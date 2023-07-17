يُعد اختبار A / B ، المعروف أيضًا باسم اختبار الانقسام ، أسلوبًا قويًا تستخدمه الشركات والمطورين لتحديد أي إصدار من موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو المحتوى الرقمي يعمل بشكل أفضل بناءً على مقاييس محددة مثل معدلات التحويل أو مشاركة المستخدم أو الإيرادات جيل. تتضمن عملية اختبار A / B إنشاء إصدارات متعددة من مكون واحد ، وعرضها بشكل عشوائي على المستخدمين ، ثم تحليل البيانات التي تم جمعها للعثور على الإصدار الذي ينتج عنه تحسينات على المقاييس المستهدفة.

ظهرت الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية كمبدلات للألعاب في عالم تطوير البرامج من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. تتميز هذه الأنظمة الأساسية بواجهة سحب وإفلات سهلة تتيح للمستخدمين تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها باستخدام عناصر وقوالب ومكونات مسبقة الصنع. يؤدي هذا إلى تقليل الوقت والتكلفة وحاجز المهارات بشكل كبير للمستخدمين لإنشاء التطبيقات ، مما يفتح إمكانيات جديدة في إجراء اختبارات A / B دون أن تثقلهم تحديات التطوير التقليدية.

في هذه المقالة ، سنستكشف كيف يمكن للاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster.io ، أن تعزز بشكل كبير عملية اختبار A / B ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والتعاون والتجريب لمبادرات الاختبار الخاصة بك.

تقليل وقت التطوير وتكاليفه

تتمثل إحدى أهم فوائد استخدام الأنظمة الأساسية بدون رمز لاختبار A / B في التخفيض الكبير في وقت التطوير وتكاليفه . غالبًا ما يتطلب اختبار A / B التقليدي مشاركة فرق تطوير كثيفة الاستخدام للموارد ، مما قد يؤدي إلى جداول زمنية طويلة ونفقات كبيرة عند إنشاء إصدارات متعددة من التطبيق أو مكوناته.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط هذه العملية من خلال السماح للمستخدمين ببناء مكونات التطبيق وتعديلها باستخدام واجهة بصرية drag-and-drop. يتيح هذا النهج سهل الاستخدام للأعضاء غير التقنيين في فريقك إنشاء وإدارة أشكال مختلفة للتطبيق أو صفحة الويب بسهولة ، مما يسرع بشكل كبير عملية اختبار A / B ويقلل من الحاجة إلى موارد تطوير واسعة النطاق.

علاوة على ذلك ، تقدم الأنظمة الأساسية no-code عمومًا قوالب ومكونات مسبقة الصنع ، مما يجعلها بسيطة وسريعة لإنشاء أشكال متعددة من تطبيقك. يتيح ذلك لفريقك تجربة تصميمات وتكوينات مختلفة دون الحاجة إلى ترميز يدوي ، مما يؤدي إلى دورات تطوير سريعة وفعالة من حيث التكلفة لمشاريع اختبار A / B الخاصة بك.

القضاء على اختناقات الترميز

في سير عمل اختبار A / B التقليدي ، غالبًا ما يتطلب تعديل مكونات التطبيق لمختلف أشكال الاختبار التنسيق بين فرق التصميم والتطوير والتحليل. يمكن أن تؤدي هذه العملية المعقدة إلى اختناقات في الترميز في شكل تأخيرات وحواجز اتصال واعتماد على الموارد.

تعالج الأنظمة الأساسية No-code هذه التحديات من خلال توفير بيئة تطوير موحدة ، حيث يمكن لفريقك بأكمله التعاون في إنشاء أشكال مختلفة من التطبيقات وإدارتها. من خلال تبسيط الاتصال وتقليل الحاجة إلى مهارات الترميز المتخصصة ، تقضي الأنظمة الأساسية no-code على العديد من معوقات الترميز التي يمكن أن تبطئ عملية اختبار A / B.

علاوة على ذلك ، غالبًا ما تشتمل الأنظمة الأساسية no-code على أنظمة تحكم في الإصدار مضمنة ، مما يمنح فريقك القدرة على تتبع التغييرات ، والعودة إلى الإصدارات السابقة ، والتكرار بسرعة في التصميمات الجديدة دون القلق بشأن كسر التطبيق أو إدخال الديون التقنية. لا يؤدي هذا إلى تبسيط عملية اختبار A / B فحسب ، بل يمكنه أيضًا تقليل التوتر والإحباط لأعضاء الفريق المشاركين في الاختبار والتطوير.

تبسيط جمع البيانات وتحليلها

يتمثل أحد الجوانب المهمة لاختبار A / B في جمع البيانات وتحليلها من تفاعلات المستخدم لإبلاغ عملية صنع القرار وتحسين أداء التطبيق الخاص بك. تلعب الأنظمة الأساسية No-code دورًا حيويًا في تبسيط هذه العملية من خلال تقديم أدوات التحليلات وإعداد التقارير المضمنة التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع إعداد الاختبار الخاص بك.

مع الأنظمة الأساسية no-code ، يصبح جمع البيانات أكثر وضوحًا لأنك لست بحاجة إلى كتابة رمز مخصص أو القلق بشأن إدارة أدوات التحليلات المعقدة. بدلاً من ذلك ، يلتقط النظام الأساسي تلقائيًا بيانات المستخدم ذات الصلة ، مثل النقرات والتحويلات ومقاييس تفاعل المستخدم ، حيث يتفاعل المستخدمون مع تطبيقك. يمكن أن يوفر لك ذلك وقتًا وجهدًا كبيرين كان من الممكن إنفاقهما على تنفيذ شفرة تتبع مخصصة أو صيانة أدوات تحليلات الجهات الخارجية.

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علاوة على ذلك ، عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية no-code أدوات تصور البيانات ولوحات المعلومات المضمنة التي تمكنك من مراقبة أداء اختبارات A / B في الوقت الفعلي. يمكنك تحليل النتائج بسرعة وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على سلوك المستخدم. تسهل الطبيعة المرئية للوحات المعلومات هذه على أعضاء الفريق فهم النتائج والمشاركة في المناقشات بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك العديد من الأنظمة no-code بتصدير البيانات الأولية أو التكامل مع التحليلات الشائعة وأدوات ذكاء الأعمال ، مثل Google Analytics أو Mixpanel أو Tableau. يوفر لك هذا المرونة لإجراء تحليلات أكثر تقدمًا أو دمج بيانات اختبار A / B الخاصة بك مع مصادر البيانات الأخرى للحصول على رؤى أكثر شمولاً.

تعزيز التعاون والتجريب

تتمثل إحدى المزايا الأساسية للمنصات no-code في قدرتها على تحسين التعاون بين أعضاء الفريق أثناء عملهم معًا لتصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها. من خلال توفير مساحة عمل مرئية مشتركة ، تسهل الأنظمة no-code التواصل والفهم بسهولة بين أعضاء الفريق ، بغض النظر عن خبرتهم الفنية.

نتيجة لذلك ، يمكن لمديري المنتجات والمصممين والمطورين والمسوقين التعاون بكفاءة خلال عملية اختبار A / B ، بدءًا من تصميم أشكال الاختبار وحتى تحليل النتائج وتفسيرها. يمكن أن يؤدي هذا إلى استراتيجيات اختبار أكثر فعالية وتنفيذ أسرع للتحسينات.

علاوة على ذلك ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من المشاركة بنشاط في عملية اختبار A / B. من خلال واجهة مستخدم مرئية ووظيفة drag-and-drop ، تتيح هذه الأنظمة الأساسية لأي شخص إنشاء أشكال مختلفة من التطبيقات وتعديلها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التجريب ، مما يسمح لمزيد من أعضاء الفريق باقتراح الأفكار واختبار الفرضيات والمساهمة في تطوير التطبيق.

تشجع الطبيعة المبسطة للأنظمة no-code على إجراء التجارب السريعة من خلال تسهيل إعداد وتشغيل وتحليل اختبارات A / B متعددة في وقت واحد. وبالتالي ، يمكن للفرق التكرار بسرعة على أشكال التطبيق ، وتحديد الإصدارات الأفضل أداءً ، وتنفيذ التحسينات اللازمة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل.

إدارة الاختبارات متعددة المتغيرات ومتعددة المنصات

لا تعمل الأنظمة No-code على تبسيط اختبار A / B الأساسي فحسب ، بل تتيح أيضًا سيناريوهات اختبار أكثر تقدمًا ، مثل الاختبار متعدد المتغيرات والاختبار متعدد المنصات. تتيح لك هذه الإمكانات اختبار متغيرات متعددة أو متغيرات تطبيق عبر أجهزة ومنصات وبيئات مختلفة لزيادة فرص التحسين إلى أقصى حد.

اختبار متعدد المتغيرات يتضمن الاختبار متعدد المتغيرات اختبار متغيرات متعددة في وقت واحد لتحديد التركيبة الأكثر فعالية لمقياس أداء معين. باستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، يمكنك بسهولة إنشاء واختبار أشكال متعددة لتطبيقك باستخدام مجموعات مختلفة من المتغيرات ، مثل العناوين الرئيسية والصور والأزرار وتخطيطات الصفحات. يساعدك هذا في تحديد الإصدار الأمثل من تطبيقك لزيادة تفاعل المستخدم أو معدلات التحويل أو النتائج المرجوة الأخرى. تسهل الطبيعة المرئية للمنصات no-code تصميم وإدارة الاختبارات المعقدة متعددة المتغيرات. يمكنك إنشاء أشكال تطبيق متعددة بسرعة مع مجموعات متغيرة مختلفة ومراقبة أداء كل إصدار في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات التحليلات المضمنة.

اختبار متعدد المنصات يمكن للمنصات No-code التعامل مع الاختبار متعدد المنصات ، والذي يسمح لك بإجراء اختبارات A / B على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة ، مثل سطح المكتب والجوال و iOS و Android. يمكّنك هذا من تحسين تجربة المستخدم والأداء لكل منصة على حدة مع الحفاظ على عملية اختبار موحدة. تسمح لك معظم الأنظمة no-code بتصميم ونشر التطبيقات لمختلف الأنظمة الأساسية باستخدام نفس الواجهة المرئية ، مما يجعل من السهل الحفاظ على التناسق وضمان تجربة مستخدم سلسة عبر جميع الأجهزة. هذا يبسط عملية الاختبار متعدد المنصات ويسمح لك بالتركيز على تحسين أداء التطبيق الخاص بك بدلاً من التعامل مع مشكلات التوافق أو المراوغات الخاصة بالمنصة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تحسين عملية اختبار A / B بشكل كبير من خلال تبسيط جمع البيانات وتحليلها ، وتحسين التعاون والتجريب ، وتمكين سيناريوهات الاختبار الأكثر تعقيدًا. من خلال الاستفادة من هذه الأدوات القوية ، يمكنك إجراء اختبارات A / B أسرع وأكثر كفاءة وفعالية ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل أفضل.

الاعتبارات الرئيسية لاختبار A / B الفعال

تسمح الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster.io ، بإجراء اختبار A / B سريع وفعال لإصدارات التطبيقات المختلفة. ومع ذلك ، لضمان نتائج ذات مغزى وتحقيق تحسينات الأداء المطلوبة ، يجب أن تؤخذ بعض الاعتبارات الأساسية في الاعتبار عند تنفيذ استراتيجية اختبار A / B باستخدام منصة no-code.

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تحديد أهداف ومقاييس واضحة

قبل إجراء اختبار A / B ، من الضروري تحديد أهداف واضحة وتحديد المقاييس المحددة التي ستستخدمها لقياس الأداء. قد تشمل الأمثلة على الأهداف المشتركة زيادة معدلات التحويل ، أو تحسين تفاعل المستخدمين ، أو تحسين توليد الدخل. يمكن أن تتكون المقاييس من النقرات أو الاشتراكات أو التنزيلات أو إجراءات أخرى قابلة للقياس مرتبطة بأهداف العمل.

استخدم أحجام العينات المناسبة ومدد الاختبار

من أجل الحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية وموثوقة ، من الضروري استخدام حجم عينة مناسب لاختباراتك. وهذا يضمن أن التحسينات التي تمت ملاحظتها ليست حوادث عشوائية بل تحسينات فعلية في الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك تشغيل الاختبارات الخاصة بك لمدة كافية لمراعاة التباين في سلوك المستخدم ، مثل أنماط الاستخدام في عطلة نهاية الأسبوع مقابل أنماط الاستخدام في أيام الأسبوع. يساعد هذا في التخلص من أي بيانات منحرفة ويزيد من موثوقية نتائج الاختبار.

ضمان الدلالة الإحصائية

تعتبر الأهمية الإحصائية مفهومًا مهمًا في اختبار A / B يساعد في تحديد موثوقية نتائج الاختبار. يعني تحقيق دلالة إحصائية أن الاختلافات التي لوحظت بين إصدارات الاختبار المختلفة ترجع على الأرجح إلى التغييرات التي أجريتها ، وليس الصدفة العشوائية. للتأكد من أن نتائج الاختبار ذات دلالة إحصائية ، من الضروري استخدام الاختبارات والحسابات الإحصائية المناسبة ، مثل القيمة الاحتمالية وفترات الثقة. توفر العديد من الأنظمة no-code وأدوات اختبار A / B وظائف مضمنة لحساب الأهمية الإحصائية وتقييمها.

السيطرة على المتغيرات المربكة

المتغيرات المربكة هي عوامل يمكن أن تؤثر على نتائج اختبارك وتجعل من الصعب تحديد التأثير الحقيقي للتغييرات التي أجريتها. على سبيل المثال ، قد تؤثر العوامل الخارجية مثل العروض الترويجية أو الاختلافات الموسمية أو المشكلات الفنية في طريقة تفاعل المستخدمين مع تطبيقك. من الضروري مراعاة هذه المتغيرات المربكة والتحكم فيها عند تحليل نتائج الاختبار لضمان استخلاص استنتاجات دقيقة من تجاربك.

دراسة حالة: اختبار A / B مع AppMaster .io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الجوال والويب ونشرها وإدارتها. من بين ميزاته ، أنه يوفر دعمًا استثنائيًا لاختبار A / B ، مما يمكّنك من تطوير إصدارات متعددة من التطبيقات وتحليلها بسرعة وفعالية.

ضع في اعتبارك سيناريو يهدف فيه تطبيق جوال للتجارة الإلكترونية إلى تحسين معدل التحويل. يحتوي تصميمهم الحالي على زر للمتابعة إلى الخروج ، لكنهم يعتقدون أن تغيير لون الزر وموضعه قد يحسن معدل التحويل. باستخدام واجهة drag-and-drop البديهية الخاصة بـ AppMaster.io ، يمكن للفريق إنشاء نسختين أو أكثر من تطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة. يتميز أحد الإصدارات بالتصميم الأصلي ، بينما يحتوي إصدار آخر على لون وموضع زر مختلفين.

بمجرد أن تصبح الأشكال جاهزة ، يتيح AppMaster.io النشر السهل لكلا الإصدارين لعينة من المستخدمين للاختبار. تسمح المنصة للفريق بمراقبة تفاعلات المستخدم والتقاط البيانات الأساسية مثل النقرات والتحويلات والوقت الذي يقضيه التطبيق.

بعد فترة اختبار محددة مسبقًا ، يساعد AppMaster.io في تقييم أداء إصدارات التطبيق المختلفة من خلال توفير أدوات تحليل مضمنة وعرض البيانات بتنسيق سهل الاستخدام. هذا يبسط عملية تحليل البيانات ويساعد الفريق على تحديد الإصدار الفائز من التطبيق بسرعة. أظهر استخدام AppMaster.io في عملية اختبار A / B هذه كيف يمكن لمنصة no-code أن تسرع التطوير بشكل كبير ، مما يسمح للفريق بإنشاء واختبار إصدارات مختلفة من التطبيقات في جزء بسيط من الوقت والتكلفة مقارنة بأساليب التطوير التقليدية.

خاتمة

توفر الأنظمة الأساسية No-code طريقة قوية لتبسيط عملية اختبار A / B وتحسينها ، مما يوفر العديد من المزايا مثل تقليل وقت التطوير وتقليل الديون التقنية وتحسين التعاون بين الفرق. يمكّنك الاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.io من تكييف تطبيقاتك وتحسينها بسرعة استنادًا إلى ملاحظات المستخدم والرؤى المستندة إلى البيانات.

من خلال النظر في عوامل مثل الاختيار الصحيح للهدف والمقاييس ، وحجم العينة ، ومدة الاختبار ، والأهمية الإحصائية ، يمكنك ضمان فعالية اختبار A / B باستخدام منصات no-code. نتيجة لذلك ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات واثقة لتحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم ، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نجاح أكبر لعملك.