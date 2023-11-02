无代码可用性测试：应用程序设计人员综合指南

可用性测试是任何应用程序设计和开发中的关键过程，无代码平台也不例外。在no-code开发日益流行的世界中，应用程序设计人员必须确保他们的应用程序不仅满足功能需求，而且用户友好、易于访问，并为最终用户提供愉快的体验。

可用性测试允许您在真实用户和预定义任务的帮助下评估应用程序的用户界面 (UI)和体验。此过程有助于识别需要改进的领域，并确保您的应用程序满足用户的需求和期望。

No-code平台（例如AppMaster ）可以简化 Web 和移动应用程序的构建，而无需深入的编程知识。这些平台使用户能够使用图形、 拖放界面以及各种预构建的组件和模板来组装应用程序。虽然no-code平台极大地加快了开发过程，但可用性仍然是应用程序设计人员必须考虑的一个关键方面。

可用性测试对应用程序设计师的重要性

可用性测试提供了有关用户如何与应用程序交互的宝贵见解，使其成为应用程序设计人员不可或缺的工具。以下是可用性测试对于使用no-code平台的应用程序设计人员至关重要的一些原因：

确定问题和需要改进的领域：可用性测试可以帮助您检测设计缺陷、导航问题以及可能对用户体验产生不利影响的任何其他因素。识别这些问题可以让您解决这些问题并进行必要的调整，以提高应用程序的可用性和用户满意度。 确保以用户为中心的设计：通过让真实用户参与测试过程，应用程序设计人员可以更好地了解用户的需求和偏好。这些知识使他们能够创建满足目标受众并有效解决他们的痛点的应用程序。 降低开发成本：在开发过程的早期修复可用性问题比在部署应用程序后进行更改要便宜得多。通过识别和解决可用性测试期间的潜在问题，应用程序设计人员可以避免返工、节省开发时间并最大限度地降低成本。 提高应用程序质量和用户满意度：精心设计的应用程序能够满足用户需求并提供无缝体验，更有可能取得成功并提高用户满意度。可用性测试有助于确保您的应用程序用户友好、易于导航并且让目标受众感到愉快。

可用性测试技术和方法

使用no-code平台的应用程序设计人员可以采用多种可用性测试技术和方法来评估其应用程序。一些流行的技术包括：

启发式评估： 此技术涉及一组可用性专家，他们根据一组既定的可用性原则（称为启发式）评估您的应用程序，以识别潜在的可用性问题。启发式评估可以成为在设计过程早期发现可用性问题的有用起点。

此技术涉及一组可用性专家，他们根据一组既定的可用性原则（称为启发式）评估您的应用程序，以识别潜在的可用性问题。启发式评估可以成为在设计过程早期发现可用性问题的有用起点。 认知演练： 认知演练由专家进行，他们从用户的角度分析应用程序，重点关注用户在完成任务时可能经历的思维过程、假设和操作。该技术有助于识别应用程序设计中潜在的认知障碍和困惑点。

认知演练由专家进行，他们从用户的角度分析应用程序，重点关注用户在完成任务时可能经历的思维过程、假设和操作。该技术有助于识别应用程序设计中潜在的认知障碍和困惑点。 有声思考协议： 在这种方法中，测试用户与您的应用程序交互，同时表达他们的想法、感受和经历。这使应用程序设计人员能够深入了解用户的心理模型，并了解他们如何感知应用程序以及如何与应用程序交互。

在这种方法中，测试用户与您的应用程序交互，同时表达他们的想法、感受和经历。这使应用程序设计人员能够深入了解用户的心理模型，并了解他们如何感知应用程序以及如何与应用程序交互。 用户测试： 此方法涉及观察实际用户与您的应用程序交互并完成一组预定义任务。应用程序设计人员可以使用此方法来识别可用性问题，了解用户需求和偏好，并评估其设计的有效性。

此方法涉及观察实际用户与您的应用程序交互并完成一组预定义任务。应用程序设计人员可以使用此方法来识别可用性问题，了解用户需求和偏好，并评估其设计的有效性。 远程可用性测试： 远程可用性测试允许应用程序设计人员在不亲自与参与者在一起的情况下进行用户测试。该方法可以使用视频会议工具或异步技术来执行，这些技术会记录用户会话以供以后分析。

远程可用性测试允许应用程序设计人员在不亲自与参与者在一起的情况下进行用户测试。该方法可以使用视频会议工具或异步技术来执行，这些技术会记录用户会话以供以后分析。 A/B 测试： A/B 测试涉及创建两个或多个版本的 UI 元素、屏幕或工作流程，并将它们随机呈现给用户。应用程序设计人员可以根据预定义的指标比较每个版本的性能，并利用这些见解做出数据驱动的设计决策。

A/B 测试涉及创建两个或多个版本的 UI 元素、屏幕或工作流程，并将它们随机呈现给用户。应用程序设计人员可以根据预定义的指标比较每个版本的性能，并利用这些见解做出数据驱动的设计决策。 首次点击测试：首次点击测试衡量用户在导航完成任务时首次单击或点击时选择正确链接或元素的成功率。此技术有助于评估应用程序导航和信息架构的直观性。

这些技术可以单独使用，也可以组合使用，具体取决于您的可用性测试目标、资源和限制。根据应用程序的设计和目标受众了解并选择适当的方法将帮助您获得有价值的可用性见解并改善应用程序的用户体验。

No-Code平台可用性测试的最佳实践

为了确保在no-code平台中进行成功且有意义的可用性测试，请遵循以下最佳实践：

设定明确的目的和目标

在开始任何可用性测试之前，请确定测试的主要目标并为结果设定具体目标。这将帮助您专注于应用程序中需要改进的关键方面，并相应地计划您的测试。例如，您的目标可能是验证用户是否可以无错误地完成特定任务、改进用户界面或验证用户对特定功能的满意度。

选择适当的测试技术

选择最适合您应用的要求和目标的测试技术。您可以使用多种技术（例如启发式评估、认知演练、用户测试、远程可用性测试或 A/B 测试）来评估应用程序的不同方面。请记住选择与您的目标和可用资源相符的技术。

让代表性用户参与

选择代表您的目标用户群的测试参与者。这将确保测试结果与您的真实用户相关，并准确洞察他们的偏好和期望。要招募代表性用户，请考虑目标受众的人口统计数据，例如年龄、性别、技术背景以及对类似产品或服务的熟悉程度。

定义现实的任务

创建一组实际任务供测试参与者在可用性测试期间完成。这些任务应反映您的应用程序旨在解决的最常见和最关键的用户任务。例如，如果您正在开发电子商务应用程序，您可能会要求测试参与者查找产品，将其添加到购物车，然后继续结帐。

观察并测量用户交互

在测试参与者与您的应用程序交互时密切关注他们，并记录他们遇到的任何问题。收集定量数据，例如任务完成率、错误率和任务时间，以及定性数据，例如用户反馈或评论。记下用户遇到困难、感到沮丧或遇到困难的任何领域。

根据反馈进行迭代

使用可用性测试的结果来迭代改进应用程序的设计和用户体验。优先考虑最关键的问题并首先采取行动。继续进行可用性测试并迭代您的应用程序设计，直到满足您的目标并实现用户满意度。

高效可用性测试工具

有多种工具可以协助no-code平台中的可用性测试，使其更加高效和富有洞察力。其中一些工具包括：

热图

热图可让您可视化用户与应用程序的交互，并识别用户可能遇到困难的问题区域。 Hotjar 和 Crazy Egg 等工具提供的热图可以集成到no-code平台中，从而提供有关用户行为的宝贵见解。

会议录音

会话记录工具（例如 FullStory 或 LogRocket）可以通过记录用户在会话期间的操作来帮助您了解用户如何与您的应用程序交互。稍后可以观看这些录音，以观察用户行为、识别问题并了解应用程序中的摩擦点。

用户反馈和调查

收集用户反馈对于了解用户偏好和期望至关重要。 UserTesting、UsabilityHub 或 SurveyMonkey 等工具提供了通过调查、民意调查或一对一会议收集用户反馈和见解的方法。

A/B 测试平台

A/B 测试平台（例如 Optimizely 或 VWO）使您能够测试不同的设计和内容变体，以确定哪种在用户体验和参与度方面表现最佳。在no-code平台中实施 A/B 测试可以帮助您优化应用程序并做出有关设计改进的数据驱动决策。

AppMaster平台和可用性测试

AppMaster平台为可用性测试提供内置支持，使应用程序设计人员能够更轻松地确保其应用程序提供出色的用户体验。以下是AppMaster协助可用性测试的一些方法：

视觉设计工具

凭借其可视化设计工具， AppMaster可以让应用程序设计人员快速创建和编辑 UI 组件。该平台提供预构建的 UI 组件，这些组件针对出色的用户体验进行了优化，为设计人员节省了时间，并确保可用性处于应用程序开发的最前沿。

交互式应用程序预览

AppMaster平台提供了在各种设备（例如桌面浏览器、平板电脑和智能手机）上预览应用程序的功能。这可以帮助应用程序设计人员了解他们的应用程序在不同设备上的外观和行为，从而使他们能够相应地调整其设计和可用性。

与第三方工具集成

AppMaster支持与各种第三方可用性测试工具集成，例如热图、会话记录、用户反馈和A/B测试。这使得应用程序设计人员可以轻松地将可用性测试添加到他们的开发过程中，并根据数据驱动的见解迭代他们的设计。

通过将AppMaster内置的可用性测试功能与最佳实践和相关工具相结合，应用程序设计人员可以确保他们的应用程序满足用户期望，提供愉快的用户体验，并为其项目的成功做出贡献。