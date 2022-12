Il web design è un processo che richiede creatività. E l'ispirazione è ciò che può aiutarvi in questo senso. Si può imparare a essere creativi come si impara qualsiasi altra abilità. Basta cercare costantemente nuove idee, cercare l'ispirazione, migliorare la vigilanza per spingere la creatività. In questo modo, rimarrete competitivi e sarete in grado di costruire siti web migliori.

Una selezione selezionata di risorse di ispirazione per il web design può essere di grande aiuto nel vostro flusso di lavoro. Potete utilizzare una buona parte di ispirazioni e idee creative per avviare il progetto più velocemente e soddisfare efficacemente le esigenze di qualsiasi cliente e progetto durante la costruzione di siti.

Abbiamo creato un elenco di 30 risorse moderne e utili dove principianti e web designer esperti possono trovare ispirazione per il web design, contenuti di qualità ed esempi dei migliori lavori: landing page, siti multi-pagina, applicazioni web e mobile. Potrete vedere esempi dei migliori progetti web, condividere esperienze, ricevere consigli dai professionisti, trovare ispirazione, pubblicare il vostro portfolio e trovare clienti.

Premi Aww

Uno dei premi più grandi e conosciuti nel settore del web design che stabilisce le tendenze e mette in evidenza i migliori professionisti e influenza il mercato a livello mondiale.

Awwwards individua i talenti e le opere dei migliori web designer di tutto il mondo, creando una raccolta di progetti di grande ispirazione. Se cercate contenuti creativi di web design di alto livello e ispirazione, questo è ciò che fa per voi.

Awwwards è una risorsa affidabile dove è possibile osservare i progetti dei partecipanti ai premi, dei candidati e dei vincitori. Presenta lavori di web design di alta qualità recensiti da una giuria di professionisti: un luogo perfetto per trovare ispirazione e idee innovative.

Behance

Un'altra piattaforma popolare per trovare ispirazione e idee di web design. Behance è una fonte ben nota per i creatori di diversi settori, parte del gruppo Adobe.

Presenta un'accurata selezione di progetti di design eccezionali e creativi. I creatori inviano i loro lavori, comunicano tra loro e condividono esperienze.

Qui è possibile sfogliare le gallerie per area di lavoro (design, fotografia, architettura), anche "per strumenti" (photoshop, illustrator, ecc.).

Behance rappresenta una piattaforma di social media che potete utilizzare per trovare ispirazione per nuove idee, commentare e salvare i progetti dei colleghi designer e ottenere un parere sui vostri se ne presentate uno.

99Designs

99Designs è un'enorme risorsa dedicata soprattutto al design grafico, ma è anche un luogo ideale per trovare ispirazione per il web design. Visitate la sezione Scopri l'ispirazione per cercare idee su loghi e identità, app e web design, pubblicità e business. Ci sono molte categorie e vi consigliamo di non concentrarvi solo sulla sezione web design, ma di sfogliarle tutte. A volte è inaspettato ciò che può diventare fonte di ispirazione.

La migliore galleria di siti web

David Hellman, l'autore della piattaforma, ha trovato il modo di sostenere la creatività circondandosi di idee uniche e ispirando gli altri.

In pratica, si tratta di una directory dei siti che gli piacciono. Può sembrare un po' inaffidabile: una selezione soggettiva di siti web, ma David è un designer e sviluppatore con una grande esperienza. Ha raccolto i migliori progetti creativi e ha costruito un buon sistema di filtraggio: per colore, CMS, framework e stile. Qui potrete trovare quasi tutti i tipi di siti web e trarre ispirazione per il web design.

Abduzeedo

È uno dei siti web più visitati per l'ispirazione al web design. La piattaforma offre idee per qualsiasi cosa, dai libri alle illustrazioni, compresa una selezione di design e progetti UI/UX di grande ispirazione. Esplorate le varie forme di web design e i suoi componenti per trovare ispirazione.

Se vi è piaciuto un progetto, consultate la pagina o il sito web dell'autore per vedere altri suoi lavori di web design. Non dimenticate di visitare la pagina Tutorials con preziosi articoli e brevi guide.

Pinterest

Pinterest non è la prima opzione che viene in mente quando si parla di ispirazione per il web design. Tuttavia, questa risorsa è un ottimo strumento per cercare design e arti visive e scoprire artisti creativi. Ci sono già oltre 200 miliardi di pin. Cercare tra così tanti tag potrebbe essere opprimente. Per questo motivo, il nostro suggerimento è di trovare l'ispirazione sulle bacheche, che potete seguire. Verificate se studi di web design o designer famosi hanno i loro account su Pinterest con schede tematiche e seguiteli.

Inoltre, la piattaforma consente di creare bacheche personali, salvare i pin e creare moodboard di ispirazione, che saranno rilevanti per i contenuti del vostro lavoro.

Schede da seguire:

Designspiration

Designspiration è simile a Pinterest, solo nel mondo del design. Anche qui troverete tonnellate di idee e ispirazioni. Una grande comunità di creatori carica i propri lavori in tutti i settori. Il web design è tra questi.

È un modo molto organizzato per osservare l'ispirazione del web design. Ci piace Designspiration perché permette di cercare idee simili a quelle che ci sono piaciute in base al colore. Inoltre, evidenzia la selezione dei colori primari, il che è altrettanto utile.

SiteInspire

SiteInspire è una vetrina di siti web reali a cui ispirarsi. Questa risorsa di web design ha una navigazione comoda. Utilizza un sistema di tag per filtrare i siti web per settore, tipo e colore.

Per cercare idee e ispirazioni, aprite un sito web che vi piace e vedrete la sezione "progetti simili" con lavori simili. È utile per muoversi nella direzione esatta e cercare ispirazione sulla base di un'idea.

Brutalista

Volete essere sorpresi? Un sito web Brutalist vi lascerà a bocca aperta con i suoi contenuti di web design di qualità selezionati a mano. Offre una raccolta di idee audaci e progetti molto creativi. È ciò che non siamo abituati a vedere tutti i giorni, il che rende queste risorse di web design così grandi per l'ispirazione.

I progetti presentati sui siti web di brutalismo non seguono alcuno standard e ottimizzazione e sorprendono per il loro design originale. Tuttavia, questo non fa che ispirare di più, stimolare la vostra creatività, liberare il vostro potenziale e spingervi a creare lavori eccezionali.

Dribbble

Dribble è una comunità di designer che condividono i loro lavori e le loro esperienze. Diverse categorie presentano idee eccezionali da cui trarre ispirazione.

Inoltre, Dribble ha un'ottima sezione educativa con contenuti interattivi che aiutano a migliorare le vostre capacità di designer.

Utilizzate questa piattaforma per presentare i vostri progetti di web design e controllate la sezione dei feedback per raccogliere preziose indicazioni da altri professionisti.

Dribble dispone anche di un marketplace con grafica, font, modelli e altro ancora pronti all'uso. È un luogo ideale per acquisire nuove conoscenze e ispirazioni nel web design.

TemplateMonster

In generale, TemplateMonster è un sito web dedicato a temi, modelli di siti web e plugin. Tuttavia, è un luogo perfetto per trovare ispirazione nel web design.

Il vantaggio fondamentale dei layout dei temi è la loro architettura e struttura, che potete prendere e implementare nei vostri progetti di web design.

Date un'occhiata a questa risorsa pratica con modelli che funzionano, ottenete alcune grandi idee e ispirazioni di web design ed esplorate le ultime tendenze.

Nettare CSS

Una risorsa di ispirazione per il web design curata da una giuria selezionata. Tutti i siti web presentati sulla piattaforma sono stati valutati in quattro categorie: creatività, codifica, design e punteggio totale.

Non tutti possono inviare facilmente il proprio lavoro a CSS Nectar. La presentazione è a pagamento. Ogni presentazione passa attraverso la revisione di un team di professionisti e solo dopo l'approvazione viene pubblicata.

Possiamo affermare in tutta onestà che questa è la raccolta delle migliori idee di web design in circolazione. Qualsiasi web designer professionista troverà ispirazione sul sito.

CommerceCream

CommerceCream è una fonte specifica con esempi solo nel settore dell'e-commerce. Se questo è il settore di vostro interesse, dovreste consultare questo sito per trarre ispirazione dal commercio elettronico.

Scoprite di più sugli autori dei vostri progetti preferiti. Di solito si tratta di studi di web design o di designer indipendenti. Accedete ai loro portafogli e trovate ancora più ispirazione e idee creative attraverso di essi.

Come si evince dal nome, il sito include una vasta collezione di siti web a una pagina. Sotto la scheda Inspiration, troverete decine di categorie diverse, tra cui un'ampia selezione di splendidi design di siti web.

È presente un mercato di modelli che si possono acquistare per iniziare facilmente il proprio progetto. In generale, è un'ottima fonte di ispirazione per le pagine singole.

Libro della terra

Continuiamo a cercare ispirazione per il web design e Land Book è la nostra prossima tappa. La risorsa offre la possibilità di esplorare diverse categorie di siti web: blog, negozi, landing, portfolio.

Qui troverete ottimi contenuti per il design dei vostri futuri siti. Entrate a far parte della community di siti web e design di Land Book e create una moodboard personale di ispirazione.

Oltre ad altri contenuti, potete anche vedere cosa offre la sezione Templates; forse troverete qualche buon progetto pronto all'uso o vi ispirerete a idee uniche.

Ammirare il Web

La risorsa ha una collezione impressionante di siti web e idee di web design. Possiamo senza dubbio dire che è il luogo perfetto per trovare ispirazione nel web design. Tuttavia, la libreria di siti web non viene aggiornata molto spesso.

Se ne avete la possibilità, controllate le opzioni disponibili su Admire the Web. Qui troverete un semplice strumento di ricerca per tag, inoltre potrete sempre sfogliare i "contenuti correlati" e trovare l'ispirazione che stavate cercando.

Muzli

Come dicono i creatori della risorsa, è il miglior sito di ispirazione per il design.

Muzli è un plugin e un'applicazione mobile che mira a fornire le migliori storie e ispirazioni di design. Contenuti personalizzati, ultime tendenze del design, articoli utili e selezioni settimanali di risorse di web design di ispirazione, feed interattivi: tutto ciò che serve per trovare grandi progetti attraverso una comoda interfaccia.

Potete installare il plugin Muzli nel vostro browser o scaricare l'applicazione per il vostro smartphone e accedere a una dose giornaliera di ispirazione di web design e contenuti creativi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Uplabs

Uplabs è una risorsa professionale con aggiornamenti quotidiani su web design, design dei materiali, UI e prodotti pronti all'uso. È un sito web per sviluppatori e designer che possono condividere risorse utili per la creazione di app e siti e trovare, naturalmente, ispirazione per il web design.

È una delle maggiori piattaforme per la ricerca di kit UI, modelli e illustrazioni. Il sito include selezioni di font, icone, illustrazioni e kit UI gratuiti e a pagamento. È quindi possibile scegliere il prodotto preferito e applicarlo al proprio progetto di web design o utilizzarlo come ispirazione.

Permette di creare collezioni delle vostre idee preferite e di mettere in mostra i vostri lavori.

Ispirazione webdesign

Ci piacciono le fonti con una navigazione comoda. Webdesign Inspiration è una di queste. Tutti i progetti sono suddivisi per stile, colore, settore, stile del sito (portfolio, blog, directory, ecc.). In questo modo è più facile trovare gli esempi di web design necessari.

La fonte è curata da creatori appassionati che scelgono siti web creativi per aumentare la vostra ispirazione.

PaginaCollettiva

Centinaia di modelli di landing page e tonnellate di contenuti creativi: questo è ciò che si può trovare su PageCollective. Una fonte curata da Screenlane presenta un'enorme collezione di design di landing page.

L'ispirazione è in ogni dettaglio; questo è un vero tesoro per i web designer. Una perfetta ricerca per filtri permette di ordinare i siti web per prodotti, elementi e tipi di pagina.

Tuttavia, la risorsa non riguarda solo l'ispirazione per il web design. Prendete tempo ed esplorate la risorsa collegata chiamata PageFlows per saperne di più sui flussi di utenti. Imparate dalle esperienze di successo e progettate siti web migliori.

Pttrns

Pttrns è un sito web basato sull'iscrizione. Si concentra principalmente sulla progettazione di app. Tuttavia, è ottimo per raccogliere idee responsive per i vostri progetti di web design.

Entrando a far parte della comunità di designer, potrete accedere a migliaia di progetti creativi, ricevere consigli, trovare ispirazione e creare connessioni professionali.

Con Pttrns, potete creare collezioni di design che vi piacciono sul sito e rimanere organizzati. Accedete a queste raccolte ogni volta che avete bisogno di ispirazione per un progetto.

Calltoidea

Una directory di tutte le pagine che si possono incontrare nella progettazione di un sito web. Calltoidea è un'enorme libreria di elementi di web design. Calltoidea permette di cercare diversi design di pagina: pagina di login, modulo calendario, testimonianze, popup e molti altri.

Se cercate ispirazione per il web design, Calltoidea è il posto giusto per voi.

Instagram

Vi chiederete come mai Instagram sia finito nell'elenco delle risorse di ispirazione per il web design.

Essendo una delle piattaforme di social media più popolari, Instagram è principalmente una libreria di arti visive e contenuti creativi, ma è possibile utilizzarlo anche per trovare ispirazione per il design.

Provate a fare una ricerca per tag e a seguire web designer professionisti e pagine tematiche. Ecco alcuni account creativi sul web design da consultare:

@dsgnr_

@welovewebdesign

@twohabitsdesign

LandingFolio

Trova ispirazione nel web design e in tutti i settori correlati. Il sito offre una vasta libreria di esempi di landing page, loghi e design di pagine diverse. C'è anche un marketplace con modelli che si possono acquistare.

LandingFolio ha un'ottima funzione per sfogliare le versioni desktop e mobile dei siti web presentati. È uno strumento utile per imparare il responsive design da esempi reali, rendendo la risorsa un ottimo mix di contenuti pratici e di ispirazione.

Icanbecreative

Questo sito si occupa di coding e design, offrendo molte risorse per imparare e migliorare le competenze, trovare ispirazione e oggetti gratuiti da utilizzare nei propri progetti.

Ci sono molti articoli utili con consigli per il web design e le aree correlate, con una selezione di progetti eccezionali e le ultime tendenze. Consultate questa fonte per trovare ispirazione nel web design e imparare cose interessanti su codifica e design.

Sitesee

Una galleria dei migliori siti moderni creati da professionisti di diversi Paesi, con un comodo filtro per argomenti. Un'interfaccia molto semplice e facile da usare, senza opzioni che distraggono, che si concentra sul fornire ispirazione per il design e introdurre i visitatori nel mondo dei contenuti creativi e originali.

Sitesee è perfetto per l'ispirazione cromatica. Per ogni sito qui troverete i colori in evidenza, ovvero i colori utilizzati per il sito in questione. Potete anche seguire il link e vedere il sito in azione.

Siiimple

Oltre 40 categorie diverse da esplorare e trovare ispirazione su Siiimple. Si tratta di un sito web con una selezione di idee di web design minimalista. Sfogliate la selezione dei siti web più interessanti di Internet.

Aggiungete i vostri siti web preferiti al vostro account e create la vostra bacheca personale di progetti preferiti che potrete sempre aprire per trarre grandi idee e ispirazioni.

Buon design web

Una grande directory delle migliori landing page organizzate per sezioni. Trovate l'ispirazione e le idee sulla piattaforma con una comoda ricerca per tag.

Cosa può essere messo in evidenza: la piattaforma mette in evidenza soprattutto gli elementi di navigazione e il loro design. Sotto la scheda Nav, troverete ispirazione per barre di navigazione, componenti e altri dettagli di navigazione.

Qui è anche possibile inviare i propri lavori.

Lapa Ninja

Il sito Lapa Ninja offre la possibilità di esplorare i design delle landing page in decine di categorie. È una grande risorsa per trovare ispirazione nel web design, imparare e acquisire nuove conoscenze. Tutorial gratuiti, modelli di siti web, illustrazioni creative: tutto ciò che serve per costruire siti web migliori.

Imparate il web design con Lapa Ninja, trovate ispirazione, scaricate libri gratuiti per diventare professionisti migliori.

CollectUI

CollectUI ha suddiviso le idee di web design in molte categorie e ha selezionato migliaia di design di pagine separate per la vostra ispirazione. Senza esagerare, possiamo dire che troverete qualsiasi cosa vi passi per la testa: modelli di sfondo, idee per i "termini di servizio" delle pagine, impaginazione, e questo solo per citarne alcuni.

Il sito sta testando la nuova funzione "Daily Designer Report" per fornirvi maggiore ispirazione. Iscrivetevi alla newsletter e riceverete una dose giornaliera di idee e ispirazioni per il web design.

Prendete l'abitudine di controllare costantemente queste risorse di ispirazione. In questo modo, non sarete mai a corto di idee e sarà molto più facile per voi proporre concetti diversi. Inoltre, ricordate che potete trarre ispirazione da tutto. Pensate semplicemente a tutto ciò che vi diverte e vi stimola a creare.