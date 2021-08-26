Web siteleri ve uygulamalar oluşturmak yaratıcı bir iştir ve ilham, bir web tasarımcısının ana araçlarından biridir. Ancak, özellikle mesleğe yeni başlayanlar için nereden alınır?
Başlangıç sayfaları, çok sayfalı siteler, web ve mobil uygulamalar gibi yeni başlayanların ve deneyimli web tasarımcılarının en iyi çalışma örneklerini bulabileceği bir dizi kaynak derledik. En iyi tasarım örneklerini görebilecek, deneyimlerini paylaşabilecek, profesyonellerden tavsiyeler alabilecek, portföyünüzü yayınlayıp müşteri bulabileceksiniz.
- ÖDÜLLER : Dünyanın her yerinden web tasarımcıları, geliştiricileri ve ajansları çalışmalarını sunar ve en iyilerin yazarları ödül alır.
- Ecomm.design : Platform, kategori, teknoloji ve trafiğe göre filtreleme özelliğine sahip 3000'den fazla e-ticaret sitesi.
- Land-book : etiketlere göre uygun bir arama ile birçok açılış sayfası, portföy, blog örneği.
- 99designs' Discover : iş örneklerini görebilir, müşteri bulabilir, yarışmalara ve ticari olmayan projelere katılabilirsiniz
- SiteInspire : 8.000'den fazla web tasarımı ve etkileşimli tasarım örneğinden oluşan bir koleksiyon.
- Lapa Ninja : açılış sayfası örnekleri, ücretsiz eğitimler, şablonlar, çizimler ve kullanıcı arayüzü kitleri.
- Mediaqueri : mizanpaj oluştururken faydalı olan duyarlı tasarım örnekleri.
- Houseofbuttons : düğmelerin tasarımına adanmış bir site.
- Sitesee : Konuya göre uygun filtreleme ile farklı ülkelerden profesyoneller tarafından oluşturulan en iyi modern sitelerin galerisi.
- One Page Love : farklı iş alanları için tek sayfalık sitelerin vitrini, ücretsiz olanlar da dahil düzinelerce şablon.
- Mobbin : 50.000'den fazla aranabilir mobil ekran görüntüsü içeren kitaplık
- Behance : Çeşitli alanlardaki tasarımcıların portföyünün temeli, ilham bulabilir ve portföyünüzü de yerleştirebilirsiniz.
- Renkseverler : paletler ve renk kombinasyonları örnekleri.
- Dribbble : İlham aldığınız, deneyimlerinizi paylaştığınız ve profesyonel web tasarımcılarından geri bildirim aldığınız bir platform.
- Grafik tasarım örnekleriyle Graphiclovedesign ve Osasto Tumblr blogları.
- CollectUI : Dribbble tabanlı kullanıcı arayüzü örneklerinin günlük olarak güncellenen bir arşivi.
- Siiimple : minimalist web tasarımı örnekleri.
- Creative Bloq : UX tasarımcıları, illüstratörler, 3D ve VFX sanatçıları için çalışma örnekleri ve haberler içeren bir platform.
- İyi Web Tasarımı : Etiketlere göre uygun arama ile yüksek kaliteli site seçimi, burada ayrıca çalışmanızı uygulayabilir ve gönderebilirsiniz.
- En İyi Web Sitesi Galerisi : 2008'den beri düzenli olarak güncellenen bir site koleksiyonu, çerçevelere, stillere, CMS'ye ve renk şemalarına göre filtreleme var.
- İlham Veren Kullanıcı Arayüzü : Android, iPhone ve iPad için tasarım ekran görüntüleri seçimi.
- Hover Durumları : tasarım, etkileşim ve içerikle denemeler yapan özel web projelerinin bir arşivi.
- Iconfinder : dünyanın en büyük ikon ve illüstrasyon veritabanlarından biri.
- Designmadeingermany : yazarın farklı stil ve temalardan oluşan site koleksiyonları.
- Designspiration : web siteleri, açılış sayfaları, 3D, UI / UX, mobil tasarım, arayüz öğeleri ve çok daha fazlası.
- En İyi Tasarımlar : dengeli, minimalist bir tasarımı sevenler için bir dizi web sitesi.
- Screenlane : farklı platformlar için yüksek kaliteli açılış sayfaları, mobil ve web uygulamaları örnekleri.
- Landingfolio : İlham almak için bir dizi açılış sayfası, bir şablon koleksiyonu ve UI öğeleri.
- Pttrns : iOS ve Android için mobil UI şablonları kitaplığı.
- Muz.li : Farklı platformlardan toplanan fikir ve haber koleksiyonlarıyla Google Chrome (masaüstü ve mobil) eklentisi.
İlham alın, en iyisinden öğrenin ve denemekten korkmayın! Ve uygulamanızı oluşturma zamanı geldiğinde, fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için orada olacağız!
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