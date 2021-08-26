Web siteleri ve uygulamalar oluşturmak yaratıcı bir iştir ve ilham, bir web tasarımcısının ana araçlarından biridir. Ancak, özellikle mesleğe yeni başlayanlar için nereden alınır?

Başlangıç sayfaları, çok sayfalı siteler, web ve mobil uygulamalar gibi yeni başlayanların ve deneyimli web tasarımcılarının en iyi çalışma örneklerini bulabileceği bir dizi kaynak derledik. En iyi tasarım örneklerini görebilecek, deneyimlerini paylaşabilecek, profesyonellerden tavsiyeler alabilecek, portföyünüzü yayınlayıp müşteri bulabileceksiniz.

İlham alın, en iyisinden öğrenin ve denemekten korkmayın! Ve uygulamanızı oluşturma zamanı geldiğinde, fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için orada olacağız!

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