Il software proprietario, nel contesto dello sviluppo di app mobili, si riferisce a programmi e applicazioni software sviluppati, posseduti e controllati da un individuo, organizzazione o azienda specifica. Tale software è soggetto alle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale ed è protetto da accordi legali, come i contratti di licenza con l'utente finale (EULA) e i Termini di servizio. Lo sviluppo di software proprietario spesso impedisce agli utenti di accedere, modificare o distribuire il codice sorgente senza il consenso esplicito del proprietario del software. Di conseguenza, le funzionalità e le caratteristiche del software sono determinate esclusivamente dal proprietario, che ha il controllo esclusivo sullo sviluppo, sulla distribuzione e sul supporto dell'applicazione.

Secondo un recente rapporto di ricerca di mercato, si stima che la dimensione globale del mercato del software proprietario raggiungerà circa 565,1 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,2% dal 2021 al 2025. Inoltre, l’85% delle aziende utilizza software software proprietario nelle loro operazioni. Gli sviluppatori di app mobili utilizzano ampiamente piattaforme, librerie e framework software proprietari, che offrono una varietà di strumenti specializzati e funzionalità avanzate, come linguaggi di programmazione, interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e interfacce utente grafiche (GUI), per consentire la creazione, test e distribuzione di applicazioni di alta qualità in una frazione del tempo che sarebbe necessario utilizzando i metodi di sviluppo tradizionali.

Nell'ambito dello sviluppo di app mobili, due delle principali piattaforme proprietarie sono iOS di Apple e Android di Google. Queste piattaforme dominano il mercato delle applicazioni mobili con una quota di mercato combinata di circa il 99%. Per sviluppare app per queste piattaforme, gli sviluppatori utilizzano spesso SDK (Software Development Kit) e API proprietari forniti dal fornitore della piattaforma. Ad esempio, Apple fornisce il suo SDK iOS e framework come UIKit, mentre Android offre il suo SDK Android e la libreria di supporto Android. Questi strumenti assistono gli sviluppatori nella creazione di applicazioni che soddisfano i requisiti specifici e le linee guida di progettazione di ciascuna piattaforma.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, presenta un eccellente esempio di come il software proprietario possa semplificare il processo di sviluppo di app mobili. AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS per applicazioni backend e offre strumenti drag-and-drop per progettare l'interfaccia utente per applicazioni web e mobili. Con l'approccio proprietario basato su server, AppMaster consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App Store e al Play Market. Ciò accelera notevolmente il processo di sviluppo, riduce i costi e garantisce l'integrazione e l'implementazione continue di app mobili, senza alcun debito tecnico.

Una delle principali preoccupazioni relative al software proprietario nello sviluppo di app mobili è il vincolo del fornitore. Poiché gli sviluppatori si affidano a piattaforme o strumenti specifici forniti da un singolo fornitore, sono a rischio se il fornitore interrompe il supporto per la piattaforma, apporta modifiche significative alla stessa o aumenta i prezzi. Ciò può comportare un aumento dei costi di manutenzione e aggiornamento delle app, scelte limitate per la personalizzazione e una ridotta capacità di innovazione. D'altra parte, le alternative open source forniscono un approccio più flessibile e collaborativo, consentendo agli sviluppatori di accedere, modificare e distribuire liberamente il codice sorgente. Ciò promuove l’interoperabilità e la compatibilità con varie piattaforme e dispositivi, consentendo agli sviluppatori di adattarsi e innovare secondo le esigenze del mercato.

Nonostante i potenziali inconvenienti, il software proprietario rimane popolare nello sviluppo di app mobili grazie alle sue funzionalità avanzate, capacità di integrazione e supporto completo. I fornitori di software proprietario investono in ricerca e sviluppo per migliorare continuamente i propri strumenti e fornire un tempestivo supporto professionale, garantendo applicazioni affidabili e ad alte prestazioni. Inoltre, i fornitori di software proprietario spesso forniscono documentazione dettagliata, aggiornamenti frequenti e ampie risorse di formazione, che consentono agli sviluppatori di iniziare rapidamente e rimanere aggiornati sulle migliori pratiche e sulle nuove innovazioni nel settore.

In conclusione, il software proprietario svolge un ruolo significativo nello sviluppo di app mobili fornendo strumenti, framework e piattaforme avanzati che consentono agli sviluppatori di creare in modo efficiente applicazioni di alta qualità e ricche di funzionalità. Sebbene vi siano preoccupazioni relative al vincolo del fornitore, i vantaggi derivanti dall'utilizzo di software proprietario, come funzionalità avanzate, supporto completo e aggiornamenti frequenti, spesso superano i potenziali rischi. AppMaster è un esempio di piattaforma proprietaria no-code che offre una soluzione completa, scalabile ed economica per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, rendendola un'opzione interessante sia per le aziende che per gli sviluppatori.