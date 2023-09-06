在移动应用程序开发的背景下，专有软件是指由特定个人、组织或公司开发、拥有和控制的软件程序和应用程序。此类软件受版权和知识产权法的约束，并受最终用户许可协议 (EULA) 和服务条款等法律协议的保护。专有软件开发通常会限制用户在未经软件所有者明确同意的情况下访问、修改或分发源代码。因此，软件的功能和特性完全由所有者决定，所有者对应用程序的开发、分发和支持拥有独家控制权。

根据最近的市场研究报告，到 2025 年，全球专有软件市场规模预计将达到 5651 亿美元左右，2021 年至 2025 年复合年增长率 (CAGR) 为 7.2%。此外，85% 的企业利用专有软件其运营中的专有软件。移动应用程序开发人员广泛使用专有软件平台、库和框架，这些平台、库和框架提供各种专用工具和增强功能，例如编程语言、应用程序编程接口 (API) 和图形用户界面 (GUI)，以支持创建、测试和部署高质量应用程序所需的时间只是使用传统开发方法的一小部分。

在移动应用程序开发领域，两个主要的专有平台是 Apple 的 iOS 和 Google 的 Android。这些平台主导着移动应用市场，合计市场份额约为 99%。为了为这些平台开发应用程序，开发人员通常使用平台提供商提供的专有 SDK（软件开发工具包）和 API。例如，Apple 提供其 iOS SDK 和 UIKit 等框架，而 Android 提供其 Android SDK 和 Android 支持库。这些工具可帮助开发人员创建满足每个平台的特定要求和设计指南的应用程序。

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，它提供了一个很好的示例，说明专有软件如何简化移动应用程序开发过程。 AppMaster允许客户直观地为后端应用程序创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点，并提供用于设计 Web 和移动应用程序 UI 的drag-and-drop工具。通过专有的服务器驱动方法， AppMaster使客户能够更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。这显着加快了开发过程，降低了成本，并确保移动应用程序的持续集成和部署，而没有任何技术债务。

与移动应用程序开发中的专有软件相关的一个主要问题是供应商锁定。由于开发人员依赖于单个供应商提供的特定平台或工具，因此如果供应商停止对该平台的支持、对其进行重大更改或提高价格，他们就会面临风险。这可能会导致应用程序维护和更新成本增加、定制选择有限以及创新能力下降。另一方面，开源替代方案提供了更灵活和协作的方法，允许开发人员自由访问、修改和分发源代码。这促进了与各种平台和设备的互操作性和兼容性，使开发人员能够根据市场需求进行调整和创新。

尽管存在潜在的缺点，专有软件由于其先进的功能、集成功能和全面的支持，在移动应用程序开发中仍然很受欢迎。专有软件供应商投资于研发，不断增强其工具并提供及时的专业支持，确保应用程序可靠且高性能。此外，专有软件供应商通常会提供详细的文档、频繁的更新和广泛的培训资源，使开发人员能够快速入门并随时了解该领域的最佳实践和新创新。

总之，专有软件通过提供先进的工具、框架和平台，使开发人员能够高效地创建高质量、功能丰富的应用程序，在移动应用程序开发中发挥着重要作用。虽然人们担心供应商锁定，但使用专有软件的好处（例如增强的功能、全面的支持和频繁的更新）通常超过潜在的风险。 AppMaster是专有no-code平台的一个示例，它为创建 Web、移动和后端应用程序提供全面、可扩展且经济高效的解决方案，使其成为对企业和开发人员等有吸引力的选择。