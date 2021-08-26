يعد إنشاء مواقع الويب والتطبيقات عملاً إبداعيًا ، والإلهام هو أحد الأدوات الرئيسية لمصمم الويب. ولكن من أين يمكن الحصول عليها ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في إتقان المهنة؟

لقد قمنا بتجميع مجموعة مختارة من الموارد حيث يمكن للمبتدئين ومصممي الويب ذوي الخبرة العثور على أمثلة لأفضل عمل: الصفحات المقصودة والمواقع متعددة الصفحات والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ستكون قادرًا على رؤية أمثلة على أفضل التصميمات ، ومشاركة الخبرات ، والحصول على المشورة من المحترفين ، بالإضافة إلى نشر محفظتك والعثور على العملاء.

ابحث عن الإلهام ، وتعلم من الأفضل ، ولا تخف من التجربة! وعندما يحين وقت إنشاء التطبيق الخاص بك ، سنكون هناك لمساعدتك على تحويل أفكارك إلى واقع!

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