Tescilli Yazılım, mobil uygulama geliştirme bağlamında belirli bir kişi, kuruluş veya şirket tarafından geliştirilen, sahip olunan ve kontrol edilen yazılım programları ve uygulamaları ifade eder. Bu tür yazılımlar, telif hakkı ve fikri mülkiyet yasalarına tabidir ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri (EULA'lar) ve Hizmet Koşulları gibi yasal sözleşmelerle korunmaktadır. Tescilli yazılım geliştirme genellikle kullanıcıların, yazılım sahibinin açık izni olmadan kaynak koduna erişmesini, değiştirmesini veya dağıtmasını kısıtlar. Sonuç olarak, yazılımın işlevselliği ve özellikleri yalnızca uygulamanın geliştirilmesi, dağıtımı ve desteklenmesi üzerinde münhasır kontrole sahip olan sahibi tarafından belirlenir.

Yakın tarihli bir pazar araştırması raporuna göre, küresel özel yazılım pazarının büyüklüğünün 2025 yılına kadar yaklaşık 565,1 milyar dolara ulaşacağı ve 2021'den 2025'e kadar Bileşik Yıllık Büyüme Oranının (CAGR) %7,2 olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, işletmelerin %85'i bu yazılımlardan yararlanıyor. operasyonlarında özel yazılım. Mobil uygulama geliştiricileri, programlama dilleri, uygulama programlama arayüzleri (API'ler) ve grafik kullanıcı arayüzleri (GUI'ler) gibi çeşitli özel araçlar ve gelişmiş yetenekler sunan özel yazılım platformlarını, kitaplıklarını ve çerçevelerini yaygın olarak kullanır. Yüksek kaliteli uygulamaların test edilmesi ve devreye alınması, geleneksel geliştirme yöntemlerinin gerektirdiğinden çok daha kısa sürede gerçekleşir.

Mobil uygulama geliştirme alanında, başlıca tescilli platformlardan ikisi Apple'ın iOS'u ve Google'ın Android'idir. Bu platformlar mobil uygulama pazarına yaklaşık %99'luk toplam pazar payıyla hakimdir. Bu platformlara yönelik uygulamalar geliştirmek için geliştiriciler genellikle platform sağlayıcı tarafından sağlanan özel SDK'ları (Yazılım Geliştirme Kitleri) ve API'leri kullanır. Örneğin, Apple, iOS SDK'sını ve UIKit gibi çerçeveleri sağlarken, Android, Android SDK'sını ve Android Destek Kitaplığını sunar. Bu araçlar, geliştiricilerin her platformun özel gereksinimlerine ve tasarım yönergelerine uygun uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, özel mülk yazılımın mobil uygulama geliştirme sürecini nasıl basitleştirebileceğinin mükemmel bir örneğini sunar. AppMaster müşterilerin arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanır ve web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzünü tasarlamak için drag-and-drop araçları sunar. Tescilli sunucu odaklı yaklaşımla AppMaster, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanır. Bu, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır, maliyetleri azaltır ve herhangi bir teknik borç olmadan mobil uygulamaların sürekli entegrasyonunu ve dağıtımını sağlar.

Mobil uygulama geliştirmede özel mülk yazılımla ilgili en büyük endişelerden biri satıcıya bağlılıktır. Geliştiriciler tek bir satıcı tarafından sağlanan belirli platformlara veya araçlara güvendiğinden, satıcının platform desteğini kesmesi, platformda önemli değişiklikler yapması veya fiyatlandırmayı artırması durumunda risk altında olurlar. Bu, uygulama bakım ve güncelleme maliyetlerinin artmasına, özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olmasına ve yenilik yapma yeteneğinin azalmasına neden olabilir. Öte yandan, açık kaynak alternatifleri daha esnek ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım sunarak geliştiricilerin kaynak koduna serbestçe erişmesine, değiştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu, çeşitli platformlar ve cihazlarla birlikte çalışabilirliği ve uyumluluğu teşvik ederek geliştiricilerin pazar ihtiyaçlarına göre uyum sağlamasına ve yenilik yapmasına olanak tanır.

Potansiyel dezavantajlara rağmen, özel yazılım, gelişmiş özellikleri, entegrasyon yetenekleri ve kapsamlı desteği nedeniyle mobil uygulama geliştirmede popüler olmaya devam ediyor. Tescilli yazılım satıcıları, araçlarını sürekli olarak geliştirmek ve hızlı profesyonel destek sağlamak, güvenilir ve yüksek performanslı uygulamalar sağlamak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparlar. Ek olarak, özel mülk yazılım satıcıları sıklıkla ayrıntılı belgeler, sık güncellemeler ve kapsamlı eğitim kaynakları sağlar; bu da geliştiricilerin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını ve alandaki en iyi uygulamalar ve yeni yenilikler konusunda güncel kalmasını sağlar.

Sonuç olarak özel yazılım, geliştiricilerin yüksek kaliteli, zengin özelliklere sahip uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş araçlar, çerçeveler ve platformlar sağlayarak mobil uygulama geliştirmede önemli bir rol oynar. Satıcıya bağımlı kalma konusunda endişeler olsa da, özel yazılım kullanmanın gelişmiş yetenekler, kapsamlı destek ve sık güncellemeler gibi faydaları çoğu zaman potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır. AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için kapsamlı, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunan, tescilli no-code bir platform örneğidir; bu da onu hem işletmeler hem de geliştiriciler için cazip bir seçenek haline getirir.