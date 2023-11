Testowanie użyteczności bez użycia kodu: obszerny przewodnik dla projektantów aplikacji

Testowanie użyteczności to kluczowy proces w projektowaniu i rozwijaniu dowolnej aplikacji, a platformy bez kodu nie są wyjątkiem. W świecie, w którym rośnie popularność programowania no-code, projektanci aplikacji muszą zadbać o to, aby ich aplikacje nie tylko spełniały wymagania funkcjonalne, ale były również przyjazne dla użytkownika, dostępne i zapewniały użytkownikom końcowym przyjemne doświadczenia.

Testowanie użyteczności pozwala ocenić interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie aplikacji przy pomocy prawdziwych użytkowników i predefiniowanych zadań. Proces ten pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy i gwarantuje, że Twoja aplikacja spełni potrzeby i oczekiwania użytkowników.

Platformy No-code, takie jak AppMaster , upraszczają tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy programistycznej. Platformy te umożliwiają użytkownikom składanie aplikacji za pomocą interfejsów graficznych, interfejsów „przeciągnij i upuść” oraz szerokiej gamy gotowych komponentów i szablonów. Chociaż platformy no-code znacznie przyspieszają proces tworzenia oprogramowania, użyteczność pozostaje krytycznym aspektem, który muszą wziąć pod uwagę projektanci aplikacji.

Znaczenie testowania użyteczności dla projektantów aplikacji

Testowanie użyteczności dostarcza cennych informacji na temat interakcji użytkowników z aplikacją, co czyni je niezbędnym narzędziem dla projektantów aplikacji. Oto kilka powodów, dla których testowanie użyteczności jest niezbędne dla projektantów aplikacji pracujących na platformach no-code:

Zidentyfikuj problemy i obszary wymagające poprawy: Testowanie użyteczności pomaga wykryć wady projektu, problemy z nawigacją i wszelkie inne czynniki, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wygodę użytkownika. Identyfikacja tych problemów umożliwia ich rozwiązanie i wprowadzenie niezbędnych poprawek w celu poprawy użyteczności aplikacji i zadowolenia użytkowników. Zapewnij projektowanie zorientowane na użytkownika: angażując prawdziwych użytkowników w proces testowania, projektanci aplikacji mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje użytkowników. Wiedza ta umożliwia im stworzenie aplikacji, która będzie dostosowana do docelowej grupy odbiorców i skutecznie rozwiąże jej problemy. Obniż koszty programowania: Naprawianie problemów z użytecznością na wczesnym etapie procesu tworzenia aplikacji jest znacznie tańsze niż wprowadzanie zmian po wdrożeniu aplikacji. Identyfikując i rozwiązując potencjalne problemy podczas testowania użyteczności, projektanci aplikacji mogą uniknąć przeróbek, zaoszczędzić czas programowania i zminimalizować koszty. Popraw jakość aplikacji i zadowolenie użytkowników: dobrze zaprojektowana aplikacja, która zaspokaja potrzeby użytkowników i zapewnia płynną obsługę, ma większe szanse na odniesienie sukcesu i zwiększenie zadowolenia użytkownika. Testowanie użyteczności pomaga upewnić się, że aplikacja jest przyjazna dla użytkownika, łatwa w nawigacji i przyjemna dla docelowych odbiorców.

Techniki i metody testowania użyteczności

Istnieje kilka technik i metod testowania użyteczności, które projektanci aplikacji współpracujący z platformami no-code mogą zastosować do oceny swoich aplikacji. Niektóre popularne techniki obejmują:

Ocena heurystyczna: w tej technice uczestniczy grupa ekspertów ds. użyteczności, którzy oceniają aplikację pod kątem zestawu ustalonych zasad użyteczności, zwanych heurystykami, w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów z użytecznością. Ocena heurystyczna może być użytecznym punktem wyjścia do wykrywania problemów z użytecznością na wczesnym etapie procesu projektowania.

w tej technice uczestniczy grupa ekspertów ds. użyteczności, którzy oceniają aplikację pod kątem zestawu ustalonych zasad użyteczności, zwanych heurystykami, w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów z użytecznością. Ocena heurystyczna może być użytecznym punktem wyjścia do wykrywania problemów z użytecznością na wczesnym etapie procesu projektowania. Przewodnik poznawczy: Przewodniki poznawcze są prowadzone przez ekspertów, którzy analizują aplikację z perspektywy użytkownika, koncentrując się na procesie myślowym, założeniach i działaniach, przez które użytkownik prawdopodobnie przejdzie podczas wykonywania zadania. Technika ta pomaga zidentyfikować potencjalne bariery poznawcze i punkty zamieszania w projekcie aplikacji.

Przewodniki poznawcze są prowadzone przez ekspertów, którzy analizują aplikację z perspektywy użytkownika, koncentrując się na procesie myślowym, założeniach i działaniach, przez które użytkownik prawdopodobnie przejdzie podczas wykonywania zadania. Technika ta pomaga zidentyfikować potencjalne bariery poznawcze i punkty zamieszania w projekcie aplikacji. Protokół Think głośno: W tej metodzie użytkownicy testowi wchodzą w interakcję z aplikacją, werbalizując swoje myśli, uczucia i doświadczenia. Umożliwia to projektantom aplikacji uzyskanie cennego wglądu w modele mentalne użytkowników oraz zrozumienie, w jaki sposób postrzegają oni aplikację i wchodzą z nią w interakcję.

W tej metodzie użytkownicy testowi wchodzą w interakcję z aplikacją, werbalizując swoje myśli, uczucia i doświadczenia. Umożliwia to projektantom aplikacji uzyskanie cennego wglądu w modele mentalne użytkowników oraz zrozumienie, w jaki sposób postrzegają oni aplikację i wchodzą z nią w interakcję. Testowanie użytkowników: Ta metoda polega na obserwowaniu rzeczywistych użytkowników podczas interakcji z aplikacją i wykonywania zestawu predefiniowanych zadań. Projektanci aplikacji mogą używać tej metody do identyfikowania problemów z użytecznością, zrozumienia potrzeb i preferencji użytkowników oraz oceny efektywności swojego projektu.

Ta metoda polega na obserwowaniu rzeczywistych użytkowników podczas interakcji z aplikacją i wykonywania zestawu predefiniowanych zadań. Projektanci aplikacji mogą używać tej metody do identyfikowania problemów z użytecznością, zrozumienia potrzeb i preferencji użytkowników oraz oceny efektywności swojego projektu. Zdalne testowanie użyteczności: Zdalne testowanie użyteczności umożliwia projektantom aplikacji przeprowadzanie testów z użytkownikami bez fizycznej obecności uczestników. Metodę tę można przeprowadzić za pomocą narzędzi do wideokonferencji lub technologii asynchronicznych, które rejestrują sesje użytkowników w celu późniejszej analizy.

Zdalne testowanie użyteczności umożliwia projektantom aplikacji przeprowadzanie testów z użytkownikami bez fizycznej obecności uczestników. Metodę tę można przeprowadzić za pomocą narzędzi do wideokonferencji lub technologii asynchronicznych, które rejestrują sesje użytkowników w celu późniejszej analizy. Testowanie A/B: Testowanie A/B polega na utworzeniu dwóch lub więcej wersji elementu interfejsu użytkownika, ekranu lub przepływu pracy i losowym prezentowaniu ich użytkownikom. Projektanci aplikacji mogą porównywać wydajność każdej wersji na podstawie predefiniowanych wskaźników i wykorzystywać te spostrzeżenia do podejmowania decyzji projektowych w oparciu o dane.

Testowanie A/B polega na utworzeniu dwóch lub więcej wersji elementu interfejsu użytkownika, ekranu lub przepływu pracy i losowym prezentowaniu ich użytkownikom. Projektanci aplikacji mogą porównywać wydajność każdej wersji na podstawie predefiniowanych wskaźników i wykorzystywać te spostrzeżenia do podejmowania decyzji projektowych w oparciu o dane. Testowanie pierwszego kliknięcia: Testowanie pierwszego kliknięcia mierzy skuteczność użytkowników w wyborze prawidłowego łącza lub elementu po pierwszym kliknięciu lub dotknięciu podczas nawigacji w celu wykonania zadania. Technika ta pomaga ocenić intuicyjność nawigacji i architektury informacji w aplikacji.

Technik tych można używać pojedynczo lub w połączeniu, w zależności od celów, zasobów i ograniczeń testowania użyteczności. Zrozumienie i wybranie odpowiednich metod w oparciu o projekt aplikacji i docelowych odbiorców pomoże Ci uzyskać cenne informacje na temat użyteczności i poprawić komfort użytkowania aplikacji.

Najlepsze praktyki w zakresie testowania użyteczności na platformach No-Code

Aby zapewnić pomyślne i znaczące testowanie użyteczności na platformach no-code, postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami:

Ustal jasne cele i zadania

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek testu użyteczności określ główne cele testu i ustal konkretne cele dotyczące wyniku. Pomoże Ci to skoncentrować się na kluczowych aspektach aplikacji, które wymagają poprawy i odpowiednio zaplanować testy. Twoim celem może być na przykład sprawdzenie, czy użytkownicy mogą wykonać określone zadania bez błędów, ulepszenie interfejsu użytkownika lub sprawdzenie zadowolenia użytkowników z określonej funkcji.

Wybierz odpowiednie techniki testowania

Wybierz techniki testowania, które najlepiej odpowiadają wymaganiom i celom Twojej aplikacji. Aby ocenić różne aspekty aplikacji, możesz użyć kilku technik, takich jak ocena heurystyczna, przewodnik poznawczy, testowanie użytkowników, zdalne testowanie użyteczności lub testy A/B. Pamiętaj, aby wybrać techniki, które odpowiadają Twoim celom i dostępnym zasobom.

Zaangażuj reprezentatywnych użytkowników

Wybierz uczestników testu, którzy reprezentują docelową bazę użytkowników. Dzięki temu wyniki testu będą istotne dla Twoich rzeczywistych użytkowników i zapewnią dokładny wgląd w ich preferencje i oczekiwania. Aby pozyskać reprezentatywnych użytkowników, weź pod uwagę dane demograficzne grupy docelowej, takie jak wiek, płeć, wykształcenie techniczne i znajomość podobnych produktów lub usług.

Zdefiniuj realistyczne zadania

Utwórz zestaw realistycznych zadań, które uczestnicy testu będą musieli wykonać podczas testów użyteczności. Zadania te powinny odzwierciedlać najczęstsze i najważniejsze zadania użytkowników, które ma rozwiązać Twoja aplikacja. Na przykład, jeśli tworzysz aplikację e-commerce, możesz poprosić uczestników testu o znalezienie produktu, dodanie go do koszyka i przejście do kasy.

Obserwuj i mierz interakcje użytkowników

Uważnie obserwuj uczestników testów podczas interakcji z Twoją aplikacją i rejestruj wszelkie napotkane problemy. Zbieraj dane ilościowe, takie jak współczynnik ukończenia zadań, poziomy błędów i czas wykonania zadania, oraz dane jakościowe, takie jak opinie i komentarze użytkowników. Zwróć uwagę na obszary, w których użytkownicy mają problemy, są sfrustrowani lub doświadczają trudności.

Powtarzaj w oparciu o opinie

Skorzystaj z wyników testów użyteczności, aby iteracyjnie ulepszyć projekt aplikacji i wygodę użytkownika. Nadaj priorytet najbardziej krytycznym kwestiom i zajmij się nimi w pierwszej kolejności. Kontynuuj przeprowadzanie testów użyteczności i iterację projektu aplikacji, aż do osiągnięcia celów i zadowolenia użytkowników.

Narzędzia do efektywnego testowania użyteczności

Kilka narzędzi może pomóc w testowaniu użyteczności na platformach no-code, dzięki czemu jest ono bardziej wydajne i wnikliwe. Niektóre z tych narzędzi obejmują:

Mapy cieplne

Mapy cieplne pozwalają wizualizować interakcje użytkowników z aplikacją i identyfikować obszary problematyczne, z którymi użytkownicy mogą mieć problemy. Narzędzia takie jak Hotjar i Crazy Egg oferują mapy cieplne, które można zintegrować z platformami no-code, zapewniając cenny wgląd w zachowania użytkowników.

Nagrania sesji

Narzędzia do nagrywania sesji, takie jak FullStory lub LogRocket, pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją aplikacją, rejestrując ich działania podczas sesji. Nagrania te można później obejrzeć, aby obserwować zachowania użytkowników, identyfikować problemy i rozumieć punkty krytyczne w aplikacji.

Opinie i ankiety użytkowników

Zbieranie opinii użytkowników jest kluczowe, aby zrozumieć ich preferencje i oczekiwania. Narzędzia takie jak UserTesting, UsabilityHub lub SurveyMonkey zapewniają metody zbierania opinii i spostrzeżeń użytkowników za pośrednictwem ankiet, ankiet lub sesji jeden na jednego.

Platformy do testów A/B

Platformy do testów A/B, takie jak Optimizely lub VWO, umożliwiają testowanie różnych wariantów projektów i treści w celu określenia, która z nich działa najlepiej pod względem doświadczenia użytkownika i zaangażowania. Wdrożenie testów A/B na platformie no-code może pomóc zoptymalizować aplikację i podejmować oparte na danych decyzje dotyczące ulepszeń projektu.

Testowanie platformy AppMaster i użyteczności

Platforma AppMaster oferuje wbudowaną obsługę testowania użyteczności, ułatwiając projektantom aplikacji upewnienie się, że ich aplikacje zapewniają doskonałe doświadczenia użytkownika. Oto kilka sposobów, w jakie AppMaster pomaga w testowaniu użyteczności:

Narzędzia do projektowania wizualnego

Dzięki narzędziom do projektowania wizualnego AppMaster umożliwia projektantom aplikacji szybkie tworzenie i edytowanie komponentów interfejsu użytkownika. Platforma udostępnia gotowe komponenty interfejsu użytkownika, które są zoptymalizowane pod kątem doskonałej obsługi użytkownika, oszczędzając czas projektantów i zapewniając, że użyteczność jest najważniejszym czynnikiem podczas tworzenia aplikacji.

Interaktywny podgląd aplikacji

Platforma AppMaster oferuje funkcję podglądu aplikacji na różnych urządzeniach, takich jak przeglądarki komputerowe, tablety i smartfony. Pomaga to projektantom aplikacji zobaczyć, jak ich aplikacja będzie wyglądać i zachowywać się na różnych urządzeniach, co pozwala im odpowiednio dostosować projekt i użyteczność.

Integracja z narzędziami firm trzecich

AppMaster obsługuje integrację z różnymi narzędziami innych firm do testowania użyteczności, takimi jak mapy cieplne, nagrania sesji, opinie użytkowników i testy A/B. Ułatwia to projektantom aplikacji dodawanie testów użyteczności do procesu tworzenia aplikacji i modyfikowanie projektów w oparciu o spostrzeżenia oparte na danych.

Łącząc wbudowane funkcje testowania użyteczności AppMaster z najlepszymi praktykami i powiązanymi narzędziami, projektanci aplikacji mogą mieć pewność, że ich aplikacje spełniają oczekiwania użytkowników, zapewniają przyjemne doświadczenia użytkownika i przyczyniają się do sukcesu ich projektów.