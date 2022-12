Webdesign is een proces dat creativiteit vereist. En inspiratie kan je daarbij helpen. Je kunt leren creatief te zijn zoals je elke andere vaardigheid leert. Zoek gewoon voortdurend naar nieuwe ideeën, zoek naar inspiratie, verbeter je waakzaamheid om creativiteit te stimuleren. Zo blijft u concurrerend en kunt u betere websites bouwen.

Een zelfgekozen selectie van webdesign inspiratiebronnen kan een grote hulp worden in uw workflow. U kunt een goede portie inspiratie en creatieve ideeën gebruiken om het project sneller te starten en effectief te voldoen aan de behoeften van elke klant en elk project bij het bouwen van sites.

We hebben een lijst gemaakt van 30 moderne en nuttige bronnen waar beginners en ervaren webdesigners webdesigninspiratie, kwaliteitscontent en voorbeelden van de beste werken kunnen vinden: landingspagina's, sites met meerdere pagina's, web- en mobiele applicaties. Je ziet voorbeelden van de beste webdesigns, deelt ervaringen, krijgt advies van professionals, vindt inspiratie, plaatst je portfolio en vindt klanten.

Awwwards

Een van de grootste en bekendste awards in de web design industrie die trends zet de beste professionals in de schijnwerpers en beïnvloedt de markt wereldwijd.

Awwwards vindt talenten en werken van de beste webdesigners over de hele wereld en creëert een inspirerende verzameling van projecten. Als je op zoek bent naar creatieve hooggewaardeerde webdesign inhoud en inspiratie - dit is wat je nodig hebt.

Awwwards is een betrouwbare bron waar je de projecten van de Awards deelnemers, genomineerden en winnaars kunt bekijken. Het introduceert hoogwaardige webdesignwerken die zijn beoordeeld door een professionele jury - een perfecte plek om webdesigninspiratie en innovatieve ideeën te vinden.

Behance

Een ander populair platform om webdesigninspiratie en -ideeën te vinden. Behance is een bekende bron voor ontwerpers op verschillende gebieden, onderdeel van de Adobe-groep.

Het presenteert een zorgvuldige selectie van uitstekende en creatieve designprojecten. Ontwerpers dienen hun werk in, communiceren met elkaar, delen ervaringen.

Hier kunt u door galerijen bladeren per werkgebied (ontwerp, fotografie, architectuur), ook "per gereedschap" (photoshop, illustrator, enz.).

Behance is een social media platform dat je kunt gebruiken om inspiratie op te doen voor nieuwe ideeën, projecten van collega-ontwerpers te becommentariëren en op te slaan, en een mening te krijgen over die van jou als je er een indient.

99Designs

99Designs is een enorme bron van informatie over grafisch ontwerp, maar ook een geweldige plek voor webdesigninspiratie. Bezoek de Discover inspiration sectie, om te zoeken naar ideeën voor logo's en identiteit, app en web design, reclame en business. Er zijn veel categorieën, en we raden aan ons niet te concentreren op de sectie webdesign, maar ze allemaal te bekijken. Het is soms onverwacht wat een bron van inspiratie kan worden.

Beste Website Galerij

David Hellman, de auteur van het platform, heeft een manier gevonden om creativiteit te ondersteunen door zichzelf te omringen met unieke ideeën en anderen te inspireren.

In de praktijk is dit een directory van de sites die hij leuk vindt. Het lijkt misschien wat onbetrouwbaar - een subjectieve selectie van websites, maar David is een ontwerper en ontwikkelaar met veel ervaring. Hij verzamelde de beste creatieve projecten en bouwde een goed filtersysteem: op kleur, CMS, framework en stijl. Je zult hier bijna elk type website vinden en wat webdesign-inspiratie opdoen.

Abduzeedo

Dit is een van de meest bezochte websites voor webdesigninspiratie. Het platform heeft ideeën voor alles van boeken tot illustraties, inclusief een top inspirerende selectie van ontwerpen en UI/UX projecten. Verken verschillende vormen van webdesign en de onderdelen ervan om inspiratie op te doen.

Als je een project leuk vond, bekijk dan de pagina of website van de auteur om meer van zijn webdesignwerken te zien. Vergeet niet de pagina Tutorials te bezoeken met waardevolle artikelen en korte gidsen.

Pinterest

Pinterest is niet de eerste optie die in je opkomt als je het hebt over webdesigninspiratie. Toch is de bron een geweldig hulpmiddel om naar design en beeldende kunst te zoeken en creatieve kunstenaars te ontdekken. Er zijn al meer dan 200 miljard pins. Zoveel doorzoeken per tag kan overweldigend zijn. Daarom is onze suggestie om inspiratie te vinden op boards, die je kunt volgen. Kijk of bekende webdesign studio's of ontwerpers hun accounts op Pinterest hebben met thematische borden en volg ze.

Bovendien kun je op het platform je eigen boards maken, pins opslaan en moodboards met inspiratie maken die relevant zijn voor de inhoud van je werk.

Te volgen borden:

Designspiration

Designspiration is vergelijkbaar met Pinterest, maar dan in de designwereld. Ook hier vind je massa's ideeën en inspiratie. Een grote gemeenschap van ontwerpers uploadt hun werk op allerlei gebieden. Webdesign is daar één van.

Het is een zeer georganiseerde manier om webdesigninspiratie te observeren. Wij houden van Designspiration omdat je er op kleur kunt zoeken naar ideeën die lijken op wat je leuk vond. Bovendien benadrukt het de primaire kleurkeuze, wat ook handig is.

SiteInspire

SiteInspire is een showcase van echte websites ter inspiratie. Deze webdesignbron heeft een handige navigatie. Het gebruikt een tagging systeem om de websites te filteren op industrie, type, kleur.

Bij het zoeken naar ideeën en inspiratie, opent u een website die u leuk vindt, dan ziet u de 'soortgelijke projecten' sectie met soortgelijke werken. Het is handig om in de juiste richting te gaan en inspiratie te zoeken op basis van één idee.

Brutalistisch

Wil je verrast worden? Een Brutalistische website zal je versteld doen staan met zijn zorgvuldig uitgekozen kwalitatieve webdesign-inhoud. Het biedt een verzameling gedurfde ideeën en zeer creatieve projecten. Het is wat we niet gewend zijn elke dag te zien, wat deze webdesignbron zo geweldig maakt voor inspiratie.

De projecten die worden getoond op brutalisme websites volgen geen standaarden en optimalisaties en verrassen je met hun originele ontwerp. Maar het inspireert alleen maar meer, stimuleert je creativiteit, ontketent je potentieel en zet je aan tot het maken van uitstekend werk.

Dribbble

Dribble is een gemeenschap van ontwerpers die hun werk en ervaringen delen. Verschillende categorieën presenteren uitstekende ideeën die je kunt gebruiken ter inspiratie.

Daarnaast heeft Dribble een geweldige educatieve sectie met interactieve inhoud die je helpt je vaardigheden als ontwerper te verbeteren.

Gebruik dit platform om je webdesign projecten in te dienen en bekijk de feedback sectie om waardevolle inzichten te verzamelen van andere professionals.

Dribble heeft ook een marktplaats met kant-en-klare afbeeldingen, lettertypes, sjablonen en andere. Het is een geweldige plek voor nieuwe kennis en inspiratie in webdesign.

TemplateMonster

Over het algemeen is TemplateMonster een website gewijd aan thema's, website templates en plugins. Toch is het een perfecte plek om web design inspiratie te vinden.

Het kritische voordeel van de thema's lay-outs is hun architectuur en structuur - dat is wat je kunt nemen en implementeren in je web design projecten.

Bekijk deze praktische bron met sjablonen die werken, doe leuke ideeën en webdesign-inspiratie op, en verken de nieuwste trends.

CSS Nectar

Een bron voor webdesigninspiratie, samengesteld door een geselecteerde jury. Alle op het platform gepresenteerde websites zijn beoordeeld in vier categorieën: creativiteit, codering, ontwerp en totaalscore.

Niet iedereen kan het werk gemakkelijk indienen bij CSS Nectar. Inzenden is betaald. Elke inzending ondergaat de beoordeling van een professioneel team, en pas na goedkeuring gaat het live.

We kunnen met recht zeggen dat dit de verzameling is van de beste webdesign-ideeën die er zijn. Elke professionele webdesigner zal inspiratie vinden op de website.

CommerceCream

CommerceCream is een specifieke bron met voorbeelden in de eCommerce industrie. Als dit het gebied is waarin u geïnteresseerd bent, moet u deze site bezoeken om wat eCommerce inspiratie op te doen.

Leer meer over de auteurs van je favoriete projecten. Meestal zijn dit webdesign studio's of onafhankelijke ontwerpers. Bekijk hun portfolio's en vind via hen nog meer inspiratie en creatieve ideeën.

Eén pagina liefde

Zoals je aan de naam kunt zien, bevat de website een enorme verzameling one-page websites. Onder het tabblad Inspiratie vindt u tientallen verschillende categorieën, waaronder een uitgebreide selectie van prachtige website-ontwerpen.

U vindt er een marktplaats van sjablonen die u kunt kopen voor een gemakkelijke start van uw project. In het algemeen is het een geweldige bron voor one-page inspiratie.

Landboek

We blijven zoeken naar webdesigninspiratie, en Land Book is onze volgende halte. De bron biedt je de mogelijkheid om verschillende grote categorieën van website types te verkennen: blogs, winkels, landings, portfolio's.

U vindt hier geweldige inhoud voor de ontwerpen van uw toekomstige site. Word lid van de website- en ontwerpgemeenschap op Land Book en maak een persoonlijk inspirerend moodboard.

Naast andere inhoud kunt u ook kijken wat de sectie Templates biedt; misschien vindt u hier een aantal goede kant-en-klare ontwerpen of raakt u geïnspireerd door unieke ideeën.

Bewonder het web

De bron heeft een indrukwekkende verzameling websites en ideeën voor webdesign. We kunnen zonder twijfel zeggen dat het de perfecte plaats is om webdesigninspiratie te vinden. De bibliotheek van websites wordt echter niet zo vaak bijgewerkt.

Als je de kans hebt, bekijk dan de beschikbare opties op Admire the Web. Hier vindt u een eenvoudige zoekfunctie op tags, plus u kunt altijd bladeren door "gerelateerde inhoud" en de inspiratie vinden die u zocht.

Muzli

Zoals de makers van de bron zeggen, is dit de beste website voor ontwerpinspiratie.

Muzli is een plugin en mobiele app met als doel de beste designverhalen en -inspiratie te leveren. Gepersonaliseerde inhoud, de laatste designtrends, nuttige artikelen en wekelijkse selecties van inspirerende webdesignbronnen, interactieve feed - alles wat je nodig hebt om geweldige ontwerpen te vinden via een handige interface.

Je kunt de Muzli plugin in je browser installeren of de app downloaden voor je smartphone en altijd en overal toegang krijgen tot een dagelijkse dosis webdesigninspiratie en creatieve content.

Uplabs

Uplabs is een professionele bron met dagelijkse updates over webdesign, materiaalontwerp, UI en kant-en-klare producten. Het is een website voor ontwikkelaars en ontwerpers om bronnen te delen die nuttig zijn voor het bouwen van apps en sites en natuurlijk om webdesign-inspiratie te vinden.

Het is een van de grootste platforms om te zoeken naar UI-kits, sjablonen en illustraties. De website bevat selecties van lettertypen, iconen, illustraties, UI-kits op gratis en betaalde basis. U kunt dus uw favoriete product kiezen en het toepassen op uw webdesignproject of het gebruiken als inspiratie.

Je kunt collecties maken van je favoriete ideeën en je werk laten zien.

Webdesign Inspiratie

We houden van bronnen met handige navigatie. Webdesign Inspiration is daar één van. Alle ontwerpen zijn hier gecategoriseerd op stijl, kleur, branche en sitestijl (portfolio, blog, directory, enz.). Dat maakt het gemakkelijker om de nodige voorbeelden van webdesign te vinden.

De bron is samengesteld door gepassioneerde ontwerpers die creatieve websites uitzoeken om je inspiratie een boost te geven.

PageCollective

Honderden landingspaginasjablonen en tonnen creatieve inhoud - dat is wat je kunt vinden op PageCollective. Een bron samengesteld door Screenlane introduceert een enorme collectie landingspagina-ontwerpen.

Inspiratie zit in elk detail; dit is een echte schat voor webdesigners. Met een perfecte filtering kun je websites sorteren op producten, elementen en paginatypes.

Hoewel, de bron gaat niet alleen over webdesign inspiratie. Neem de tijd en verken de gekoppelde bron genaamd PageFlows om meer te leren over user flows. Leer van succesvolle ervaringen en ontwerp betere websites.

Pttrns

Pttrns is een op lidmaatschap gebaseerde website. Het concentreert zich voornamelijk op app-ontwerpen. Hoewel, het is geweldig voor het vangen van responsieve ideeën voor uw webdesign projecten.

Door lid te worden van de gemeenschap van ontwerpers krijg je toegang tot duizenden creatieve ontwerpen, krijg je advies, vind je inspiratie en maak je professionele connecties.

Met Pttrns kun je collecties aanmaken van ontwerpen die je leuk vindt op de site en zo georganiseerd blijven. Toegang tot deze collecties wanneer je inspiratie nodig hebt voor het project.

Calltoidea

Een directory van elke pagina die je ooit kunt tegenkomen bij het ontwerpen van een website. Calltoidea is een enorme bibliotheek van webdesign elementen. Calltoidea maakt het mogelijk om te zoeken naar verschillende pagina ontwerpen: login pagina, kalender formulier, getuigenissen, popups, en vele anderen.

Als je op zoek was naar webdesign inspiratie - Calltoidea is waar je het vindt.

Instagram

Je vraagt je misschien af hoe Instagram in de lijst van webdesign inspiratiebronnen terecht is gekomen.

Als een van de meest populaire social media platforms is Instagram vooral een bibliotheek van beeldende kunst en creatieve content, maar je kunt het ook gebruiken om design inspiratie te vinden.

Probeer te zoeken op tags en volg professionele webdesigners en themapagina's. Hier zijn een paar creatieve accounts over webdesign om te bekijken:

@dsgnr_

@welovewebdesign

@twohabitsdesign

LandingFolio

Vind inspiratie in webdesign en alle aanverwante gebieden. De website biedt een uitgebreide bibliotheek met landingspagina voorbeelden, logo's en verschillende pagina ontwerpen. Er is ook een marktplaats met templates die je kunt kopen.

LandingFolio heeft een geweldige functie om desktop- en mobiele versies van getoonde websites te bekijken. Het is een handig hulpmiddel om responsive design te leren van echte voorbeelden, waardoor een bron een geweldige mix is van inspirerende en praktische inhoud.

Icanbecreative

Deze website behandelt codering en ontwerp en biedt veel bronnen om vaardigheden te leren en te verbeteren, inspiratie te vinden en freebies die je kunt gebruiken in je projecten.

Er zijn veel nuttige artikelen met tips voor webdesign en aanverwante gebieden, met een selectie van uitstekende ontwerpen en de laatste trends. Bekijk deze bron om inspiratie op te doen voor webdesign en interessante dingen te leren over codering en ontwerp.

Sitesee

Een galerij van de beste moderne sites gemaakt door professionals uit verschillende landen met handig filteren op onderwerpen. Een zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface zonder afleidende opties, gericht op het bieden van ontwerpinspiratie en het introduceren van bezoekers in de wereld van creatieve, originele inhoud.

Sitesee is perfect voor kleurinspiratie. Voor elke site hier, vindt u kleur hoogtepunten - de kleuren gebruikt voor deze site. U kunt ook de link volgen en de website in actie zien.

Eenvoudig

Meer dan 40 verschillende categorieën om te verkennen en inspiratie op te doen op Siiimple. Het is een website met een selectie van minimalistische webdesign ideeën. Blader door de handgeplukte selectie van de meest aantrekkelijke websites op het internet.

Voeg uw favoriete websites toe aan uw account en bouw uw persoonlijke bord met favoriete projecten die u altijd kunt openen om geweldige ideeën en inspiratie op te doen.

Goed webdesign

Een geweldige directory van de beste landingspagina's georganiseerd per sectie. Vind de inspiratie en ideeën op het platform met een handige zoekfunctie op tags.

Wat er te zien is: het platform belicht vooral navigatie-elementen en hun ontwerpen. Onder het tabblad Nav vind je inspiratie voor navigatiebalken, componenten en andere navigatiedetails.

Hier kun je ook je werk insturen.

Lapa Ninja

Lapa Ninja website biedt je de mogelijkheid om landingspagina ontwerpen te verkennen in tientallen categorieën. Het is een geweldige bron om web design inspiratie te vinden en nieuwe kennis op te doen. Gratis tutorials, websites templates, creatieve illustraties - alles wat je nodig hebt om betere websites te bouwen.

Leer webdesign met Lapa Ninja, doe inspiratie op, download gratis boeken om een betere professional te worden.

CollectUI

CollectUI heeft webdesign ideeën opgedeeld in vele categorieën en duizenden ontwerpen van losse pagina's geselecteerd voor jouw inspiratie. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat je alles zult vinden wat maar in je opkomt: achtergrondpatronen, ideeën van de pagina's 'servicevoorwaarden', paginering, en dat is om er maar een paar te noemen.

De website test de nieuwe functie "Daily Designer Report" om u van meer inspiratie te voorzien. Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg een dagelijkse dosis webdesign inspiratie en ideeën.

Maak er een gewoonte van die inspiratiebronnen voortdurend te checken. Zo kom je nooit zonder ideeën te zitten en wordt het voor jou veel gemakkelijker om verschillende concepten te bedenken. Bovendien kunt u overal inspiratie uit halen. Denk gewoon aan alles wat je amuseert en je aanzet tot creëren.