوصية: تعد حماية أجهزة إنترنت الأشياء وبياناتها أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تتضمن بنية البرامج المصممة جيدًا تدابير أمنية، مثل التشفير والمصادقة والتحكم في الوصول والتصحيح المنتظم للتخفيف من المخاطر المحتملة وحماية المعلومات الحساسة.

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استراتيجيات بناء الحلول القائمة على إنترنت الأشياء

تتطلب التحديات الفريدة التي تطرحها بنية البرمجيات المرتكزة على إنترنت الأشياء استراتيجيات جديدة لبناء حلول إنترنت الأشياء القابلة للتطوير والآمنة. يمكن أن تساعد الاستراتيجيات التالية الشركات والمطورين على تلبية متطلبات تطبيقات إنترنت الأشياء بشكل فعال:

اعتماد بنية الخدمات المصغرة

إن بنية الخدمات الصغيرة هي نمط تصميم يتم فيه تقسيم التطبيق الكبير إلى خدمات أصغر يمكن التحكم فيها وتعمل بشكل مستقل. يتم تطوير هذه الخدمات ونشرها وصيانتها بشكل منفصل، مما يسمح بسهولة التوسع وعزل الأخطاء بشكل أفضل. عند تطبيقها على تطبيقات إنترنت الأشياء، تتيح الخدمات الصغيرة مرونة أكبر وتطويرًا أسرع واستخدامًا أفضل للموارد؛ وبالتالي، فهي ضرورية لتلبية متطلبات تطبيقات إنترنت الأشياء واسعة النطاق والمكثفة للبيانات.

استخدام حوسبة الحافة والضباب

تعد حوسبة الحافة والضباب نماذج تعمل على نقل بعض وظائف الحوسبة ومعالجة البيانات والتخزين إلى الأجهزة وأجهزة الاستشعار التي تولد البيانات. يساعد هذا الأسلوب على تقليل زمن الوصول وتقليل ازدحام الشبكة وتحسين الأمان من خلال معالجة البيانات محليًا بدلاً من إرسالها إلى السحابة. بالنسبة لتطبيقات إنترنت الأشياء التي تتطلب المعالجة واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، تعد حوسبة الحافة والضباب ضرورية للحفاظ على الأداء العالي والاستجابة.

تنفيذ خطوط أنابيب معالجة البيانات

تولد تطبيقات إنترنت الأشياء كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، ويعد التعامل مع هذه البيانات بفعالية جانبًا حاسمًا في هندسة البرمجيات. تساعد خطوط أنابيب معالجة البيانات في تنظيم تخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها لضمان التشغيل السلس واستخراج الأفكار. يمكن للمطورين استخدام منصات معالجة التدفق، مثل Apache Kafka أو Apache Flink، لإنشاء خطوط أنابيب بيانات قابلة للتطوير ومتسامحة مع الأخطاء يمكنها التعامل مع الطبيعة الديناميكية لبيانات إنترنت الأشياء.

إعطاء الأولوية للأمن والخصوصية في التصميم

تتعامل تطبيقات إنترنت الأشياء مع البيانات الحساسة وتكون عرضة للهجمات الإلكترونية، مما يجعل الأمن والخصوصية عنصرين حاسمين في التصميم. ينبغي تضمين تنفيذ تدابير أمنية قوية، مثل بروتوكولات الاتصال الآمنة والتشفير وضوابط الوصول، في بنية البرنامج منذ البداية. علاوة على ذلك، يجب على المطورين اتباع مبادئ الخصوصية حسب التصميم، مما يضمن دمج تدابير حماية البيانات في البنية الشاملة لأي حل لإنترنت الأشياء.

الاستفادة من الخدمات السحابية والخدمات المُدارة

يمكن أن يكون إنشاء بنية برمجيات إنترنت الأشياء من البداية أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يمكن أن يساعد استخدام الخدمات السحابية والخدمات المُدارة في تبسيط العملية من خلال توفير قابلية التوسع والموثوقية والأمان على النظام الأساسي، مما يسمح للمطورين بالتركيز على الابتكار وإنشاء القيمة. يقدم موفرو الخدمات السحابية مثل AWS أو Azure أو Google Cloud حلول إنترنت الأشياء الجاهزة التي تلبي متطلبات محددة، مثل إدارة الأجهزة والاتصال ومعالجة البيانات والتحليلات.

دور AppMaster في تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء

AppMaster عبارة عن منصة قوية بدون تعليمات برمجية تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يجعلها أداة قيمة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء. تستفيد بنية البرامج المرتكزة على إنترنت الأشياء من التكامل السلس وسهولة الاستخدام والتطوير السريع للتطبيقات التي تقدمها AppMaster. ميزات AppMaster التي تلبي الاحتياجات الفريدة للبرامج التي تعتمد على إنترنت الأشياء هي:

نمذجة البيانات المرئية

تتطلب تطبيقات إنترنت الأشياء القدرة على إنشاء وإدارة وتحليل كميات هائلة من البيانات. تسمح نمذجة البيانات المرئية لـ AppMaster للمطورين بتصميم نماذج بيانات شاملة وإدارتها ونشرها بسهولة، والتكامل تلقائيًا مع قواعد البيانات المختلفة بما في ذلك قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كتخزين أساسي.

مصمم العمليات التجارية (BP).

يكمن أحد التحديات الأساسية لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء في إنشاء منطق الأعمال الذي يدمج البيانات ويعالجها بشكل مفيد. يوفر مصمم BP الخاص بـ AppMaster واجهة مرئية بديهية لتصميم وتنفيذ العمليات التجارية المعقدة دون كتابة أي تعليمات برمجية. يؤدي ذلك إلى تسريع قدرة المطور على إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء المعقدة، مما يضمن أن تعمل بنية البرنامج على النحو المنشود عبر أجهزة وشبكات إنترنت الأشياء المتنوعة.

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قابلية التوسع والأداء

يقوم AppMaster بإنشاء تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ تعتمد على Go للواجهات الخلفية والتي يمكن وضعها في حاويات ونشرها على الأنظمة الأساسية السحابية. يضمن دعم النظام الأساسي للخدمات الصغيرة والحاويات عديمة الحالة أن تكون بنية البرامج الناتجة قابلة للتطوير بشكل كبير، مما يجعلها مناسبة تمامًا لحالات استخدام إنترنت الأشياء شديدة الطلب.

التكامل السريع

غالبًا ما تتطلب تطبيقات إنترنت الأشياء عمليات تكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات والخدمات الخارجية الأخرى. يوفر AppMaster موصلات مسبقة الصنع ودعم استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي يمكنها تبسيط عملية الاتصال وتبادل البيانات وتنسيق سير العمل بين تطبيق إنترنت الأشياء والأنظمة الخارجية.

البدء في هندسة البرمجيات التي تركز على إنترنت الأشياء

يتطلب بناء بنية برمجية تتمحور حول إنترنت الأشياء فهمًا دقيقًا للتحديات الفريدة التي يفرضها النظام البيئي لإنترنت الأشياء واعتماد استراتيجيات وأدوات فعالة لمعالجتها. لبدء استخدام بنية البرامج التي تركز على إنترنت الأشياء، فكر في الخطوات التالية:

البحث والتعلم : اكتساب معرفة متعمقة بمبادئ إنترنت الأشياء والتحديات والمكونات الأساسية لهندسة البرمجيات المعتمدة على إنترنت الأشياء. ابق على اطلاع باتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات والتقنيات الناشئة في مجال إنترنت الأشياء. إتقان الأدوات : فهم واحتضان الأدوات والأنظمة الأساسية والأطر المتاحة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء. يتضمن ذلك التعرف على الخدمات السحابية والخدمات المُدارة ومنصات معالجة البيانات والأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster . تطوير استراتيجية إنترنت الأشياء : قم بمواءمة رؤيتك لتطبيق إنترنت الأشياء مع أهداف عملك وخريطة طريق التكنولوجيا. قم بتطوير إستراتيجية إنترنت الأشياء التي تحدد منهجك في معالجة الاتصال والأمن وقابلية التوسع والتحديات الأخرى الكامنة في بنية برامج إنترنت الأشياء. التكرار والتعلم : الشروع في تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء التكرارية، ودمج الدروس المستفادة من النماذج الأولية المبكرة والتعليقات من أصحاب المصلحة لتحسين بنية برامج إنترنت الأشياء الخاصة بك وضمان التوصل إلى حل نهائي قابل للتطوير.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تطوير بنية برمجية تركز على إنترنت الأشياء وقادرة على مواجهة التحديات الفريدة لبناء حلول إنترنت الأشياء ونشرها. يمكن لمنصات مثل AppMaster تسريع عملية تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء لديك بشكل كبير، مما يسمح لك بتقديم حلول إنترنت الأشياء القوية والقابلة للتطوير للتسويق بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

خاتمة

لقد أثر إنترنت الأشياء (IoT) بشكل كبير على كيفية تصميم وتطوير بنيات البرمجيات. مع النمو السريع للأجهزة المتصلة والطلب المتزايد باستمرار على التطبيقات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي، يجب على المؤسسات تكييف بنيات برمجياتها لاستيعاب التحديات الفريدة التي يفرضها عصر إنترنت الأشياء.

يتطلب إنشاء بنية برمجية قوية تعتمد على إنترنت الأشياء من المؤسسات تبني المكونات الرئيسية، مثل اتصال الأجهزة وإدارتها، ومعالجة البيانات وتخزينها بكفاءة، وإجراءات الأمان القوية. من خلال اعتماد استراتيجيات مثل بنية الخدمات الصغيرة، والحوسبة المتطورة، وإعطاء الأولوية للأمن والخصوصية، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء القوية والقابلة للتطوير بشكل فعال والتي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستخدمين المعاصرين.

لعبت منصات مثل AppMaster دورًا مهمًا في تبسيط تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء. بفضل وظيفته القوية no-code ، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء تطبيقات شاملة بسرعة، كاملة مع واجهات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مع التركيز على تعقيدات أنظمة إنترنت الأشياء.

مع توسع مجال إنترنت الأشياء، يجب على الشركات والمطورين أن يظلوا مرنين ومستجيبين للاتجاهات والتحديات الناشئة. من خلال فهم تأثير إنترنت الأشياء على بنية البرمجيات والاستفادة من الأدوات والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن للمؤسسات ضمان قدرتها التنافسية وتقديم تجارب مستخدم استثنائية في عالم يعتمد على إنترنت الأشياء.