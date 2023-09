Oprogramowanie zastrzeżone w kontekście tworzenia aplikacji mobilnych oznacza oprogramowanie i aplikacje, które są opracowywane, stanowią własność i są kontrolowane przez konkretną osobę, organizację lub firmę. Takie oprogramowanie podlega przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej oraz jest chronione umowami prawnymi, takimi jak umowy licencyjne użytkownika końcowego (EULA) i warunki świadczenia usług. Tworzenie oprogramowania zastrzeżonego często ogranicza użytkownikom dostęp do kodu źródłowego, jego modyfikowanie lub dystrybucję bez wyraźnej zgody właściciela oprogramowania. W rezultacie o funkcjonalności i funkcjach oprogramowania decyduje wyłącznie właściciel, który ma wyłączną kontrolę nad rozwojem, dystrybucją i wsparciem aplikacji.

Według najnowszego raportu z badania rynku szacuje się, że do 2025 r. wielkość światowego rynku oprogramowania własnościowego osiągnie około 565,1 miliarda dolarów, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 7,2% w latach 2021–2025. Ponadto 85% przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania autorskie oprogramowanie w swojej działalności. Twórcy aplikacji mobilnych powszechnie korzystają z zastrzeżonych platform oprogramowania, bibliotek i frameworków, które oferują różnorodne specjalistyczne narzędzia i ulepszone możliwości, takie jak języki programowania, interfejsy programowania aplikacji (API) i graficzne interfejsy użytkownika (GUI), aby umożliwić tworzenie, testowanie i wdrażanie wysokiej jakości aplikacji w ułamku czasu, który byłby wymagany przy użyciu tradycyjnych metod programowania.

W dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych dwie główne platformy zastrzeżone to iOS firmy Apple i Android firmy Google. Platformy te dominują na rynku aplikacji mobilnych z łącznym udziałem w rynku wynoszącym około 99%. Aby tworzyć aplikacje dla tych platform, programiści często korzystają z zastrzeżonych zestawów SDK (Software Development Kit) i interfejsów API dostarczonych przez dostawcę platformy. Na przykład Apple udostępnia zestaw SDK dla systemu iOS i platformy takie jak UIKit, podczas gdy system Android oferuje zestaw SDK dla systemu Android i bibliotekę obsługi systemu Android. Narzędzia te pomagają programistom w tworzeniu aplikacji spełniających specyficzne wymagania i wytyczne projektowe każdej platformy.

AppMaster, potężna platforma no-code, stanowi doskonały przykład tego, jak autorskie oprogramowanie może uprościć proces tworzenia aplikacji mobilnych. AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, interfejsu API REST i punktów końcowych WSS dla aplikacji zaplecza, a także oferuje narzędzia drag-and-drop do projektowania interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki autorskiemu podejściu opartemu na serwerze AppMaster umożliwia klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market. Znacząco przyspiesza to proces rozwoju, obniża koszty oraz zapewnia ciągłą integrację i wdrażanie aplikacji mobilnych, bez długu technicznego.

Jednym z głównych problemów związanych z zastrzeżonym oprogramowaniem w tworzeniu aplikacji mobilnych jest uzależnienie od dostawcy. Ponieważ programiści polegają na określonych platformach lub narzędziach dostarczonych przez jednego dostawcę, są narażeni na ryzyko, jeśli dostawca zaprzestanie wsparcia dla platformy, wprowadzi w niej istotne zmiany lub podniesie ceny. Może to prowadzić do zwiększonych kosztów utrzymania i aktualizacji aplikacji, ograniczonych możliwości dostosowywania i zmniejszonych możliwości wprowadzania innowacji. Z drugiej strony alternatywy typu open source zapewniają bardziej elastyczne podejście oparte na współpracy, umożliwiając programistom swobodny dostęp, modyfikowanie i rozpowszechnianie kodu źródłowego. Promuje to interoperacyjność i kompatybilność z różnymi platformami i urządzeniami, umożliwiając programistom dostosowywanie się i wprowadzanie innowacji zgodnie z potrzebami rynku.

Pomimo potencjalnych wad, oprogramowanie autorskie pozostaje popularne w tworzeniu aplikacji mobilnych ze względu na jego zaawansowane funkcje, możliwości integracji i kompleksowe wsparcie. Dostawcy własnego oprogramowania inwestują w badania i rozwój, aby stale udoskonalać swoje narzędzia i zapewniać szybkie profesjonalne wsparcie, zapewniając niezawodne i wydajne aplikacje. Ponadto dostawcy własnego oprogramowania często udostępniają szczegółową dokumentację, częste aktualizacje i obszerne zasoby szkoleniowe, które umożliwiają programistom szybkie rozpoczęcie pracy i bycie na bieżąco z najlepszymi praktykami i innowacjami w tej dziedzinie.

Podsumowując, oprogramowanie własnościowe odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu aplikacji mobilnych, zapewniając zaawansowane narzędzia, frameworki i platformy, które umożliwiają programistom efektywne tworzenie wysokiej jakości, bogatych w funkcje aplikacji. Chociaż istnieją obawy dotyczące uzależnienia od dostawcy, korzyści wynikające z używania prawnie zastrzeżonego oprogramowania, takie jak zwiększone możliwości, kompleksowe wsparcie i częste aktualizacje, często przewyższają potencjalne ryzyko. AppMaster to przykład autorskiej platformy no-code, która oferuje kompleksowe, skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, co czyni ją atrakcyjną opcją zarówno dla firm, jak i programistów.