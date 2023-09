Software proprietário, no contexto do desenvolvimento de aplicativos móveis, refere-se a programas e aplicativos de software desenvolvidos, de propriedade e controlados por um indivíduo, organização ou empresa específica. Esse software está sujeito a leis de direitos autorais e de propriedade intelectual e é protegido por acordos legais, como Contratos de Licença de Usuário Final (EULAs) e Termos de Serviço. O desenvolvimento de software proprietário muitas vezes restringe o acesso, modificação ou distribuição do código-fonte pelos usuários sem o consentimento explícito do proprietário do software. Como resultado, a funcionalidade e os recursos do software são determinados exclusivamente pelo proprietário, que tem controle exclusivo sobre o desenvolvimento, distribuição e suporte do aplicativo.

De acordo com um relatório recente de pesquisa de mercado, estima-se que o tamanho do mercado global de software proprietário atinja cerca de US$ 565,1 bilhões até 2025, com uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 7,2% de 2021 a 2025. Além disso, 85% das empresas fazem uso de software proprietário em suas operações. Os desenvolvedores de aplicativos móveis usam amplamente plataformas, bibliotecas e estruturas de software proprietárias, que oferecem uma variedade de ferramentas especializadas e recursos aprimorados, como linguagens de programação, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e interfaces gráficas de usuário (GUIs), para permitir a criação, testes e implantação de aplicativos de alta qualidade em uma fração do tempo que seria necessário usando métodos de desenvolvimento tradicionais.

No domínio do desenvolvimento de aplicativos móveis, duas das principais plataformas proprietárias são o iOS da Apple e o Android do Google. Estas plataformas dominam o mercado de aplicações móveis com uma quota de mercado combinada de cerca de 99%. Para desenvolver aplicativos para essas plataformas, os desenvolvedores geralmente usam SDKs (kits de desenvolvimento de software) proprietários e APIs fornecidas pelo fornecedor da plataforma. Por exemplo, a Apple fornece seu iOS SDK e estruturas como UIKit, enquanto o Android oferece seu Android SDK e a Android Support Library. Essas ferramentas auxiliam os desenvolvedores na criação de aplicativos que atendem aos requisitos específicos e às diretrizes de design de cada plataforma.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, apresenta um excelente exemplo de como o software proprietário pode simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos móveis. AppMaster permite que os clientes criem visualmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e WSS Endpoints para aplicativos de back-end e oferece ferramentas drag-and-drop para projetar a UI para aplicativos web e móveis. Com a abordagem proprietária orientada por servidor, AppMaster permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e o Play Market. Isso acelera significativamente o processo de desenvolvimento, reduz custos e garante integração e implantação contínuas de aplicativos móveis, sem qualquer dívida técnica.

Uma grande preocupação relacionada ao software proprietário no desenvolvimento de aplicativos móveis é a dependência do fornecedor. Como os desenvolvedores dependem de plataformas ou ferramentas específicas fornecidas por um único fornecedor, eles correm riscos se o fornecedor interromper o suporte à plataforma, fizer alterações significativas nela ou aumentar os preços. Isso pode levar ao aumento dos custos de manutenção e atualização de aplicativos, opções limitadas de personalização e redução da capacidade de inovação. Por outro lado, as alternativas de código aberto fornecem uma abordagem mais flexível e colaborativa, permitindo aos desenvolvedores acessar, modificar e distribuir o código-fonte livremente. Isto promove a interoperabilidade e compatibilidade com diversas plataformas e dispositivos, permitindo que os desenvolvedores se adaptem e inovem de acordo com as necessidades do mercado.

Apesar das possíveis desvantagens, o software proprietário continua popular no desenvolvimento de aplicativos móveis devido aos seus recursos avançados, capacidades de integração e suporte abrangente. Os fornecedores de software proprietário investem em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar continuamente suas ferramentas e fornecer suporte profissional imediato, garantindo aplicações confiáveis ​​e de alto desempenho. Além disso, os fornecedores de software proprietário geralmente fornecem documentação detalhada, atualizações frequentes e amplos recursos de treinamento, o que permite que os desenvolvedores comecem rapidamente e se mantenham atualizados sobre as melhores práticas e inovações na área.

Concluindo, o software proprietário desempenha um papel significativo no desenvolvimento de aplicativos móveis, fornecendo ferramentas, estruturas e plataformas avançadas que permitem aos desenvolvedores criar aplicativos ricos em recursos e de alta qualidade com eficiência. Embora existam preocupações em relação à dependência do fornecedor, os benefícios do uso de software proprietário, como recursos aprimorados, suporte abrangente e atualizações frequentes, muitas vezes superam os riscos potenciais. AppMaster é um exemplo de plataforma proprietária no-code que oferece uma solução abrangente, escalonável e econômica para a criação de aplicativos web, móveis e backend, tornando-se uma opção atraente para empresas e desenvolvedores.