Trong bối cảnh phát triển không có mã , "lưu trữ" đề cập đến quá trình cung cấp không gian trên máy chủ nơi các ứng dụng, trang web và dữ liệu có thể cư trú để người dùng cuối có thể truy cập, chạy và quản lý chúng. Các giải pháp lưu trữ cho phép khách hàng tận dụng tài nguyên máy tính, băng thông mạng và cơ sở hạ tầng lưu trữ, giúp các ứng dụng của họ luôn sẵn sàng và có thể truy cập 24/7. Là một thành phần quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm, lưu trữ đóng vai trò then chốt trong việc triển khai và mở rộng các ứng dụng được tạo bằng các công cụ no-code như AppMaster .

Các dịch vụ lưu trữ bao gồm lưu trữ chia sẻ, lưu trữ máy chủ riêng ảo (VPS), lưu trữ dành riêng, lưu trữ đám mây và lưu trữ được quản lý. Mỗi tùy chọn lưu trữ phục vụ cho các yêu cầu và ngân sách khác nhau, cung cấp một loạt các tính năng, mức hiệu suất và kiểm soát cơ sở hạ tầng cơ bản. Chẳng hạn, lưu trữ chia sẻ thường tiết kiệm chi phí hơn nhưng có tài nguyên và khả năng hoạt động hạn chế. Ngược lại, lưu trữ dành riêng cung cấp một môi trường hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhưng thường có giá cao hơn. Dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây mang đến khả năng mở rộng độc đáo, tính linh hoạt và lợi thế tiếp cận toàn cầu, khiến dịch vụ này phù hợp với các ứng dụng phân tán và khối lượng công việc có lưu lượng truy cập cao.

Nền tảng no-code của AppMaster cho phép khách hàng của mình tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các ứng dụng này yêu cầu các dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy để cung cấp hiệu quả các dịch vụ của họ cho người dùng cuối. AppMaster giải quyết thách thức về lưu trữ bằng cách cung cấp các tùy chọn triển khai khác nhau, bao gồm tại chỗ, vùng chứa docker và lưu trữ dựa trên đám mây. Mảng tùy chọn lưu trữ đa dạng này, kết hợp với mã nguồn được tạo tự động cho ứng dụng, đảm bảo rằng mọi khách hàng đều có thể triển khai, thử nghiệm và quản lý ứng dụng của họ theo nhu cầu và sở thích cụ thể của họ.

Hiệu suất và khả năng mở rộng là những yếu tố cần thiết trong việc lựa chọn giải pháp lưu trữ cho các doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh. Thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu đạt 312,4 tỷ USD vào năm 2020, với tốc độ CAGR dự kiến ​​là 16,1% từ năm 2021 đến năm 2028 (nguồn: Grand View Research, Inc., 2021). Sự tăng trưởng này có thể là do nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng CNTT tiên tiến để hỗ trợ các ứng dụng quan trọng, điện toán hiệu suất cao và khối lượng công việc sử dụng nhiều dữ liệu. Các ứng dụng phụ trợ được tạo bởi AppMaster, được xây dựng bằng Go (Golang), cung cấp hiệu suất mạnh mẽ và khả năng mở rộng, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao, đồng thời hoàn toàn tương thích với các môi trường lưu trữ dựa trên đám mây hiện đại.

Bảo mật và tuân thủ cũng là những cân nhắc quan trọng khi chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nhiều ngành, chẳng hạn như tài chính, y tế và chính phủ, phải tuân theo các quy định và chính sách nghiêm ngặt liên quan đến lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu. Các tổ chức này phải đảm bảo rằng giải pháp lưu trữ của họ tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và khuôn khổ pháp lý có liên quan, chẳng hạn như GDPR, HIPAA, SOC 2 và PCI DSS. Với AppMaster, các ứng dụng có thể hoạt động với mọi cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL dưới dạng kho lưu trữ dữ liệu chính, cung cấp toàn quyền kiểm soát việc quản lý dữ liệu và cho phép tuân thủ các yêu cầu quy định cần thiết.

Hơn nữa, các giải pháp lưu trữ nên cung cấp các công cụ giám sát, ghi nhật ký và khắc phục sự cố, tất cả đều cần thiết để duy trì độ tin cậy, tính ổn định và hiệu suất tổng thể của ứng dụng. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) toàn diện của AppMaster đẩy nhanh quá trình phát triển đồng thời giảm nợ kỹ thuật. Các nhà phát triển có thể truy cập tài liệu API, chẳng hạn như các tệp swagger (API mở) được tạo tự động và các tập lệnh di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu cho mọi dự án. Mức độ minh bạch và kiểm soát này thúc đẩy sự hợp tác liền mạch giữa các nhà phát triển, nhóm CNTT và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khi khắc phục sự cố và đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng được lưu trữ.

Lưu trữ là một khía cạnh không thể thiếu trong quá trình phát triển no-code và nền tảng của AppMaster cung cấp một giải pháp toàn diện được thiết kế để hợp lý hóa toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng. Bằng cách cung cấp các tùy chọn lưu trữ khác nhau, bao gồm tại chỗ, bộ chứa docker và triển khai dựa trên đám mây, AppMaster cho phép khách hàng no-code của mình phát triển, thử nghiệm và triển khai ứng dụng của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặt độ tin cậy, hiệu suất, bảo mật và tuân thủ lên hàng đầu, các giải pháp lưu trữ của AppMaster đáp ứng nhiều nhu cầu kinh doanh và cung cấp môi trường lý tưởng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo, quản lý và mở rộng quy mô ứng dụng của họ một cách tự tin.