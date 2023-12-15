اختبار سلس لنظام Android باستخدام Kotlin Coroutines

مقدمة إلى Kotlin Coroutines واختبار Android

لقد تطور تطوير Android بشكل ملحوظ على مر السنين، مع التحسينات التي تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات معقدة وغنية بالميزات. أحد التطورات الملحوظة في هذا التقدم هو تقديم Kotlin بواسطة Jetbrains، والذي احتضنه مجتمع مطوري Android بحرارة. إن بنية Kotlin المختصرة وميزاتها القوية جعلتها مفضلة لتطوير تطبيقات Android، ومن بين ميزاتها الأكثر إثارة للإعجاب Kotlin Coroutines. في جوهرها، أحدثت coroutines ثورة في طريقة التعامل مع العمليات غير المتزامنة، مما يوفر نهجًا أكثر بساطة وقابلية للقراءة من تقنيات إدارة الخيوط التقليدية.

في اختبار Android، تُحدث coroutines نقلة نوعية، خاصة عند التحقق من سلوك التعليمات البرمجية غير المتزامنة. عادةً ما يزيد اختبار هذه العمليات غير المتزامنة من التعقيد لأن آليات الترابط التقليدية لا تتوافق دائمًا بشكل جيد مع متطلبات الاختبارات الموثوقة والقابلة للتكرار. ومع ذلك، باستخدام coroutines، يمكن لمطوري Android محاكاة المهام غير المتزامنة والتحكم فيها ضمن اختباراتهم، ومحاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي وتفاعلات المستخدم عن كثب دون التقلب الذي غالبًا ما يرتبط بمثل هذه الاختبارات.

توفر coroutines قدرات الاختبار السلسة تنبع من قدرتها على إيقاف التنفيذ مؤقتًا واستئنافه، مما يسمح بمزامنة اختبار دقيقة. يتيح ذلك كتابة حالات الاختبار بطريقة مباشرة ومتسلسلة، وبالتالي إزالة الكثير من الصعوبة في الكتابة والحفاظ على الاختبارات المتعلقة بالتزامن. علاوة على ذلك، توفر مكتبات وأدوات اختبار coroutine ميزات مثل التحكم في وقت التنفيذ والتعامل مع الاستثناءات بشكل حدسي وفعال.

باعتباري مطور برامج سابق يعمل الآن في AppMaster ، وهي منصة بدون تعليمات برمجية ، فقد اختبرت بشكل مباشر التأثير التحويلي الذي تحدثه coroutines على سير عمل تطوير Android. يعمل AppMaster على تسريع تطوير التطبيقات بشكل أكبر، وبالاشتراك مع كوروتينات Kotlin، فإنه يوفر للمطورين دفعة هائلة في الإنتاجية ودقة الاختبار. يضمن دمج نهج AppMaster no-code وإمكانيات البرمجة المتطورة لـ Kotlin أنه يمكن تطوير التطبيقات المعقدة واختبارها بسهولة وكفاءة. ويتجلى هذا التآزر بشكل خاص عند تبسيط العمليات الخلفية وتفاعلات واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي غالبًا ما تشكل العمود الفقري لأي تطبيق جوال.

إن دمج coroutines في اختبار Android ليس مجرد مسألة راحة؛ إنها مسألة ضمان الجودة. مع تحرك الصناعة نحو تطبيقات أكثر تفاعلية واستجابة، أصبحت ضرورة إجراء اختبارات تغطي العمليات غير المتزامنة أكبر من أي وقت مضى. تعمل Kotlin Coroutines على تمكين المطورين من إنشاء اختبارات فعالة وتعكس الطبيعة غير المتزامنة لتطبيقات Android الحديثة، وبالتالي الحفاظ على الجودة والموثوقية التي يتوقعها المستخدمون.

مزايا استخدام Kotlin Coroutines للاختبار

يعد الاختبار أمرًا محوريًا في تطوير التطبيق، لأنه يضمن أن التعليمات البرمجية تعمل كما هو متوقع. فيما يتعلق بتطوير تطبيقات Android، فإن استخدام Kotlin Coroutines للاختبار يفتح مجموعة من المزايا التي تجعل العملية أكثر كفاءة، وأكثر تمثيلاً للاستخدام في العالم الحقيقي، وأكثر وضوحًا.

محاكاة السلوك غير المتزامن في العالم الحقيقي

تطبيقات Android غير متزامنة بطبيعتها. تحدث تفاعلات المستخدم ومكالمات الشبكة ومعاملات قاعدة البيانات وفقًا لجدول زمني يتم تحديده بواسطة العديد من العوامل الخارجية. تتطابق Kotlin Coroutines مع عدم التزامن هذا في بيئة اختبار يمكن التحكم فيها، مما يسمح لنا بكتابة اختبارات للتعليمات البرمجية التي يجب أن تعمل بشكل غير متزامن دون تعقيد عمليات الاسترجاعات أو الحمل الإضافي لإدارة سلاسل العمليات.

تحسين إمكانية القراءة والصيانة

تعد الاختبارات المستندة إلى Coroutine أسهل بكثير في القراءة لأنها تستخدم أنماط الترميز التسلسلي. يمكن انتظار المكالمات غير المتزامنة، وتتم كتابة الإجراءات أو التأكيدات الناتجة كما لو كانت متزامنة. وهذا يجعل اختبارات الكتابة متوافقة بشكل طبيعي مع عملية التفكير في البرمجة ويضمن أن صيانة الاختبارات وقراءتها لاحقًا هي مهمة أبسط بكثير لأي شخص جديد في قاعدة التعليمات البرمجية.

السيطرة على التوقيت والتنفيذ

يمنح TestCoroutineDispatcher ، وهو جزء من مكتبة اختبار Kotlinx Coroutines، للمطورين التحكم الكامل في توقيت وتنفيذ coroutines في بيئات الاختبار. يسمح لنا هذا الإرسال بالمضي قدمًا بشكل صريح في الوقت المناسب، أو تشغيل العمل المعلق، أو حتى إيقاف تنفيذ coroutine مؤقتًا لتأكيد حالات معينة في اختباراتنا، وهو أمر لا يقدر بثمن للتحقق من السلوك المتعلق بالتوقيت.

مصدر الصورة: ProAndroidDev

التكامل مع أطر الاختبار الموجودة

تتكامل Kotlin Coroutines بسلاسة مع أطر الاختبار الشائعة مثل JUnit وMockito. يتيح ذلك الانتقال السلس إلى استخدام الكورتينات في الاختبارات دون التخلي عن ممارسات الاختبار المألوفة أو إعادة ملء مجموعات كبيرة من الاختبارات الحالية.

الاختبار المتزامن

تمكن Coroutines من تشغيل العديد من العمليات بشكل متزامن وبطريقة يمكن التحكم فيها. في سياق الاختبار، يعني هذا أنه يمكن تنفيذ سلوكيات أو سيناريوهات متعددة بالتوازي، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه تشغيل مجموعة الاختبار ويزيد من كفاءة عملية الاختبار.

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حمل أقل مقارنة بالخيوط

من منظور إدارة الموارد، تعتبر coroutines خفيفة الوزن مقارنة بالخيوط التقليدية. في سيناريوهات الاختبار، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوازي، يمكن أن يؤدي استخدام coroutines بدلاً من الخيوط إلى تقليل مساحة الذاكرة ووقت التنفيذ بشكل كبير، مما يؤدي إلى تنفيذ اختبار أسرع واستهلاك أقل للموارد أثناء تشغيل التكامل المستمر (CI).

التعامل مع الآثار الجانبية

يعد اختبار هذه التأثيرات أمرًا بالغ الأهمية لأن العديد من تطبيقات Android تعتمد على التأثيرات الجانبية من أشياء مثل مكالمات الشبكة أو معاملات قاعدة البيانات. تعمل Coroutines على تسهيل الاستهزاء بهذه العمليات غير المتزامنة بفضل نقاط التعليق الخاصة بها. وهذا يسمح بمحاكاة الآثار الجانبية بشكل واقعي داخل الاختبارات، مما يحسن دقة وموثوقية مجموعة الاختبار.

يسهل TDD (التطوير القائم على الاختبار)

عند اتباع مبادئ TDD، يكتب المطورون اختبارات قبل كتابة الكود الفعلي. تعمل Kotlin Coroutines على تسهيل هذا النهج نظرًا لأن إطار الاختبار وميزات اللغة مصممة لتعكس الطريقة التي تعمل بها التعليمات البرمجية المباشرة التي تعتمد على coroutine. تساعد هذه المواءمة بين بيئات الاختبار والإنتاج في الالتزام بممارسات TDD.

تعمل هذه المزايا على دفع قدرات فرق التطوير لإنتاج تطبيقات Android عالية الجودة. من خلال تسخير Kotlin Coroutines في الاختبار، يمكن للمطورين ضمان أداء تطبيقاتهم بشكل جيد في ظل ظروف الاختبار، كما أنها مصممة للتعامل مع قسوة التشغيل في العالم الحقيقي. يتم تحقيق هذا التآزر بشكل أكبر من خلال منصات مثل AppMaster ، حيث يتم استكمال عملية التطوير المرئي بقوة Kotlin Coroutines، مما يوفر نهجًا شاملاً لإنشاء تطبيقات سريعة وفعالة.

يعد إعداد البيئة الخاصة بك لاختبار الكوروتين في تطوير Android خطوة أولى حاسمة قبل كتابة أي حالات اختبار. تستلزم هذه العملية تكوين IDE الخاص بك، بما في ذلك التبعيات الضرورية، وفهم المكونات الأساسية التي سيتم استخدامها في الاختبارات. دعنا نستعرض الخطوات لضمان إعداد سلس مخصص لاختبار Kotlin Coroutines في بيئة Android.

إعداد البيئة الخاصة بك لاختبار Coroutine

قم بتكوين بيئة تطوير Android الخاصة بك

أولاً وقبل كل شيء، تأكد من إعداد بيئة تطوير Android. يتضمن هذا عادةً تثبيت Android Studio ، وهو بيئة التطوير المتكاملة الرسمية لتطوير Android. تأكد من توفر أحدث إصدار للاستفادة من الميزات الحالية وإصلاحات الأخطاء لدعم Kotlin وcoroutines.

تضمين التبعيات الضرورية

بعد ذلك، قم بتضمين التبعيات الضرورية في ملف build.gradle(Module: app) الخاص بك. ستحتاج إلى إضافة مكتبة Kotlin coroutines الأساسية لدعم coroutine إلى جانب مكتبة اختبار coroutine للاختبار:

dependencies { implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.5.1" // Use the latest version testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:1.5.1" // Use the latest version}

تأكد من مزامنة مشروعك مع ملفات gradle بعد إضافة هذه التبعيات لتنزيلها وتطبيقها على مشروعك.

فهم مكونات Coroutine الرئيسية

قبل كتابة الاختبارات، من المهم أن تتعرف على مكونات الكوروتين الرئيسية:

CoroutineScope: يحدد نطاق coroutines الجديدة. كل كوروتين لديه وظيفة مرتبطة، وسيؤدي إلغاء النطاق إلى إلغاء جميع الكورتينات التي تم إطلاقها ضمن هذا النطاق.

يحدد نطاق coroutines الجديدة. كل كوروتين لديه وظيفة مرتبطة، وسيؤدي إلغاء النطاق إلى إلغاء جميع الكورتينات التي تم إطلاقها ضمن هذا النطاق. المرسلون: تحديد الخيط أو الخيوط التي سيتم تشغيل coroutines عليها. توفر مكتبة الاختبار TestCoroutineDispatcher للاختبار.

تحديد الخيط أو الخيوط التي سيتم تشغيل coroutines عليها. توفر مكتبة الاختبار للاختبار. وظائف التعليق: هذه هي الوظائف التي يمكن إيقافها مؤقتًا واستئنافها في وقت لاحق، وهي اللبنات الأساسية للكوروتينات.

دمج TestCoroutineDispatcher

يتم توفير TestCoroutineDispatcher من خلال مكتبة اختبار coroutine، مما يسمح لك بالتحكم في توقيت coroutine داخل اختباراتك - مما يساعدك على محاكاة بيئة متزامنة. إليك كيفية دمجها:

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

من خلال تعيين المرسل الرئيسي ليكون TestCoroutineDispatcher قبل كل اختبار، فإنك تضمن أن شبكة الأمان الرئيسية الخاصة بك لإطلاق coroutine تتصرف كما هو متوقع. بعد ذلك، تقوم بالتنظيف لمنع أي تداخل مع الاختبارات الأخرى.

باستخدام هذا الإعداد، أنت مستعد جيدًا لكتابة تطبيقات Android القوية والقابلة للاختبار والمعتمدة على نظام coroutine. الآن بعد أن تم إعداد المسرح، يمكنك التركيز على صياغة حالات اختبار فعالة لضمان جودة عملياتك غير المتزامنة وموثوقية ميزات تطبيقك.

كتابة حالات اختبار Coroutine على Android

تعد عملية الاختبار السلسة أمرًا حيويًا لإنشاء تطبيقات Android موثوقة. توفر coroutines Kotlin ميزة فريدة في الاختبار غير المتزامن من خلال تبسيط استخدام التعليمات البرمجية غير المتزامنة. تتضمن كتابة حالات اختبار لـ coroutines فهم بعض المفاهيم والمكتبات الأساسية لمحاكاة سلوك تطبيقك بشكل فعال في ظل ظروف الاختبار.

يتضمن اختبار coroutines على Android بشكل عام الخطوات التالية:

إعداد بيئة الاختبار: قبل كتابة حالات الاختبار، من المهم إعداد مشروعك لدمج اختبار الكوروتين. يتضمن ذلك إضافة تبعيات مثل testCoroutineDispatcher و kotlinx-coroutines-test إلى ملف build.gradle الخاص بك. اختيار مرسل اختبار: في التعليمات البرمجية المستندة إلى coroutine، يتحكم المرسلون في الخيط الذي سيتم تنفيذ coroutine فيه. للاختبار، غالبًا ما يتم استبدال المرسل بـ TestCoroutineDispatcher من مكتبة kotlinx-coroutines-test ، مما يسمح لك بالتحكم في توقيت تنفيذ coroutine. كتابة حالات الاختبار: غالبًا ما تتضمن حالات اختبار Coroutine إطلاق coroutines باستخدام مرسل اختبار، والتلاعب بالوقت باستخدام وظائف مثل advanceTimeBy() أو runBlockingTest ، ثم إجراء تأكيدات بناءً على النتائج.

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دعونا نتعمق في هذه الخطوات بمزيد من التفصيل.

إعداد بيئة الاختبار

أولاً وقبل كل شيء، تأكد من أن مشروعك يتضمن مكتبات الاختبار اللازمة. تعتبر وحدة kotlinx-coroutines-test مهمة بشكل خاص لاختبار coroutines لأنها توفر بيئة يمكن التحكم فيها حيث يمكنك تشغيل وإدارة coroutines في اختباراتك. قم بتضمينه عن طريق إضافة التبعية التالية إلى build.gradle الخاص بك:

dependencies { testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:$kotlin_coroutines_version"}

سيسمح لك هذا باستخدام TestCoroutineDispatcher والأدوات المساعدة الأخرى الضرورية لاختبار كود coroutine.

اختيار مرسل الاختبار

يوفر TestCoroutineDispatcher طريقة لتشغيل coroutine في بيئة اختبار حيث يمكنك التحكم بدقة في توقيت coroutine. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية اختبار حالات مختلفة من التنفيذ غير المتزامن دون إدخال أي خلل في مجموعة الاختبار الخاصة بك. فيما يلي مثال لتحديد TestCoroutineDispatcher لحالات الاختبار الخاصة بك:

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

يضمن مقتطف الكود هذا أن أي كوروتين يستخدم المرسل الرئيسي في كود الإنتاج الخاص بك سوف يستخدم مرسل الاختبار في اختباراتك.

كتابة حالات الاختبار

عند كتابة حالات الاختبار، فأنت تريد عمومًا التأكد من تنفيذ الكوروتين كما هو متوقع، وأن القيم الصحيحة تنبعث، وأن النتائج النهائية هي ما تتوقعه. فيما يلي مثال لحالة اختبار كوروتين بسيطة:

@Testfun testCoroutineExecution() = testDispatcher.runBlockingTest { val sampleData = "sample" val deferred = async { delay(1000) sampleData } advanceTimeBy(1000) assertEquals(sampleData, deferred.await())}

تتيح لك كتلة runBlockingTest تخطي الوقت للأمام باستخدام advanceTimeBy ، ومحاكاة مرور الوقت داخل coroutines دون الانتظار فعليًا، ويتم تشغيل coroutine حتى الاكتمال قبل تنفيذ السطر التالي من كود الاختبار. التأكيدات ثم التحقق من إرجاع القيم الصحيحة.

تتضمن كتابة اختبارات كوروتين فعالة أيضًا التعامل مع الاستثناءات بشكل صحيح، وعزل منطق الاختبار، والتأكد من تنظيف الموارد بعد تشغيل الاختبارات مما سيمنع تسرب الذاكرة ومشكلات أخرى.

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من خلال ممارسة الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن للمطورين كتابة حالات اختبار coroutine بثقة والتي ستؤدي إلى نتائج موثوقة ويمكن التنبؤ بها، مما يضمن أساسًا قويًا لبناء تطبيقات Android وصيانتها.

التعامل مع استثناءات Coroutine والمهلات في الاختبارات العمل مع coroutines في Android يعني التعامل مع الطبيعة غير المتزامنة للمهام. في حين أن هذا يمكن أن يحسن تجربة المستخدم بشكل كبير عن طريق منع تجميد واجهة المستخدم، إلا أنه يقدم تعقيدًا في الاختبار، خاصة في التعامل مع الاستثناءات والمهلات. يغطي هذا القسم إستراتيجيات لاختبار التعليمات البرمجية غير المتزامنة بدقة باستخدام Kotlin Coroutines للتعامل مع الاستثناءات والمهلات. معالجة الاستثناءات في اختبارات Coroutine يتطلب اختبار coroutines استراتيجية مشابهة لتلك المستخدمة في كود الإنتاج لالتقاط الاستثناءات ومعالجتها. عندما يواجه كوروتين استثناءً، يجب معالجته بشكل صريح، وإلا فسيؤدي إلى تعطل الكوروتين الأصلي وربما التطبيق بأكمله. للاختبار، يمكنك استخدام كتلة runBlocking لبدء كوروتين في وظيفة الاختبار. ومع ذلك، على عكس التنفيذ العادي للتعليمات البرمجية، فإنك تتوقع وتريد أحيانًا حدوث استثناءات للتحقق من معالجة الأخطاء. للتعرف على هذه الاستثناءات ضمن الاختبارات، يمكنك استخدام: كتل محاولة الالتقاط: قم بلف كود الاختبار الخاص بك مع كتل محاولة الالتقاط لالتقاط استثناءات محددة وتأكيدها بشكل فعال.

قم بلف كود الاختبار الخاص بك مع كتل محاولة الالتقاط لالتقاط استثناءات محددة وتأكيدها بشكل فعال. الاستثناءات المتوقعة: تسمح بعض أطر الاختبار بتحديد استثناء متوقع كتعليق توضيحي على وظيفة الاختبار. إذا طرح الاختبار الاستثناء المتوقع، فسيتم اجتيازه.

تسمح بعض أطر الاختبار بتحديد استثناء متوقع كتعليق توضيحي على وظيفة الاختبار. إذا طرح الاختبار الاستثناء المتوقع، فسيتم اجتيازه. مساعدو التأكيد: استخدم مكتبات التأكيد التي توفر طرقًا للتحقق من الاستثناءات التي تم طرحها، مثل assertThrows في JUnit. فيما يلي مثال على coroutine الذي يتعامل مع الاستثناء المتوقع باستخدام assertThrows JUnit: @Testfun WhenDataFetchingThrows_thenShouldCatchException() { val Exception =assertThrows(IOException::class.java) { runBlocking { val dataRepository = DataRepository() dataRepository.fetchDataThatThrowsException() } } تأكيدEquals("خطأ في الشبكة"، Exception.message)} المهلات في اختبارات Coroutine تمثل المهلات جانبًا مهمًا آخر لاختبار العمليات غير المتزامنة. قد تحتاج حالة الاختبار إلى انتظار نتيجة coroutine الذي ينفذ عملية بطيئة مثل إدخال/إخراج الشبكة أو مهام الحوسبة المكثفة. إذا لم تكن النتيجة جاهزة خلال الإطار الزمني المتوقع، فمن المفترض أن يفشل الاختبار. يمكنك التعامل مع المهلات في اختبارات coroutine باستخدام: Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free وظيفة withTimeout : تطرح وظيفة Kotlin هذه استثناء TimeoutCancellationException إذا لم تكتمل كتلة التعليمات البرمجية المحددة خلال فترة زمنية محددة.

تطرح وظيفة Kotlin هذه استثناء إذا لم تكتمل كتلة التعليمات البرمجية المحددة خلال فترة زمنية محددة. مكتبات الاختبار: استخدم وظائف مكتبة الاختبار المصممة خصيصًا للتعامل مع التأخيرات والمهلات في coroutines. فيما يلي مثال لاستخدام withTimeout في اختبار coroutine: @Test(expected = TimeoutCancellationException::class)fun WhenDataFetchingExceedsTimeout_thenShouldTimeout() { runBlocking { withTimeout(1000L) { // مهلة 1000 مللي ثانية val RemoteService = RemoteService() RemoteService.longRunningFetch() } }} يضمن التعامل مع الاستثناءات والمهلات بعناية أن تعمل عناصر coroutines الخاصة بك بشكل جيد في ظل الظروف العادية وأن تكون مرنة ويمكن التنبؤ بها في ظل ظروف الخطأ والتأخير. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قوة تطبيقات Android. يستطيع AppMaster زيادة سير عمل التطوير بشكل كبير من خلال أتمتة المهام الخلفية من خلال نظامه الأساسي المتقدم no-code. بالنسبة للفرق التي تقوم بدمج كوروتينات Kotlin في تطبيقات Android الخاصة بها، فإن استكمالها بحل مثل AppMaster يمكن أن يضمن نشرًا أسرع مع الحفاظ على موثوقية تطبيقاتك من خلال اختبار شامل.

دمج اختبار Coroutine مع خطوط أنابيب CI/CD

يعد دمج اختبارات الوحدة والتكامل في خطوط أنابيب CI/CD ممارسة مهمة لضمان أن التغييرات في قاعدة التعليمات البرمجية لا تؤدي إلى تعطيل الوظائف الحالية. يلعب اختبار Coroutine دورًا لا يقل أهمية في هذا التكامل. مع الاستخدام المتزايد لـ Kotlin Coroutines في تطبيقات Android، من الضروري فهم كيفية دمج هذه الاختبارات في عمليات الإنشاء والنشر الآلية.

تقوم خوادم التكامل المستمر (CI) ببناء واختبار قاعدة التعليمات البرمجية كلما تم تنفيذ التغييرات. تقوم هذه الخوادم بتشغيل أنواع عديدة من الاختبارات، بما في ذلك اختبارات coroutine، للتحقق من صحة المنطق غير المتزامن. يضمن النشر المستمر (CD) اجتياز تغييرات التعليمات البرمجية لجميع الاختبارات ثم نشرها تلقائيًا في بيئات الإنتاج أو التدريج.

إعداد اختبار Coroutine في بيئة CI

أولاً، يتضمن إعداد بيئة CI لاختبار coroutine تكوين نصوص البناء باستخدام Gradle أو Maven لتضمين مكتبات اختبار coroutine. سيضمن هذا الإعداد تنفيذ اختبارات coroutine جنبًا إلى جنب مع الاختبارات الأخرى أثناء عملية الإنشاء. توفر المكتبات مثل Kotlinx-coroutines-test الأدوات المساعدة اللازمة للتحكم في تنفيذ coroutine في الاختبارات وهي ضرورية لإجراء اختبار coroutine دقيق.

تصميم حالات الاختبار لجاهزية CI/CD

عند تصميم حالات اختبار لاختبار الكوروتين في خطوط أنابيب CI/CD، من الضروري تصميمها لتكون حتمية ومستقلة عن العوامل الخارجية. يمكن أن يؤدي التقشر، أو السلوك غير الحتمي، إلى تعطيل عمليات CI/CD بشدة. يجب كتابة اختبارات Coroutine للتعامل مع الاستثناءات والمهلات والإلغاءات بأمان، مما يضمن أن التعليمات البرمجية غير المتزامنة تتصرف بشكل متوقع في ظل ظروف مختلفة.

أتمتة اختبارات Coroutine في خط الأنابيب

يتم تحقيق أتمتة اختبارات الكوروتين في خط أنابيب CI/CD عن طريق برمجة نظام البناء لبدء تنفيذ الاختبار تلقائيًا. اعتمادًا على تكوين خادم البناء، يمكن ضبط اختبارات coroutine للتشغيل على كل التزام أو طلب سحب أو بشكل دوري على الفرع الرئيسي للتحقق من التراجعات.

ردود الفعل وإعداد التقارير في CI/CD

يجب أن تكون ردود الفعل من اختبارات الكوروتين في خط أنابيب CI/CD سريعة وواضحة. وينبغي إبلاغ نتائج الاختبار مباشرة إلى فريق التطوير، حتى يمكن معالجة المشكلات بسرعة. يتضمن ذلك دمج خادم البناء مع أدوات إدارة المشروع أو تطبيقات الدردشة أو أنظمة التنبيه الآلية. ويضمن ذلك إخطار جميع المشاركين على الفور بأي فشل في الاختبار أو حالات شاذة يتم اكتشافها أثناء الاختبار المستمر.

الاختبار الموازي وإدارة الموارد

يمكن تنفيذ اختبارات Coroutine، مثل اختبارات الوحدة والتكامل الأخرى، بالتوازي لتقليل الوقت المستغرق لعملية البناء. ومع ذلك، يتطلب هذا إدارة حذرة للموارد، مثل استخدام مرسلي الاختبار الذين يمكنهم التعامل بكفاءة مع التنفيذ المتزامن لاختبارات الكوروتين دون الوقوع في مشكلات مثل الجمود أو التنافس على الموارد. يمكن أن يساعد استخدام حاويات Docker أو منصات التنسيق مثل Kubernetes لبيئات الاختبار المعزولة أيضًا في إدارة توازي الاختبار بشكل فعال.

بوابات الجودة والاختناق

يعد تنفيذ بوابات الجودة داخل خط أنابيب CI/CD أمرًا ضروريًا لضمان جودة الكود. تصبح اختبارات Coroutine جزءًا من فحوصات الجودة هذه. إذا فشلت هذه الاختبارات، فيجب أن تمنع نشر التعليمات البرمجية إلى المرحلة التالية، والتي يمكن أن تكون مراحل اختبار إضافية أو مباشرة إلى الإنتاج. ويلعب الاختناق أو التحكم في وتيرة تنفيذ العمليات الآلية دورًا في هذا السياق. ويمكن استخدامه لضمان عدم حدوث عمليات النشر الآلي بشكل أسرع من قدرة الفريق على معالجة المشكلات التي قد تنشأ، وبالتالي حماية سلامة التطبيقات المنشورة.

الاستفادة من الميزات المتقدمة لمكتبات اختبار Coroutine

توفر مكتبات اختبار Coroutine مثل Kotlinx-coroutines-test ميزات متقدمة مثل القدرة على التحكم في مرسلات Coroutine والوقت خلال الاختبارات. يتيح استخدام هذه الميزات ضمن مسار CI/CD تحكمًا أكبر في تنفيذ الاختبار ويحسن موثوقية اكتشاف ظروف السباق والأخطاء المرتبطة بالتوقيت قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج.

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دور AppMaster في أتمتة الاختبار

يدعم AppMaster ، بفضل إمكانات النظام الأساسي no-code ، أتمتة المهام التكرارية التي قد يؤديها المطورون يدويًا، بما في ذلك الإعداد لبيئات الاختبار. فهو يسهل الإعداد الأسرع للخدمات الخلفية التي قد تتفاعل مع تطبيقات Android باستخدام Kotlin Coroutines، مما يضمن التكامل السلس مع أدوات CI/CD.

يعد دمج اختبار coroutine مع خطوط أنابيب CI/CD عملية معقدة توفر فوائد كبيرة في الحفاظ على موثوقية وجودة تطبيقات Android. تعد مجموعة اختبارات coroutine التي تم تكوينها بشكل صحيح داخل المسار الآلي أمرًا ضروريًا لاكتشاف المشكلات ذات الصلة غير المتزامنة ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلة في البيئات الحية.

أفضل الممارسات للاختبار باستخدام Kotlin Coroutines

عند كتابة اختبارات لتطبيقات Android التي تستخدم كوروتينات Kotlin، يعد الالتزام بأفضل الممارسات أمرًا ضروريًا لإنشاء تعليمات برمجية موثوقة وقابلة للصيانة ومقاومة للأخطاء. فيما يلي بعض الممارسات الراسخة التي يجب مراعاتها عند اختبار التعليمات البرمجية المستندة إلى coroutine لضمان استقرار وأداء تطبيقات Android.

استخدم مرسلي الاختبار المخصصين

من الضروري التحكم في مرسلي الكوروتين في الاختبار. تسمح طريقة Dispatchers.setMain من مكتبة اختبار coroutine باستبدال المرسل الرئيسي في الاختبارات، مما يضمن إمكانية اختبار coroutines التي تم إطلاقها في الموضوع الرئيسي. استخدم TestCoroutineDispatcher، الذي يمنحك تحكمًا دقيقًا في توقيت وتنفيذ coroutines في اختباراتك.

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()Dispatchers.setMain(testDispatcher)

عزل Coroutines في اختبارات الوحدة

يجب أن تركز اختبارات الوحدة على المكونات الفردية بمعزل عن غيرها. باستخدام runBlockingTest أو testCoroutineScope ، يمكنك عزل واختبار Coroutines بشكل منفصل، مما يوفر سياقًا ضيقًا حيث يمكنك تنفيذ التأكيدات وتقليد سلوك coroutine في العالم الحقيقي.

runBlockingTest { // Your coroutine test code here}

ضمان الإدارة السليمة لدورة الحياة

تعد إدارة دورة الحياة أمرًا أساسيًا في اختبار الكوروتين، خاصة عند التعامل مع المكونات المدركة لدورة الحياة والبيانات الحية. تأكد من التعامل مع إنشاء وإلغاء coroutine مع احترام دورة حياة مكون Android المحتوي، مثل ViewModel أو النشاط، لمنع تسرب الذاكرة وضمان تنفيذ الاختبار بشكل صحيح.

تنفيذ Coroutines بشكل متزامن عندما يكون ذلك ممكنا

لتقليل التقلب في الاختبارات، اهدف إلى تشغيل coroutines بشكل متزامن باستخدام هياكل مثل runBlocking . يؤدي هذا إلى حظر الخيط الحالي حتى يكتمل الكوروتين، مما يسمح لك بكتابة الاختبارات كما لو كانت التعليمات البرمجية غير المتزامنة متسلسلة. ومع ذلك، تأكد من استخدام ذلك بحكمة لتجنب إدخال أوجه قصور في مجموعات الاختبار الخاصة بك.

التبعيات الوهمية وإزالة التقشر

التقشر هو عدو مجموعات الاختبار الموثوقة. قم بإيقاف أو السخرية من أي تبعيات قد تحتاجها coroutines الخاصة بك لإزالة المصادر الخارجية لعدم القدرة على التنبؤ. يمكن استخدام أطر عمل مثل Mockito أو Mockk لاستبدال التطبيقات الحقيقية باختبارات مزدوجة توفر سلوكًا ثابتًا أثناء الاختبار.

محاكاة التأخير والمهلات بدقة

يمكن أن تكون العمليات المستندة إلى الوقت، مثل التأخير والمهلات، صعبة في الاختبارات. استخدم إمكانيات TestCoroutineDispatcher للتحكم في الوقت الافتراضي في اختباراتك، مما يسمح لك باختبار المهلات والعمليات طويلة الأمد دون تأخيرات في العالم الحقيقي.

testDispatcher.advanceTimeBy(timeInMillis)

التعامل مع استثناءات Coroutine بشكل صريح

يعد اختبار coroutines الخاصة بك للتعامل مع الاستثناءات أمرًا مهمًا مثل اختبار مساراتهم السعيدة. تأكد من كتابة حالات اختبار تؤكد السلوك الصحيح عند طرح استثناء، مما يضمن أن تطبيقك يتعامل مع حالات الفشل بأمان.

استخدم الكود المشترك لأنماط الاختبار المتكررة

عندما تلاحظ تكرار نفس الأنماط عبر اختباراتك، قم بتجريدها في وظائف مشتركة أو استخدم التعليقات التوضيحية @Before و@After للإعداد والتنظيف. يساعد هذا في الحفاظ على رمز الاختبار جافًا (لا تكرر نفسك) ويجعل اختباراتك أسهل في القراءة والصيانة.

دمج اختبار التكامل للتحقق الشامل

في حين أن اختبارات الوحدة ذات قيمة للتحقق من صحة المكونات الفردية، فإن اختبارات التكامل التي تتضمن التدفقات القائمة على الكوروتين تعتبر ضرورية لضمان عمل النظام بأكمله معًا كما هو متوقع. استخدم أطر عمل مثل Espresso أو UI Automator لإجراء اختبار كوروتين شامل في بيئة قريبة من الإنتاج قدر الإمكان.

استفد من AppMaster للتطوير المبسط القائم على الاختبار

في عالم المنصات no-code ، يعد AppMaster حليفًا قيمًا. على الرغم من أنها تعمل كأداة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول ، إلا أنها تلعب بشكل جيد مع ممارسات التعليمات البرمجية التقليدية مثل التطوير القائم على الاختبار (TDD). بالنسبة للفرق التي تستخدم AppMaster لوضع بنية التطبيق الخاصة بها ثم تطبيق Kotlin coroutines لوظائف محددة، فإن تنفيذ أفضل الممارسات المذكورة أعلاه يمكن أن يساعد في ضمان أن تكون تطبيقات Android الناتجة قوية وفعالة وقابلة للاختبار.

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من خلال اعتماد أفضل الممارسات للاختبار باستخدام Kotlin Coroutines، يمكن للمطورين تحسين عمليات الاختبار الخاصة بهم وتطوير تطبيقات Android التي تكون أكثر سليمة ويمكن الاعتماد عليها، مع عدد أقل من الأخطاء وأداء أفضل - وهو فوز لكل من المطور والمستخدم النهائي.

الاستفادة من AppMaster لتطوير تطبيقات Android باستخدام Kotlin Coroutines

فيما يتعلق بتطوير تطبيقات Android، تعتبر السرعة والكفاءة عنصرين أساسيين للحفاظ على القدرة التنافسية. مع ظهور كوروتينات Kotlin، استغل المطورون القدرة على كتابة تعليمات برمجية غير متزامنة أكثر وضوحًا وكفاءة. ولكن دمج هذه التطورات بسلاسة في سير عمل التطوير الخاص بك يمكن أن يكون في بعض الأحيان عائقًا، خاصة عند إدارة المتطلبات الشاملة للتطبيقات الحديثة من عمليات الواجهة الخلفية إلى عمليات الواجهة الأمامية. هذا هو المكان الذي يتدخل فيه AppMaster لتخفيف العبء.

AppMaster عبارة عن منصة no-code مصممة لزيادة إنتاجية المطورين والشركات على حدٍ سواء. إنه يبسط عملية التطوير، مما يسهل الوصول إليها دون المساس بالتعقيد وقابلية التوسع التي تتطلبها التطبيقات الحديثة. بالنسبة لتطوير Android، حيث أصبحت coroutines Kotlin متكاملة، يعمل AppMaster كمضاعف للقوة، مما يتيح إنشاء واجهات خلفية للخادم يمكن توصيلها للعمل مع واجهات الهاتف المحمول باستخدام coroutines Kotlin.

إليك كيفية الاستفادة AppMaster لتطوير تطبيقات Android جنبًا إلى جنب مع كوروتينات Kotlin:

نمذجة البيانات المرئية: يتيح لك AppMaster إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي تشكل العمود الفقري لتطبيقات Android الخاصة بك. يمكن أن تتفاعل هذه النماذج مع coroutines Kotlin في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتنفيذ عمليات قاعدة البيانات بشكل غير متزامن، وبالتالي الحفاظ على استجابة واجهة المستخدم الخاصة بك وسلاسة.

يتيح لك إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي تشكل العمود الفقري لتطبيقات Android الخاصة بك. يمكن أن تتفاعل هذه النماذج مع coroutines Kotlin في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتنفيذ عمليات قاعدة البيانات بشكل غير متزامن، وبالتالي الحفاظ على استجابة واجهة المستخدم الخاصة بك وسلاسة. تكامل عمليات الأعمال: باستخدام مصمم العمليات التجارية المرئية (BP) في AppMaster ، يمكنك صياغة منطق الواجهة الخلفية الذي يمكن لتطبيق Android الخاص بك تشغيله عبر مكالمات REST API التي يتم التعامل معها من خلال coroutines. بهذه الطريقة، يمكن إلغاء تحميل العمليات المعقدة إلى الخادم وإدارتها بفعالية في الخلفية.

باستخدام مصمم العمليات التجارية المرئية (BP) في ، يمكنك صياغة منطق الواجهة الخلفية الذي يمكن لتطبيق Android الخاص بك تشغيله عبر مكالمات REST API التي يتم التعامل معها من خلال coroutines. بهذه الطريقة، يمكن إلغاء تحميل العمليات المعقدة إلى الخادم وإدارتها بفعالية في الخلفية. إنشاء التعليمات البرمجية: عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية - المتوافقة مع أي قاعدة بيانات PostgreSQL - للملفات التنفيذية، ونشرها على السحابة. يمكن استخدام coroutines Kotlin مع هذا الكود الذي تم إنشاؤه لتطبيقات Android للتفاعل مع الواجهة الخلفية بسلاسة والتعامل مع استجابات الشبكة بشكل غير متزامن.

عند الضغط على زر "نشر"، يقوم بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية - المتوافقة مع أي قاعدة بيانات PostgreSQL - للملفات التنفيذية، ونشرها على السحابة. يمكن استخدام coroutines Kotlin مع هذا الكود الذي تم إنشاؤه لتطبيقات Android للتفاعل مع الواجهة الخلفية بسلاسة والتعامل مع استجابات الشبكة بشكل غير متزامن. التوثيق التلقائي: مع كل تحديث، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) جديدة لنقاط endpoints الخادم. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لمطوري Android الذين يستخدمون coroutines Kotlin، لأنه يوفر عقدًا واضحًا للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح بتنظيم المكالمات غير المتزامنة بكفاءة.

مع كل تحديث، يقوم بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) جديدة لنقاط الخادم. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لمطوري Android الذين يستخدمون coroutines Kotlin، لأنه يوفر عقدًا واضحًا للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات ، مما يسمح بتنظيم المكالمات غير المتزامنة بكفاءة. قابلية التوسع والأداء: مع نمو تطبيقات Android، فإنها غالبًا ما تتطلب واجهات خلفية أكثر تعقيدًا وقابلة للتطوير. يمكن لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go on AppMaster أن تثبت قابلية التوسع والأداء الرائع، والتي عندما تقترن بالطبيعة غير المحظورة لـ Kotlin coroutines، ينتج عنها تطبيق Android عالي الاستجابة قادر على التعامل بسهولة مع الأحمال العالية.

يؤدي استخدام AppMaster إلى تسريع عملية تطوير التطبيق بشكل ملحوظ. فهو يوفر للمطورين الأدوات التي يحتاجونها لتصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، كل ذلك مع الاستخدام الفعال لرسومات Kotlin لتعزيز المهام غير المتزامنة الأساسية لتطوير Android. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مثل Kotlin coroutines في مشاريعهم مع الحفاظ على وتيرة التطور السريع، يظهر AppMaster كحليف قيم في ساحة تطوير التطبيقات.

علاوة على ذلك، تم إنشاء منصة AppMaster مع التركيز على التخلص من الديون التقنية - وهي مشكلة شائعة في تطوير التطبيقات. إن إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات يضمن أن يظل تطبيق Android الخاص بك محدثًا ونشطًا، تمامًا مثل coroutines الذي يتم تشغيله. وهذا يعني أنه يمكن للمطورين التكرار بسرعة، وتنفيذ واختبار الميزات الجديدة بمرونة تتناسب مع الطبيعة الديناميكية لتطوير برامج الهاتف المحمول.

إن التقاء إمكانات AppMaster no-code مع البراعة غير المتزامنة لـ Kotlin coroutines يمهد الطريق لمستقبل حيث يصبح تطوير تطبيقات Android ديمقراطيًا ومبسطًا وقويًا بشكل استثنائي. لا يقتصر الأمر على كتابة تعليمات برمجية أقل فحسب، بل يتعلق بكتابة التعليمات البرمجية الصحيحة وتنفيذها بكفاءة بمساعدة الأدوات المتطورة ونماذج البرمجة الحديثة.