Tests Android transparents avec Kotlin Coroutines

Introduction aux coroutines Kotlin et aux tests Android

Le développement d'Android a considérablement évolué au fil des années, avec des améliorations qui rationalisent la création d'applications complexes et riches en fonctionnalités. Un développement notable dans cette progression est l’introduction de Kotlin par Jetbrains, que la communauté des développeurs Android a chaleureusement accueillie. La syntaxe concise et les fonctionnalités puissantes de Kotlin en ont fait un favori pour le développement d'applications Android, et parmi ses fonctionnalités les plus impressionnantes figurent Kotlin Coroutines. Essentiellement, les coroutines ont révolutionné la façon dont les opérations asynchrones sont gérées, offrant une approche plus simplifiée et plus lisible que les techniques traditionnelles de gestion des threads.

Dans les tests Android, les coroutines entraînent un changement de paradigme, notamment lors de la vérification du comportement du code asynchrone. Tester ces opérations asynchrones ajoute généralement de la complexité car les mécanismes de thread traditionnels ne correspondent pas toujours bien aux exigences de tests reproductibles et fiables. Pourtant, grâce aux coroutines, les développeurs Android peuvent simuler et contrôler des tâches asynchrones au sein de leurs tests, imitant fidèlement les scénarios du monde réel et les interactions des utilisateurs sans la fragilité souvent associée à de tels tests.

Les capacités de test transparentes fournies par les coroutines proviennent de leur capacité à suspendre et à reprendre l'exécution, permettant une synchronisation des tests affinée. Cela permet d'écrire les cas de test de manière simple et séquentielle, éliminant ainsi une grande partie des difficultés liées à l'écriture et à la maintenance des tests liés à la concurrence. De plus, les bibliothèques et outils de test de coroutine offrent des fonctionnalités telles que le contrôle du temps d'exécution et la gestion des exceptions de manière intuitive et efficace.

En tant qu'ancien développeur de logiciels, j'ai pu constater par moi-même l'effet transformateur des coroutines sur le flux de travail de développement Android.

L'intégration de coroutines dans les tests Android n'est pas seulement une question de commodité ; c'est une question d'assurance qualité. Alors que l'industrie évolue vers des applications plus réactives et réactives, la nécessité de tests couvrant les opérations asynchrones n'a jamais été aussi grande. Les coroutines Kotlin permettent aux développeurs de créer des tests à la fois efficaces et reflétant la nature asynchrone des applications Android modernes, conservant ainsi la qualité et la fiabilité attendues par les utilisateurs.

Les avantages de l'utilisation des coroutines Kotlin pour les tests

Les tests sont essentiels au développement d’applications, car ils garantissent que le code se comporte comme prévu. En ce qui concerne le développement d'applications Android, l'utilisation de Kotlin Coroutines pour les tests ouvre de nombreux avantages qui rendent le processus plus efficace, plus représentatif de l'utilisation réelle et plus simple.

Simulation d'un comportement asynchrone réel

Les applications Android sont intrinsèquement asynchrones. Les interactions des utilisateurs, les appels réseau et les transactions de base de données se déroulent selon un calendrier déterminé par de nombreux facteurs externes. Les coroutines Kotlin correspondent à cette asynchronie dans un environnement de test contrôlable, nous permettant d'écrire des tests pour du code qui doit s'exécuter de manière asynchrone sans la complexité des rappels ou la surcharge supplémentaire liée à la gestion des threads.

Lisibilité et maintenance améliorées

Les tests basés sur la coroutine sont beaucoup plus faciles à lire car ils utilisent des styles de codage séquentiels. Des appels asynchrones peuvent être attendus et les actions ou assertions résultantes sont écrites comme si elles étaient synchrones. Cela rend l'écriture des tests plus naturellement alignée sur le processus de réflexion du codage et garantit que la maintenance et la lecture des tests plus tard sont une tâche beaucoup plus simple pour toute personne nouvelle dans la base de code.

Contrôle du calendrier et de l'exécution

TestCoroutineDispatcher , qui fait partie de la bibliothèque Kotlinx Coroutines Test, donne aux développeurs un contrôle total sur le timing et l'exécution des coroutines dans les environnements de test. Cette répartition nous permet d'avancer explicitement dans le temps, d'exécuter des travaux en attente ou même de suspendre l'exécution d'une coroutine pour affirmer certains états dans nos tests, ce qui est inestimable pour les vérifications de comportement liées au timing.

Source de l'image : ProAndroidDev

Intégration avec les cadres de tests existants

Les coroutines Kotlin s'intègrent parfaitement aux frameworks de test populaires tels que JUnit et Mockito. Cela permet une transition en douceur vers l'utilisation de coroutines dans les tests sans abandonner les pratiques de test familières ni remplir de grandes suites de tests existants.

Tests simultanés

Les coroutines permettent d'exécuter de nombreuses opérations simultanément de manière contrôlée. Dans le contexte des tests, cela signifie que plusieurs comportements ou scénarios peuvent être exécutés en parallèle, réduisant ainsi le temps d'exécution de la suite de tests et augmentant l'efficacité du processus de test.

Moins de frais généraux par rapport aux threads

Du point de vue de la gestion des ressources, les coroutines sont légères par rapport aux threads traditionnels. Dans les scénarios de test, en particulier lorsque le parallélisme est impliqué, l'utilisation de coroutines au lieu de threads peut réduire considérablement l'empreinte mémoire et le temps d'exécution, conduisant à une exécution plus rapide des tests et à une consommation de ressources réduite lors des exécutions d'intégration continue (CI).

Gérer les effets secondaires

Tester ces effets est crucial car de nombreuses applications Android s'appuient sur les effets secondaires d'éléments tels que les appels réseau ou les transactions de bases de données. Les coroutines facilitent la simulation de ces opérations asynchrones grâce à leurs points de suspension. Cela permet de simuler de manière réaliste les effets secondaires des tests, améliorant ainsi la rigueur et la fiabilité de la suite de tests.

Facilite le TDD (Test-Driven Development)

Lorsqu'ils suivent les principes TDD, les développeurs écrivent des tests avant d'écrire le code réel. Les coroutines Kotlin facilitent cette approche puisque le cadre de test et les fonctionnalités du langage sont conçus pour refléter le fonctionnement du code piloté par les coroutines en direct. Cet alignement entre les environnements de test et de production facilite le respect des pratiques TDD.

Ces avantages renforcent les capacités des équipes de développement à produire des applications Android de haute qualité. En exploitant les coroutines Kotlin lors des tests, les développeurs peuvent garantir que leurs applications fonctionnent correctement dans les conditions de test et sont également conçues pour gérer les rigueurs d'un fonctionnement réel. Cette synergie est également réalisée grâce à des plateformes comme AppMaster, où le processus de développement visuel est complété par la puissance de Kotlin Coroutines, offrant une approche holistique de la création d'applications agile et efficace.

La configuration de votre environnement pour les tests de coroutines dans le développement Android est une première étape cruciale avant d'écrire des cas de test. Ce processus implique la configuration de votre IDE, y compris les dépendances nécessaires, et la compréhension des composants clés qui seront utilisés dans les tests. Passons en revue les étapes pour garantir une configuration fluide et adaptée au test des coroutines Kotlin dans un environnement Android.

Configuration de votre environnement pour les tests de coroutine

Configurez votre environnement de développement Android

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir configuré un environnement de développement Android. Cela implique généralement l'installation Android Studio, l'IDE officiel pour le développement Android. Assurez-vous que la dernière version est disponible pour profiter des fonctionnalités actuelles et des corrections de bugs pour la prise en charge de Kotlin et des coroutines.

Inclure les dépendances nécessaires

Ensuite, incluez les dépendances nécessaires dans votre fichier build.gradle(Module: app) . Vous devrez ajouter la bibliothèque principale de coroutines Kotlin pour la prise en charge des coroutines aux côtés de la bibliothèque de test de coroutines pour les tests :

dependencies { implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.5.1" // Use the latest version testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:1.5.1" // Use the latest version}

Assurez-vous de synchroniser votre projet avec les fichiers Gradle après avoir ajouté ces dépendances pour les télécharger et les appliquer à votre projet.

Comprendre les composants clés de Coroutine

Avant d'écrire des tests, il est important de vous familiariser avec les composants clés de la coroutine :

CoroutineScope : définit la portée des nouvelles coroutines. Chaque coroutine est associée à une tâche, et l'annulation de la portée annulera toutes les coroutines lancées dans cette portée.

définit la portée des nouvelles coroutines. Chaque coroutine est associée à une tâche, et l'annulation de la portée annulera toutes les coroutines lancées dans cette portée. Répartiteurs : déterminez sur quel(s) thread(s) les coroutines s'exécuteront. La bibliothèque de tests fournit un TestCoroutineDispatcher pour les tests.

déterminez sur quel(s) thread(s) les coroutines s'exécuteront. La bibliothèque de tests fournit un pour les tests. Fonctions de suspension : ce sont des fonctions qui peuvent être suspendues et reprises ultérieurement, qui sont les éléments constitutifs des coroutines.

Intégrer le TestCoroutineDispatcher

Le TestCoroutineDispatcher est fourni par la bibliothèque de tests de coroutines, vous permettant de contrôler le timing des coroutines dans vos tests, vous aidant ainsi à simuler un environnement synchrone. Voici comment vous pouvez l'intégrer :

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

En définissant le répartiteur principal sur TestCoroutineDispatcher avant chaque test, vous vous assurez que votre filet de sécurité principal pour le lancement de coroutine se comporte comme prévu. Ensuite, vous effectuez un nettoyage pour éviter toute interférence avec d’autres tests.

Avec cette configuration, vous êtes bien préparé pour écrire des applications Android testables et puissantes basées sur une coroutine. Maintenant que le décor est planté, vous pouvez vous concentrer sur l'élaboration de scénarios de test efficaces pour garantir la qualité de vos opérations asynchrones et la fiabilité des fonctionnalités de votre application.

Écrire des cas de test Coroutine sur Android

Un processus de test transparent est essentiel pour créer des applications Android fiables. Les coroutines Kotlin offrent un avantage unique dans les tests asynchrones en simplifiant l'utilisation du code asynchrone. L'écriture de cas de test pour les coroutines implique de comprendre quelques concepts et bibliothèques clés pour simuler efficacement le comportement de votre application dans des conditions de test.

Tester les coroutines sur Android implique généralement les étapes suivantes :

Configuration de l'environnement de test : avant d'écrire des cas de test, il est important de configurer votre projet pour intégrer les tests de coroutine. Cela implique l'ajout de dépendances telles que testCoroutineDispatcher et kotlinx-coroutines-test à votre fichier build.gradle . Choisir un répartiteur de test : dans le code basé sur la coroutine, les répartiteurs contrôlent le thread sur lequel la coroutine s'exécutera. Pour les tests, le répartiteur est souvent remplacé par un TestCoroutineDispatcher de la bibliothèque kotlinx-coroutines-test , qui vous permet de contrôler le timing d'exécution de la coroutine. Écriture des cas de test : les cas de test de coroutine impliquent souvent le lancement de coroutines avec un répartiteur de tests, la manipulation du temps avec des fonctions telles que advanceTimeBy() ou runBlockingTest , puis l'élaboration d'assertions basées sur les résultats.

Examinons ces étapes plus en détail.

Configuration de l'environnement de test

Avant tout, assurez-vous que votre projet inclut les bibliothèques de tests nécessaires. Le module kotlinx-coroutines-test est particulièrement important pour tester les coroutines car il fournit un environnement contrôlé dans lequel vous pouvez exécuter et gérer les coroutines dans vos tests. Incluez-le en ajoutant la dépendance suivante à votre build.gradle :

dependencies { testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:$kotlin_coroutines_version"}

Cela vous permettra d'utiliser un TestCoroutineDispatcher et d'autres utilitaires essentiels pour tester le code coroutine.

Choisir un répartiteur de test

TestCoroutineDispatcher fournit un moyen d'exécuter des coroutines dans un environnement de test où vous pouvez contrôler avec précision le timing de la coroutine. Ceci est essentiel pour garantir que vous pouvez tester différents états d’exécution asynchrone sans introduire de fragilité dans votre suite de tests. Voici un exemple de définition d'un TestCoroutineDispatcher pour vos cas de test :

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

Cet extrait de code garantit que toutes les coroutines utilisant le répartiteur principal dans votre code de production utiliseront le répartiteur de test dans vos tests.

Rédaction des cas de test

Lors de la rédaction de scénarios de test, vous souhaitez généralement vous assurer que la coroutine s'exécute comme prévu, que les valeurs correctes sont émises et que les résultats finaux correspondent à ceux que vous attendez. Voici un exemple de cas de test de coroutine simple :

@Testfun testCoroutineExecution() = testDispatcher.runBlockingTest { val sampleData = "sample" val deferred = async { delay(1000) sampleData } advanceTimeBy(1000) assertEquals(sampleData, deferred.await())}

Le bloc runBlockingTest vous permet d'avancer dans le temps avec advanceTimeBy , en simulant le passage du temps dans les coroutines sans réellement attendre, et la coroutine s'exécute jusqu'à la fin avant que la ligne suivante de code de test ne soit exécutée. Les assertions vérifient ensuite que les valeurs correctes sont renvoyées.

L'écriture de tests de coroutine efficaces implique également de gérer correctement les exceptions, d'isoler la logique de test et de garantir le nettoyage des ressources après l'exécution des tests, ce qui évitera les fuites de mémoire et d'autres problèmes.

Lorsque vous utilisez des méthodes itératives nécessitant des tests fréquents dans le développement d'applications Android, les développeurs peuvent rédiger en toute confiance des cas de test de coroutine qui produiront des résultats fiables et prévisibles, garantissant ainsi une base solide pour la création et la maintenance d'applications Android.

En pratiquant les stratégies mentionnées ci-dessus, les développeurs peuvent rédiger en toute confiance des cas de test de coroutine qui produiront des résultats fiables et prévisibles, garantissant ainsi une base solide pour la création et la maintenance d'applications Android.

Gestion des exceptions de coroutine et des délais d'attente dans les tests Travailler avec des coroutines sous Android signifie gérer la nature asynchrone des tâches. Bien que cela puisse grandement améliorer l'expérience utilisateur en empêchant le gel de l'interface utilisateur, cela introduit de la complexité dans les tests, en particulier dans la gestion des exceptions et des délais d'attente. Cette section couvre les stratégies permettant de tester avec précision le code asynchrone à l'aide de Kotlin Coroutines pour gérer les exceptions et les délais d'attente. Gestion des exceptions dans les tests de coroutine Le test des coroutines nécessite une stratégie similaire à celle utilisée dans le code de production pour détecter et gérer les exceptions. Lorsqu'une coroutine rencontre une exception, elle doit être gérée explicitement, sinon elle fera planter la coroutine parent et potentiellement l'ensemble de l'application. Pour les tests, vous utilisez le bloc runBlocking pour démarrer une coroutine dans une fonction de test. Pourtant, contrairement à l’exécution normale du code, vous vous attendez et souhaitez parfois que des exceptions se produisent pour vérifier la gestion des erreurs. Pour détecter ces exceptions dans les tests, vous pouvez utiliser : Blocs Try-Catch : enveloppez votre code de test avec des blocs try-catch pour détecter et affirmer activement des exceptions spécifiques.

enveloppez votre code de test avec des blocs try-catch pour détecter et affirmer activement des exceptions spécifiques. Exceptions attendues : certains frameworks de test permettent de spécifier une exception attendue sous forme d'annotation sur la fonction de test. Si le test renvoie l'exception attendue, il réussit.

certains frameworks de test permettent de spécifier une exception attendue sous forme d'annotation sur la fonction de test. Si le test renvoie l'exception attendue, il réussit. Assistants d'assertion : utilisez des bibliothèques d'assertions qui fournissent des méthodes pour vérifier les exceptions levées, telles que assertThrows dans JUnit. Voici un exemple de coroutine qui gère une exception attendue à l'aide de assertThrows de JUnit : @Testfun whenDataFetchingThrows_thenShouldCatchException() { val exception = assertThrows(IOException::class.java) { runBlocking { val dataRepository = DataRepository() dataRepository.fetchDataThatThrowsException() } } assertEquals("Erreur réseau", exception.message)} Délais d'attente dans les tests de coroutine Les délais d'attente représentent un autre aspect critique du test des opérations asynchrones. Un scénario de test peut devoir attendre le résultat d'une coroutine qui effectue une opération lente telle qu'une E/S réseau ou des tâches gourmandes en calcul. Si le résultat n’est pas prêt dans le délai prévu, le test devrait échouer. Vous pouvez gérer les délais d'attente dans les tests de coroutine en utilisant : La fonction withTimeout : cette fonction Kotlin lève une TimeoutCancellationException si le bloc de code donné ne se termine pas dans un délai spécifié.

La gestion des exceptions et des délais d'attente avec soin garantit que vos coroutines fonctionnent correctement dans des circonstances normales et sont résilientes et prévisibles en cas d'erreurs et de retards. Ceci est crucial pour maintenir la puissance des applications Android.

Intégration des tests de coroutine avec les pipelines CI/CD

L'intégration de tests unitaires et d'intégration dans les pipelines CI/CD est une pratique essentielle pour garantir que les modifications apportées à la base de code ne brisent pas les fonctionnalités existantes. Les tests de coroutine jouent un rôle tout aussi important dans cette intégration. Avec l'utilisation croissante des coroutines Kotlin dans les applications Android, il est essentiel de comprendre comment ces tests peuvent être intégrés dans les processus automatisés de création et de déploiement.

Les serveurs d'intégration continue (CI) créent et testent la base de code chaque fois que des modifications sont validées. Ces serveurs exécutent de nombreux types de tests, notamment des tests de coroutine, pour valider l'exactitude de la logique asynchrone. Le déploiement continu (CD) garantit que les modifications du code réussissent tous les tests et sont ensuite automatiquement déployées dans les environnements de production ou de test.

Configuration des tests de coroutine dans l'environnement CI

Premièrement, la configuration de l'environnement CI pour les tests de coroutine implique la configuration de scripts de build à l'aide de Gradle ou Maven pour inclure des bibliothèques de tests de coroutine. Cette configuration garantira que les tests de coroutine sont exécutés parallèlement à d'autres tests pendant le processus de construction. Les bibliothèques telles que Kotlinx-coroutines-test fournissent les utilitaires nécessaires pour contrôler l'exécution des coroutines dans les tests et sont essentielles pour des tests de coroutines précis.

Conception de scénarios de test pour la préparation CI/CD

Lors de la conception de scénarios de test pour les tests de coroutines dans les pipelines CI/CD, il est essentiel de les concevoir de manière à ce qu'ils soient déterministes et indépendants des facteurs externes. La fragilité, ou comportement non déterministe, peut gravement perturber les processus CI/CD. Les tests Coroutine doivent être écrits pour gérer les exceptions, les délais d'attente et les annulations avec élégance, garantissant ainsi que le code asynchrone se comporte de manière prévisible dans diverses conditions.

Automatisation des tests de coroutine dans le pipeline

L'automatisation des tests de coroutine dans le pipeline CI/CD est obtenue en scriptant le système de build pour déclencher automatiquement l'exécution des tests. En fonction de la configuration du serveur de build, les tests de coroutine peuvent être configurés pour s'exécuter sur chaque validation, demande d'extraction ou périodiquement sur la branche principale pour vérifier les régressions.

Les commentaires des tests de coroutine dans un pipeline CI/CD doivent être rapides et clairs. Les résultats des tests doivent être directement signalés à l’équipe de développement afin que les problèmes puissent être résolus rapidement. Cela implique l'intégration du serveur de build avec des outils de gestion de projet, des applications de chat ou des systèmes d'alerte automatisés. Cela garantit que toutes les personnes impliquées sont immédiatement informées de tout échec de test ou anomalie détectée lors des tests continus.

Tests parallèles et gestion des ressources

Les tests de coroutine, comme les autres tests unitaires et d'intégration, peuvent être exécutés en parallèle pour réduire le temps nécessaire au processus de construction. Cependant, cela nécessite une gestion minutieuse des ressources, par exemple en utilisant des répartiteurs de tests capables de gérer efficacement l'exécution simultanée de tests de coroutines sans rencontrer de problèmes tels que des blocages ou des conflits de ressources. L'utilisation de conteneurs Docker ou de plates-formes d'orchestration telles que Kubernetes pour des environnements de test isolés peut également aider à gérer efficacement le parallélisme des tests.

Portes de qualité et limitation

La mise en œuvre de portes de qualité au sein du pipeline CI/CD est essentielle pour garantir la qualité du code. Les tests de coroutine font partie de ces contrôles de qualité. Si ces tests échouent, ils devraient empêcher le déploiement du code vers l’étape suivante, qui pourrait consister en des étapes de tests supplémentaires ou directement en production. La limitation, ou le contrôle du rythme d'exécution des processus automatisés, joue un rôle dans ce contexte. Il peut être utilisé pour garantir que les déploiements automatisés ne se produisent pas plus rapidement que la capacité de l'équipe à résoudre les problèmes pouvant survenir, protégeant ainsi l'intégrité des applications déployées.

Tirer parti des fonctionnalités avancées des bibliothèques de tests Coroutine

Les bibliothèques de tests de coroutines telles que Kotlinx-coroutines-test fournissent des fonctionnalités avancées telles que la possibilité de contrôler les répartiteurs de coroutines et le temps passé dans les tests. L'utilisation de ces fonctionnalités dans le pipeline CI/CD permet un meilleur contrôle sur l'exécution des tests et améliore la fiabilité de la détection des conditions de concurrence et des bogues liés au timing avant qu'ils n'atteignent la production.

Le rôle d' AppMaster dans l'automatisation des tests

Le rôle de l'automatisation dans les tests

L'automatisation facilite une configuration plus rapide des services backend pouvant interagir avec les applications Android utilisant les coroutines Kotlin, garantissant une intégration transparente avec les outils CI/CD.

L'intégration des tests de coroutines aux pipelines CI/CD est un processus sophistiqué qui offre des avantages considérables pour maintenir la fiabilité et la qualité des applications Android. Un ensemble de tests de coroutines correctement configurés au sein du pipeline automatisé est essentiel pour détecter et résoudre les problèmes liés au mode asynchrone avant qu'ils ne deviennent problématiques dans les environnements réels.

Meilleures pratiques pour tester avec les coroutines Kotlin

Lors de l'écriture de tests pour des applications Android qui utilisent des coroutines Kotlin, le respect des meilleures pratiques est essentiel pour créer un code fiable, maintenable et résistant aux bogues. Voici quelques pratiques établies à prendre en compte lors du test du code basé sur une coroutine pour garantir la stabilité et les performances de vos applications Android.

Utiliser des répartiteurs de tests dédiés

Il est crucial d'avoir le contrôle sur les répartiteurs de coroutines lors des tests. La méthode Dispatchers.setMain de la bibliothèque de tests de coroutines permet de remplacer le répartiteur Main dans les tests, ce qui garantit que les coroutines lancées dans le thread principal peuvent être testées. Utilisez un TestCoroutineDispatcher, qui vous donne un contrôle précis sur le timing et l'exécution des coroutines dans vos tests.

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()Dispatchers.setMain(testDispatcher)

Isoler les coroutines dans les tests unitaires

Les tests unitaires doivent se concentrer sur les composants individuels de manière isolée. En utilisant runBlockingTest ou testCoroutineScope , vous pouvez isoler et tester les coroutines séparément, fournissant ainsi un contexte restreint dans lequel vous pouvez effectuer des assertions et imiter le comportement réel des coroutines.

runBlockingTest { // Your coroutine test code here}

Assurer une bonne gestion du cycle de vie

La gestion du cycle de vie est essentielle dans les tests de coroutines, en particulier lorsqu'il s'agit de composants LiveData et prenant en compte le cycle de vie. Assurez-vous de gérer la création et l'annulation de coroutines en respectant le cycle de vie du composant Android contenant, tel que ViewModel ou Activity, pour éviter les fuites de mémoire et garantir la bonne exécution des tests.

Exécuter des coroutines de manière synchrone lorsque cela est possible

Pour réduire le caractère floconneux des tests, essayez d'exécuter les coroutines de manière synchrone en utilisant des structures telles que runBlocking . Cela bloque le thread actuel jusqu'à la fin de la coroutine, vous permettant d'écrire des tests comme si le code asynchrone était séquentiel. Néanmoins, assurez-vous que cela est utilisé judicieusement pour éviter d’introduire des inefficacités dans vos suites de tests.

Dépendances simulées et suppression des flocons

La floconnité est l’ennemi des suites de tests fiables. Supprimez ou simulez toutes les dépendances que vos coroutines pourraient avoir pour supprimer les sources externes d'imprévisibilité. Des frameworks comme Mockito ou Mockk peuvent être utilisés pour remplacer les implémentations réelles par des doubles de tests qui fournissent un comportement cohérent pendant les tests.

Émuler les retards et les délais d'attente avec précision

Les opérations basées sur le temps, telles que les retards et les délais d'attente, peuvent être délicates lors des tests. Utilisez les capacités de TestCoroutineDispatcher pour contrôler le temps virtuel de vos tests, ce qui vous permet de tester les délais d'attente et les opérations de longue durée sans retards réels.

testDispatcher.advanceTimeBy(timeInMillis)

Gérer explicitement les exceptions de coroutine

Tester vos coroutines pour la gestion des exceptions est aussi important que tester leurs chemins heureux. Assurez-vous d'écrire des cas de test qui affirment le comportement correct lorsqu'une exception est levée, garantissant ainsi que votre application gère correctement les échecs.

Utiliser le code partagé pour les modèles de test répétés

Lorsque vous remarquez les mêmes modèles récurrents dans vos tests, résumez-les dans des fonctions partagées ou utilisez les annotations @Before et @After pour la configuration et le nettoyage. Cela permet de garder le code de test SEC (Ne vous répétez pas) et rend vos tests plus faciles à lire et à maintenir.

Intégrer des tests d'intégration pour une vérification de bout en bout

Alors que les tests unitaires sont utiles pour vérifier l'exactitude des composants individuels, les tests d'intégration qui incluent des flux basés sur des coroutines sont cruciaux pour garantir que l'ensemble du système fonctionne comme prévu. Utilisez des frameworks comme Espresso ou UI Automator pour effectuer des tests de coroutine de bout en bout dans un environnement aussi proche que possible de la production.

Tirez parti AppMaster pour un développement rationalisé piloté par les tests

Dans le domaine des plateformes no-code, AppMaster s’impose comme un allié précieux. Bien qu'il fonctionne comme un outil no-code pour le développement d'applications backend, Web et mobiles , il s'adapte parfaitement aux pratiques de code conventionnelles telles que le développement piloté par les tests (TDD). Pour les équipes utilisant AppMaster pour définir la structure de leur application, puis appliquant les coroutines Kotlin pour des fonctionnalités spécifiques, la mise en œuvre des meilleures pratiques susmentionnées peut contribuer à garantir que les applications Android résultantes sont puissantes, performantes et testables.

En adoptant ces bonnes pratiques pour tester avec Kotlin Coroutines, les développeurs peuvent améliorer leurs processus de test et développer des applications Android plus solides et plus fiables, avec moins de bugs et de meilleures performances - une victoire à la fois pour le développeur et l'utilisateur final.

Tirer parti AppMaster pour le développement d'applications Android avec Kotlin Coroutines

Concernant le développement d’applications Android, l’agilité et l’efficacité sont essentielles pour rester compétitif. Avec l’avènement des coroutines Kotlin, les développeurs ont exploité la puissance nécessaire pour écrire du code asynchrone plus propre et plus efficace. Mais intégrer ces avancées de manière transparente dans votre flux de travail de développement peut parfois constituer un obstacle, en particulier lors de la gestion des exigences globales des applications modernes, du back-end au front-end. C'est là AppMaster intervient pour alléger le fardeau.

AppMaster est une plateforme no-code conçue pour amplifier la productivité des développeurs et des entreprises. Il simplifie le processus de développement, le rendant accessible sans compromettre la complexité et l'évolutivité requises par les applications modernes. Pour le développement Android, où les coroutines Kotlin sont devenues partie intégrante, AppMaster agit comme un multiplicateur de force, permettant la création de backends de serveur qui peuvent être connectés pour fonctionner avec des frontends mobiles utilisant des coroutines Kotlin.

Voici comment vous pouvez tirer parti AppMaster pour le développement d'applications Android avec les coroutines Kotlin :

Modélisation visuelle des données : AppMaster vous permet de créer visuellement des modèles de données qui constituent l'épine dorsale de vos applications Android. Ces modèles peuvent interagir avec les coroutines Kotlin dans votre application mobile pour exécuter des opérations de base de données de manière asynchrone, gardant ainsi votre interface utilisateur réactive et fluide.

vous permet de créer visuellement des modèles de données qui constituent l'épine dorsale de vos applications Android. Ces modèles peuvent interagir avec les coroutines Kotlin dans votre application mobile pour exécuter des opérations de base de données de manière asynchrone, gardant ainsi votre interface utilisateur réactive et fluide. Intégration des processus métier : avec le concepteur visuel de processus métiers (BP) d' AppMaster , vous pouvez créer une logique backend que votre application Android peut déclencher via des appels d'API REST gérés via des coroutines. De cette façon, les opérations complexes peuvent être déchargées sur le serveur et gérées efficacement en arrière-plan.

avec le concepteur visuel de processus métiers (BP) d' , vous pouvez créer une logique backend que votre application Android peut déclencher via des appels d'API REST gérés via des coroutines. De cette façon, les opérations complexes peuvent être déchargées sur le serveur et gérées efficacement en arrière-plan. Génération de code : en cliquant sur le bouton "Publier", AppMaster génère le code source des applications backend - compatibles avec n'importe quelle base de données PostgreSQL - exécutables et le déploie sur le cloud. Les coroutines Kotlin peuvent être utilisées avec ce code généré pour les applications Android afin d'interagir de manière transparente avec le backend et de gérer les réponses réseau de manière asynchrone.

en cliquant sur le bouton "Publier", génère le code source des applications backend - compatibles avec n'importe quelle base de données PostgreSQL - exécutables et le déploie sur le cloud. Les coroutines Kotlin peuvent être utilisées avec ce code généré pour les applications Android afin d'interagir de manière transparente avec le backend et de gérer les réponses réseau de manière asynchrone. Documentation automatique : à chaque mise à jour, AppMaster génère une nouvelle documentation Swagger (OpenAPI) pour les endpoints du serveur. Ceci est crucial pour les développeurs Android utilisant des coroutines Kotlin, car cela fournit un contrat clair pour interagir avec les API , permettant de structurer efficacement les appels asynchrones.

à chaque mise à jour, génère une nouvelle documentation Swagger (OpenAPI) pour les du serveur. Ceci est crucial pour les développeurs Android utilisant des coroutines Kotlin, car cela fournit un contrat clair pour interagir avec les API , permettant de structurer efficacement les appels asynchrones. Évolutivité et performances : à mesure que les applications Android se développent, elles nécessitent souvent des backends plus complexes et évolutifs. Les applications backend sans état générées avec Go on AppMaster peuvent démontrer une évolutivité et des performances remarquables qui, associées à la nature non bloquante des coroutines Kotlin, donnent lieu à une application Android très réactive, capable de gérer facilement des charges élevées.

L'utilisation AppMaster accélère considérablement le processus de développement d'applications. Il fournit aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour concevoir, créer et déployer des applications plus rapidement et de manière plus rentable, tout en utilisant efficacement les coroutines Kotlin pour améliorer les tâches asynchrones fondamentales au développement Android. Pour ceux qui cherchent à intégrer des technologies de pointe telles que les coroutines Kotlin dans leurs projets tout en maintenant un rythme de développement rapide, AppMaster apparaît comme un allié précieux dans le domaine du développement d'applications.

De plus, la plate-forme AppMaster est conçue en mettant l'accent sur l'élimination de la dette technique , un piège courant dans le développement d'applications. La régénération des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées garantit que votre application Android reste à jour et agile, tout comme les coroutines qu'elle exécute. Cela signifie que les développeurs peuvent itérer rapidement, implémenter et tester de nouvelles fonctionnalités avec une agilité adaptée à la nature dynamique du développement de logiciels mobiles.

La confluence des capacités no-code d' AppMaster avec les prouesses asynchrones des coroutines Kotlin ouvre la voie à un avenir où le développement d'applications Android est démocratisé, rationalisé et exceptionnellement puissant. Il ne s'agit pas seulement d'écrire moins de code, il s'agit d'écrire le bon code et de le faire efficacement à l'aide d'outils sophistiqués et de paradigmes de programmation modernes.