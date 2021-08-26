يعد إنشاء مواقع الويب والتطبيقات عملاً إبداعيًا ، والإلهام هو أحد الأدوات الرئيسية لمصمم الويب. ولكن من أين يمكن الحصول عليها ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في إتقان المهنة؟

لقد قمنا بتجميع مجموعة مختارة من الموارد حيث يمكن للمبتدئين ومصممي الويب ذوي الخبرة العثور على أمثلة لأفضل عمل: الصفحات المقصودة والمواقع متعددة الصفحات والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ستكون قادرًا على رؤية أمثلة على أفضل التصميمات ، ومشاركة الخبرات ، والحصول على المشورة من المحترفين ، بالإضافة إلى نشر محفظتك والعثور على العملاء.

  1. AWWWARDS : يقدم مصممو الويب والمطورون والوكالات من جميع أنحاء العالم أعمالهم ويحصل مؤلفو أفضلهم على الجوائز.
  2. Ecomm.design : أكثر من 3000 موقع للتجارة الإلكترونية مع إمكانية التصفية حسب النظام الأساسي والفئة والتكنولوجيا وحركة المرور.
  3. كتاب الأرض : العديد من الأمثلة على الصفحات المقصودة ، والمحافظ ، والمدونات مع بحث مناسب عن طريق العلامات.
  4. اكتشف 99designs : يمكنك مشاهدة أمثلة على العمل ، والعثور على العملاء ، والمشاركة في المسابقات والمشاريع غير التجارية
  5. SiteInspire : مجموعة من أكثر من 8000 مثال لتصميم الويب والتصميم التفاعلي.
  6. Lapa Ninja : أمثلة على الصفحة المقصودة ، ودروس مجانية ، وقوالب ، ورسوم توضيحية ، ومجموعات واجهة المستخدم.
  7. Mediaqueri : أمثلة على التصميم سريع الاستجابة ، مفيدة عند إنشاء المخططات.
  8. Houseofbuttons : موقع مخصص لتصميم الأزرار.
  9. Sitesee : معرض لأفضل المواقع الحديثة التي أنشأها محترفون من بلدان مختلفة مع تصفية ملائمة حسب الموضوع.
  10. One Page Love : عرض لمواقع من صفحة واحدة لمجالات مختلفة من الأعمال ، وعشرات القوالب ، بما في ذلك النماذج المجانية.
  11. Mobbin : مكتبة تحتوي على أكثر من 50000 لقطة شاشة للجوال قابلة للبحث
  12. Behance : قاعدة محفظة المصممين في مختلف المجالات ، يمكنك أن تجد الإلهام وتضع محفظتك أيضًا.
  13. محبو الألوان: لوحات وأمثلة لتركيبات الألوان.
  14. Dribbble : منصة يمكنك من خلالها استلهام الأفكار وتبادل الخبرات وتلقي التعليقات من مصممي الويب المحترفين.
  15. مدونة Graphiclovedesign و Osasto Tumblr مع عينات من التصميم الجرافيكي.
  16. CollectUI : أرشيف يتم تحديثه يوميًا لأمثلة واجهة المستخدم المستندة إلى Dribbble.
  17. Siiimple : أمثلة لتصميم الويب المبسط.
  18. Creative Bloq : منصة بها نماذج عمل وأخبار لمصممي UX والرسامين وفناني 3D و VFX.
  19. تصميم ويب جيد : مجموعة مختارة عالية الجودة من المواقع مع بحث مناسب عن طريق العلامات ، وهنا يمكنك أيضًا تقديم عملك ونشره.
  20. أفضل معرض لمواقع الويب : مجموعة من المواقع التي تم تحديثها بانتظام منذ عام 2008 ، وهناك تصفية حسب الأطر والأنماط ونظام إدارة المحتوى وأنظمة الألوان.
  21. واجهة مستخدم مستوحاة : مجموعة مختارة من لقطات شاشة التصميم لأجهزة Android و iPhone و iPad.
  22. Hover States : أرشيف لمشاريع الويب المخصصة التي تختبر التصميم والتفاعل والمحتوى.
  23. Iconfinder : إحدى أكبر قواعد بيانات الأيقونات والرسوم التوضيحية في العالم.
  24. Designmadeingermany : مجموعات المؤلف من المواقع ذات الأنماط والمواضيع المختلفة.
  25. إلهام التصميم : مواقع الويب ، والصفحات المقصودة ، والأبعاد الثلاثية ، و UI / UX ، وتصميم الأجهزة المحمولة ، وعناصر الواجهة ، وغير ذلك الكثير.
  26. أفضل التصميمات : مجموعة مختارة من مواقع الويب لمن يحبون تصميمًا متوازنًا وبسيطًا.
  27. Screenlane : أمثلة للصفحات المقصودة عالية الجودة وتطبيقات الجوال والويب لمنصات مختلفة.
  28. Landingfolio : مجموعة مختارة من الصفحات المقصودة للإلهام ، ومجموعة من القوالب ، وعناصر واجهة المستخدم.
  29. Pttrns : مكتبة قوالب واجهة المستخدم المحمولة لنظامي التشغيل iOS و Android.
  30. Muz.li : مكون إضافي لـ Google Chrome (سطح المكتب والجوال) مع مجموعات من الأفكار والأخبار التي تم جمعها من منصات مختلفة.

ابحث عن الإلهام ، وتعلم من الأفضل ، ولا تخف من التجربة! وعندما يحين وقت إنشاء التطبيق الخاص بك ، سنكون هناك لمساعدتك على تحويل أفكارك إلى واقع!

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