网站和应用程序构建是创造性的工作，灵感是网页设计师的主要工具之一。但是从哪里获得它，特别是对于那些刚刚开始掌握该专业的人？

我们汇编了一系列资源，初学者和经验丰富的网页设计师可以在其中找到最佳作品的示例：登录页面、多页网站、Web 和移动应用程序。您将能够查看最佳设计示例、分享经验、从专业人士那里获得建议，以及发布您的作品集并寻找客户。

  1. AWWWARDS ：来自世界各地的网页设计师、开发人员和代理商展示他们的作品，最佳作品的作者将获得奖项。
  2. Ecomm.design ：超过 3000 个电子商务网站，能够按平台、类别、技术和流量进行过滤。
  3. Land-book ：许多登陆页面、投资组合、博客的例子，可以通过标签方便地搜索。
  4. 99designs' Discover ：您可以查看工作示例、寻找客户、参加竞赛和非商业项目
  5. SiteInspire ：收集了 8,000 多个网页设计和交互设计示例。
  6. Lapa Ninja ：登陆页面示例、免费教程、模板、插图和 UI 套件。
  7. Mediaqueri ：响应式设计示例，在创建布局时很有用。
  8. Houseofbuttons ：一个专门设计按钮的网站。
  9. Sitesee ：由来自不同国家的专业人士创建的最佳现代网站画廊，按主题方便过滤。
  10. One Page Love ：展示不同业务领域的单页网站，包括免费模板在内的数十种模板。
  11. Mobbin ：拥有超过 50,000 个可搜索移动屏幕截图的库
  12. Behance ：各个领域设计师作品集的基础，您可以找到灵感并放置您的作品集。
  13. Colourlovers ：调色板和颜色组合的例子。
  14. Dribbble ：一个平台，您可以在其中汲取灵感、分享经验并从专业网页设计师那里获得反馈。
  15. GraphiclovedesignOsasto Tumblr 博客，其中包含图形设计示例。
  16. CollectUI ：每日更新的基于 Dribbble 的用户界面示例存档。
  17. Siiimple ：简约网页设计的例子。
  18. Creative Bloq ：一个为 UX 设计师、插画家、3D 和 VFX 艺术家提供工作样本和新闻的平台。
  19. 优秀的网页设计：高质量的网站选择，可以方便地按标签搜索，您还可以在这里申请和发布您的作品。
  20. 最佳网站图库：自 2008 年以来定期更新的网站集合，按框架、样式、CMS 和配色方案进行过滤。
  21. Inspired UI ：Android、iPhone 和 iPad 的设计截图选择。
  22. 悬停状态：一个自定义 Web 项目的档案，这些项目对设计、交互性和内容进行了试验。
  23. Iconfinder ：世界上最大的图标和插图数据库之一。
  24. Designmadeingermany ：作者收集的不同风格和主题的网站。
  25. 设计灵感：网站、登陆页面、3D、UI/UX、移动设计、界面元素等等。
  26. 最佳设计：为那些喜欢平衡、简约设计的人选择的网站。
  27. Screenlane ：不同平台的高质量登录页面、移动和网络应用程序示例。
  28. Landingfolio ：一系列用于激发灵感的登陆页面、一组模板和 UI 元素。
  29. Pttrns ：适用于 iOS 和 Android 的移动 UI 模板库。
  30. Muz.li ：谷歌浏览器（桌面和移动）插件，包含从不同平台收集的想法和新闻的集合。

寻找灵感，向最好的人学习，不要害怕尝试！当需要创建您的应用程序时，我们将在那里帮助您将您的想法变为现实！

转到AppMaster.io 设计师并加入我们的Telegram 社区聊天