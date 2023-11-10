满足本地需求的定制无代码解决方案

随着企业在不断变化的环境中发展，对根据其独特需求量身定制的定制软件解决方案的需求从未如此之高。传统的开发方法可能非常耗时、资源密集，并且常常会导致技术债务。 无代码和低代码平台已经成为一种显着简化和加速软件开发的解决方案。尽管如此，并非所有no-code平台都能满足具有本地基础设施需求的组织。

AppMaster是一个功能强大的无代码平台，专为在短时间内开发 Web、移动和后端应用程序而设计，同时结合了本地环境所需的可扩展性和安全性。本文将向您介绍本地部署的概念、为什么企业可能会选择本地、自定义no-code解决方案，并展示AppMaster在该软件开发领域的独特方法。

什么是本地部署？

本地部署是指在公司自己的服务器或数据中心托管软件应用程序，而不是依赖第三方提供商管理的基于云的解决方案。它为组织提供了对其应用程序、数据和基础设施的更多控制，使他们能够确保其系统符合其特定的标准和要求。除了控制之外，本地部署还可以提供增强的数据安全性、更短的网络延迟以及易于遵守各种法规。

为什么选择本地No-Code解决方案？

企业选择为本地基础设施开发和部署no-code解决方案有多种原因：

数据安全：处理敏感和机密信息的公司（例如金融机构和医疗保健提供商）需要确保其数据的安全和隐私。本地部署可以让组织保持对物理和网络安全措施的控制并管理对数据的访问，从而提供额外的保护层。 定制：具有独特或复杂需求的企业可能需要对其软件解决方案进行更大程度的定制。与大多数基于云的解决方案相比， AppMaster 等本地 no-code 平台提供了更高程度的可定制性，因为它们能够生成可根据特定需求进行修改和定制的标准代码。 对基础设施的完全控制：本地部署使组织能够保持对其基础设施的控制，从而允许定制架构、定制硬件和软件设置。这种灵活性确保企业可以开发完全符合其运营和技术要求的应用程序。 合规性：某些行业，如金融服务和医疗保健，受到严格的数据保护和隐私法规的约束。通过授予公司对数据存储和访问的完全控制权，在本地部署解决方案可以简化对这些法规的遵守。 性能：本地解决方案通过消除对外部网络的依赖并减少与基于云的提供商相关的延迟，提供了获得更好性能的潜力。通过在本地托管应用程序，企业可以确保更快、更稳定的连接，从而提高性能和用户体验。

本地no-code解决方案可以提供许多优势，包括增强的数据安全性、定制、控制、法规遵从性和改进的性能，使其成为各行业许多组织的首选。

典型No-Code平台面临的挑战

虽然no-code平台提供了许多好处，例如加快开发速度、减少对复杂编码的依赖以及最大限度地降低成本，但在使用这些典型的no-code工具部署本地解决方案时会出现某些挑战。一些关键问题包括：

定制限制： 许多 no-code 平台都带有预设模板和构建块，这可能会限制需要定制解决方案以满足其独特需求的企业的定制选项。

许多 平台都带有预设模板和构建块，这可能会限制需要定制解决方案以满足其独特需求的企业的定制选项。 缺乏本地功能： 大多数 no-code 解决方案主要针对基于云的部署而设计，可能无法提供流畅的本地操作所需的基本功能。因此，这可能会给需要本地设置以满足数据安全、合规性或基础设施考虑的公司带来困难。

大多数 解决方案主要针对基于云的部署而设计，可能无法提供流畅的本地操作所需的基本功能。因此，这可能会给需要本地设置以满足数据安全、合规性或基础设施考虑的公司带来困难。 对第三方服务的依赖： 许多 no-code 平台依赖第三方服务来实现某些功能，例如身份验证或数据库管理。这可能会导致本地环境中发生冲突，特别是当这些服务具有严格的安全限制或与公司现有基础设施不兼容时。

许多 平台依赖第三方服务来实现某些功能，例如身份验证或数据库管理。这可能会导致本地环境中发生冲突，特别是当这些服务具有严格的安全限制或与公司现有基础设施不兼容时。 技术债务： No-code 平台有时会引入技术债务，因为它们允许快速开发应用程序，而无需解决代码质量或可扩展性等根本问题。随着应用程序的增长和发展，这不可避免地会导致性能问题和维护困难。

需要本地no-code解决方案的公司需要一个平台来克服这些挑战，为他们提供其独特情况所需的灵活性、安全性和操作控制。

AppMaster ：适用于本地解决方案的No-Code平台

AppMaster是一个功能强大的no-code平台，使各种规模的企业能够创建可扩展和可定制的后端、Web 和移动应用程序。与其他no-code平台不同， AppMaster在构建时考虑了本地部署，提供了成功的本地解决方案所需的强大工具和功能。该平台的主要功能包括：

可扩展且无状态的后端： 使用 AppMaster 开发的应用程序使用Go（Golang）进行后端生成，提供快速且可扩展的解决方案，以满足任何企业或高负载用例的要求。 AppMaster 应用程序可以使用PostgreSQL兼容的数据库作为主存储，使其适应不同的环境。

使用 开发的应用程序使用Go（Golang）进行后端生成，提供快速且可扩展的解决方案，以满足任何企业或高负载用例的要求。 应用程序可以使用PostgreSQL兼容的数据库作为主存储，使其适应不同的环境。 可定制的业务逻辑： AppMaster 的可视化业务流程设计器允许用户创建定制的工作流程和业务逻辑，而无需编写任何代码。这种灵活性确保企业可以开发满足其特定需求的解决方案。

的可视化业务流程设计器允许用户创建定制的工作流程和业务逻辑，而无需编写任何代码。这种灵活性确保企业可以开发满足其特定需求的解决方案。 真正的应用程序生成：每当客户按下“发布”按钮时， AppMaster 就会为其应用程序生成源代码，对其进行编译、运行测试、将其打包到Docker 容器（仅后端）中，并将其部署到云端。由于 AppMaster 生成真实的应用程序，客户可以获得可执行的二进制文件（Business 和 Business+ 订阅）甚至源代码（企业订阅），并以最小的努力在本地托管它们。

AppMaster对于本地部署的优势

选择AppMaster作为本地no-code解决方案具有一系列优势，有助于应用程序部署的成功。一些主要优势包括：

数据安全： 借助 AppMaster ，企业可以保持对其数据和基础设施的完全控制，消除将敏感信息委托给第三方提供商的风险。这对于处理关键任务或受到严格监管的数据的组织来说尤其重要。

借助 ，企业可以保持对其数据和基础设施的完全控制，消除将敏感信息委托给第三方提供商的风险。这对于处理关键任务或受到严格监管的数据的组织来说尤其重要。 灵活的定制： AppMaster 提供强大的定制选项，允许企业开发定制应用程序以满足其独特的需求。公司可以利用其可视化业务流程设计器和用于创建用户界面的 drag-and-drop 界面来设计和实现应用程序，而无需编码或技术专业知识。

提供强大的定制选项，允许企业开发定制应用程序以满足其独特的需求。公司可以利用其可视化业务流程设计器和用于创建用户界面的 界面来设计和实现应用程序，而无需编码或技术专业知识。 快速开发： AppMaster 的 no-code 方法可实现快速应用程序开发，最大限度地减少部署本地解决方案所需的时间和精力。该平台声称与传统方法相比，应用程序开发速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍，从而节省了大量业务。

的 方法可实现快速应用程序开发，最大限度地减少部署本地解决方案所需的时间和精力。该平台声称与传统方法相比，应用程序开发速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍，从而节省了大量业务。 技术债务最小化： 由于只要需求发生修改， AppMaster 就会从头开始生成应用程序，因此有助于消除技术债务。这种简化的开发流程可确保应用程序随着时间的推移保持高性能且易于维护。

由于只要需求发生修改， 就会从头开始生成应用程序，因此有助于消除技术债务。这种简化的开发流程可确保应用程序随着时间的推移保持高性能且易于维护。 经济高效的解决方案： AppMaster 的 no-code 平台减少了对昂贵的开发人员的需求和漫长的开发周期，帮助企业节省成本，同时充分利用其本地部署。

的 平台减少了对昂贵的开发人员的需求和漫长的开发周期，帮助企业节省成本，同时充分利用其本地部署。 多功能用例： AppMaster 的功能使其适用于各个行业，包括金融、医疗保健、政府、制造等。其灵活性和多功能性使其成为任何需要自定义本地 no-code 解决方案的组织的理想选择。

通过选择AppMaster作为本地部署的no-code平台，企业可以克服与典型no-code解决方案相关的挑战，并享受快速开发、定制和数据安全的好处，同时最大限度地减少技术债务。

本地No-Code解决方案的示例用例

AppMaster强大的no-code功能允许组织在本地创建和部署各种应用程序。本节将讨论不同行业的一些特定用例，在这些用例中，本地no-code解决方案被证明是有利的。

金融机构

银行、信用合作社和投资公司等金融机构面临严格的数据安全和隐私法规。 AppMaster的本地no-code解决方案可以帮助这些组织创建安全的应用程序、客户门户和数据分析平台，而无需担心潜在的数据泄露或违反监管要求。

医疗保健机构

医疗保健提供商必须遵守各种数据隐私法（例如美国的 HIPAA）以保护患者信息。通过利用AppMaster的no-code平台，医疗保健组织可以为其本地基础设施创建自定义患者管理系统、预约安排程序和电子健康记录 (EHR)应用程序，从而确保强大的安全性和合规性。

政府和公共部门实体

政府机构和公共部门实体经常处理敏感数据，包括公民信息和机密文件。通过部署通过AppMaster开发的本地no-code解决方案，这些组织可以为公共记录管理、员工工资单和内部通信等任务创建安全、定制的应用程序，同时保持对其数据的严格控制。

制造和供应链管理

制造和供应链行业可能面临挑战，需要灵活且可定制的本地应用程序来优化其运营。 AppMaster可用于创建自定义库存管理应用程序、制造过程跟踪系统、资源实时监控等。所有这些解决方案均设计为在本地无缝运行，确保高水平的数据安全性和定制性。

律师事务所和知识产权管理

律师事务所处理敏感的客户信息和知识产权资产，优先考虑数据安全。使用AppMaster的no-code平台，法律专业人士可以创建专门构建的法律实践管理应用程序、文档管理系统和可在本地部署的客户通信平台，确保数据安全可靠。

研究与开发

参与研发的公司依赖于确定关键信息的机密性和安全访问。 AppMaster 的本地no-code解决方案可以帮助开发应用程序来管理研究数据、项目协作以及在安全的本地环境中跟踪资源分配。

开始使用AppMaster

AppMaster为各种规模和行业的企业提供全面的no-code平台，用于在本地创建和部署后端、Web 和移动应用程序。如果您准备好利用no-code技术的强大功能来满足组织的本地需求，请按照以下步骤开始：

注册免费帐户：要探索 AppMaster 的功能并了解有关该平台的更多信息，请首先注册免费的学习和探索帐户。该计划可让您熟悉该平台并确定它是否适合您的组织。 选择正确的订阅计划： AppMaster 提供各种订阅计划，包括 Startup、Startup+、Business、Business+ 和自定义 Enterprise 选项。评估每个计划的功能、资源和定价，选择最适合您需求的一个，请记住，Business 和 Business+ 选项允许您获取用于本地部署的二进制文件，而 Enterprise 计划提供可编辑的源代码。 设计和开发您的应用程序：使用 AppMaster 的可视化工具，例如 BP Designer 和 drag-and-drop UI 构建器，根据您的独特需求创建自定义应用程序。您可以快速迭代设计过程、调整业务逻辑并轻松测试您的应用程序。 在本地部署应用程序：应用程序准备就绪后，即可利用二进制文件或源代码（取决于您的订阅计划）在组织的本地基础设施上部署应用程序。 AppMaster 为 Go (Golang) 中的后端应用程序以及Vue3框架、 Kotlin和 Swift 中的 Web 和移动应用程序生成源代码，这保证了与大多数本地环境的兼容性。 维护和扩展您的应用程序： AppMaster 的可扩展架构使您能够随着组织需求的不断变化轻松维护和扩展您的应用程序。随着需求的变化，在 AppMaster IDE 中更新应用程序的蓝图，从头开始重新生成应用程序，并在本地重新部署，确保持续改进，同时最大限度地减少技术债务。

借助AppMaster的no-code平台，您可以快速且经济高效地开发针对您的业务需求量身定制的功能强大的本地应用程序，从而确保为您的组织提供增强的安全性、定制性和控制力。