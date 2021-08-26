يعد إنشاء مواقع الويب والتطبيقات عملاً إبداعيًا ، والإلهام هو أحد الأدوات الرئيسية لمصمم الويب. ولكن من أين يمكن الحصول عليها ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في إتقان المهنة؟
لقد قمنا بتجميع مجموعة مختارة من الموارد حيث يمكن للمبتدئين ومصممي الويب ذوي الخبرة العثور على أمثلة لأفضل عمل: الصفحات المقصودة والمواقع متعددة الصفحات والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ستكون قادرًا على رؤية أمثلة على أفضل التصميمات ، ومشاركة الخبرات ، والحصول على المشورة من المحترفين ، بالإضافة إلى نشر محفظتك والعثور على العملاء.
- AWWWARDS : يقدم مصممو الويب والمطورون والوكالات من جميع أنحاء العالم أعمالهم ويحصل مؤلفو أفضلهم على الجوائز.
- Ecomm.design : أكثر من 3000 موقع للتجارة الإلكترونية مع إمكانية التصفية حسب النظام الأساسي والفئة والتكنولوجيا وحركة المرور.
- كتاب الأرض : العديد من الأمثلة على الصفحات المقصودة ، والمحافظ ، والمدونات مع بحث مناسب عن طريق العلامات.
- اكتشف 99designs : يمكنك مشاهدة أمثلة على العمل ، والعثور على العملاء ، والمشاركة في المسابقات والمشاريع غير التجارية
- SiteInspire : مجموعة من أكثر من 8000 مثال لتصميم الويب والتصميم التفاعلي.
- Lapa Ninja : أمثلة على الصفحة المقصودة ، ودروس مجانية ، وقوالب ، ورسوم توضيحية ، ومجموعات واجهة المستخدم.
- Mediaqueri : أمثلة على التصميم سريع الاستجابة ، مفيدة عند إنشاء المخططات.
- Houseofbuttons : موقع مخصص لتصميم الأزرار.
- Sitesee : معرض لأفضل المواقع الحديثة التي أنشأها محترفون من بلدان مختلفة مع تصفية ملائمة حسب الموضوع.
- One Page Love : عرض لمواقع من صفحة واحدة لمجالات مختلفة من الأعمال ، وعشرات القوالب ، بما في ذلك النماذج المجانية.
- Mobbin : مكتبة تحتوي على أكثر من 50000 لقطة شاشة للجوال قابلة للبحث
- Behance : قاعدة محفظة المصممين في مختلف المجالات ، يمكنك أن تجد الإلهام وتضع محفظتك أيضًا.
- محبو الألوان: لوحات وأمثلة لتركيبات الألوان.
- Dribbble : منصة يمكنك من خلالها استلهام الأفكار وتبادل الخبرات وتلقي التعليقات من مصممي الويب المحترفين.
- مدونة Graphiclovedesign و Osasto Tumblr مع عينات من التصميم الجرافيكي.
- CollectUI : أرشيف يتم تحديثه يوميًا لأمثلة واجهة المستخدم المستندة إلى Dribbble.
- Siiimple : أمثلة لتصميم الويب المبسط.
- Creative Bloq : منصة بها نماذج عمل وأخبار لمصممي UX والرسامين وفناني 3D و VFX.
- تصميم ويب جيد : مجموعة مختارة عالية الجودة من المواقع مع بحث مناسب عن طريق العلامات ، وهنا يمكنك أيضًا تقديم عملك ونشره.
- أفضل معرض لمواقع الويب : مجموعة من المواقع التي تم تحديثها بانتظام منذ عام 2008 ، وهناك تصفية حسب الأطر والأنماط ونظام إدارة المحتوى وأنظمة الألوان.
- واجهة مستخدم مستوحاة : مجموعة مختارة من لقطات شاشة التصميم لأجهزة Android و iPhone و iPad.
- Hover States : أرشيف لمشاريع الويب المخصصة التي تختبر التصميم والتفاعل والمحتوى.
- Iconfinder : إحدى أكبر قواعد بيانات الأيقونات والرسوم التوضيحية في العالم.
- Designmadeingermany : مجموعات المؤلف من المواقع ذات الأنماط والمواضيع المختلفة.
- إلهام التصميم : مواقع الويب ، والصفحات المقصودة ، والأبعاد الثلاثية ، و UI / UX ، وتصميم الأجهزة المحمولة ، وعناصر الواجهة ، وغير ذلك الكثير.
- أفضل التصميمات : مجموعة مختارة من مواقع الويب لمن يحبون تصميمًا متوازنًا وبسيطًا.
- Screenlane : أمثلة للصفحات المقصودة عالية الجودة وتطبيقات الجوال والويب لمنصات مختلفة.
- Landingfolio : مجموعة مختارة من الصفحات المقصودة للإلهام ، ومجموعة من القوالب ، وعناصر واجهة المستخدم.
- Pttrns : مكتبة قوالب واجهة المستخدم المحمولة لنظامي التشغيل iOS و Android.
- Muz.li : مكون إضافي لـ Google Chrome (سطح المكتب والجوال) مع مجموعات من الأفكار والأخبار التي تم جمعها من منصات مختلفة.
ابحث عن الإلهام ، وتعلم من الأفضل ، ولا تخف من التجربة! وعندما يحين وقت إنشاء التطبيق الخاص بك ، سنكون هناك لمساعدتك على تحويل أفكارك إلى واقع!
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