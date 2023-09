Eigen software verwijst in de context van de ontwikkeling van mobiele apps naar softwareprogramma's en -applicaties die zijn ontwikkeld, eigendom zijn van en worden beheerd door een specifiek individu, organisatie of bedrijf. Dergelijke software is onderworpen aan wetten op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom en wordt beschermd door wettelijke overeenkomsten, zoals licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (EULA's) en servicevoorwaarden. Eigen softwareontwikkeling verhindert vaak dat gebruikers toegang krijgen tot de broncode, deze wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de software-eigenaar. Als gevolg hiervan worden de softwarefunctionaliteit en -functies uitsluitend bepaald door de eigenaar, die de exclusieve controle heeft over de ontwikkeling, distributie en ondersteuning van de applicatie.

Volgens een recent marktonderzoeksrapport zal de mondiale omvang van de markt voor propriëtaire software in 2025 naar schatting ongeveer 565,1 miljard dollar bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,2% tussen 2021 en 2025. Bovendien maakt 85% van de bedrijven gebruik van propriëtaire software in hun activiteiten. Ontwikkelaars van mobiele apps maken op grote schaal gebruik van propriëtaire softwareplatforms, bibliotheken en raamwerken, die een verscheidenheid aan gespecialiseerde tools en verbeterde mogelijkheden bieden, zoals programmeertalen, application programming interfaces (API's) en grafische gebruikersinterfaces (GUI's), om de creatie mogelijk te maken, testen en implementeren van hoogwaardige applicaties in een fractie van de tijd die nodig zou zijn bij traditionele ontwikkelmethoden.

Op het gebied van de ontwikkeling van mobiele apps zijn twee van de belangrijkste eigen platforms Apple's iOS en Google's Android. Deze platforms domineren de markt voor mobiele applicaties met een gecombineerd marktaandeel van ongeveer 99%. Om apps voor deze platforms te ontwikkelen, gebruiken ontwikkelaars vaak eigen SDK's (Software Development Kits) en API's die door de platformaanbieder worden geleverd. Apple biedt bijvoorbeeld zijn iOS SDK en frameworks zoals UIKit, terwijl Android zijn Android SDK en de Android Support Library aanbiedt. Deze tools helpen ontwikkelaars bij het maken van applicaties die tegemoetkomen aan de specifieke vereisten en ontwerprichtlijnen van elk platform.

AppMaster, een krachtig platform no-code, presenteert een uitstekend voorbeeld van hoe propriëtaire software het ontwikkelingsproces van mobiele apps kan vereenvoudigen. AppMaster stelt klanten in staat om visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten voor backend-applicaties te creëren, en biedt drag-and-drop tools voor het ontwerpen van de gebruikersinterface voor web- en mobiele applicaties. Met de gepatenteerde servergestuurde aanpak stelt AppMaster klanten in staat de UI, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bij te werken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store en Play Market. Dit versnelt het ontwikkelingsproces aanzienlijk, verlaagt de kosten en zorgt voor een continue integratie en implementatie van mobiele apps, zonder enige technische schuld.

Een groot probleem met betrekking tot propriëtaire software bij de ontwikkeling van mobiele apps is de afhankelijkheid van leveranciers. Omdat ontwikkelaars afhankelijk zijn van specifieke platforms of tools die door één enkele leverancier worden aangeboden, lopen ze risico als de leverancier de ondersteuning voor het platform stopzet, er aanzienlijke wijzigingen in aanbrengt of de prijzen verhoogt. Dit kan leiden tot hogere kosten voor app-onderhoud en updates, beperkte keuzemogelijkheden voor maatwerk en een verminderd vermogen om te innoveren. Aan de andere kant bieden open source-alternatieven een meer flexibele en collaboratieve aanpak, waardoor ontwikkelaars de broncode vrijelijk kunnen openen, wijzigen en distribueren. Dit bevordert de interoperabiliteit en compatibiliteit met verschillende platforms en apparaten, waardoor ontwikkelaars zich kunnen aanpassen en innoveren volgens de behoeften van de markt.

Ondanks de potentiële nadelen blijft propriëtaire software populair bij de ontwikkeling van mobiele apps vanwege de geavanceerde functies, integratiemogelijkheden en uitgebreide ondersteuning. Verkopers van propriëtaire software investeren in onderzoek en ontwikkeling om hun tools voortdurend te verbeteren en snelle professionele ondersteuning te bieden, waardoor betrouwbare en goed presterende applicaties worden gegarandeerd. Bovendien bieden leveranciers van propriëtaire software vaak gedetailleerde documentatie, frequente updates en uitgebreide trainingsbronnen, waardoor ontwikkelaars snel aan de slag kunnen en op de hoogte blijven van best practices en nieuwe innovaties in het veld.

Concluderend: propriëtaire software speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van mobiele apps door geavanceerde tools, raamwerken en platforms te bieden waarmee ontwikkelaars op efficiënte wijze hoogwaardige, functierijke applicaties kunnen creëren. Hoewel er zorgen zijn over de afhankelijkheid van leveranciers, wegen de voordelen van het gebruik van propriëtaire software, zoals verbeterde mogelijkheden, uitgebreide ondersteuning en frequente updates, vaak op tegen de potentiële risico's. AppMaster is een voorbeeld van een eigen no-code -platform dat een uitgebreide, schaalbare en kosteneffectieve oplossing biedt voor het creëren van web-, mobiele en backend-applicaties, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor zowel bedrijven als ontwikkelaars.