Bezproblemowe testowanie Androida za pomocą Kotlin Coroutines

Wprowadzenie do Kotlin Coroutines i testowania Androida

Rozwój Androida znacznie ewoluował na przestrzeni lat, a ulepszenia usprawniały tworzenie złożonych, bogatych w funkcje aplikacji. Godnym uwagi wydarzeniem w tym postępie jest wprowadzenie Kotlina przez Jetbrains, które zostało ciepło przyjęte przez społeczność programistów Androida. Zwięzła składnia i zaawansowane funkcje Kotlina sprawiły, że stał się on ulubionym narzędziem do tworzenia aplikacji na Androida, a jedną z jego najbardziej imponujących funkcji jest Kotlin Coroutines. Zasadniczo współprogramy zrewolucjonizowały sposób obsługi operacji asynchronicznych, oferując bardziej uproszczone i czytelne podejście niż tradycyjne techniki zarządzania wątkami.

W testach Androida współprogramy powodują zmianę paradygmatu, szczególnie podczas weryfikacji zachowania kodu asynchronicznego. Testowanie tych operacji asynchronicznych zwykle zwiększa złożoność, ponieważ tradycyjne mechanizmy wątków nie zawsze dobrze spełniają wymagania powtarzalnych i niezawodnych testów. Jednak dzięki współprogramom programiści Androida mogą symulować i kontrolować zadania asynchroniczne w swoich testach, ściśle naśladując rzeczywiste scenariusze i interakcje użytkowników bez niestabilności często kojarzonej z takimi testami.

Możliwości płynnego testowania, jakie zapewniają współprogramy, wynikają z ich możliwości wstrzymywania i wznawiania wykonywania, co pozwala na precyzyjną synchronizację testów. Umożliwia to pisanie przypadków testowych w prosty, sekwencyjny sposób, eliminując w ten sposób wiele trudności w pisaniu i utrzymywaniu testów związanych ze współbieżnością. Co więcej, biblioteki i narzędzia testów współprogramowych oferują takie funkcje, jak kontrolowanie czasu wykonania i intuicyjna i skuteczna obsługa wyjątków.

Jako były programista pracujący obecnie w AppMaster – platformie nie wymagającej kodu , doświadczyłem na własnej skórze transformacyjnego wpływu, jaki mają współprogramy na przepływ pracy podczas programowania na Androidzie.

Integracja współprogramów z testowaniem Androida to nie tylko kwestia wygody; to kwestia zapewnienia jakości. Ponieważ branża zmierza w kierunku bardziej reaktywnych i responsywnych aplikacji, potrzeba testów obejmujących operacje asynchroniczne nigdy nie była większa. Kotlin Coroutines umożliwia programistom tworzenie testów, które są zarówno skuteczne, jak i odzwierciedlają asynchroniczny charakter nowoczesnych aplikacji na Androida, zachowując w ten sposób jakość i niezawodność, jakiej oczekują użytkownicy.

Zalety używania poleceń Kotlin do testowania

Testowanie ma kluczowe znaczenie w tworzeniu aplikacji, ponieważ zapewnia, że ​​kod zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji na Androida, wykorzystanie Kotlin Coroutines do testowania zapewnia szereg korzyści, dzięki którym proces jest wydajniejszy, bardziej reprezentatywny dla rzeczywistego użycia i prostszy.

Symulowanie zachowania asynchronicznego w świecie rzeczywistym

Aplikacje na Androida są z natury asynchroniczne. Interakcje z użytkownikami, połączenia sieciowe i transakcje w bazie danych odbywają się w czasie określonym przez wiele czynników zewnętrznych. Kotlin Coroutines dopasowują tę asynchronię w kontrolowanym środowisku do testowania, umożliwiając nam pisanie testów dla kodu, który musi działać asynchronicznie bez złożoności wywołań zwrotnych lub dodatkowego narzutu związanego z zarządzaniem wątkami.

Poprawiona czytelność i konserwacja

Testy oparte na współprogramach są znacznie łatwiejsze do odczytania, ponieważ wykorzystują style kodowania sekwencyjnego. Można oczekiwać na wywołania asynchroniczne, a wynikające z nich akcje lub potwierdzenia są zapisywane tak, jakby były synchroniczne. To sprawia, że ​​pisanie testów jest w bardziej naturalny sposób zgodne z procesem myślowym kodowania i zapewnia, że ​​utrzymywanie i odczytywanie testów na późniejszym etapie jest znacznie prostszym zadaniem dla każdego, kto nie ma doświadczenia z bazą kodu.

Kontrola czasu i wykonania

TestCoroutineDispatcher , który jest częścią biblioteki testów Kotlinx Coroutines, zapewnia programistom pełną kontrolę nad czasem i wykonywaniem współprogramów w środowiskach testowych. To wysyłanie pozwala nam jawnie przesuwać się w czasie, uruchamiać oczekujące prace, a nawet wstrzymywać wykonywanie współprogramów, aby potwierdzić określone stany w naszych testach, co jest nieocenione przy weryfikacji zachowań związanych z synchronizacją.

Źródło obrazu: ProAndroidDev

Integracja z istniejącymi frameworkami testowymi

Kotlin Coroutines bezproblemowo integrują się z popularnymi frameworkami testowymi, takimi jak JUnit i Mockito. Pozwala to na płynne przejście do stosowania współprogramów w testach bez porzucania znanych praktyk testowania lub uzupełniania dużych zestawów istniejących testów.

Równoczesne testowanie

Współprogramy umożliwiają jednoczesne wykonywanie wielu operacji w kontrolowany sposób. W kontekście testowania oznacza to, że można wykonywać wiele zachowań lub scenariuszy równolegle, skracając czas działania zestawu testów i zwiększając efektywność procesu testowania.

Mniejsze obciążenie w porównaniu do wątków

Z punktu widzenia zarządzania zasobami współprogramy są lżejsze w porównaniu do tradycyjnych wątków. W scenariuszach testowych, szczególnie gdy w grę wchodzi równoległość, użycie współprogramów zamiast wątków może znacznie zmniejszyć zużycie pamięci i czas wykonywania, co prowadzi do szybszego wykonywania testów i mniejszego zużycia zasobów podczas uruchomień ciągłej integracji (CI).

Postępowanie ze skutkami ubocznymi

Testowanie tych efektów jest kluczowe, ponieważ wiele aplikacji na Androida opiera się na skutkach ubocznych, takich jak połączenia sieciowe lub transakcje w bazach danych. Współprogramy ułatwiają kpiny z tych operacji asynchronicznych dzięki ich punktom zawieszenia. Pozwala to na realistyczną symulację skutków ubocznych w testach, poprawiając dokładność i niezawodność zestawu testowego.

Ułatwia TDD (rozwój oparty na testach)

Postępując zgodnie z zasadami TDD, programiści piszą testy przed napisaniem właściwego kodu. Kotlin Coroutines ułatwiają to podejście, ponieważ platforma testowa i funkcje językowe zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały sposób działania kodu opartego na bieżących procedurach. To dostosowanie środowisk testowych i produkcyjnych pomaga w przestrzeganiu praktyk TDD.

Te zalety zwiększają możliwości zespołów programistycznych w zakresie tworzenia wysokiej jakości aplikacji na Androida. Wykorzystując Kotlin Coroutines w testach, programiści mogą zapewnić dobre działanie swoich aplikacji w warunkach testowych, a także są zbudowane tak, aby radziły sobie z trudami działania w świecie rzeczywistym.

Skonfigurowanie środowiska do testów współprogramowych w programowaniu Androida to kluczowy pierwszy krok przed napisaniem jakichkolwiek przypadków testowych. Proces ten obejmuje skonfigurowanie IDE, w tym niezbędnych zależności i zrozumienie kluczowych komponentów, które będą używane w testach. Przejdźmy przez kolejne kroki, aby zapewnić płynną konfigurację dostosowaną do testowania Kotlin Coroutines w środowisku Android.

Konfigurowanie środowiska do testów współprogramowych

Skonfiguruj środowisko programistyczne Androida

Przede wszystkim upewnij się, że masz skonfigurowane środowisko programistyczne dla Androida. Zwykle wiąże się to z instalacją Android Studio, oficjalnego IDE dla Androida. Upewnij się, że dostępna jest najnowsza wersja, aby móc korzystać z bieżących funkcji i poprawek błędów w obsłudze Kotlina i współprogramów.

Uwzględnij niezbędne zależności

Następnie dołącz niezbędne zależności do pliku build.gradle(Module: app) . Będziesz musiał dodać podstawową bibliotekę współprogramów Kotlin w celu obsługi współprogramów wraz z biblioteką testów współprogramów do testowania:

dependencies { implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.5.1" // Use the latest version testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:1.5.1" // Use the latest version}

Pamiętaj, aby zsynchronizować swój projekt z plikami gradle po dodaniu tych zależności, aby je pobrać i zastosować w swoim projekcie.

Zrozumienie kluczowych komponentów współprogramu

Przed napisaniem testów ważne jest zapoznanie się z kluczowymi komponentami programu:

CoroutineScope: Definiuje zakres nowych współprogramów. Z każdą współprogramem jest powiązane zadanie, a anulowanie zakresu spowoduje anulowanie wszystkich współprogramów uruchomionych w tym zakresie.

Definiuje zakres nowych współprogramów. Z każdą współprogramem jest powiązane zadanie, a anulowanie zakresu spowoduje anulowanie wszystkich współprogramów uruchomionych w tym zakresie. Dyspozytorzy: Określ, na jakim wątku lub wątkach będą działać współprogramy. Biblioteka testowa udostępnia TestCoroutineDispatcher do testowania.

Określ, na jakim wątku lub wątkach będą działać współprogramy. Biblioteka testowa udostępnia do testowania. Funkcje zawieszające: Są to funkcje, które można wstrzymywać i wznawiać później, stanowiące elementy składowe współprogramów.

Zintegruj TestCoroutineDispatcher

Element TestCoroutineDispatcher jest udostępniany przez bibliotekę testów współprogramów, umożliwiając kontrolowanie taktowania współprogramów w testach, co pomaga symulować środowisko synchroniczne. Oto jak możesz to zintegrować:

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

Ustawiając głównego dyspozytora na TestCoroutineDispatcher przed każdym testem, masz pewność, że główna sieć bezpieczeństwa dla uruchamiania współprogramu działa zgodnie z oczekiwaniami. Następnie należy oczyścić, aby zapobiec zakłóceniom innych testów.

Dzięki tej konfiguracji jesteś dobrze przygotowany do pisania testowalnych i wydajnych aplikacji dla systemu Android opartych na współprogramach. Teraz, gdy etap jest już gotowy, możesz skupić się na tworzeniu skutecznych przypadków testowych, aby zapewnić jakość operacji asynchronicznych i niezawodność funkcji aplikacji.

Pisanie przypadków testowych Coroutine na Androidzie

Bezproblemowy proces testowania jest niezbędny do tworzenia niezawodnych aplikacji na Androida. Współprogramy Kotlina oferują wyjątkową przewagę w testowaniu asynchronicznym, upraszczając użycie kodu asynchronicznego. Pisanie przypadków testowych dla współprogramów wymaga zrozumienia kilku kluczowych koncepcji i bibliotek, aby skutecznie symulować zachowanie aplikacji w warunkach testowych.

Testowanie współprogramów na Androidzie zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Konfigurowanie środowiska testowego: Przed napisaniem przypadków testowych ważne jest skonfigurowanie projektu tak, aby zawierał testy współprogramowe. Wiąże się to z dodaniem zależności takich jak testCoroutineDispatcher i kotlinx-coroutines-test do pliku build.gradle . Wybór dyspozytora testu: W kodzie opartym na współprogramie dyspozytorzy kontrolują wątek, w którym zostanie wykonana współprogram. Na potrzeby testowania dyspozytor jest często zastępowany przez TestCoroutineDispatcher z biblioteki kotlinx-coroutines-test , która pozwala kontrolować czas wykonywania współprogramu. Pisanie przypadków testowych: Przypadki testowe współprogramów często obejmują uruchamianie współprogramów za pomocą dyspozytora testów, manipulowanie czasem za pomocą funkcji takich jak advanceTimeBy() lub runBlockingTest , a następnie tworzenie asercji na podstawie wyników.

Przyjrzyjmy się tym krokom bardziej szczegółowo.

Konfigurowanie środowiska testowego

Przede wszystkim upewnij się, że Twój projekt zawiera niezbędne biblioteki testowe. Moduł kotlinx-coroutines-test jest szczególnie ważny przy testowaniu współprogramów, ponieważ zapewnia kontrolowane środowisko, w którym można uruchamiać współprogramy i zarządzać nimi w swoich testach. Dołącz go, dodając następującą zależność do pliku build.gradle :

dependencies { testImplementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test:$kotlin_coroutines_version"}

Umożliwi to użycie TestCoroutineDispatcher i innych narzędzi niezbędnych do testowania kodu współprogramu.

Wybór dyspozytora testowego

TestCoroutineDispatcher umożliwia uruchamianie współprogramów w środowisku testowym, w którym można precyzyjnie kontrolować czas wykonywania współprogramów. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia możliwości testowania różnych stanów wykonania asynchronicznego bez wprowadzania niestabilności do zestawu testów. Oto przykład zdefiniowania TestCoroutineDispatcher dla przypadków testowych:

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()@Beforefun setup() { Dispatchers.setMain(testDispatcher)}@Afterfun tearDown() { Dispatchers.resetMain() testDispatcher.cleanupTestCoroutines()}

Ten fragment kodu gwarantuje, że wszystkie współprogramy korzystające z głównego modułu rozsyłającego w kodzie produkcyjnym będą używać modułu rozsyłającego test w Twoich testach.

Pisanie przypadków testowych

Pisząc przypadki testowe, zazwyczaj chcesz mieć pewność, że współprogram działa zgodnie z oczekiwaniami, że emitowane są prawidłowe wartości, a końcowe wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Oto przykład prostego przypadku testowego współprogramu:

@Testfun testCoroutineExecution() = testDispatcher.runBlockingTest { val sampleData = "sample" val deferred = async { delay(1000) sampleData } advanceTimeBy(1000) assertEquals(sampleData, deferred.await())}

Blok runBlockingTest umożliwia przeskoczenie czasu do przodu za pomocą advanceTimeBy , symulując upływ czasu w ramach współprogramów bez faktycznego czekania, a współprogram kończy się przed wykonaniem następnego wiersza kodu testowego. Asercje następnie sprawdzają, czy zwracane są prawidłowe wartości.

Pisanie skutecznych testów współprogramowych obejmuje również prawidłową obsługę wyjątków, izolowanie logiki testów i upewnianie się, że wyczyścisz zasoby po uruchomieniu testów, co zapobiegnie wyciekom pamięci i innym problemom.

Jeśli używasz metod iteracyjnych wymagających częstego testowania podczas tworzenia aplikacji na Androida, rozważ wykorzystanie platform takich jak AppMaster do swoich potrzeb związanych z backendem.

Praktykując powyższe strategie, programiści mogą śmiało pisać powiązane przypadki testowe, które dadzą wiarygodne i przewidywalne wyniki, zapewniając solidną podstawę do tworzenia i utrzymywania aplikacji na Androida.

Obsługa wyjątków i przekroczeń limitu czasu w testach Praca z współprogramami w systemie Android oznacza radzenie sobie z asynchronicznym charakterem zadań. Chociaż może to znacznie poprawić komfort użytkownika, zapobiegając zawieszaniu się interfejsu użytkownika, wprowadza złożoność w testowaniu, szczególnie w obsłudze wyjątków i przekroczeń limitu czasu. W tej sekcji opisano strategie dokładnego testowania kodu asynchronicznego przy użyciu Kotlin Coroutines do obsługi wyjątków i przekroczeń limitu czasu. Obsługa wyjątków w testach współprogramowych Testowanie współprogramów wymaga strategii podobnej do tej stosowanej w kodzie produkcyjnym do wychwytywania i obsługi wyjątków. Gdy współprogram napotka wyjątek, musi zostać obsłużony jawnie, w przeciwnym razie spowoduje awarię nadrzędnej współprogramu i potencjalnie całej aplikacji. Do testowania używa się bloku runBlocking , aby uruchomić współprogram w funkcji testowej. Jednak w przeciwieństwie do normalnego wykonywania kodu, oczekujesz, a czasami chcesz, aby wystąpiły wyjątki w celu sprawdzenia obsługi błędów. Aby wychwycić te wyjątki w testach, możesz użyć: Bloki Try-Catch: Owiń kod testowy blokami try-catch, aby aktywnie przechwytywać i potwierdzać określone wyjątki.

Owiń kod testowy blokami try-catch, aby aktywnie przechwytywać i potwierdzać określone wyjątki. Oczekiwane wyjątki: Niektóre struktury testowe umożliwiają określenie oczekiwanego wyjątku jako adnotacji w funkcji testowej. Jeśli test zgłosi oczekiwany wyjątek, kończy się pomyślnie.

Niektóre struktury testowe umożliwiają określenie oczekiwanego wyjątku jako adnotacji w funkcji testowej. Jeśli test zgłosi oczekiwany wyjątek, kończy się pomyślnie. Pomocnicy asercji: Użyj bibliotek asercji, które udostępniają metody sprawdzania zgłoszonych wyjątków, takich jak assertThrows w JUnit. Oto przykład współprogramu, który obsługuje oczekiwany wyjątek przy użyciu assertThrows JUnit: @TestfunWhenDataFetchingThrows_thenShouldCatchException() { val wyjątek = accordThrows(IOException::class.java) { runBlocking { val dataRepository = DataRepository() dataRepository.fetchDataThatThrowsException() } } AssertEquals("Błąd sieci", wyjątek.wiadomość)} Limity czasu w testach współprogramowych Limity czasu stanowią kolejny krytyczny aspekt testowania operacji asynchronicznych. Przypadek testowy może wymagać oczekiwania na wynik współprogramu, który wykonuje powolne operacje, takie jak operacje we/wy sieci lub zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej. Jeśli wynik nie będzie gotowy w oczekiwanym czasie, test powinien zakończyć się niepowodzeniem. Limity czasu można obsługiwać w testach współprogramowych, używając: Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free Funkcja withTimeout : Ta funkcja Kotlina zgłasza wyjątek TimeoutCancellationException , jeśli dany blok kodu nie zostanie ukończony w określonym czasie.

Ta funkcja Kotlina zgłasza wyjątek , jeśli dany blok kodu nie zostanie ukończony w określonym czasie. Biblioteki testowe: Użyj funkcjonalności biblioteki testowej zaprojektowanej specjalnie do obsługi opóźnień i przekroczeń limitu czasu w współprogramach. Oto przykład użycia withTimeout w teście współprogramowym: @Test(expected = TimeoutCancellationException::class)funWhenDataFetchingExceedsTimeout_thenShouldTimeout() { runBlocking { withTimeout(1000L) { // Limit czasu wynoszący 1000 milisekund val RemoteService = RemoteService() RemoteService.longRunningFetch() } } }} Ostrożne obchodzenie się z wyjątkami i przekroczeniami limitów czasu zapewnia, że ​​współprogramy działają dobrze w normalnych okolicznościach oraz są odporne i przewidywalne w przypadku błędów i opóźnień. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania siły aplikacji na Androida. AppMaster może znacznie usprawnić przepływ pracy programistycznej, automatyzując zadania backendu za pośrednictwem zaawansowanej platformy no-code. W przypadku zespołów integrujących współprogramy Kotlin z aplikacjami na Androida uzupełnienie o rozwiązanie takie jak AppMaster może zapewnić szybsze wdrożenie, zachowując jednocześnie niezawodność aplikacji dzięki dokładnym testom.

Integracja testowania współprogramowego z potokami CI/CD

Integrowanie testów jednostkowych i integracyjnych z potokami CI/CD jest kluczową praktyką zapewniającą, że zmiany w bazie kodu nie psują istniejącej funkcjonalności. Równie ważną rolę w tej integracji odgrywają testy współprogramowe. Wraz z rosnącym wykorzystaniem Kotlin Coroutines w aplikacjach na Androida istotne jest zrozumienie, w jaki sposób testy te można włączyć do zautomatyzowanych procesów kompilacji i wdrażania.

Serwery ciągłej integracji (CI) tworzą i testują bazę kodu za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany. Serwery te przeprowadzają wiele typów testów, w tym testy współprogramowe, w celu sprawdzenia poprawności logiki asynchronicznej. Ciągłe wdrażanie (CD) zapewnia, że ​​zmiany w kodzie przechodzą wszystkie testy, a następnie są automatycznie wdrażane w środowiskach produkcyjnych lub przejściowych.

Konfigurowanie testów współprogramowych w środowisku CI

Po pierwsze, skonfigurowanie środowiska CI do testów współprogramowych obejmuje skonfigurowanie skryptów kompilacji przy użyciu Gradle lub Maven w celu uwzględnienia bibliotek testów współprogramowych. Taka konfiguracja zapewni wykonanie współprogramowych testów wraz z innymi testami podczas procesu kompilacji. Biblioteki takie jak Kotlinx-coroutines-test zapewniają narzędzia niezbędne do kontrolowania wykonywania współprogramów w testach i są niezbędne do dokładnego testowania współprogramów.

Projektowanie przypadków testowych pod kątem gotowości CI/CD

Projektując przypadki testowe do testów współprogramowych w potokach CI/CD, istotne jest zaprojektowanie ich tak, aby były deterministyczne i niezależne od czynników zewnętrznych. Niestabilność lub niedeterministyczne zachowanie może poważnie zakłócić procesy CI/CD. Należy napisać testy współprogramowe, aby sprawnie obsługiwały wyjątki, przekroczenia limitu czasu i anulowania, zapewniając przewidywalne zachowanie kodu asynchronicznego w różnych warunkach.

Automatyzacja testów współprogramowych w potoku

Automatyzację testów współprogramowych w potoku CI/CD osiąga się poprzez napisanie skryptu w systemie kompilacji w celu automatycznego uruchomienia wykonania testu. W zależności od konfiguracji serwera kompilacji, testy współprogramowe można ustawić tak, aby były uruchamiane przy każdym zatwierdzeniu, żądaniu ściągnięcia lub okresowo w głównej gałęzi w celu sprawdzenia regresji.

Informacje zwrotne i raportowanie w CI/CD

Informacje zwrotne z testów kontrolnych w rurociągu CI/CD muszą być szybkie i jasne. Wyniki testów należy zgłaszać bezpośrednio zespołowi programistów, aby można było szybko rozwiązać problemy. Obejmuje to integrację serwera kompilacji z narzędziami do zarządzania projektami, aplikacjami czatowymi lub automatycznymi systemami ostrzegania. Dzięki temu wszyscy zaangażowani zostaną natychmiast powiadomieni o wszelkich niepowodzeniach testów lub anomaliach wykrytych podczas testów ciągłych.

Testowanie równoległe i zarządzanie zasobami

Testy współprogramowe, podobnie jak inne testy jednostkowe i integracyjne, mogą być wykonywane równolegle, aby skrócić czas potrzebny na proces kompilacji. Wymaga to jednak ostrożnego zarządzania zasobami, na przykład wykorzystania dyspozytorów testów, którzy mogą efektywnie obsługiwać jednoczesne wykonywanie testów współprogramowych bez problemów takich jak zakleszczenia lub rywalizacja o zasoby. Korzystanie z kontenerów Docker lub platform orkiestracyjnych, takich jak Kubernetes, w izolowanych środowiskach testowych może również pomóc w skutecznym zarządzaniu równoległością testów.

Bramy jakości i dławienie

Wdrożenie bramek jakości w potoku CI/CD jest niezbędne dla zapewnienia jakości kodu. Testy współprogramowe stają się częścią kontroli jakości. Jeśli te testy się nie powiodą, powinny uniemożliwić wdrożenie kodu do następnego etapu, którym mogą być dalsze etapy testowania lub bezpośrednio do produkcji. Dużą rolę w tym kontekście odgrywa ograniczanie, czyli kontrolowanie tempa wykonywania zautomatyzowanych procesów. Można go zastosować, aby zapewnić, że zautomatyzowane wdrożenia nie nastąpią szybciej niż zdolność zespołu do rozwiązania ewentualnych problemów, chroniąc w ten sposób integralność wdrożonych aplikacji.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji bibliotek testowych Coroutine

Biblioteki testów współprogramowych, takie jak Kotlinx-coroutines-test zapewniają zaawansowane funkcje, takie jak możliwość kontrolowania programów dyspozytorskich współprogramów i czasu trwania testów. Wykorzystanie tych funkcji w potoku CI/CD zapewnia większą kontrolę nad wykonywaniem testów i poprawia niezawodność wykrywania warunków wyścigu i błędów związanych z synchronizacją, zanim trafią one do produkcji.

Rola AppMaster w automatyzacji testów

AppMaster, dzięki możliwościom platformy no-code, umożliwia automatyzację zadań iteracyjnych, które w przeciwnym razie programiści wykonywaliby ręcznie, łącznie z konfiguracją środowisk testowych.

Integracja testów współprogramowych z potokami CI/CD to wyrafinowany proces, który oferuje znaczne korzyści w zakresie utrzymywania niezawodności i jakości aplikacji na Androida. Prawidłowo skonfigurowany zestaw testów współprogramowych w zautomatyzowanym potoku jest niezbędny do wychwytywania i rozwiązywania problemów związanych z asynchronią, zanim staną się one problematyczne w działających środowiskach.

Najlepsze praktyki testowania za pomocą Kotlin Coroutines

Podczas pisania testów dla aplikacji na Androida korzystających z współprogramów Kotlin, przestrzeganie najlepszych praktyk jest niezbędne do tworzenia niezawodnego, łatwego w utrzymaniu i odpornego na błędy kodu. Oto kilka ustalonych praktyk, które należy wziąć pod uwagę podczas testowania kodu opartego na współprogramach, aby zapewnić stabilność i wydajność aplikacji na Androida.

Skorzystaj z dedykowanych dyspozytorów testowych

Podczas testowania kluczową kwestią jest posiadanie kontroli nad współprogramowymi dyspozytorami. Metoda Dispatchers.setMain z biblioteki testów coroutine umożliwia zastąpienie w testach dyspozytora głównego, co zapewnia możliwość przetestowania współprogramów uruchomionych w głównym wątku. Użyj TestCoroutineDispatcher, który zapewnia precyzyjną kontrolę nad czasem i wykonywaniem współprogramów w testach.

val testDispatcher = TestCoroutineDispatcher()Dispatchers.setMain(testDispatcher)

Izoluj współprogramy w testach jednostkowych

Testy jednostkowe powinny koncentrować się na poszczególnych komponentach w izolacji. Używając runBlockingTest lub testCoroutineScope , możesz izolować i testować współprogramy osobno, zapewniając zawężony kontekst, w którym możesz wykonywać twierdzenia i naśladować zachowanie współprogramów w świecie rzeczywistym.

runBlockingTest { // Your coroutine test code here}

Zapewnij właściwe zarządzanie cyklem życia

Zarządzanie cyklem życia ma kluczowe znaczenie w testowaniu współprogramowym, szczególnie w przypadku LiveData i komponentów obsługujących cykl życia. Upewnij się, że obsługujesz tworzenie i anulowanie współprogramów z poszanowaniem cyklu życia zawierającego komponentu Android, takiego jak ViewModel lub Activity, aby zapobiec wyciekom pamięci i zapewnić prawidłowe wykonanie testu.

Synchronicznie wykonuj współprogramy, jeśli to możliwe

Aby zmniejszyć niestabilność testów, staraj się uruchamiać współprogramy synchronicznie, używając struktur takich jak runBlocking . Blokuje to bieżący wątek do czasu zakończenia współprogramu, umożliwiając pisanie testów tak, jakby kod asynchroniczny był sekwencyjny. Niemniej jednak upewnij się, że używasz tego rozsądnie, aby uniknąć wprowadzenia nieefektywności w zestawach testowych.

Próbuj zależności i usuń łuszczenie się

Niestabilność jest wrogiem niezawodnych zestawów testów. Usuń lub wyśmiej wszelkie zależności, które mogą być wymagane przez Twoje współprogramy, aby usunąć zewnętrzne źródła nieprzewidywalności. Frameworki takie jak Mockito lub Mockk można wykorzystać do zastąpienia rzeczywistych implementacji testowymi dubletami, które zapewniają spójne zachowanie podczas testowania.

Dokładnie emuluj opóźnienia i przekroczenia limitu czasu

Operacje oparte na czasie, takie jak opóźnienia i przekroczenia limitu czasu, mogą być trudne w testach. Wykorzystaj możliwości TestCoroutineDispatcher, aby kontrolować czas wirtualny w swoich testach, co pozwala testować przekroczenia limitu czasu i długotrwałe operacje bez rzeczywistych opóźnień.

testDispatcher.advanceTimeBy(timeInMillis)

Jawna obsługa wyjątków współprogramu

Testowanie współprogramów pod kątem obsługi wyjątków jest równie ważne, jak testowanie ich szczęśliwych ścieżek. Pamiętaj o napisaniu przypadków testowych, które potwierdzają prawidłowe zachowanie w przypadku zgłoszenia wyjątku, zapewniając, że aplikacja sprawnie poradzi sobie z awariami.

Użyj wspólnego kodu dla powtarzających się wzorców testowych

Jeśli zauważysz, że w testach powtarzają się te same wzorce, wyodrębnij je do funkcji współdzielonych lub użyj adnotacji @Before i @After do konfiguracji i czyszczenia. Pomaga to zachować SUCHY kod testowy (nie powtarzaj się) i sprawia, że ​​testy są łatwiejsze do odczytania i utrzymania.

Włącz testy integracyjne do kompleksowej weryfikacji

O ile testy jednostkowe są cenne przy sprawdzaniu poprawności poszczególnych komponentów, o tyle testy integracyjne obejmujące przepływy oparte na współprogramach są kluczowe, aby zapewnić, że cały system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami. Użyj frameworków takich jak Espresso lub UI Automator, aby przeprowadzić kompleksowe testy współprogramu w środowisku możliwie najbliższym środowisku produkcyjnym.

Wykorzystaj AppMaster do usprawnionego programowania opartego na testach

W obszarze platform no-code AppMaster jest cennym sojusznikiem. Chociaż działa jako narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych , dobrze współpracuje z konwencjonalnymi praktykami związanymi z kodem, takimi jak programowanie oparte na testach (TDD).

Przyjmując te najlepsze praktyki testowania za pomocą Kotlin Coroutines, programiści mogą ulepszyć swoje procesy testowania i tworzyć aplikacje na Androida, które są solidniejsze i bardziej niezawodne, z mniejszą liczbą błędów i lepszą wydajnością – z korzyścią zarówno dla programisty, jak i użytkownika końcowego.

Wykorzystanie AppMaster do tworzenia aplikacji na Androida za pomocą Kotlin Coroutines

Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji na Androida, elastyczność i wydajność są kluczem do utrzymania konkurencyjności. Wraz z pojawieniem się współprogramów Kotlin programiści wykorzystali moc do pisania czystszego i wydajniejszego kodu asynchronicznego. Jednak płynna integracja tych udoskonaleń z przepływem prac programistycznych może czasami stanowić barierę, szczególnie w przypadku zarządzania kompleksowymi wymaganiami nowoczesnych aplikacji, od procesów backendu po frontend. W tym miejscu wkracza AppMaster, aby zmniejszyć obciążenie.

AppMaster to platforma no-code zaprojektowana w celu zwiększenia produktywności zarówno programistów, jak i firm. Upraszcza proces programowania, czyniąc go dostępnym bez uszczerbku dla złożoności i skalowalności, których wymagają nowoczesne aplikacje. W przypadku programowania na Androida, gdzie współprogramy Kotlin stały się integralną częścią, AppMaster działa jak mnożnik siły, umożliwiając tworzenie zaplecza serwerowego, które można podłączyć do pracy z mobilnymi interfejsami użytkownika wykorzystującymi współprogramy Kotlin.

Oto, jak możesz wykorzystać AppMaster dla tworzenia aplikacji na Androida wraz z współprogramami Kotlin:

Wizualne modelowanie danych: AppMaster umożliwia wizualne tworzenie modeli danych , które stanowią szkielet aplikacji na Androida. Modele te mogą wchodzić w interakcje z współprogramami Kotlin w aplikacji mobilnej, aby asynchronicznie wykonywać operacje na bazie danych, dzięki czemu interfejs użytkownika będzie responsywny i płynny.

umożliwia wizualne tworzenie modeli danych , które stanowią szkielet aplikacji na Androida. Modele te mogą wchodzić w interakcje z współprogramami Kotlin w aplikacji mobilnej, aby asynchronicznie wykonywać operacje na bazie danych, dzięki czemu interfejs użytkownika będzie responsywny i płynny. Integracja procesów biznesowych: Dzięki wizualnemu projektantowi procesów biznesowych (BP) AppMaster możesz stworzyć logikę zaplecza, którą aplikacja na Androida może uruchamiać za pośrednictwem wywołań API REST obsługiwanych przez współprogramy. W ten sposób złożone operacje można przenieść na serwer i skutecznie zarządzać nimi w tle.

Dzięki wizualnemu projektantowi procesów biznesowych (BP) możesz stworzyć logikę zaplecza, którą aplikacja na Androida może uruchamiać za pośrednictwem wywołań API REST obsługiwanych przez współprogramy. W ten sposób złożone operacje można przenieść na serwer i skutecznie zarządzać nimi w tle. Generowanie kodu: Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster generuje kod źródłowy aplikacji backendowych — zgodnych z dowolną bazą danych PostgreSQL — pliki wykonywalne i wdraża je w chmurze. Z wygenerowanym kodem można używać współprogramów Kotlin dla aplikacji na Androida, aby bezproblemowo współdziałać z backendem i asynchronicznie obsługiwać odpowiedzi sieciowe.

Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” generuje kod źródłowy aplikacji backendowych — zgodnych z dowolną bazą danych PostgreSQL — pliki wykonywalne i wdraża je w chmurze. Z wygenerowanym kodem można używać współprogramów Kotlin dla aplikacji na Androida, aby bezproblemowo współdziałać z backendem i asynchronicznie obsługiwać odpowiedzi sieciowe. Automatyczna dokumentacja: przy każdej aktualizacji AppMaster generuje nową dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera. Ma to kluczowe znaczenie dla programistów Androida korzystających z współprogramów Kotlin, ponieważ zapewnia jasną umowę dotyczącą interakcji z interfejsami API , umożliwiając wydajną strukturę wywołań asynchronicznych.

przy każdej aktualizacji generuje nową dokumentację Swagger (OpenAPI) dla serwera. Ma to kluczowe znaczenie dla programistów Androida korzystających z współprogramów Kotlin, ponieważ zapewnia jasną umowę dotyczącą interakcji z interfejsami API , umożliwiając wydajną strukturę wywołań asynchronicznych. Skalowalność i wydajność: w miarę rozwoju aplikacji na Androida często wymagają bardziej złożonych i skalowalnych backendów. Bezstanowe aplikacje backendowe generowane za pomocą Go on AppMaster mogą wykazać się niezwykłą skalowalnością i wydajnością, co w połączeniu z nieblokującym charakterem procedur Kotlin daje w rezultacie wysoce responsywną aplikację na Androida, zdolną do łatwej obsługi dużych obciążeń.

Korzystanie z AppMaster znacznie przyspiesza proces tworzenia aplikacji. Zapewnia programistom narzędzia potrzebne do projektowania, budowania i wdrażania aplikacji szybciej i bardziej oszczędnie, a wszystko to przy efektywnym wykorzystaniu współprogramów Kotlina w celu usprawnienia zadań asynchronicznych kluczowych dla rozwoju Androida. Dla tych, którzy chcą zintegrować najnowocześniejsze technologie, takie jak Kotlin coroutines, ze swoimi projektami, zachowując jednocześnie szybkie tempo rozwoju, AppMaster jawi się jako cenny sojusznik na arenie tworzenia aplikacji.

Co więcej, platforma AppMaster jest skonstruowana z naciskiem na eliminację długu technicznego – częstej pułapki w tworzeniu aplikacji. Regenerowanie aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, gwarantuje, że aplikacja na Androida pozostanie aktualna i sprawna, podobnie jak uruchamiane przez nią współprogramy. Oznacza to, że programiści mogą szybko wykonywać iteracje, wdrażając i testując nowe funkcje ze elastycznością odpowiednią do dynamicznego charakteru tworzenia oprogramowania mobilnego.

Połączenie możliwości AppMaster no-code z asynchroniczną wydajnością współprogramów Kotlin toruje drogę przyszłości, w której tworzenie aplikacji na Androida jest zdemokratyzowane, usprawnione i wyjątkowo wydajne. Nie chodzi tylko o pisanie mniejszej ilości kodu — chodzi o pisanie odpowiedniego kodu i robienie tego efektywnie przy pomocy wyrafinowanych narzędzi i nowoczesnych paradygmatów programowania.