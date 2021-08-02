Веб-дизайн — это творческий процесс, в котором одним из главных помощников является вдохновение.
Творчеству можно научиться, как и любому другому навыку. Для этого нужно постоянно искать новые идеи и вдохновляться работами других профессионалов. Так вы сможете поддерживать свою конкурентоспособность и будете легче придумывать оригинальные концепции для своих проектов.
Хорошая подборка веб-сайтов и ресурсов в области веб-дизайна станет отличным источником вдохновения и окажет огромную помощь в рабочем процессе.
Мы собрали целый список из 30 лучших веб-дизайн платформ, где начинающие и опытные веб-дизайнеры найдут тысячи примеров дизайнов сайтов. Вы познакомитесь с интересными идеями, сможете поделиться опытом, получить фидбек от профессионалов, а также разместить свое портфолио и найти клиентов.
Awwwards
Одна из крупнейших наград в индустрии веб-дизайна, которая задает тенденции, отмечает профессионалов и оказывает влияние на дизайн-индустрию во всем мире.
Awwwards находит таланты и отбирает работы лучших веб-дизайнеров по всему миру, благодаря чему уже собрал внушительную коллекцию вдохновляющих проектов.
Awwwards — ресурс с качественным контентом. Здесь представлены работы участников, номинантов и победителей премии. Все работы проходят строгий отбор профессионального жюри с огромным опытом в веб-дизайне. Это идеальное место для поиска вдохновения и инновационных идей.
Behance
Behance — это известный ресурс для авторов из разных областей, являющийся частью Adobe.
На нем можно найти интересные дизайнерские проекты. Художники в разных направления делятся своими работами и опытом и даже находят заказчиков.
Навигация позволяет сортировать галереи загруженных проектов по направлениям (дизайн, фотография, архитектура и др.), а также по использованным в работе инструментам (Photoshop, Illustrator).
Behance — это своего рода социальная сеть, где вы можете найти вдохновение, новые идеи, комментировать и сохранять проекты коллег-дизайнеров, а также получить фидбек на свой проект.
99Designs
99Designs — это крупный ресурс, в основном посвященный графическому дизайну, но все же отличное место для поиска вдохновения. Переходите в раздел Inspiration, где вы найдете идеи для логотипов и фирменного стиля, дизайна приложений и вебсайтов, рекламы и бизнеса. Список категорий очень обширный. Рекомендуем не ограничиваться категорией веб-дизайна, а просмотреть и другие разделы на сайте. Никогда не знаешь, что может стать источником вдохновения.
Best Website Gallery
Дэвид Хеллман, автор вебсайта, нашел способ поддерживать креативность, собрав целую библиотеку потрясающих идей из мира веб-дизайна.
На самом деле это просто коллекция отобранных им вебсайтов, которые он очевидно высоко оценил. Такой подход может показаться субъективным, но Дэвид — дизайнер и разработчик с большим опытом, мнению которого можно доверять.
Ему удалось собрать отличный каталог с удобной системой фильтрации: по цвету, CMS, фреймворку и стилю. Вы можете найти практически любой тип вебсайтов и вдохновиться сотнями идей.
Abduzeedo
Это один из самых посещаемых веб-сайтов для вдохновения в области веб-дизайна. У Abduzeedo есть идеи для всего — от книг до иллюстраций, включая вдохновляющую коллекцию дизайн и UI/UX-проектов.
Если вам понравился какой-либо из проектов, обязательно зайдите на страницу его автора, чтобы посмотреть еще больше его работ. Также, не забудьте посетить страницу Tutorials с полезными статьями и краткими руководствами в сфере дизайна.
Pinterest — не первая опция, которая приходит на ум, когда речь идет о вдохновении в веб-дизайне. Тем не менее, платформа является отличным инструментом для поиска идей и визуального контента. На платформе уже собрано более 200 миллиардов пинов.
Мы предлагаем искать идеи на досках, на которые вы можете подписаться и регулярно получать обновления. Проверьте, есть ли у известных студий веб-дизайна или дизайнеров свои аккаунты в Pinterest с тематическими досками, и подпишитесь на них.
Более того, платформа позволяет создавать ваши личные доски, сохранять пины и создавать мудбоарды для постоянного использования.
Примеры досок, на которые можно подписаться
Designspiration
Designspiration — это своего рода Pinterest, но в мире дизайна. Здесь вы также найдете массу идей и вдохновения. Большое сообщество дизайнеров и художников загружает свои работы во всевозможных областях, в том числе и в веб-дизайне.
Структурированный вебсайт очень удобен в использовании. Что нам нравится в Designspiration, так это то, что он позволяет искать идеи, похожие на те, которые вам понравились именно по цветовой палитре. Он выделяет основные цвета, использованные в проекте, что тоже может помочь вам определиться с цветовыми решениями для вашей работы.
SiteInspire
Коллекция реальных вебсайтов для вашего вдохновения. SiteInspire — ресурс с удобной навигацией. Он использует систему тегов для фильтрации вебсайтов по отрасли, типу, цвету.
На странице любого проекта, который вам понравился, вы найдете раздел Similar projects с работами в подобной стилистике. Такой подход всегда удобен, он помогает определиться с направлением в подборе концепции и искать только релевантные идеи.
Brutalist
Хотите удивиться? Сайт Brutalist способен это сделать, предлагая коллекцию смелых идей и креативных проектов. Это то, что мы не привыкли видеть каждый день, и именно это делает платформу такой вдохновляющей.
Представленные на сайте проекты не следуют никаким стандартам и оптимизациям и удивляют своим оригинальным дизайном. Тем не менее, это только повышает вашу креативность, раскрывая ваш потенциал и побуждая создавать уникальные работы.
Dribble
Dribble — это сообщество дизайнеров, которые делятся своими работами и опытом. В различных категориях представлены вдохновляющие идеи.
В Dribble есть образовательный раздел, который поможет улучшить ваши дизайнерские навыки. Используйте эту платформу, чтобы прорекламировать свои проекты в области веб-дизайна и получить ценный фидбек от других профессионалов.
У Dribble также есть торговая площадка с готовой к использованию графикой, шрифтами, шаблонами и прочим дизайнерскими элементами.
TemplateMonster
TemplateMonster — это вебсайт, посвященный темам, шаблонам вебсайтов и плагинам. Тем не менее, это идеальное место для вдохновения в веб-дизайне.
У тем, к примеру, есть большое преимущество — это их архитектура и структура. Берите на заметку такие моменты и реализовывайте их в своих веб-дизайн проектах.
Обязательно взгляните на этот сайт с шаблонами, которые действительно работают.
CSS Nectar
Каталог работ, отобранных специальным жюри. Все веб-сайты, представленные на платформе, были оценены по четырем критериям: креативность, верстка, дизайн и общий балл.
В CSS Nectar загрузить свой проект можно только на платной основе. Каждая заявка проходит проверку профессиональной командой и только после ее одобрения может быть опубликована.
Считаем, что это коллекция с одними из лучших идей в веб-дизайне. Любой дизайнер найдет вдохновение на сайте.
CommerceCream
CommerceCream — это платформа с примерами вебсайтов электронной коммерции. Если вы интересуетесь этим направлением, советуем проверить этот сайт, чтобы найти трендовые идеи.
Не поленитесь узнать больше об авторе понравившегося проекта. Среди них часто встречаются веб-дизайн студии. Вы сможете получить доступ к их портфолио и найти в них еще больше вдохновения и творческих идей.
One Page Love
Как вы можете понять из названия, веб-сайт представляет собой обширную коллекцию одностраничных веб-сайтов. На вкладке Inspiration вы найдете десятки различных категорий.
Кроме того, вы найдете здесь маркетплейс с шаблонами, которые можно купить и использовать для ваших нужд. Это очень ускоряет и облегчает работу.
В целом, это прекрасный источник вдохновения для создания одностраничных сайтов.
Land Book
Мы продолжаем искать вдохновение в веб-дизайне, и Land Book — наша следующая опция. Сайт предлагает вам изучить несколько типов сайтов: блоги, магазины, лэндинги, портфолио.
Здесь вы найдете отличный контент для дизайна вашего будущего сайта. Присоединяйтесь к Land Book и создавайте ваш мудбоард.
Помимо всего прочего, вы можете посмотреть, что предлагает раздел Templates. Возможно, вы найдете интересные готовые шаблоны или вдохновитесь уникальными идеями.
Admire the Web
Ресурс имеет впечатляющую коллекцию веб-сайтов и идей для веб-дизайна. Правда, библиотека сайтов обновляется не так часто.
Все же найдите минутку и взгляните на варианты, представленные на Admire the Web, там есть простой инструмент поиска по тегам, плюс вы всегда можете просмотреть опции в категории похожего контента и найти то, что искали.
Muzli
Как говорят создатели ресурса, это лучший сайт для дизайнерского вдохновения.
Muzli — это плагин и мобильное приложение, собравшее лучшие дизайнерские проекты. Последние тренды в дизайне, персонализированный контент, полезные статьи и еженедельные подборки вдохновляющих ресурсов по веб-дизайну, интерактивная лента — здесь собрано все, что вам нужно для того, чтобы вдохновиться и подготовиться к созданию очередного проекта.
Вы можете установить плагин Muzli в свой браузер или загрузить приложение для своего смартфона и получать ежедневную дозу творческого контента в любое время и в любом месте.
Uplabs
Uplabs — это профессиональный ресурс с ежедневными обновлениями по веб-дизайну, пользовательскому интерфейсу и готовым продуктам. Это веб-сайт, на котором дизайнеры и разработчики могут делиться ресурсами для создания приложений и сайтов и, конечно же, для работы с веб-дизайн проектами.
Это одно из лучших мест для поиска UI-китов, шаблонов и иллюстраций. Веб-сайт включает в себя наборы шрифтов, иконок, иллюстраций на бесплатной и платной основе.
Webdesign Inspiration
Мы любим ресурсы с удобной навигацией. Webdesign Inspiration является одним из них. Все дизайны на сайте классифицированы по стилю, цвету, отрасли, стилю сайта (портфолио, блог, каталог и т.д.). Это облегчает поиск необходимых примеров веб-дизайна.
Источник курируется увлеченными креаторами, которые выбирают оригинальный контент, чтобы вдохновить вас.
PageCollective
Сотни шаблонов страниц и тонны креативного контента — вот что вы можете найти на PageCollective. Источник, курируемый Screenlane, представляет огромную коллекцию дизайнов лэндингов.
Вдохновение в каждой детали. Сайт — настоящая находка для веб-дизайнеров. Идеальный поиск с фильтрацией позволяет сортировать веб-сайты по продуктам, элементам и типам страниц.
Хотя источник не только о вдохновении. Например, часть вебсайта PageFlows посвящена последовательности действий человека на странице, что помогает изучать вопрос детальнее и строить более логичные и структурированные вебсайты.
Pttrns
Pttrns — это вебсайт, с системой подписок. Он сфокусирован на дизайне приложений. Тем не менее, он отлично подходит для поиска адаптивных идей для ваших веб-дизайн проектов.
Присоединившись к сообществу дизайнеров, вы получите доступ к тысячам креативных дизайнов, найдете вдохновение и расширите свой нетворкинг.
С помощью Pttrns вы можете создавать на сайте коллекции понравившихся вам дизайнов и структурировать их в удобном для вас виде.
Calltoidea
Огромная коллекция всевозможных страниц, с какими вы когда-либо сталкивались при разработке веб-сайта. Calltoidea — это библиотека элементов веб-дизайна. Сайт позволяет искать различные дизайны страниц: страницы регистрации, формы календаря, отзывы, всплывающие окна и многое другое.
Если вы искали вдохновение для веб-дизайна — Calltoidea — это то место, где вы его найдете.
Вы можете удивиться, как Instagram оказался в списке источников вдохновения для веб-дизайна. Правда в том, что Instagram — отличное место для поиска идей.
Будучи одной из самых популярных социальных сетей, Instagram в первую очередь представляет собой библиотеку огромного количества визуального контента. Платформой пользуются представители абсолютно разных профессий, в том числе веб-дизайнеры.
Ловите несколько креативных аккаунтов о веб-дизайне, на которые стоит обратить внимание:
@dsgnr_
@welovewebdesign
@twohabitsdesign
LandingFolio
Вебсайт предлагает обширную коллекцию лэндингов, логотипов и различных дизайнов страниц. Здесь также есть маркетплейс с шаблонами, которые можно купить.
LandingFolio позволяет просматривать десктопные и мобильные версии каждого сайта. Этот полезный инструмент концентрирует внимание на адаптивности дизайна, что является одним из ключевых критериев в современных вебсайтах.
Наличие таких функций на платформе отлично сочетает вдохновляющий и практический контент.
Icanbecreative
Этот веб-сайт посвящен программированию и дизайну, предлагая множество ресурсов для обучения и совершенствования навыков, поиска вдохновения и бесплатных материалов, которые вы можете использовать в своих проектах.
Есть много полезных статей с советами по веб-дизайну и смежным областям, с подборкой креативных дизайнов и последних тенденций.
Заглядывайте на Icanbecreative чтобы найти интересные идеи и узнать новое о программировании и дизайне.
Sitesee
Галерея лучших современных сайтов, созданных профессионалами из разных стран с удобной фильтрацией по тематике. Очень простой и удобный в использовании интерфейс без отвлекающих опций.
Sitesee идеально подходит для подбора интересных цветовых решений. Для каждого веб-сайта на платформе вы можете найти цветовые схемы — цвета, использованные для этого проекта.
Siiimple
Более 40 различных категорий для изучения и поиска вдохновения на Siiiimple. Это веб-сайт с обширной коллекцией минималистичных идей.
Добавляйте понравившиеся сайты свою учетную запись и создавайте тематические мудбоарды, к которым всегда можно обратиться за вдохновением.
Good Web Design
Отличный каталог лэндингов, организованных по разделам. Ищите вдохновение и идеи на сайте с помощью удобного поиска по тегам.
Что можно выделить: платформа представляет коллекцию элементов навигации и их дизайн. На вкладке Navigation вы найдете вдохновение для панелей навигации и других компонентов вебсайтов.
Здесь вы также можете представить свои работы.
Lapa Ninja
Веб-сайт Lapa Ninja предлагает вам изучить дизайн лэндингов в десятках категорий. Бесплатные учебные пособия, шаблоны вебсайтов, креативные иллюстрации — все, что вам нужно для создания оригинальных проектов.
Изучайте веб-дизайн с Lapa Ninja, находите вдохновение, скачивайте бесплатные книги для улучшения своих навыков.
CollectUI
CollectUI собрал тысячи дизайнов отдельных страниц. Без преувеличения можно сказать, что вы найдете здесь все, что когда-либо придет вам в голову: фоновые узоры, страницы портфолио и регистрации, отдельные формы и элементы и многое другое.
Вебсайт тестирует новую функцию Daily Designer Report, чтобы дать вам еще больше вдохновения. Подписывайтесь на рассылку и получайте ежедневные подборки с самыми интересными веб-дизайн новостями.
Возьмите за привычку постоянно проверять подобные ресурсы. Так у вас не будет проблем с идеями и вам будет намного проще придумывать разные концепции. Используйте насмотренность для развития креативности и не бойтесь экспериментировать.