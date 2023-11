Bruikbaarheidstesten zonder code: een uitgebreide handleiding voor app-ontwerpers

Het testen van de bruikbaarheid is een cruciaal proces bij het ontwerpen en ontwikkelen van elke applicatie, en platforms zonder code vormen daarop geen uitzondering. In een wereld waar no-code -ontwikkeling aan populariteit wint, moeten app-ontwerpers ervoor zorgen dat hun applicaties niet alleen aan de functionele vereisten voldoen, maar ook gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn en een plezierige ervaring bieden voor de eindgebruikers.

Met bruikbaarheidstests kunt u de gebruikersinterface (UI) en ervaring van een applicatie evalueren met behulp van echte gebruikers en vooraf gedefinieerde taken. Dit proces helpt bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven en zorgt ervoor dat uw applicatie voldoet aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers.

No-code platforms, zoals AppMaster , vereenvoudigen het bouwen van web- en mobiele applicaties zonder dat diepgaande programmeerkennis vereist is. Met deze platforms kunnen gebruikers applicaties samenstellen met behulp van grafische interfaces met slepen en neerzetten en een breed scala aan vooraf gebouwde componenten en sjablonen. Hoewel platforms no-code het ontwikkelingsproces dramatisch versnellen, blijft bruikbaarheid een cruciaal aspect waarmee app-ontwerpers rekening moeten houden.

Het belang van bruikbaarheidstesten voor app-ontwerpers

Bruikbaarheidstests bieden waardevolle inzichten in de manier waarop gebruikers omgaan met uw applicatie, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor app-ontwerpers. Hier zijn enkele redenen waarom bruikbaarheidstesten essentieel zijn voor app-ontwerpers die met no-code -platforms werken:

Identificeer problemen en verbeterpunten: Met bruikbaarheidstests kunt u ontwerpfouten, navigatieproblemen en andere factoren opsporen die de gebruikerservaring negatief kunnen beïnvloeden. Door deze problemen te identificeren, kunt u ze aanpakken en de nodige aanpassingen doorvoeren om de bruikbaarheid en gebruikerstevredenheid van uw app te verbeteren. Zorg voor een gebruikersgericht ontwerp: door echte gebruikers bij het testproces te betrekken, kunnen app-ontwerpers een beter inzicht krijgen in de behoeften en voorkeuren van gebruikers. Met deze kennis kunnen ze een applicatie maken die aansluit bij hun doelgroep en die hun pijnpunten effectief aanpakt. Verlaag de ontwikkelingskosten: Het oplossen van bruikbaarheidsproblemen in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces is aanzienlijk goedkoper dan het aanbrengen van wijzigingen nadat uw app is geïmplementeerd. Door potentiële problemen tijdens bruikbaarheidstests te identificeren en aan te pakken, kunnen app-ontwerpers herbewerking voorkomen, ontwikkelingstijd besparen en de kosten minimaliseren. Verbeter de kwaliteit van de app en de gebruikerstevredenheid: een goed ontworpen applicatie die tegemoetkomt aan de behoeften van de gebruiker en een naadloze ervaring biedt, heeft meer kans om succesvol te zijn en de gebruikerstevredenheid te vergroten. Met behulp van bruikbaarheidstests kunt u ervoor zorgen dat uw toepassing gebruiksvriendelijk, gemakkelijk te navigeren en plezierig is voor uw doelgroep.

Technieken en methoden voor het testen van bruikbaarheid

Er zijn verschillende bruikbaarheidstesttechnieken en -methoden die app-ontwerpers die met no-code platforms werken, kunnen gebruiken om hun applicaties te evalueren. Enkele populaire technieken zijn onder meer:

Heuristische evaluatie: bij deze techniek is een groep bruikbaarheidsexperts betrokken die uw toepassing evalueren aan de hand van een reeks gevestigde bruikbaarheidsprincipes, ook wel heuristieken genoemd, om potentiële bruikbaarheidsproblemen te identificeren. Heuristische evaluatie kan een nuttig startpunt zijn voor het vroegtijdig opsporen van bruikbaarheidsproblemen in het ontwerpproces.

bij deze techniek is een groep bruikbaarheidsexperts betrokken die uw toepassing evalueren aan de hand van een reeks gevestigde bruikbaarheidsprincipes, ook wel heuristieken genoemd, om potentiële bruikbaarheidsproblemen te identificeren. Heuristische evaluatie kan een nuttig startpunt zijn voor het vroegtijdig opsporen van bruikbaarheidsproblemen in het ontwerpproces. Cognitieve walkthrough: Cognitieve walkthroughs worden uitgevoerd door experts die de applicatie analyseren vanuit het perspectief van een gebruiker, waarbij de nadruk ligt op het denkproces, de aannames en de acties die een gebruiker waarschijnlijk zal doorlopen tijdens het voltooien van een taak. Deze techniek helpt bij het identificeren van potentiële cognitieve barrières en verwarringspunten in het ontwerp van de applicatie.

Cognitieve walkthroughs worden uitgevoerd door experts die de applicatie analyseren vanuit het perspectief van een gebruiker, waarbij de nadruk ligt op het denkproces, de aannames en de acties die een gebruiker waarschijnlijk zal doorlopen tijdens het voltooien van een taak. Deze techniek helpt bij het identificeren van potentiële cognitieve barrières en verwarringspunten in het ontwerp van de applicatie. Think-aloud-protocol: bij deze methode communiceren testgebruikers met uw applicatie terwijl ze hun gedachten, gevoelens en ervaringen onder woorden brengen. Hierdoor kunnen app-ontwerpers waardevolle inzichten verwerven in de mentale modellen van gebruikers en begrijpen hoe zij de applicatie waarnemen en ermee omgaan.

bij deze methode communiceren testgebruikers met uw applicatie terwijl ze hun gedachten, gevoelens en ervaringen onder woorden brengen. Hierdoor kunnen app-ontwerpers waardevolle inzichten verwerven in de mentale modellen van gebruikers en begrijpen hoe zij de applicatie waarnemen en ermee omgaan. Gebruikerstesten: bij deze methode worden daadwerkelijke gebruikers geobserveerd terwijl ze met uw applicatie communiceren en een reeks vooraf gedefinieerde taken uitvoeren. App-ontwerpers kunnen deze methode gebruiken om bruikbaarheidsproblemen te identificeren, de behoeften en voorkeuren van gebruikers te begrijpen en de effectiviteit van hun ontwerp te evalueren.

bij deze methode worden daadwerkelijke gebruikers geobserveerd terwijl ze met uw applicatie communiceren en een reeks vooraf gedefinieerde taken uitvoeren. App-ontwerpers kunnen deze methode gebruiken om bruikbaarheidsproblemen te identificeren, de behoeften en voorkeuren van gebruikers te begrijpen en de effectiviteit van hun ontwerp te evalueren. Bruikbaarheidstests op afstand: Gebruikstests op afstand stellen app-ontwerpers in staat gebruikerstests uit te voeren zonder fysiek bij de deelnemers aanwezig te zijn. Deze methode kan worden uitgevoerd met behulp van videoconferentietools of asynchrone technologieën, die gebruikerssessies opnemen voor latere analyse.

op afstand stellen app-ontwerpers in staat gebruikerstests uit te voeren zonder fysiek bij de deelnemers aanwezig te zijn. Deze methode kan worden uitgevoerd met behulp van videoconferentietools of asynchrone technologieën, die gebruikerssessies opnemen voor latere analyse. A/B-testen: Bij A/B-testen wordt het maken van twee of meer versies van een UI-element, scherm of workflow betrokken en deze willekeurig aan gebruikers gepresenteerd. App-ontwerpers kunnen de prestaties van elke versie vergelijken op basis van vooraf gedefinieerde statistieken en de inzichten gebruiken om datagestuurde ontwerpbeslissingen te nemen.

A/B-testen wordt het maken van twee of meer versies van een UI-element, scherm of workflow betrokken en deze willekeurig aan gebruikers gepresenteerd. App-ontwerpers kunnen de prestaties van elke versie vergelijken op basis van vooraf gedefinieerde statistieken en de inzichten gebruiken om datagestuurde ontwerpbeslissingen te nemen. Testen bij eerste klik: Testen bij eerste klik meet het succespercentage van gebruikers bij het selecteren van de juiste link of het juiste element bij hun eerste klik of tik tijdens het navigeren om een ​​taak te voltooien. Met deze techniek kunt u de intuïtiviteit van de navigatie- en informatiearchitectuur van uw app evalueren.

Deze technieken kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van de doelstellingen, middelen en beperkingen van uw bruikbaarheidstests. Als u de juiste methoden begrijpt en selecteert op basis van het ontwerp en de doelgroep van uw app, kunt u waardevolle inzichten in de bruikbaarheid verkrijgen en de gebruikerservaring van uw applicatie verbeteren.

Best practices voor bruikbaarheidstests op platforms No-Code

Volg deze best practices om succesvolle en betekenisvolle bruikbaarheidstesten op platforms no-code te garanderen:

Stel duidelijke doelstellingen en doelstellingen vast

Voordat u met een bruikbaarheidstest begint, moet u de belangrijkste doelstellingen van de test identificeren en specifieke doelen stellen voor de uitkomst. Hierdoor kunt u zich concentreren op de belangrijkste aspecten van uw applicatie die verbetering behoeven en kunt u uw tests dienovereenkomstig plannen. Uw doelen kunnen bijvoorbeeld zijn om te verifiëren of gebruikers specifieke taken zonder fouten kunnen voltooien, om de gebruikersinterface te verbeteren of om de gebruikerstevredenheid over een bepaalde functie te valideren.

Selecteer geschikte testtechnieken

Kies de testtechnieken die het beste aansluiten bij de vereisten en doelen van uw app. U kunt verschillende technieken gebruiken, zoals heuristische evaluatie, cognitieve walkthrough, gebruikerstesten, bruikbaarheidstesten op afstand of A/B-testen, om verschillende aspecten van uw app te evalueren. Vergeet niet om de technieken te selecteren die aansluiten bij uw doelstellingen en de beschikbare middelen.

Betrek representatieve gebruikers

Selecteer testdeelnemers die uw doelgroep vertegenwoordigen. Dit zorgt ervoor dat de testresultaten relevant zijn voor uw echte gebruikers en nauwkeurige inzichten bieden in hun voorkeuren en verwachtingen. Om representatieve gebruikers te werven, moet u rekening houden met de demografische gegevens van uw doelgroep, zoals leeftijd, geslacht, technische achtergrond en bekendheid met soortgelijke producten of diensten.

Definieer realistische taken

Creëer een reeks realistische taken die uw testdeelnemers moeten voltooien tijdens bruikbaarheidstests. Deze taken moeten de meest voorkomende en kritieke gebruikerstaken weerspiegelen die uw app wil aanpakken. Als u bijvoorbeeld een e-commerce-app ontwikkelt, kunt u testdeelnemers vragen een product te zoeken, dit aan de winkelwagen toe te voegen en door te gaan met afrekenen.

Observeer en meet gebruikersinteracties

Houd testdeelnemers nauwlettend in de gaten terwijl ze met uw app communiceren en registreer eventuele problemen die ze tegenkomen. Verzamel kwantitatieve gegevens, zoals het voltooiingspercentage van taken, foutenpercentages en tijd voor een taak, en kwalitatieve gegevens, zoals gebruikersfeedback of opmerkingen. Noteer de gebieden waar gebruikers worstelen, gefrustreerd raken of problemen ondervinden.

Herhaal op basis van feedback

Gebruik de bevindingen uit uw bruikbaarheidstests om het ontwerp en de gebruikerservaring van uw app iteratief te verbeteren. Geef prioriteit aan de meest kritieke problemen en handel daar als eerste naar. Ga door met het uitvoeren van bruikbaarheidstests en het herhalen van uw app-ontwerp totdat uw doelstellingen zijn bereikt en de gebruikerstevredenheid is bereikt.

Hulpmiddelen voor efficiënt testen van de bruikbaarheid

Verschillende tools kunnen helpen bij het testen van de bruikbaarheid op platforms no-code, waardoor deze efficiënter en inzichtelijker worden. Sommige van deze hulpmiddelen zijn onder meer:

Warmtekaarten

Met heatmaps kunt u gebruikersinteracties met uw app visualiseren en probleemgebieden identificeren waar gebruikers mogelijk moeite mee hebben. Tools als Hotjar en Crazy Egg bieden heatmaps die kunnen worden geïntegreerd in no-code platforms, waardoor waardevolle inzichten in het gebruikersgedrag worden verkregen.

Sessie opnames

Hulpmiddelen voor sessie-opname, zoals FullStory of LogRocket, helpen u te begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw app door hun acties tijdens een sessie op te nemen. Deze opnames kunnen later worden bekeken om gebruikersgedrag te observeren, problemen te identificeren en knelpunten in uw app te begrijpen.

Gebruikersfeedback en enquêtes

Het verzamelen van gebruikersfeedback is cruciaal om de voorkeuren en verwachtingen van gebruikers te begrijpen. Tools zoals UserTesting, UsabilityHub of SurveyMonkey bieden methoden om gebruikersfeedback en inzichten te verzamelen via enquêtes, polls of één-op-één-sessies.

A/B-testplatforms

Met A/B-testplatforms, zoals Optimizely of VWO, kunt u verschillende ontwerp- en inhoudsvariaties testen om te bepalen welke het beste presteert op het gebied van gebruikerservaring en betrokkenheid. Het implementeren van A/B-tests in een platform no-code kan u helpen uw app te optimaliseren en datagestuurde beslissingen te nemen over ontwerpverbeteringen.

AppMaster platform- en bruikbaarheidstesten

Het AppMaster platform biedt ingebouwde ondersteuning voor bruikbaarheidstests, waardoor het voor app-ontwerpers gemakkelijker wordt om ervoor te zorgen dat hun applicaties een geweldige gebruikerservaring bieden. Hier zijn enkele manieren waarop AppMaster helpt bij het testen van de bruikbaarheid:

Met zijn visuele ontwerptools laat AppMaster app-ontwerpers snel UI-componenten creëren en bewerken. Het platform biedt kant-en-klare UI-componenten die zijn geoptimaliseerd voor een geweldige gebruikerservaring, waardoor ontwerpers tijd besparen en ervoor zorgen dat bruikbaarheid voorop staat bij de ontwikkeling van apps.

Interactief applicatievoorbeeld

Het AppMaster platform biedt een functie waarmee u een voorbeeld van uw applicatie kunt bekijken op verschillende apparaten, zoals desktopbrowsers, tablets en smartphones. Hierdoor kunnen app-ontwerpers zien hoe hun applicatie er op verschillende apparaten uit zal zien en zich zal gedragen, waardoor ze hun ontwerpen en bruikbaarheid dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

AppMaster ondersteunt integratie met verschillende tools van derden voor bruikbaarheidstests, zoals heatmaps, sessie-opnames, gebruikersfeedback en A/B-testen. Dit maakt het voor app-ontwerpers gemakkelijk om bruikbaarheidstesten aan hun ontwikkelingsproces toe te voegen en hun ontwerpen te herhalen op basis van datagestuurde inzichten.

Door de ingebouwde bruikbaarheidstestfuncties van AppMaster te combineren met best practices en bijbehorende tools, kunnen app-ontwerpers ervoor zorgen dat hun applicaties voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker, een plezierige gebruikerservaring bieden en bijdragen aan het succes van hun projecten.