Projektowanie stron internetowych to proces, który wymaga kreatywności. A inspiracja jest tym, co może Ci w tym pomóc. Możesz nauczyć się być kreatywnym, tak jak uczysz się każdej innej umiejętności. Po prostu ciągle szukaj nowych pomysłów, szukaj inspiracji, poprawiaj swoją czujność, aby popchnąć kreatywność. W ten sposób pozostaniesz konkurencyjny i będziesz w stanie budować lepsze strony internetowe.

Ręcznie wybrany wybór zasobów inspiracji do projektowania stron internetowych może stać się dużą pomocą w twoim toku pracy. Możesz wykorzystać dobrą porcję inspiracji i kreatywnych pomysłów, aby szybciej rozpocząć projekt i skutecznie zaspokoić potrzeby każdego klienta i projektu podczas budowania stron.

Stworzyliśmy listę 30 nowoczesnych i przydatnych zasobów, w których początkujący i doświadczeni projektanci stron internetowych mogą znaleźć inspirację do projektowania stron internetowych, wysokiej jakości treści i przykłady najlepszych prac: landing pages, stron wielostronicowych, aplikacji internetowych i mobilnych. Zobaczysz przykłady najlepszych projektów stron internetowych, podzielisz się doświadczeniami, uzyskasz porady od profesjonalistów, znajdziesz inspirację, zamieścisz swoje portfolio i znajdziesz klientów.

Awwwards

Jedna z największych i znanych nagród w branży web designu, która wyznacza trendy podkreśla najlepszych profesjonalistów i wpływa na rynek na całym świecie.

Awwwards odnajduje talenty i prace najlepszych web designerów z całego świata, tworząc inspirującą kolekcję projektów. Jeśli szukasz kreatywnych, wysoko ocenianych treści związanych z projektowaniem stron internetowych i inspiracji - to jest to, czego potrzebujesz.

Awwwards to godne zaufania źródło, w którym możesz obserwować projekty uczestników, nominowanych i zwycięzców konkursu. Przedstawia wysokiej jakości prace z zakresu web designu recenzowane przez profesjonalne jury - to idealne miejsce do znalezienia inspiracji web designu i innowacyjnych pomysłów.

Behance

Kolejna popularna platforma do poszukiwania inspiracji i pomysłów na web design. Behance to znane źródło dla twórców z różnych dziedzin, będące częścią grupy Adobe.

Prezentuje staranną selekcję wybitnych i kreatywnych projektów projektowych. Twórcy zgłaszają swoje prace, komunikują się ze sobą, dzielą się doświadczeniami.

Można tu przeglądać galerie według obszaru pracy (design, fotografia, architektura), także "według narzędzi" (photoshop, illustrator itp.).

Behance to platforma mediów społecznościowych, na której możesz znaleźć inspirację do nowych pomysłów, komentować i zapisywać projekty innych projektantów oraz uzyskać opinię na temat swojego, jeśli go zgłosisz.

99Designs

99Designs to ogromny zasób informacji o projektowaniu graficznym, ale nadal jest to świetne miejsce dla inspiracji związanych z projektowaniem stron internetowych. Odwiedź sekcję Odkryj inspirację, aby poszukać pomysłów na logo i tożsamość, projektowanie aplikacji i stron internetowych, reklamę i biznes. Jest wiele kategorii i zalecamy, aby nie koncentrować się na sekcji projektowania stron internetowych, ale przejrzeć je wszystkie. To czasem nieoczekiwane, co może stać się źródłem inspiracji.

Galeria najlepszych stron internetowych

David Hellman, autor platformy, znalazł sposób na wspieranie kreatywności poprzez otaczanie się wyjątkowymi pomysłami i inspirowanie innych.

Praktycznie jest to katalog stron lubianych przez niego. Może się to wydawać trochę mało wiarygodne - subiektywny wybór stron, ale David jest projektantem i developerem z dużym doświadczeniem. Zebrał najlepsze kreatywne projekty i zbudował dobry system filtrowania: według kolorów, CMS-ów, frameworków i stylów. Znajdziesz tu niemal każdy typ strony i zaczerpniesz trochę inspiracji w zakresie web designu.

Abduzeedo

Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych w poszukiwaniu inspiracji do projektowania stron internetowych. Platforma ma pomysły na wszystko, od książek po ilustracje, w tym najlepszy inspirujący wybór projektów i projektów UI/UX. Poznaj różne formy projektowania stron internetowych i ich komponentów, aby znaleźć inspirację.

Jeśli podobał Ci się jakiś projekt, sprawdź stronę autora lub stronę internetową, aby zobaczyć więcej jego prac związanych z projektowaniem stron internetowych. Nie zapomnij odwiedzić strony Tutorials z wartościowymi artykułami i krótkimi poradnikami.

Pinterest

Pinterest nie jest pierwszą opcją, która przychodzi do głowy, gdy mówimy o inspiracji w projektowaniu stron internetowych. Mimo to, zasób ten jest świetnym narzędziem do wyszukiwania projektów i sztuk wizualnych oraz odkrywania kreatywnych artystów. Istnieje już ponad 200 miliardów pinów. Przeglądanie tak wielu by-tagów może być przytłaczające. Dlatego naszą sugestią jest szukanie inspiracji na tablicach, które możesz śledzić. Sprawdź, czy znane studia projektowe lub projektanci mają swoje konta na Pintereście z tablicami tematycznymi i śledź je.

Co więcej, platforma pozwala na tworzenie własnych tablic, zapisywanie pinów i budowanie moodboardów inspiracji, które będą miały związek z treścią Twojej pracy.

Tablice, które warto śledzić:

Designspiration

Designspiration jest podobny do Pinteresta tylko w świecie designu. Tutaj również znajdziesz tony pomysłów i inspiracji. Duża społeczność twórców wrzuca swoje prace z wszelakich dziedzin. Projektowanie stron internetowych jest wśród nich.

Jest to bardzo zorganizowany sposób na obserwowanie inspiracji związanych z web designem. Lubimy Designspiration, ponieważ pozwala na wyszukiwanie pomysłów podobnych do tego, co Ci się podobało, według kolorów. Plus, podkreśla wybór kolorów podstawowych, co jest również pomocne.

SiteInspire

SiteInspire to pokaz prawdziwych stron internetowych dla Twojej inspiracji. Ten zasób projektowania stron internetowych ma wygodną nawigację. Wykorzystuje system tagów do filtrowania stron internetowych według branży, typu, koloru.

Podczas poszukiwania pomysłów i inspiracji otwórz stronę, która Ci się podoba, wtedy zobaczysz sekcję "podobne projekty" z podobnymi pracami. Jest to pomocne, aby poruszać się w dokładnym kierunku i szukać inspiracji w oparciu o jeden pomysł.

Brutalizm

Czy chciałbyś zostać zaskoczony? Brutalistyczna strona internetowa wysadzi twój umysł z ręcznie wybranymi treściami dotyczącymi projektowania stron internetowych o wysokiej jakości. Oferuje zbiór odważnych pomysłów i bardzo kreatywnych projektów. To jest to, czego nie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania na co dzień, co sprawia, że te zasoby projektowania stron internetowych są tak wspaniałe dla inspiracji.

Projekty prezentowane na stronach brutalizmu nie stosują się do żadnych standardów i optymalizacji, zaskakują oryginalnym designem. Jednak to tylko bardziej inspiruje, zwiększa kreatywność, uwalnia potencjał i popycha do tworzenia wybitnych dzieł.

Dribbble

Dribble to społeczność projektantów dzielących się swoimi pracami i doświadczeniami. Różne kategorie prezentują wybitne pomysły, które możesz wykorzystać jako inspirację.

Poza tym Dribble ma świetną sekcję edukacyjną z interaktywnymi treściami, które pomagają poprawić Twoje umiejętności jako projektanta.

Użyj tej platformy, aby przesłać swoje projekty projektowania stron internetowych i sprawdź sekcję opinii, aby zebrać cenne spostrzeżenia od innych profesjonalistów.

Dribble ma również rynek z gotowymi do użycia grafikami, czcionkami, szablonami i innymi. Jest to świetne miejsce dla nowej wiedzy i inspiracji w projektowaniu stron internetowych.

TemplateMonster

Generalnie TemplateMonster to strona poświęcona motywom, szablonom stron internetowych i wtyczkom. Mimo to, jest to doskonałe miejsce do znalezienia inspiracji w projektowaniu stron internetowych.

Krytyczną zaletą układów motywów jest ich architektura i struktura - to jest to, co można wziąć i wdrożyć w swoich projektach webowych.

Zajrzyj do tego praktycznego zasobu z szablonami, które działają, zdobądź kilka świetnych pomysłów i inspiracji do projektowania stron internetowych oraz poznaj najnowsze trendy.

Nektar CSS

Zasób inspiracji do projektowania stron internetowych kuratorowany przez wybrane jury. Wszystkie strony prezentowane na platformie zostały ocenione w czterech kategoriach: kreatywność, kodowanie, projekt i ocena łączna.

Nie każdy może łatwo zgłosić pracę do CSS Nectar. Zgłoszenie jest płatne. Każde zgłoszenie przechodzi przez recenzję profesjonalnego zespołu i dopiero po jego zatwierdzeniu trafia na żywo.

Możemy szczerze zadeklarować, że jest to zbiór najlepszych pomysłów na projektowanie stron internetowych. Każdy profesjonalny projektant stron internetowych znajdzie na tej stronie inspirację.

CommerceCream

CommerceCream to specyficzne źródło dziedzinowe z przykładami tylko z branży eCommerce. Jeśli jest to dziedzina, która Cię interesuje, powinieneś sprawdzić tę stronę, aby uzyskać trochę inspiracji eCommerce.

Dowiedz się więcej o autorach swoich ulubionych projektów. Zazwyczaj są to studia projektowania stron internetowych lub niezależni projektanci. Wejdź na ich portfolio i znajdź dzięki niemu jeszcze więcej inspiracji i kreatywnych pomysłów.

One Page Love

Jak widać po nazwie, strona zawiera ogromną kolekcję stron internetowych typu one-page. W zakładce Inspiracja znajdziesz dziesiątki różnych kategorii, w tym poszerzony wybór pięknych projektów stron internetowych.

Znajdź tam rynek szablonów, które możesz kupić, aby łatwo rozpocząć swój projekt. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetne źródło inspiracji dla stron typu one-page.

Land Book

Kontynuujemy poszukiwanie inspiracji w zakresie projektowania stron internetowych, a Land Book jest naszym kolejnym przystankiem. Zasób oferuje Ci poznanie kilku dużych kategorii typów stron: blogi, sklepy, landingi, portfolia.

Znajdziesz tu świetne treści do projektów swoich przyszłych stron. Dołącz do społeczności stron i projektów na Land Book i stwórz osobisty inspirujący moodboard.

Poza innymi treściami, możesz też zobaczyć co oferuje dział Szablony; może znajdziesz tu dobre gotowe projekty lub zainspirujesz się unikalnymi pomysłami.

Podziwiaj sieć

Zasób posiada imponującą kolekcję stron internetowych i pomysłów na projektowanie stron internetowych. Możemy bez wątpienia powiedzieć, że jest to idealne miejsce do znalezienia inspiracji w zakresie projektowania stron internetowych. Jednak biblioteka stron internetowych jest aktualizowana nie tak często.

Jeśli masz szansę, sprawdź dostępne opcje na Admire the Web. Znajdziesz tu proste narzędzie do wyszukiwania po tagach, dodatkowo zawsze możesz przejrzeć "related content" i znaleźć tę inspirację, której szukałeś.

Muzli

Jak mówią twórcy zasobu, jest to najlepsza strona z inspiracjami projektowymi.

Muzli to wtyczka i aplikacja mobilna mająca na celu dostarczenie najlepszych historii i inspiracji związanych z projektowaniem. Spersonalizowane treści, najnowsze trendy w projektowaniu, przydatne artykuły i cotygodniowe selekcje inspirujących zasobów projektowania stron internetowych, interaktywny kanał - wszystko, czego potrzebujesz, aby znaleźć wspaniałe projekty za pośrednictwem wygodnego interfejsu.

Możesz zainstalować wtyczkę Muzli w swojej przeglądarce lub pobrać aplikację na smartfona i uzyskać dostęp do codziennej dawki inspiracji projektowaniem stron internetowych i kreatywnych treści w dowolnym momencie z dowolnego miejsca.

Uplabs

Uplabs to profesjonalne zasoby z codziennymi aktualizacjami dotyczącymi projektowania stron internetowych, projektowania materiałów, UI i gotowych produktów. Jest to strona internetowa dla programistów i projektantów, aby dzielić się zasobami przydatnymi do budowania aplikacji i witryn oraz znaleźć inspirację do projektowania stron internetowych, oczywiście.

Jest to jedna z największych platform do poszukiwania zestawów UI, szablonów i ilustracji. Strona zawiera selekcje czcionek, ikon, ilustracji, zestawów UI na zasadzie darmowej i płatnej. Możesz więc wybrać swój ulubiony produkt i zastosować go w swoim projekcie web designu lub użyć go jako inspiracji.

Pozwala to na tworzenie kolekcji ulubionych pomysłów i pokazywanie swoich prac.

Webdesign Inspiracja

Uwielbiamy źródła z wygodną nawigacją. Webdesign Inspiration jest jednym z nich. Wszystkie projekty są tu podzielone na kategorie według stylu, koloru, branży, stylu strony (portfolio, blog, katalog itp.). Ułatwia to znalezienie potrzebnych przykładów web designu.

Źródło jest kuratorowane przez pasjonatów, którzy wybierają kreatywne strony internetowe, aby zwiększyć Twoją inspirację.

PageCollective

Setki szablonów landing pages i tony kreatywnych treści - to właśnie znajdziesz na PageCollective. Źródło stworzone przez Screenlane przedstawia ogromną kolekcję projektów stron docelowych.

Inspiracja jest w każdym szczególe; to prawdziwy skarb dla projektantów stron internetowych. Doskonałe wyszukiwanie filtrów pozwala na sortowanie stron według produktów, elementów i typów stron.

Chociaż, zasób nie jest tylko o inspiracji projektowania stron internetowych. Poświęć czas i zbadaj powiązany zasób o nazwie PageFlows, aby dowiedzieć się więcej o przepływach użytkowników. Ucz się na podstawie udanych doświadczeń i projektuj lepsze strony internetowe.

Pttrns

Pttrns to strona internetowa oparta na członkostwie. Koncentruje się głównie na projektach aplikacji. Chociaż, jest to świetne rozwiązanie do łapania responsywnych pomysłów dla twoich projektów internetowych.

Dołączając do społeczności projektantów, uzyskasz dostęp do tysięcy kreatywnych projektów, uzyskasz porady, znajdziesz inspirację i nawiążesz profesjonalne połączenia.

Z Pttrns, możesz tworzyć kolekcje projektów, które lubisz na stronie i pozostać zorganizowanym. Uzyskaj dostęp do tych kolekcji, gdy tylko potrzebujesz inspiracji do projektu.

Calltoidea

Katalog każdej strony, na którą możesz kiedykolwiek natrafić projektując stronę internetową. Calltoidea to ogromna biblioteka elementów do projektowania stron internetowych. Calltoidea umożliwia wyszukiwanie różnych projektów stron: strona logowania, formularz kalendarza, referencje, popupy i wiele innych.

Jeśli szukałeś inspiracji do projektowania stron internetowych - Calltoidea jest miejscem, gdzie je znajdziesz.

Instagram

Możesz się zastanawiać, jak Instagram znalazł się na liście zasobów inspiracji do projektowania stron internetowych.

Będąc jedną z najpopularniejszych platform social media, Instagram jest przede wszystkim biblioteką sztuk wizualnych i kreatywnych treści, ale możesz go również wykorzystać do znalezienia inspiracji projektowych.

Spróbuj wyszukiwać według tagów i śledź profesjonalnych projektantów stron internetowych i stron tematycznych. Oto tylko kilka kreatywnych kont o projektowaniu stron internetowych, na które warto spojrzeć:

@dsgnr_

@welovewebdesign

@twohabitsdesign

LandingFolio

Znajdź inspirację w projektowaniu stron internetowych i wszystkich pokrewnych dziedzinach. Strona oferuje obszerną bibliotekę próbek landing page, logo i różnych projektów stron. Jest też marketplace z szablonami, które możesz kupić.

LandingFolio ma świetną funkcję przeglądania wersji desktopowych i mobilnych pokazanych stron. Jest to pomocne narzędzie do nauki responsywnego projektowania z prawdziwych przykładów, dzięki czemu zasób jest świetną mieszanką inspirujących i praktycznych treści.

Icanbecreative

Ta strona obejmuje kodowanie i projektowanie, oferując wiele zasobów do nauki i poprawy umiejętności, znalezienia inspiracji i freebies, które możesz wykorzystać w swoich projektach.

Istnieje wiele przydatnych artykułów z poradami dotyczącymi projektowania stron internetowych i powiązanych obszarów, z wyborem wybitnych projektów i najnowszych trendów. Sprawdź to źródło, aby znaleźć inspirację do projektowania stron internetowych i dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat kodowania i projektowania.

Sitesee

Galeria najlepszych nowoczesnych stron stworzonych przez profesjonalistów z różnych krajów z wygodnym filtrowaniem według tematów. Bardzo prosty i łatwy w obsłudze interfejs bez rozpraszających opcji, skupiający się na dostarczaniu inspiracji projektowych i wprowadzaniu odwiedzających w świat kreatywnych, oryginalnych treści.

Sitesee jest idealny do inspiracji kolorystycznych. Dla każdej strony tutaj znajdziesz color highlights - kolory użyte dla tej strony. Możesz też wejść w link i zobaczyć stronę w akcji.

Siiimple

Ponad 40 różnych kategorii do zbadania i znalezienia inspiracji na Siiimple. Jest to strona z wyborem minimalistycznych pomysłów na projektowanie stron internetowych. Przeglądaj ręcznie wybrany wybór najbardziej atrakcyjnych stron internetowych w Internecie.

Dodaj swoje ulubione strony internetowe do swojego konta i zbuduj swoją osobistą tablicę ulubionych projektów, którą zawsze możesz otworzyć, aby uzyskać wspaniałe pomysły i inspiracje.

Dobry Web Design

Świetny katalog najlepszych stron docelowych zorganizowanych według sekcji. Znajdź inspirację i pomysły na platformie dzięki wygodnemu wyszukiwaniu według tagów.

Co może być wyróżnione: platforma podkreśla szczególnie elementy nawigacyjne i ich projekty. W zakładce Nav znajdziesz inspiracje na paski nawigacyjne, komponenty i inne detale nawigacyjne.

Tutaj możesz również przesłać swoje prace.

Lapa Ninja

Strona Lapa Ninja oferuje Ci poznanie projektów landing page w dziesiątkach kategorii. Jest to świetne źródło do znalezienia inspiracji do projektowania stron internetowych oraz nauki i zdobywania nowej wiedzy. Darmowe tutoriale, szablony stron internetowych, kreatywne ilustracje - wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować lepsze strony internetowe.

Ucz się projektowania stron internetowych z Lapa Ninja, znajdź inspirację, pobierz darmowe książki, aby stać się lepszym profesjonalistą.

CollectUI

CollectUI podzielił pomysły na projektowanie stron internetowych na wiele kategorii i wybrał tysiące projektów osobnych stron dla Twojej inspiracji. Bez przesady, możemy powiedzieć, że znajdziesz wszystko, co kiedykolwiek przejdzie przez twój umysł: wzory tła, pomysły stron "warunków świadczenia usług", paginacji, a to tylko kilka z nich.

Strona testuje nową funkcję "Daily Designer Report", aby dostarczyć Ci więcej inspiracji. Zapisz się do newslettera i otrzymuj codzienną dawkę inspiracji i pomysłów na projektowanie stron internetowych.

Wyrób sobie nawyk ciągłego sprawdzania tych zasobów inspiracji. W ten sposób nigdy nie zabraknie Ci pomysłów i znacznie łatwiej będzie Ci wymyślać różne koncepcje. Dodatkowo pamiętaj, że inspirację możesz czerpać ze wszystkiego. Po prostu pomyśl o wszystkim, co Cię bawi i zachęca do tworzenia.