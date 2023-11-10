Şirket İçi İhtiyaçlara Yönelik Özel Kodsuz Çözümler

İşletmeler sürekli değişen bir ortamda geliştikçe, kendilerine özgü gereksinimlerine göre uyarlanmış özelleştirilmiş yazılım çözümlerine olan talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Geleneksel geliştirme metodolojileri zaman alıcı, kaynak yoğun olabilir ve çoğu zaman teknik borçla sonuçlanabilir. Kodsuz ve az kodlu platformlar, yazılım geliştirmeyi önemli ölçüde kolaylaştıran ve hızlandıran bir çözüm olarak ortaya çıktı. Yine de no-code platformların tümü şirket içi altyapı ihtiyaçları olan kuruluşlara hitap etmemektedir.

Şirket içi ortamlar için gereken ölçeklenebilirlik ve güvenliği bir araya getirirken çok kısa sürede web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için tasarlanmış güçlü , kodsuz bir platform olan AppMaster'a girin. Bu makale size şirket içi dağıtım kavramını, işletmelerin neden şirket içi, özel no-code çözümleri tercih edebileceğini tanıtacak ve AppMaster bu yazılım geliştirme alanına benzersiz yaklaşımını sergileyecektir.

Tesis İçi Nedir?

Şirket içi, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yönetilen bulut tabanlı çözümlere güvenmek yerine, yazılım uygulamalarının bir şirketin kendi sunucularında veya veri merkezlerinde barındırılmasını ifade eder. Kuruluşlara uygulamaları, verileri ve altyapıları üzerinde daha fazla kontrol sunarak sistemlerinin kendi standartlarına ve gereksinimlerine uygun olmasını sağlamalarına olanak tanır. Kontrole ek olarak, şirket içi dağıtım, gelişmiş veri güvenliği, daha kısa ağ gecikmesi ve çeşitli düzenlemelere uyum kolaylığı sunabilir.

Neden Şirket İçi No-Code Çözümleri Seçmelisiniz?

İşletmelerin şirket içi altyapı için no-code çözümler geliştirmeyi ve dağıtmayı seçmesinin birçok nedeni vardır:

Veri güvenliği: Finansal kurumlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları gibi hassas ve gizli bilgilerle çalışan şirketlerin, verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlaması gerekir. Şirket içi dağıtım, kuruluşların fiziksel ve ağ güvenlik önlemleri üzerinde kontrol sahibi olmasına ve verilere erişimi yönetmesine olanak tanıyarak ek bir koruma katmanı sunabilir. Özelleştirme: Benzersiz veya karmaşık gereksinimleri olan işletmeler, yazılım çözümlerinin daha fazla özelleştirilmesine ihtiyaç duyabilir. AppMaster gibi şirket içi no-code platformlar, çoğu bulut tabanlı çözümle karşılaştırıldığında daha yüksek düzeyde özelleştirilebilirlik sunar; çünkü bunlar, belirli taleplere göre değiştirilebilen ve uyarlanabilen standart kodun oluşturulmasına olanak tanır. Altyapı üzerinde tam kontrol: Şirket içi dağıtım, kuruluşların kendi altyapıları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayarak özel mimariye, özelleştirilmiş donanıma ve yazılım kurulumlarına olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin operasyonel ve teknolojik gereksinimlerine mükemmel şekilde uyum sağlayan uygulamalar geliştirebilmelerini sağlar. Uyumluluk: Finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri gibi belirli sektörler katı veri koruma ve gizlilik düzenlemelerine tabidir. Çözümlerin şirket içinde dağıtılması, şirketlere veri depolama ve erişim üzerinde tam kontrol sağlayarak bu düzenlemelere uyumu kolaylaştırabilir. Performans: Şirket içi çözümler, harici ağlara bağımlılığı ortadan kaldırarak ve bulut tabanlı sağlayıcılarla ilişkili gecikmeyi azaltarak daha iyi performans potansiyeli sunar. İşletmeler, uygulamaları yerel olarak barındırarak daha hızlı ve daha istikrarlı bir bağlantı sağlayarak performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

Şirket içi no-code çözümler, gelişmiş veri güvenliği, özelleştirme, kontrol, mevzuat uyumluluğu ve iyileştirilmiş performans dahil olmak üzere pek çok avantaj sağlayabilir ve bu da onları çeşitli sektörlerdeki birçok kuruluş için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

Tipik No-Code Platformlarla İlgili Zorluklar

no-code platformlar, geliştirmeyi hızlandırmak, karmaşık kodlamaya olan bağımlılığı azaltmak ve maliyetleri en aza indirmek gibi çok sayıda avantaj sunarken, bu tipik no-code araçları kullanarak şirket içi çözümleri dağıtırken bazı zorluklar ortaya çıkar. Temel sorunlardan bazıları şunlardır:

Özelleştirme sınırlamaları: Çoğu no-code platform, önceden ayarlanmış şablonlar ve yapı taşlarıyla birlikte gelir; bu da, kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özel çözümlere ihtiyaç duyan işletmelerin özelleştirme seçeneklerini sınırlayabilir.

Çoğu platform, önceden ayarlanmış şablonlar ve yapı taşlarıyla birlikte gelir; bu da, kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özel çözümlere ihtiyaç duyan işletmelerin özelleştirme seçeneklerini sınırlayabilir. Şirket içi özelliklerin eksikliği: Çoğu no-code çözüm, öncelikle bulut tabanlı dağıtım için tasarlanmıştır ve şirket içi operasyonların sorunsuz olması için gereken temel özellikleri sunmayabilir. Sonuç olarak bu durum, veri güvenliği, uyumluluk veya altyapı hususlarını karşılamak için şirket içi kurulum gerektiren şirketler için zorluklar oluşturabilir.

Çoğu çözüm, öncelikle bulut tabanlı dağıtım için tasarlanmıştır ve şirket içi operasyonların sorunsuz olması için gereken temel özellikleri sunmayabilir. Sonuç olarak bu durum, veri güvenliği, uyumluluk veya altyapı hususlarını karşılamak için şirket içi kurulum gerektiren şirketler için zorluklar oluşturabilir. Üçüncü taraf hizmetlerine bağımlılıklar: Çoğu no-code platform, kimlik doğrulama veya veritabanı yönetimi gibi belirli işlevler için üçüncü taraf hizmetlerine güvenir. Bu, özellikle bu hizmetlerin sıkı güvenlik kısıtlamalarına sahip olduğu veya şirketin mevcut altyapısıyla uyumlu olmadığı durumlarda şirket içi ortamda çatışmalara yol açabilir.

Çoğu platform, kimlik doğrulama veya veritabanı yönetimi gibi belirli işlevler için üçüncü taraf hizmetlerine güvenir. Bu, özellikle bu hizmetlerin sıkı güvenlik kısıtlamalarına sahip olduğu veya şirketin mevcut altyapısıyla uyumlu olmadığı durumlarda şirket içi ortamda çatışmalara yol açabilir. Teknik borç: No-code platformlar, kod kalitesi veya ölçeklenebilirlik gibi temel sorunları ele almadan uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine izin verdikleri için bazen teknik borç getirebilirler. Uygulama büyüyüp geliştikçe bu kaçınılmaz olarak performans sorunlarına ve bakım zorluklarına yol açabilir.

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Şirket içi no-code çözümlere ihtiyaç duyan şirketlerin, bu zorlukların üstesinden gelebilecek, kendilerine özgü durumların gerektirdiği esnekliği, güvenliği ve operasyonel kontrolü sağlayacak bir platforma ihtiyaçları var.

AppMaster: Şirket İçi Çözümler için No-Code Platform

AppMaster, her boyuttaki işletmenin ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code güçlü bir platformdur. Diğer no-code platformlardan farklı olarak AppMaster, şirket içi dağıtım göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur ve başarılı şirket içi çözümler için gereken güçlü araçları ve özellikleri sunar. Platformun temel yetenekleri şunları içerir:

Ölçeklenebilir ve durum bilgisi olmayan arka uç: AppMaster ile geliştirilen uygulamalar, arka uç oluşturmak için Go (Golang) kullanır ve her türlü işletmenin veya yüksek yüklü kullanım durumlarının gereksinimlerine uyan hızlı ve ölçeklenebilir çözümler sunar. AppMaster uygulamaları birincil depolama olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla çalışabilir, bu da onu farklı ortamlara uyarlanabilir hale getirir.

ile geliştirilen uygulamalar, arka uç oluşturmak için Go (Golang) kullanır ve her türlü işletmenin veya yüksek yüklü kullanım durumlarının gereksinimlerine uyan hızlı ve ölçeklenebilir çözümler sunar. uygulamaları birincil depolama olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla çalışabilir, bu da onu farklı ortamlara uyarlanabilir hale getirir. Özelleştirilebilir iş mantığı: AppMaster görsel İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan özel iş akışları ve iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirebilmesini sağlar.

görsel İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan özel iş akışları ve iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirebilmesini sağlar. Gerçek uygulama oluşturma: Müşteriler "Yayınla" düğmesine her bastığında, AppMaster uygulamaları için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, bunları Docker kapsayıcılarına (yalnızca arka uç) paketler ve buluta dağıtır. AppMaster gerçek uygulamalar ürettiğinden, müşteriler yürütülebilir ikili dosyalar (İş ve İş+ aboneliği) ve hatta kaynak kodunu (Kurumsal abonelik) alabilir ve bunları şirket içinde minimum çabayla barındırabilir.

Şirket İçi Dağıtım için AppMaster Avantajları

Şirket içi no-code çözümler için AppMaster seçmek, uygulama dağıtımının başarısına katkıda bulunan bir dizi avantajla birlikte gelir. Temel avantajlardan bazıları şunlardır:

Veri güvenliği: AppMaster ile işletmeler, verileri ve altyapıları üzerinde tam kontrol sahibi olur ve hassas bilgilerin üçüncü taraf sağlayıcılara emanet edilmesi riskini ortadan kaldırır. Bu, özellikle görev açısından kritik veya yoğun şekilde düzenlenmiş verilerle çalışan kuruluşlar için önemlidir.

ile işletmeler, verileri ve altyapıları üzerinde tam kontrol sahibi olur ve hassas bilgilerin üçüncü taraf sağlayıcılara emanet edilmesi riskini ortadan kaldırır. Bu, özellikle görev açısından kritik veya yoğun şekilde düzenlenmiş verilerle çalışan kuruluşlar için önemlidir. Esnek özelleştirme: AppMaster , işletmelerin kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özel olarak hazırlanmış ısmarlama uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Şirketler, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için görsel İş Süreci Tasarımcısı ve drag-and-drop arayüzünden yararlanarak, kodlama veya teknik uzmanlık gerektirmeden uygulamalar tasarlayabilir ve uygulayabilir.

, işletmelerin kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özel olarak hazırlanmış ısmarlama uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Şirketler, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için görsel İş Süreci Tasarımcısı ve arayüzünden yararlanarak, kodlama veya teknik uzmanlık gerektirmeden uygulamalar tasarlayabilir ve uygulayabilir. Hızlı geliştirme: AppMaster no-code yaklaşımı, hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak şirket içi bir çözümün devreye alınması için gereken süre ve çabayı en aza indirir. Platform, uygulama geliştirmeyi geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirerek önemli miktarda iş tasarrufu sağlayacağını iddia ediyor.

yaklaşımı, hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak şirket içi bir çözümün devreye alınması için gereken süre ve çabayı en aza indirir. Platform, uygulama geliştirmeyi geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirerek önemli miktarda iş tasarrufu sağlayacağını iddia ediyor. En aza indirilmiş teknik borç: AppMaster , gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu kolaylaştırılmış geliştirme süreci, uygulamaların zaman içinde yüksek performanslı ve bakımı kolay kalmasını sağlar.

, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Bu kolaylaştırılmış geliştirme süreci, uygulamaların zaman içinde yüksek performanslı ve bakımı kolay kalmasını sağlar. Uygun maliyetli çözümler: AppMaster no-code platformu, pahalı geliştiricilere ve uzun geliştirme döngülerine olan ihtiyacı azaltarak işletmelerin şirket içi dağıtımlarından en iyi şekilde yararlanırken maliyetlerden tasarruf etmelerine yardımcı olur.

platformu, pahalı geliştiricilere ve uzun geliştirme döngülerine olan ihtiyacı azaltarak işletmelerin şirket içi dağıtımlarından en iyi şekilde yararlanırken maliyetlerden tasarruf etmelerine yardımcı olur. Çok yönlü kullanım durumları: AppMaster yetenekleri onu finans, sağlık hizmetleri, hükümet, imalat ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörler için uygun hale getirir. Esnekliği ve çok yönlülüğü, şirket içi özel no-code çözümlere ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar için ideal olmasını sağlar.

İşletmeler, şirket içi dağıtımlar için no-code platform olarak AppMaster seçerek, tipik no-code çözümlerle ilgili zorlukların üstesinden gelebilir ve teknik borcu en aza indirirken hızlı geliştirme, özelleştirme ve veri güvenliğinin avantajlarından yararlanabilir.

Şirket İçi No-Code Çözümlerin Örnek Kullanım Durumları

AppMaster güçlü no-code yetenekleri, kuruluşların şirket içinde çok çeşitli uygulamaları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Bu bölümde, şirket içi no-code çözümlerin avantajlı olduğu farklı sektörlerdeki bazı özel kullanım durumları tartışılacaktır.

Finansal Kurumlar

Bankalar, kredi birlikleri ve yatırım firmaları gibi finansal kurumlar katı veri güvenliği ve gizlilik düzenlemeleriyle karşı karşıyadır. AppMaster şirket içi no-code çözümleri, bu kuruluşların potansiyel veri ihlalleri veya düzenleyici gereklilikleri ihlal etme endişesi duymadan güvenli uygulamalar, müşteri portalları ve veri analizi platformları oluşturmasına yardımcı olabilir.

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Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları

Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, hasta bilgilerini korumak için çeşitli veri gizliliği yasalarına (ABD'deki HIPAA gibi) uyması gerekir. Sağlık kuruluşları, AppMaster no-code platformundan yararlanarak, şirket içi altyapıları için özel hasta yönetim sistemleri, randevu planlayıcıları ve elektronik sağlık kaydı (EHR) uygulamaları oluşturarak güçlü güvenlik ve uyumluluk sağlayabilir.

Devlet ve Kamu Sektörü Kuruluşları

Devlet kurumları ve kamu sektörü kuruluşları genellikle vatandaş bilgileri ve gizli belgeler de dahil olmak üzere hassas verileri işler. Bu kuruluşlar, AppMaster aracılığıyla geliştirilen şirket içi no-code çözümleri dağıtarak, verileri üzerinde sıkı kontrol sağlarken kamu kayıt yönetimi, çalışan maaş bordrosu ve iç iletişim gibi görevler için güvenli, özel hazırlanmış uygulamalar oluşturabilir.

Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi

İmalat ve tedarik zinciri endüstrileri, operasyonlarını optimize etmek için esnek ve özelleştirilebilir şirket içi uygulamalar gerektiren zorluklarla karşılaşabilir. AppMaster özel envanter yönetimi uygulamaları, üretim süreci takip sistemleri, kaynakların gerçek zamanlı izlenmesi ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılabilir. Bu çözümlerin tümü, şirket içinde sorunsuz bir şekilde çalışacak ve yüksek düzeyde veri güvenliği ve özelleştirme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Hukuk Firmaları ve Fikri Mülkiyet Yönetimi

Hukuk firmaları hassas müşteri bilgilerini ve fikri mülkiyet varlıklarını yöneterek veri güvenliğine öncelik verir. Hukuk uzmanları, AppMaster no-code platformunu kullanarak, amaca yönelik olarak oluşturulmuş yasal uygulama yönetimi uygulamaları, belge yönetim sistemleri ve şirket içinde dağıtılabilen müşteri iletişim platformları oluşturabilir, böylece verilerin güvende ve emniyette kalmasını sağlayabilirler.

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve geliştirmeye katılan şirketler, gizliliğin belirlenmesine ve kritik bilgilere güvenli erişime güvenir. AppMaster'ın şirket içi no-code çözümleri, güvenli bir şirket içi ortamda araştırma verilerini yönetmek, projeler üzerinde işbirliği yapmak ve kaynak tahsisini takip etmek için uygulamalar geliştirmeye yardımcı olabilir.

AppMaster Başlarken

AppMaster, her boyuttaki ve sektördeki işletmelerin şirket içinde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturması ve dağıtması için kapsamlı no-code bir platform sunar. Kuruluşunuzun şirket içi ihtiyaçları için no-code teknolojinin gücünden yararlanmaya hazırsanız başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ücretsiz bir hesap için kaydolun: AppMaster özelliklerini keşfetmek ve platform hakkında daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz bir Öğren ve Keşfet hesabına kaydolarak başlayın. Bu plan, platformu tanımanıza ve bunun kuruluşunuz için doğru çözüm olup olmadığına karar vermenize olanak tanır. Doğru abonelik planını seçin: AppMaster , Startup, Startup+, Business, Business+ ve özel Enterprise seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için her planın özelliklerini, kaynaklarını ve fiyatını değerlendirin; Business ve Business+ seçeneklerinin şirket içi dağıtım için ikili dosyalar almanıza izin verdiğini, Kurumsal planın ise düzenlenebilir kaynak kodu sunduğunu unutmayın. . Uygulamanızı tasarlayın ve geliştirin: Benzersiz gereksinimlerinize göre özel uygulamanızı oluşturmak için AppMaster BP Designer gibi görsel araçlarını ve drag-and-drop kullanıcı arayüzü oluşturucularını kullanın. Tasarım sürecini hızla yineleyebilir, iş mantığını ayarlayabilir ve uygulamanızı kolayca test edebilirsiniz. Uygulamanızı şirket içinde dağıtın: Uygulamanız hazır olduğunda, uygulamayı kuruluşunuzun şirket içi altyapısına dağıtmak için ikili dosyaları veya kaynak kodunu (abonelik planınıza bağlı olarak) kullanın. AppMaster Go'daki (Golang) arka uç uygulamaları için ve Vue3 çerçevesi, Kotlin ve Swift'deki web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu üretir ve bu da çoğu şirket içi ortamla uyumluluğu garanti eder. Uygulamanızı koruyun ve ölçeklendirin: AppMaster ölçeklenebilir mimarisi, kuruluşunuzun ihtiyaçları zaman içinde geliştikçe uygulamanızı kolayca korumanıza ve ölçeklendirmenize olanak tanır. Gereksinimler değiştikçe, uygulamanızın planlarını AppMaster IDE içinde güncelleyin, uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturun ve şirket içinde yeniden konuşlandırarak teknik borcu en aza indirirken sürekli iyileştirme sağlayın.

AppMaster no-code platformuyla, iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güçlü şirket içi uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirebilir, kuruluşunuz için gelişmiş güvenlik, özelleştirme ve kontrol sağlayabilirsiniz.