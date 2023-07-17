Bölünmüş test olarak da bilinen A/B testi, dönüşüm oranları, kullanıcı etkileşimi veya gelir gibi belirli ölçümlere dayalı olarak bir web sitesinin, mobil uygulamanın veya dijital içeriğin hangi sürümünün daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için işletmeler ve geliştiriciler tarafından kullanılan güçlü bir tekniktir. nesil. A/B testi süreci, tek bir bileşenin birden çok sürümünü oluşturmayı, bunları kullanıcılara rastgele göstermeyi ve ardından, hedef metriklerde iyileştirmelerle sonuçlanan sürümü bulmak için toplanan verileri analiz etmeyi içerir.

Kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan kodsuz platformlar, yazılım geliştirme dünyasında oyunun kurallarını değiştirenler olarak ortaya çıkmıştır. Bu platformlar, kullanıcıların önceden oluşturulmuş öğeleri, şablonları ve bileşenleri kullanarak uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Bu, kullanıcıların uygulama oluşturması için gereken süreyi, maliyeti ve beceri engelini önemli ölçüde azaltır ve geleneksel geliştirme zorluklarına takılmadan A/B testleri gerçekleştirmede yeni olanaklar sağlar.

Bu makalede, AppMaster.io gibi no-code platformlardan yararlanmanın A/B testi sürecinizi nasıl önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve test girişimlerinize gelişmiş verimlilik, işbirliği ve deneyler getirebileceğini keşfedeceğiz.

Geliştirme Süresini ve Maliyetlerini Azaltma

A/B testi için kodsuz platformlar kullanmanın en önemli faydalarından biri , geliştirme süresi ve maliyetlerindeki ciddi azalmadır . Geleneksel A/B testi, genellikle yoğun kaynak kullanan geliştirme ekiplerinin katılımını gerektirir; bu da, bir uygulamanın veya bileşenlerinin birden çok sürümünü oluştururken uzun zaman çizelgelerine ve önemli masraflara yol açabilir.

No-code platformlar, kullanıcıların görsel, drag-and-drop arayüzü kullanarak uygulama bileşenleri oluşturmasına ve değiştirmesine izin vererek bu süreci kolaylaştırır. Bu kullanıcı dostu yaklaşım, ekibinizin teknik olmayan üyelerinin bile uygulamanızın veya web sayfanızın farklı varyasyonlarını kolayca oluşturmasını ve yönetmesini sağlayarak, A/B test sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve kapsamlı geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı azaltır.

Ayrıca, no-code platformlar genellikle önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler sunarak uygulamanızın birden çok varyasyonunu oluşturmayı basit ve hızlı hale getirir. Bu, ekibinizin manuel kodlamaya ihtiyaç duymadan farklı tasarım ve yapılandırmaları denemesine olanak tanıyarak A/B testi projeleriniz için uygun maliyetli, hızlı geliştirme döngüleri sağlar.

Kodlama Darboğazlarını Ortadan Kaldırma

Geleneksel A/B testi iş akışlarında, uygulama bileşenlerini farklı test varyasyonları için değiştirmek genellikle tasarım, geliştirme ve analiz ekipleri arasında koordinasyon gerektirir. Bu karmaşık süreç, gecikmeler, iletişim engelleri ve kaynak bağımlılıkları şeklinde kodlama darboğazlarına yol açabilir.

No-code platformlar, tüm ekibinizin uygulama varyasyonlarının oluşturulması ve yönetilmesi konusunda işbirliği yapabileceği birleşik bir geliştirme ortamı sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelir. no-code platformlar, iletişimi kolaylaştırarak ve uzman kodlama becerilerine olan ihtiyacı azaltarak, A/B testi sürecinizi yavaşlatabilecek birçok kodlama darboğazını ortadan kaldırır.

Ayrıca, no-code platformlar genellikle yerleşik sürüm kontrol sistemlerini içerir; bu, ekibinize uygulamayı bozma veya teknik borç getirme endişesi duymadan değişiklikleri izleme, önceki sürümlere geri alma ve yeni tasarımları hızla yineleme yeteneği verir. Bu, yalnızca A/B testi sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda test ve geliştirmeye dahil olan ekip üyeleri için stresi ve hayal kırıklığını azaltabilir.

Veri Toplama ve Analizi Basitleştirme

A/B testinin kritik bir yönü, karar vermeyi bilgilendirmek ve uygulamanızın performansını optimize etmek için kullanıcı etkileşimlerinden veri toplamak ve analiz etmektir. No-code platformlar, test kurulumunuzla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen yerleşik analitik ve raporlama araçları sunarak bu süreci basitleştirmede hayati bir rol oynar.

no-code platformlarla, özel kod yazmanız veya karmaşık analiz araçlarını yönetme konusunda endişelenmeniz gerekmediğinden veri toplama daha kolay hale gelir. Bunun yerine platform, kullanıcılar uygulamanızla etkileşime girdikçe tıklamalar, dönüşümler ve kullanıcı etkileşimi ölçümleri gibi ilgili kullanıcı verilerini otomatik olarak yakalar. Bu, aksi takdirde özel izleme kodunu uygulamaya veya üçüncü taraf analiz araçlarının bakımını yapmaya harcanacak olan zamandan ve emekten önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Ayrıca, no-code platformlar tipik olarak, A/B testlerinizin performansını gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlayan yerleşik veri görselleştirme araçları ve gösterge panoları sunar. Sonuçları hızlı bir şekilde analiz edebilir, eğilimleri belirleyebilir ve kullanıcı davranışına dayalı olarak verilere dayalı kararlar alabilirsiniz. Bu gösterge panolarının görsel doğası, ekip üyelerinin sonuçları anlamasını ve tartışmalara etkili bir şekilde katılmasını kolaylaştırır.

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Ek olarak, birçok no-code platform, ham verileri dışa aktarmanıza veya Google Analytics, Mixpanel veya Tableau gibi popüler analitik ve iş zekası araçlarıyla entegre etmenize olanak tanır. Bu size daha gelişmiş analizler gerçekleştirme veya daha kapsamlı içgörüler için A/B testi verilerinizi diğer veri kaynaklarıyla birleştirme esnekliği sağlar.

İşbirliğini ve Deneyi Geliştirme

no-code platformların başlıca avantajlarından biri, uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için birlikte çalışan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirme potansiyelidir. Paylaşılan, görsel bir çalışma alanı sağlayan no-code platformlar, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun ekip üyeleri arasında kolay iletişimi ve anlayışı kolaylaştırır.

Sonuç olarak, ürün yöneticileri, tasarımcılar, geliştiriciler ve pazarlamacılar, test varyasyonlarını tasarlamaktan sonuçları analiz etmeye ve yorumlamaya kadar A/B testi süreci boyunca verimli bir şekilde işbirliği yapabilir. Bu, daha etkili test stratejilerine ve iyileştirmelerin daha hızlı uygulanmasına yol açabilir.

Ayrıca no-code platformlar, teknik olmayan ekip üyelerinin A/B test sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar. Görsel bir kullanıcı arabirimi ve drag-and-drop işleviyle bu platformlar, herkesin tek bir kod satırı yazmadan uygulama varyasyonları oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu, deney sürecini demokratikleştirir, daha fazla ekip üyesinin fikir önermesine, hipotezleri test etmesine ve uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulunmasına olanak tanır.

no-code platformların aerodinamik yapısı, aynı anda birden fazla A/B testi kurmayı, çalıştırmayı ve analiz etmeyi kolaylaştırarak hızlı deneyleri teşvik eder. Böylece ekipler, uygulama varyasyonlarını hızla yineleyebilir, en iyi performans gösteren sürümleri belirleyebilir ve kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dönüşüm oranlarını artırmak için gerekli iyileştirmeleri uygulayabilir.

Çok Değişkenli ve Çok Platformlu Testleri Yönetme

No-code platformlar yalnızca temel A/B testini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çok değişkenli test ve çok platformlu test gibi daha gelişmiş test senaryolarını da etkinleştirir. Bu yetenekler, optimizasyon fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için farklı cihazlar, platformlar ve ortamlarda birden çok değişkeni veya uygulama varyasyonunu test etmenize olanak tanır.

Çok Değişkenli Test Çok değişkenli test, belirli bir performans metriği için en etkili kombinasyonu belirlemek üzere birden çok değişkenin aynı anda test edilmesini içerir. no-code platformlarla, başlıklar, resimler, düğmeler ve sayfa düzenleri gibi farklı değişken kombinasyonlarıyla uygulamanızın birden çok varyasyonunu kolayca oluşturabilir ve test edebilirsiniz. Bu, kullanıcı katılımını, dönüşüm oranlarını veya istenen diğer sonuçları en üst düzeye çıkarmak için uygulamanızın en uygun sürümünü belirlemenize yardımcı olur. no-code platformların görsel doğası, karmaşık çok değişkenli testlerin tasarlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. Farklı değişken kombinasyonlarıyla birden çok uygulama varyasyonunu hızlı bir şekilde oluşturabilir ve yerleşik analitik panoları aracılığıyla her sürümün performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Çoklu Platform Testi No-code platformlar, masaüstü, mobil, iOS ve Android gibi farklı cihazlarda ve işletim sistemlerinde A/B testleri yapmanıza olanak tanıyan çoklu platform testini de işleyebilir. Bu, birleşik bir test sürecini sürdürürken kullanıcı deneyimini ve performansı her platform için ayrı ayrı optimize etmenizi sağlar. Çoğu no-code platform, aynı görsel arabirimi kullanarak çeşitli platformlar için uygulamalar tasarlamanıza ve dağıtmanıza olanak tanıyarak tutarlılığı korumayı ve tüm cihazlarda sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamayı kolaylaştırır. Bu, çoklu platform test sürecini basitleştirir ve uyumluluk sorunları veya platforma özgü tuhaflıklar ile uğraşmak yerine uygulamanızın performansını optimize etmeye odaklanmanızı sağlar.

No-code platformlar, veri toplama ve analizini basitleştirerek, işbirliğini ve denemeyi iyileştirerek ve daha karmaşık test senaryolarını mümkün kılarak A/B testi sürecini önemli ölçüde geliştirir. Bu güçlü araçlardan yararlanarak daha hızlı, daha verimli ve daha etkili A/B testleri gerçekleştirebilir ve sonuç olarak web ve mobil uygulamalarınızın daha iyi optimizasyonuna yol açabilirsiniz.

Etkili A/B Testi için Temel Hususlar

AppMaster.io gibi No-code platformlar, çeşitli uygulama sürümlerinin hızlı ve verimli A/B testine izin verir. Bununla birlikte, anlamlı sonuçlar elde etmek ve istenen performans iyileştirmelerini elde etmek için, no-code bir platform kullanarak bir A/B testi stratejisi uygularken bazı temel hususlar dikkate alınmalıdır.

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Net Hedefler ve Metrikler Tanımlayın

A/B testi yapmadan önce, net hedefler belirlemek ve performansı ölçmek için kullanacağınız belirli ölçümleri tanımlamak çok önemlidir. Ortak hedeflere örnek olarak dönüşüm oranlarını artırma, kullanıcı etkileşimini iyileştirme veya gelir oluşturmayı optimize etme verilebilir. Metrikler, iş hedeflerine bağlı tıklamalar, kayıtlar, indirmeler veya diğer ölçülebilir eylemlerden oluşabilir.

Uygun Numune Boyutlarını ve Test Sürelerini Kullanın

İstatistiksel olarak anlamlı ve güvenilir sonuçlar elde etmek için, testlerinizde yeterli bir örneklem büyüklüğü kullanmanız esastır. Bu, gözlemlenen iyileştirmelerin rastgele oluşumlar değil, gerçek performans iyileştirmeleri olmasını sağlar. Ek olarak, hafta sonu ve hafta içi kullanım kalıpları gibi kullanıcı davranışındaki değişkenliği hesaba katmak için testlerinizi yeterli bir süre boyunca çalıştırmalısınız. Bu, herhangi bir çarpık verinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve test sonuçlarınızın güvenilirliğini artırır.

İstatistiksel Önemi Sağlayın

İstatistiksel anlamlılık, A/B testinde test sonuçlarının güvenilirliğini belirlemeye yardımcı olan önemli bir kavramdır. İstatistiksel anlamlılığa ulaşmak, çeşitli test sürümleri arasında gözlemlenen farklılıkların muhtemelen rastgele şanstan ziyade yaptığınız değişikliklerden kaynaklandığı anlamına gelir. Test sonuçlarınızın istatistiksel olarak anlamlı olduğundan emin olmak için p değeri ve güven aralıkları gibi uygun istatistiksel testleri ve hesaplamaları kullanmanız çok önemlidir. Birçok no-code platform ve A/B test aracı, istatistiksel önemi hesaplamak ve değerlendirmek için yerleşik işlevsellik sağlar.

Karıştırıcı Değişkenlerin Kontrolü

Karıştırıcı değişkenler, test sonuçlarınızı etkileyebilecek ve yaptığınız değişikliklerin gerçek etkisini belirlemenizi zorlaştırabilecek faktörlerdir. Örneğin, promosyonlar, mevsimsel değişiklikler veya teknik sorunlar gibi dış etkenler, kullanıcıların uygulamanızla etkileşim kurma şeklini etkileyebilir. Deneylerinizden doğru sonuçlar çıkardığınızdan emin olmak için test sonuçlarınızı analiz ederken bu kafa karıştırıcı değişkenleri göz önünde bulundurmanız ve kontrol etmeniz gerekir.

Örnek Olay: AppMaster.io ile A/B Testi

AppMaster.io, mobil ve web uygulamaları oluşturma, dağıtma ve yönetme sürecini kolaylaştıran güçlü bir no-code platformdur. Özellikleri arasında, A/B testi için olağanüstü destek sunarak birden fazla uygulama sürümünü hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve analiz etmenize olanak tanır.

Bir e-ticaret mobil uygulamasının dönüşüm oranını artırmayı amaçladığı bir senaryo düşünün. Mevcut tasarımlarında ödemeye devam etmek için bir düğme var, ancak düğme rengini ve yerleşimini değiştirmenin dönüşüm oranlarını artırabileceğine inanıyorlar. Ekip, AppMaster.io'nun sezgisel drag-and-drop arayüzünü kullanarak mobil uygulamanın iki veya daha fazla varyasyonunu hızlı bir şekilde oluşturabilir. Bir versiyon orijinal tasarıma sahiptir, diğer versiyon ise farklı bir düğme rengine ve yerleşimine sahiptir.

Varyasyonlar hazır olduğunda, AppMaster.io, test için her iki sürümün de bir kullanıcı örneğine kolayca dağıtılmasını sağlar. Platform, ekibin tıklamalar, dönüşümler ve uygulamada geçirilen süre gibi temel verileri yakalayarak kullanıcı etkileşimlerini izlemesine olanak tanır.

Önceden belirlenmiş bir test süresinden sonra AppMaster.io, yerleşik analiz araçları sağlayarak ve verileri kullanıcı dostu bir biçimde görüntüleyerek farklı uygulama sürümlerinin performansının değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu, veri analizi sürecini basitleştirir ve ekibin uygulamanın kazanan sürümünü hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. AppMaster.io'nun bu A/B test sürecinde kullanılması, no-code bir platformun geliştirmeyi nasıl önemli ölçüde hızlandırabileceğini ve ekibin çeşitli uygulama sürümlerini geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla çok daha kısa sürede ve maliyetle oluşturmasına ve test etmesine olanak tanıdığını gösterdi.

Çözüm

No-code platformlar, A/B testi sürecinizi basitleştirmenin ve geliştirmenin güçlü bir yolunu sunarak, daha kısa geliştirme süresi, en aza indirilmiş teknik borç ve ekipler arasında geliştirilmiş işbirliği gibi sayısız fayda sağlar. AppMaster.io gibi no-code platformların özelliklerinden yararlanmak, uygulamalarınızı kullanıcı geri bildirimlerine ve veriye dayalı içgörülere dayalı olarak hızla uyarlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.

Uygun hedef ve metrik seçimi, örneklem büyüklüğü, test süresi ve istatistiksel anlamlılık gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, no-code platformlar kullanarak etkili A/B testi sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, uygulamanızın performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için verilere dayalı güvenli kararlar verebilir ve sonuç olarak işletmeniz için daha fazla başarı elde edebilirsiniz.