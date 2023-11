Benutzerdefinierte No-Code-Lösungen für On-Premise-Anforderungen

Da sich Unternehmen in einem sich ständig verändernden Umfeld weiterentwickeln, war die Nachfrage nach maßgeschneiderten Softwarelösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind, noch nie so hoch. Herkömmliche Entwicklungsmethoden können zeitaufwändig und ressourcenintensiv sein und häufig zu technischen Schulden führen. No-Code- und Low-Code-Plattformen haben sich als Lösung herauskristallisiert, die die Softwareentwicklung deutlich vereinfacht und beschleunigt. Dennoch sind nicht alle no-code Plattformen für Unternehmen mit Anforderungen an die On-Premise-Infrastruktur geeignet.

Dann kommt AppMaster ins Spiel, eine leistungsstarke No-Code- Plattform, die für die Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit entwickelt wurde und gleichzeitig die für On-Premise-Umgebungen erforderliche Skalierbarkeit und Sicherheit bietet. Dieser Artikel führt Sie in das Konzept der On-Premise-Bereitstellung ein, erklärt, warum sich Unternehmen für maßgeschneiderte On-Premise- no-code Lösungen entscheiden könnten, und stellt den einzigartigen Ansatz von AppMaster in diesem Bereich der Softwareentwicklung vor.

Was ist On-Premise?

Unter „On-Premise“ versteht man das Hosten von Softwareanwendungen auf unternehmenseigenen Servern oder Rechenzentren, anstatt sich auf cloudbasierte Lösungen zu verlassen, die von Drittanbietern verwaltet werden. Es bietet Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Anwendungen, Daten und Infrastruktur und ermöglicht ihnen, sicherzustellen, dass ihre Systeme ihren spezifischen Standards und Anforderungen entsprechen. Zusätzlich zur Kontrolle kann die Bereitstellung vor Ort eine verbesserte Datensicherheit, kürzere Netzwerklatenz und eine einfachere Einhaltung verschiedener Vorschriften bieten.

Warum sollten Sie sich für On-Premise- No-Code Lösungen entscheiden?

Es gibt mehrere Gründe, warum sich Unternehmen für die Entwicklung und Bereitstellung no-code Lösungen für die On-Premise-Infrastruktur entscheiden könnten:

Datensicherheit: Unternehmen, die mit sensiblen und vertraulichen Informationen umgehen, wie etwa Finanzinstitute und Gesundheitsdienstleister, müssen die Sicherheit und Vertraulichkeit ihrer Daten gewährleisten. Die Bereitstellung vor Ort kann eine zusätzliche Schutzebene bieten, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Kontrolle über die physischen und Netzwerksicherheitsmaßnahmen zu behalten und den Zugriff auf die Daten zu verwalten. Anpassung: Unternehmen mit einzigartigen oder komplexen Anforderungen benötigen möglicherweise eine stärkere Anpassung ihrer Softwarelösungen. On-Premise- no-code Plattformen wie AppMaster bieten im Vergleich zu den meisten cloudbasierten Lösungen ein höheres Maß an Anpassbarkeit, da sie die Generierung von Standardcode ermöglichen, der je nach spezifischen Anforderungen geändert und angepasst werden kann. Vollständige Kontrolle über die Infrastruktur: Die Bereitstellung vor Ort ermöglicht es Unternehmen, die Kontrolle über ihre Infrastruktur zu behalten, was eine maßgeschneiderte Architektur sowie individuelle Hardware- und Software-Setups ermöglicht. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Unternehmen Anwendungen entwickeln können, die perfekt zu ihren betrieblichen und technologischen Anforderungen passen. Compliance: Bestimmte Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen unterliegen strengen Datenschutzbestimmungen. Die Bereitstellung von Lösungen vor Ort kann die Einhaltung dieser Vorschriften vereinfachen, indem Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Datenspeicherung und den Datenzugriff erhalten. Leistung: Vor-Ort-Lösungen bieten das Potenzial für eine bessere Leistung, indem sie die Abhängigkeit von externen Netzwerken eliminieren und die mit cloudbasierten Anbietern verbundene Latenz reduzieren. Durch das lokale Hosten von Anwendungen können Unternehmen eine schnellere und stabilere Verbindung sicherstellen und so die Leistung und das Benutzererlebnis verbessern.

On-Premise- no-code Lösungen können viele Vorteile bieten, darunter verbesserte Datensicherheit, Anpassung, Kontrolle, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verbesserte Leistung, was sie zur bevorzugten Wahl für viele Unternehmen in verschiedenen Branchen macht.

Herausforderungen bei typischen No-Code -Plattformen

Während no-code Plattformen zahlreiche Vorteile bieten, wie z. B. die Beschleunigung der Entwicklung, die Reduzierung der Abhängigkeit von komplexer Codierung und die Minimierung der Kosten, ergeben sich bei der Bereitstellung von On-Premise-Lösungen mit diesen typischen no-code Tools bestimmte Herausforderungen. Zu den Kernthemen gehören:

Einschränkungen bei der Anpassung: Viele no-code Plattformen verfügen über voreingestellte Vorlagen und Bausteine, die die Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen einschränken können, die maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Anforderungen benötigen.

Viele Plattformen verfügen über voreingestellte Vorlagen und Bausteine, die die Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen einschränken können, die maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Anforderungen benötigen. Fehlende On-Premise-Funktionen: Die meisten no-code Lösungen sind in erster Linie für die Cloud-basierte Bereitstellung konzipiert und bieten möglicherweise nicht die wesentlichen Funktionen, die für einen reibungslosen Betrieb vor Ort erforderlich sind. Folglich kann dies für Unternehmen, die eine Einrichtung vor Ort benötigen, um Datensicherheits-, Compliance- oder Infrastrukturaspekte zu erfüllen, Schwierigkeiten bereiten.

Die meisten Lösungen sind in erster Linie für die Cloud-basierte Bereitstellung konzipiert und bieten möglicherweise nicht die wesentlichen Funktionen, die für einen reibungslosen Betrieb vor Ort erforderlich sind. Folglich kann dies für Unternehmen, die eine Einrichtung vor Ort benötigen, um Datensicherheits-, Compliance- oder Infrastrukturaspekte zu erfüllen, Schwierigkeiten bereiten. Abhängigkeiten von Diensten Dritter: Viele no-code Plattformen sind für bestimmte Funktionen wie Authentifizierung oder Datenbankverwaltung auf Dienste Dritter angewiesen. Dies kann zu Konflikten in einer On-Premise-Umgebung führen, insbesondere wenn diese Dienste strengen Sicherheitsbeschränkungen unterliegen oder nicht mit der bestehenden Infrastruktur des Unternehmens kompatibel sind.

Viele Plattformen sind für bestimmte Funktionen wie Authentifizierung oder Datenbankverwaltung auf Dienste Dritter angewiesen. Dies kann zu Konflikten in einer On-Premise-Umgebung führen, insbesondere wenn diese Dienste strengen Sicherheitsbeschränkungen unterliegen oder nicht mit der bestehenden Infrastruktur des Unternehmens kompatibel sind. Technische Schulden: No-code Plattformen können manchmal zu technischen Schulden führen, da sie eine schnelle Entwicklung von Anwendungen ermöglichen, ohne zugrunde liegende Probleme wie Codequalität oder Skalierbarkeit zu berücksichtigen. Dies kann unweigerlich zu Leistungsproblemen und Wartungsschwierigkeiten führen, wenn die Anwendung wächst und sich weiterentwickelt.

Unternehmen, die On-Premise- no-code -Lösungen benötigen, benötigen eine Plattform, um diese Herausforderungen zu meistern und ihnen die Flexibilität, Sicherheit und Betriebskontrolle zu bieten, die ihre individuelle Situation erfordert.

AppMaster: Die No-Code Plattform für On-Premise-Lösungen

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, skalierbare und anpassbare Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Im Gegensatz zu anderen no-code Plattformen ist AppMaster auf die Bereitstellung vor Ort ausgelegt und bietet leistungsstarke Tools und Funktionen, die für erfolgreiche Lösungen vor Ort erforderlich sind. Zu den Hauptfunktionen der Plattform gehören:

Skalierbares und zustandsloses Backend: Mit AppMaster entwickelte Anwendungen nutzen Go (Golang) für die Backend-Generierung und bieten schnelle und skalierbare Lösungen, die den Anforderungen jedes Unternehmens oder Anwendungsfällen mit hoher Auslastung gerecht werden. AppMaster Anwendungen können mit PostgreSQL -kompatiblen Datenbanken als Primärspeicher arbeiten und sind so an verschiedene Umgebungen anpassbar.

Mit entwickelte Anwendungen nutzen Go (Golang) für die Backend-Generierung und bieten schnelle und skalierbare Lösungen, die den Anforderungen jedes Unternehmens oder Anwendungsfällen mit hoher Auslastung gerecht werden. Anwendungen können mit PostgreSQL -kompatiblen Datenbanken als Primärspeicher arbeiten und sind so an verschiedene Umgebungen anpassbar. Anpassbare Geschäftslogik: Mit dem visuellen Business Process Designer von AppMaster können Benutzer maßgeschneiderte Arbeitsabläufe und Geschäftslogik erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Unternehmen Lösungen entwickeln können, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Mit dem visuellen Business Process Designer von können Benutzer maßgeschneiderte Arbeitsabläufe und Geschäftslogik erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Unternehmen Lösungen entwickeln können, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Echte Anwendungsgenerierung: Immer wenn Kunden auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken, generiert AppMaster Quellcode für ihre Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container (nur Backend) und stellt sie in der Cloud bereit. Da AppMaster echte Anwendungen generiert, können Kunden ausführbare Binärdateien (Business- und Business+-Abonnement) oder sogar Quellcode (Enterprise-Abonnement) erhalten und diese mit minimalem Aufwand vor Ort hosten.

Vorteile von AppMaster für die Bereitstellung vor Ort

Die Wahl von AppMaster für On-Premise- no-code Lösungen bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die zum Erfolg der Anwendungsbereitstellung beitragen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Datensicherheit: Mit AppMaster behalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur und eliminieren so das Risiko, sensible Informationen Drittanbietern anzuvertrauen. Dies ist besonders wichtig für Organisationen, die mit geschäftskritischen oder stark regulierten Daten arbeiten.

Mit behalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur und eliminieren so das Risiko, sensible Informationen Drittanbietern anzuvertrauen. Dies ist besonders wichtig für Organisationen, die mit geschäftskritischen oder stark regulierten Daten arbeiten. Flexible Anpassung: AppMaster bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln, die genau auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unternehmen können Anwendungen ohne Programmierung oder technisches Fachwissen entwerfen und implementieren, indem sie den visuellen Business Process Designer und drag-and-drop Schnittstelle zum Erstellen von Benutzeroberflächen nutzen.

bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln, die genau auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unternehmen können Anwendungen ohne Programmierung oder technisches Fachwissen entwerfen und implementieren, indem sie den visuellen Business Process Designer und Schnittstelle zum Erstellen von Benutzeroberflächen nutzen. Schnelle Entwicklung: Der no-code Ansatz von AppMaster ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung und minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bereitstellung einer Lösung vor Ort. Die Plattform soll die Anwendungsentwicklung zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger machen als herkömmliche Methoden, was zu erheblichen geschäftlichen Einsparungen führt.

Der Ansatz von ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung und minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bereitstellung einer Lösung vor Ort. Die Plattform soll die Anwendungsentwicklung zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger machen als herkömmliche Methoden, was zu erheblichen geschäftlichen Einsparungen führt. Minimierte technische Schulden: Da AppMaster bei jeder Anforderungsänderung Anwendungen von Grund auf neu generiert, trägt es zur Beseitigung technischer Schulden bei. Dieser optimierte Entwicklungsprozess stellt sicher, dass Anwendungen über einen längeren Zeitraum leistungsstark und leicht wartbar bleiben.

Da bei jeder Anforderungsänderung Anwendungen von Grund auf neu generiert, trägt es zur Beseitigung technischer Schulden bei. Dieser optimierte Entwicklungsprozess stellt sicher, dass Anwendungen über einen längeren Zeitraum leistungsstark und leicht wartbar bleiben. Kostengünstige Lösungen: Die no-code Plattform von AppMaster reduziert den Bedarf an teuren Entwicklern und langwierigen Entwicklungszyklen und hilft Unternehmen, Kosten zu sparen und gleichzeitig das Beste aus ihrer On-Premise-Bereitstellung herauszuholen.

Die Plattform von reduziert den Bedarf an teuren Entwicklern und langwierigen Entwicklungszyklen und hilft Unternehmen, Kosten zu sparen und gleichzeitig das Beste aus ihrer On-Premise-Bereitstellung herauszuholen. Vielseitige Anwendungsfälle: Aufgrund seiner Fähigkeiten eignet sich AppMaster für verschiedene Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen, Regierung, Fertigung und mehr. Aufgrund seiner Flexibilität und Vielseitigkeit ist es ideal für jedes Unternehmen, das maßgeschneiderte On-Premise- no-code Lösungen benötigt.

Durch die Wahl von AppMaster als no-code Plattform für On-Premise-Bereitstellungen können Unternehmen die Herausforderungen meistern, die mit typischen no-code Lösungen verbunden sind, und die Vorteile einer schnellen Entwicklung, Anpassung und Datensicherheit genießen, während sie gleichzeitig die technischen Schulden minimieren.

Beispielanwendungsfälle für On-Premise- No-Code Lösungen

Die leistungsstarken no-code Funktionen von AppMaster ermöglichen es Unternehmen, eine breite Palette von Anwendungen vor Ort zu erstellen und bereitzustellen. In diesem Abschnitt werden einige spezifische Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen besprochen, bei denen sich On-Premise- no-code Lösungen als vorteilhaft erweisen.

Finanzinstitutionen

Finanzinstitute wie Banken, Kreditgenossenschaften und Investmentfirmen unterliegen strengen Datenschutz- und Datenschutzbestimmungen. On-Premise- no-code Lösungen von AppMaster können diesen Unternehmen dabei helfen, sichere Anwendungen, Kundenportale und Datenanalyseplattformen zu erstellen, ohne sich Gedanken über mögliche Datenschutzverletzungen oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften machen zu müssen.

Gesundheitsdienstleister

Gesundheitsdienstleister müssen verschiedene Datenschutzgesetze einhalten (z. B. HIPAA in den USA), um Patientendaten zu schützen. Durch die Nutzung der no-code Plattform von AppMaster können Gesundheitsorganisationen benutzerdefinierte Patientenverwaltungssysteme, Terminplaner und Anwendungen für elektronische Gesundheitsakten (EHR) für ihre Infrastruktur vor Ort erstellen und so hohe Sicherheit und Compliance gewährleisten.

Regierung und Einrichtungen des öffentlichen Sektors

Regierungsbehörden und Einrichtungen des öffentlichen Sektors verarbeiten häufig sensible Daten, darunter Bürgerinformationen und Verschlusssachen. Durch den Einsatz von On-Premise- no-code Lösungen, die von AppMaster entwickelt wurden, können diese Organisationen sichere, maßgeschneiderte Anwendungen für Aufgaben wie die Verwaltung öffentlicher Unterlagen, die Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter und die interne Kommunikation erstellen und gleichzeitig eine strenge Kontrolle über ihre Daten behalten.

Fertigung und Supply Chain Management

Die Fertigungs- und Lieferkettenbranche steht vor Herausforderungen und erfordert flexible und anpassbare On-Premise-Anwendungen zur Optimierung ihrer Abläufe. AppMaster können benutzerdefinierte Anwendungen zur Bestandsverwaltung, Systeme zur Verfolgung von Fertigungsprozessen, Echtzeitüberwachung von Ressourcen und mehr erstellt werden. Alle diese Lösungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos vor Ort funktionieren und ein hohes Maß an Datensicherheit und Anpassung gewährleisten.

Anwaltskanzleien und geistiges Eigentumsmanagement

Anwaltskanzleien gehen mit sensiblen Kundeninformationen und geistigem Eigentum um und legen dabei Wert auf Datensicherheit. Mithilfe der no-code Plattform von AppMaster können Rechtsexperten speziell entwickelte Anwendungen für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, Dokumentenverwaltungssysteme und Kundenkommunikationsplattformen erstellen, die vor Ort bereitgestellt werden können, um sicherzustellen, dass die Daten sicher und geschützt bleiben.

Forschung und Entwicklung

Unternehmen, die sich mit Forschung und Entwicklung befassen, sind auf die Wahrung der Vertraulichkeit und den sicheren Zugang zu kritischen Informationen angewiesen. Die On-Premise- no-code Lösungen von AppMaster können bei der Entwicklung von Anwendungen zur Verwaltung von Forschungsdaten, zur Zusammenarbeit an Projekten und zur Nachverfolgung der Ressourcenzuteilung in einer sicheren On-Premise-Umgebung helfen.

Erste Schritte mit AppMaster

AppMaster bietet eine umfassende no-code Plattform für Unternehmen aller Größen und Branchen zum Erstellen und Bereitstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen vor Ort. Wenn Sie bereit sind, die Leistungsfähigkeit der no-code Technologie für die lokalen Anforderungen Ihres Unternehmens zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um loszulegen:

Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto: Um die Funktionen von AppMaster zu erkunden und mehr über die Plattform zu erfahren, melden Sie sich zunächst für ein kostenloses Learn & Explore-Konto an . Mit diesem Plan können Sie sich mit der Plattform vertraut machen und entscheiden, ob sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen ist. Wählen Sie den richtigen Abonnementplan: AppMaster bietet verschiedene Abonnementpläne, darunter Startup, Startup+, Business, Business+ und benutzerdefinierte Enterprise-Optionen. Bewerten Sie die Funktionen, Ressourcen und Preise jedes Plans, um den für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Plan auszuwählen. Beachten Sie dabei, dass Sie mit den Business- und Business+-Optionen Binärdateien für die Bereitstellung vor Ort erwerben können, während der Enterprise-Plan bearbeitbaren Quellcode bietet . Entwerfen und entwickeln Sie Ihre Anwendung: Verwenden Sie die visuellen Tools von AppMaster , wie z. B. den BP Designer , und drag-and-drop UI-Builder, um Ihre benutzerdefinierte Anwendung entsprechend Ihren individuellen Anforderungen zu erstellen. Sie können den Entwurfsprozess schnell durchlaufen, die Geschäftslogik anpassen und Ihre Anwendung einfach testen. Stellen Sie Ihre Anwendung vor Ort bereit: Sobald Ihre Anwendung fertig ist, nutzen Sie die Binärdateien oder den Quellcode (abhängig von Ihrem Abonnementplan), um die Anwendung in der On-Premise-Infrastruktur Ihrer Organisation bereitzustellen. AppMaster generiert Quellcode für Backend-Anwendungen in Go (Golang) und für Web- und Mobilanwendungen im Vue3- Framework, Kotlin und Swift, was die Kompatibilität mit den meisten On-Premise-Umgebungen gewährleistet. Pflegen und skalieren Sie Ihre Anwendung: Die skalierbare Architektur von AppMaster ermöglicht Ihnen die einfache Wartung und Skalierung Ihrer Anwendung, wenn sich die Anforderungen Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit ändern. Wenn sich die Anforderungen ändern, aktualisieren Sie die Blaupausen Ihrer Anwendung innerhalb der AppMaster IDE, generieren Sie die Anwendung von Grund auf neu und stellen Sie sie vor Ort erneut bereit, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten und gleichzeitig die technischen Schulden zu minimieren.

Mit der no-code Plattform von AppMaster können Sie schnell und kostengünstig leistungsstarke On-Premise-Anwendungen entwickeln, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind und so für mehr Sicherheit, Anpassung und Kontrolle für Ihr Unternehmen sorgen.