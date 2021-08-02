Веб-дизайн — это творческий процесс, в котором одним из главных помощников является вдохновение.

Творчеству можно научиться, как и любому другому навыку. Для этого нужно постоянно искать новые идеи и вдохновляться работами других профессионалов. Так вы сможете поддерживать свою конкурентоспособность и будете легче придумывать оригинальные концепции для своих проектов.

Хорошая подборка веб-сайтов и ресурсов в области веб-дизайна станет отличным источником вдохновения и окажет огромную помощь в рабочем процессе.

Мы собрали целый список из 30 лучших веб-дизайн платформ, где начинающие и опытные веб-дизайнеры найдут тысячи примеров дизайнов сайтов. Вы познакомитесь с интересными идеями, сможете поделиться опытом, получить фидбек от профессионалов, а также разместить свое портфолио и найти клиентов.

Одна из крупнейших наград в индустрии веб-дизайна, которая задает тенденции, отмечает профессионалов и оказывает влияние на дизайн-индустрию во всем мире.

Awwwards находит таланты и отбирает работы лучших веб-дизайнеров по всему миру, благодаря чему уже собрал внушительную коллекцию вдохновляющих проектов.

Awwwards — ресурс с качественным контентом. Здесь представлены работы участников, номинантов и победителей премии. Все работы проходят строгий отбор профессионального жюри с огромным опытом в веб-дизайне. Это идеальное место для поиска вдохновения и инновационных идей.

Behance — это известный ресурс для авторов из разных областей, являющийся частью Adobe.

На нем можно найти интересные дизайнерские проекты. Художники в разных направления делятся своими работами и опытом и даже находят заказчиков.

Навигация позволяет сортировать галереи загруженных проектов по направлениям (дизайн, фотография, архитектура и др.), а также по использованным в работе инструментам (Photoshop, Illustrator).

Behance — это своего рода социальная сеть, где вы можете найти вдохновение, новые идеи, комментировать и сохранять проекты коллег-дизайнеров, а также получить фидбек на свой проект.

99Designs — это крупный ресурс, в основном посвященный графическому дизайну, но все же отличное место для поиска вдохновения. Переходите в раздел Inspiration, где вы найдете идеи для логотипов и фирменного стиля, дизайна приложений и вебсайтов, рекламы и бизнеса. Список категорий очень обширный. Рекомендуем не ограничиваться категорией веб-дизайна, а просмотреть и другие разделы на сайте. Никогда не знаешь, что может стать источником вдохновения.

Дэвид Хеллман, автор вебсайта, нашел способ поддерживать креативность, собрав целую библиотеку потрясающих идей из мира веб-дизайна.

На самом деле это просто коллекция отобранных им вебсайтов, которые он очевидно высоко оценил. Такой подход может показаться субъективным, но Дэвид — дизайнер и разработчик с большим опытом, мнению которого можно доверять.

Ему удалось собрать отличный каталог с удобной системой фильтрации: по цвету, CMS, фреймворку и стилю. Вы можете найти практически любой тип вебсайтов и вдохновиться сотнями идей.

Это один из самых посещаемых веб-сайтов для вдохновения в области веб-дизайна. У Abduzeedo есть идеи для всего — от книг до иллюстраций, включая вдохновляющую коллекцию дизайн и UI/UX-проектов.

Если вам понравился какой-либо из проектов, обязательно зайдите на страницу его автора, чтобы посмотреть еще больше его работ. Также, не забудьте посетить страницу Tutorials с полезными статьями и краткими руководствами в сфере дизайна.

Pinterest — не первая опция, которая приходит на ум, когда речь идет о вдохновении в веб-дизайне. Тем не менее, платформа является отличным инструментом для поиска идей и визуального контента. На платформе уже собрано более 200 миллиардов пинов.

Мы предлагаем искать идеи на досках, на которые вы можете подписаться и регулярно получать обновления. Проверьте, есть ли у известных студий веб-дизайна или дизайнеров свои аккаунты в Pinterest с тематическими досками, и подпишитесь на них.

Более того, платформа позволяет создавать ваши личные доски, сохранять пины и создавать мудбоарды для постоянного использования.

Примеры досок, на которые можно подписаться

Designspiration — это своего рода Pinterest, но в мире дизайна. Здесь вы также найдете массу идей и вдохновения. Большое сообщество дизайнеров и художников загружает свои работы во всевозможных областях, в том числе и в веб-дизайне.

Структурированный вебсайт очень удобен в использовании. Что нам нравится в Designspiration, так это то, что он позволяет искать идеи, похожие на те, которые вам понравились именно по цветовой палитре. Он выделяет основные цвета, использованные в проекте, что тоже может помочь вам определиться с цветовыми решениями для вашей работы.

Коллекция реальных вебсайтов для вашего вдохновения. SiteInspire — ресурс с удобной навигацией. Он использует систему тегов для фильтрации вебсайтов по отрасли, типу, цвету.

На странице любого проекта, который вам понравился, вы найдете раздел Similar projects с работами в подобной стилистике. Такой подход всегда удобен, он помогает определиться с направлением в подборе концепции и искать только релевантные идеи.

Хотите удивиться? Сайт Brutalist способен это сделать, предлагая коллекцию смелых идей и креативных проектов. Это то, что мы не привыкли видеть каждый день, и именно это делает платформу такой вдохновляющей.

Представленные на сайте проекты не следуют никаким стандартам и оптимизациям и удивляют своим оригинальным дизайном. Тем не менее, это только повышает вашу креативность, раскрывая ваш потенциал и побуждая создавать уникальные работы.

Dribble — это сообщество дизайнеров, которые делятся своими работами и опытом. В различных категориях представлены вдохновляющие идеи.

В Dribble есть образовательный раздел, который поможет улучшить ваши дизайнерские навыки. Используйте эту платформу, чтобы прорекламировать свои проекты в области веб-дизайна и получить ценный фидбек от других профессионалов.

У Dribble также есть торговая площадка с готовой к использованию графикой, шрифтами, шаблонами и прочим дизайнерскими элементами.

TemplateMonster — это вебсайт, посвященный темам, шаблонам вебсайтов и плагинам. Тем не менее, это идеальное место для вдохновения в веб-дизайне.

У тем, к примеру, есть большое преимущество — это их архитектура и структура. Берите на заметку такие моменты и реализовывайте их в своих веб-дизайн проектах.

Обязательно взгляните на этот сайт с шаблонами, которые действительно работают.

Каталог работ, отобранных специальным жюри. Все веб-сайты, представленные на платформе, были оценены по четырем критериям: креативность, верстка, дизайн и общий балл.

В CSS Nectar загрузить свой проект можно только на платной основе. Каждая заявка проходит проверку профессиональной командой и только после ее одобрения может быть опубликована.

Считаем, что это коллекция с одними из лучших идей в веб-дизайне. Любой дизайнер найдет вдохновение на сайте.

CommerceCream — это платформа с примерами вебсайтов электронной коммерции. Если вы интересуетесь этим направлением, советуем проверить этот сайт, чтобы найти трендовые идеи.

Не поленитесь узнать больше об авторе понравившегося проекта. Среди них часто встречаются веб-дизайн студии. Вы сможете получить доступ к их портфолио и найти в них еще больше вдохновения и творческих идей.

Как вы можете понять из названия, веб-сайт представляет собой обширную коллекцию одностраничных веб-сайтов. На вкладке Inspiration вы найдете десятки различных категорий.

Кроме того, вы найдете здесь маркетплейс с шаблонами, которые можно купить и использовать для ваших нужд. Это очень ускоряет и облегчает работу.

В целом, это прекрасный источник вдохновения для создания одностраничных сайтов.

Мы продолжаем искать вдохновение в веб-дизайне, и Land Book — наша следующая опция. Сайт предлагает вам изучить несколько типов сайтов: блоги, магазины, лэндинги, портфолио.

Здесь вы найдете отличный контент для дизайна вашего будущего сайта. Присоединяйтесь к Land Book и создавайте ваш мудбоард.

Помимо всего прочего, вы можете посмотреть, что предлагает раздел Templates. Возможно, вы найдете интересные готовые шаблоны или вдохновитесь уникальными идеями.

Ресурс имеет впечатляющую коллекцию веб-сайтов и идей для веб-дизайна. Правда, библиотека сайтов обновляется не так часто.

Все же найдите минутку и взгляните на варианты, представленные на Admire the Web, там есть простой инструмент поиска по тегам, плюс вы всегда можете просмотреть опции в категории похожего контента и найти то, что искали.

Как говорят создатели ресурса, это лучший сайт для дизайнерского вдохновения.

Muzli — это плагин и мобильное приложение, собравшее лучшие дизайнерские проекты. Последние тренды в дизайне, персонализированный контент, полезные статьи и еженедельные подборки вдохновляющих ресурсов по веб-дизайну, интерактивная лента — здесь собрано все, что вам нужно для того, чтобы вдохновиться и подготовиться к созданию очередного проекта.

Вы можете установить плагин Muzli в свой браузер или загрузить приложение для своего смартфона и получать ежедневную дозу творческого контента в любое время и в любом месте.

Uplabs — это профессиональный ресурс с ежедневными обновлениями по веб-дизайну, пользовательскому интерфейсу и готовым продуктам. Это веб-сайт, на котором дизайнеры и разработчики могут делиться ресурсами для создания приложений и сайтов и, конечно же, для работы с веб-дизайн проектами.

Это одно из лучших мест для поиска UI-китов, шаблонов и иллюстраций. Веб-сайт включает в себя наборы шрифтов, иконок, иллюстраций на бесплатной и платной основе.

Мы любим ресурсы с удобной навигацией. Webdesign Inspiration является одним из них. Все дизайны на сайте классифицированы по стилю, цвету, отрасли, стилю сайта (портфолио, блог, каталог и т.д.). Это облегчает поиск необходимых примеров веб-дизайна.

Источник курируется увлеченными креаторами, которые выбирают оригинальный контент, чтобы вдохновить вас.

Сотни шаблонов страниц и тонны креативного контента — вот что вы можете найти на PageCollective. Источник, курируемый Screenlane, представляет огромную коллекцию дизайнов лэндингов.

Вдохновение в каждой детали. Сайт — настоящая находка для веб-дизайнеров. Идеальный поиск с фильтрацией позволяет сортировать веб-сайты по продуктам, элементам и типам страниц.

Хотя источник не только о вдохновении. Например, часть вебсайта PageFlows посвящена последовательности действий человека на странице, что помогает изучать вопрос детальнее и строить более логичные и структурированные вебсайты.

Pttrns — это вебсайт, с системой подписок. Он сфокусирован на дизайне приложений. Тем не менее, он отлично подходит для поиска адаптивных идей для ваших веб-дизайн проектов.

Присоединившись к сообществу дизайнеров, вы получите доступ к тысячам креативных дизайнов, найдете вдохновение и расширите свой нетворкинг.

С помощью Pttrns вы можете создавать на сайте коллекции понравившихся вам дизайнов и структурировать их в удобном для вас виде.

Огромная коллекция всевозможных страниц, с какими вы когда-либо сталкивались при разработке веб-сайта. Calltoidea — это библиотека элементов веб-дизайна. Сайт позволяет искать различные дизайны страниц: страницы регистрации, формы календаря, отзывы, всплывающие окна и многое другое.

Если вы искали вдохновение для веб-дизайна — Calltoidea — это то место, где вы его найдете.

Вы можете удивиться, как Instagram оказался в списке источников вдохновения для веб-дизайна. Правда в том, что Instagram — отличное место для поиска идей.

Будучи одной из самых популярных социальных сетей, Instagram в первую очередь представляет собой библиотеку огромного количества визуального контента. Платформой пользуются представители абсолютно разных профессий, в том числе веб-дизайнеры.

Ловите несколько креативных аккаунтов о веб-дизайне, на которые стоит обратить внимание:

@dsgnr_

@welovewebdesign

@twohabitsdesign

Вебсайт предлагает обширную коллекцию лэндингов, логотипов и различных дизайнов страниц. Здесь также есть маркетплейс с шаблонами, которые можно купить.

LandingFolio позволяет просматривать десктопные и мобильные версии каждого сайта. Этот полезный инструмент концентрирует внимание на адаптивности дизайна, что является одним из ключевых критериев в современных вебсайтах.

Наличие таких функций на платформе отлично сочетает вдохновляющий и практический контент.

Этот веб-сайт посвящен программированию и дизайну, предлагая множество ресурсов для обучения и совершенствования навыков, поиска вдохновения и бесплатных материалов, которые вы можете использовать в своих проектах.

Есть много полезных статей с советами по веб-дизайну и смежным областям, с подборкой креативных дизайнов и последних тенденций.

Заглядывайте на Icanbecreative чтобы найти интересные идеи и узнать новое о программировании и дизайне.

Галерея лучших современных сайтов, созданных профессионалами из разных стран с удобной фильтрацией по тематике. Очень простой и удобный в использовании интерфейс без отвлекающих опций.

Sitesee идеально подходит для подбора интересных цветовых решений. Для каждого веб-сайта на платформе вы можете найти цветовые схемы — цвета, использованные для этого проекта.

Более 40 различных категорий для изучения и поиска вдохновения на Siiiimple. Это веб-сайт с обширной коллекцией минималистичных идей.

Добавляйте понравившиеся сайты свою учетную запись и создавайте тематические мудбоарды, к которым всегда можно обратиться за вдохновением.

Отличный каталог лэндингов, организованных по разделам. Ищите вдохновение и идеи на сайте с помощью удобного поиска по тегам.

Что можно выделить: платформа представляет коллекцию элементов навигации и их дизайн. На вкладке Navigation вы найдете вдохновение для панелей навигации и других компонентов вебсайтов.

Здесь вы также можете представить свои работы.

Веб-сайт Lapa Ninja предлагает вам изучить дизайн лэндингов в десятках категорий. Бесплатные учебные пособия, шаблоны вебсайтов, креативные иллюстрации — все, что вам нужно для создания оригинальных проектов.

Изучайте веб-дизайн с Lapa Ninja, находите вдохновение, скачивайте бесплатные книги для улучшения своих навыков.

CollectUI собрал тысячи дизайнов отдельных страниц. Без преувеличения можно сказать, что вы найдете здесь все, что когда-либо придет вам в голову: фоновые узоры, страницы портфолио и регистрации, отдельные формы и элементы и многое другое.

Вебсайт тестирует новую функцию Daily Designer Report, чтобы дать вам еще больше вдохновения. Подписывайтесь на рассылку и получайте ежедневные подборки с самыми интересными веб-дизайн новостями.

Возьмите за привычку постоянно проверять подобные ресурсы. Так у вас не будет проблем с идеями и вам будет намного проще придумывать разные концепции. Используйте насмотренность для развития креативности и не бойтесь экспериментировать.