网站和应用程序构建是创造性的工作，灵感是网页设计师的主要工具之一。但是从哪里获得它，特别是对于那些刚刚开始掌握该专业的人？
我们汇编了一系列资源，初学者和经验丰富的网页设计师可以在其中找到最佳作品的示例：登录页面、多页网站、Web 和移动应用程序。您将能够查看最佳设计示例、分享经验、从专业人士那里获得建议，以及发布您的作品集并寻找客户。
- AWWWARDS ：来自世界各地的网页设计师、开发人员和代理商展示他们的作品，最佳作品的作者将获得奖项。
- Ecomm.design ：超过 3000 个电子商务网站，能够按平台、类别、技术和流量进行过滤。
- Land-book ：许多登陆页面、投资组合、博客的例子，可以通过标签方便地搜索。
- 99designs' Discover ：您可以查看工作示例、寻找客户、参加竞赛和非商业项目
- SiteInspire ：收集了 8,000 多个网页设计和交互设计示例。
- Lapa Ninja ：登陆页面示例、免费教程、模板、插图和 UI 套件。
- Mediaqueri ：响应式设计示例，在创建布局时很有用。
- Houseofbuttons ：一个专门设计按钮的网站。
- Sitesee ：由来自不同国家的专业人士创建的最佳现代网站画廊，按主题方便过滤。
- One Page Love ：展示不同业务领域的单页网站，包括免费模板在内的数十种模板。
- Mobbin ：拥有超过 50,000 个可搜索移动屏幕截图的库
- Behance ：各个领域设计师作品集的基础，您可以找到灵感并放置您的作品集。
- Colourlovers ：调色板和颜色组合的例子。
- Dribbble ：一个平台，您可以在其中汲取灵感、分享经验并从专业网页设计师那里获得反馈。
- Graphiclovedesign和Osasto Tumblr 博客，其中包含图形设计示例。
- CollectUI ：每日更新的基于 Dribbble 的用户界面示例存档。
- Siiimple ：简约网页设计的例子。
- Creative Bloq ：一个为 UX 设计师、插画家、3D 和 VFX 艺术家提供工作样本和新闻的平台。
- 优秀的网页设计：高质量的网站选择，可以方便地按标签搜索，您还可以在这里申请和发布您的作品。
- 最佳网站图库：自 2008 年以来定期更新的网站集合，按框架、样式、CMS 和配色方案进行过滤。
- Inspired UI ：Android、iPhone 和 iPad 的设计截图选择。
- 悬停状态：一个自定义 Web 项目的档案，这些项目对设计、交互性和内容进行了试验。
- Iconfinder ：世界上最大的图标和插图数据库之一。
- Designmadeingermany ：作者收集的不同风格和主题的网站。
- 设计灵感：网站、登陆页面、3D、UI/UX、移动设计、界面元素等等。
- 最佳设计：为那些喜欢平衡、简约设计的人选择的网站。
- Screenlane ：不同平台的高质量登录页面、移动和网络应用程序示例。
- Landingfolio ：一系列用于激发灵感的登陆页面、一组模板和 UI 元素。
- Pttrns ：适用于 iOS 和 Android 的移动 UI 模板库。
- Muz.li ：谷歌浏览器（桌面和移动）插件，包含从不同平台收集的想法和新闻的集合。
寻找灵感，向最好的人学习，不要害怕尝试！当需要创建您的应用程序时，我们将在那里帮助您将您的想法变为现实！
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